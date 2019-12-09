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Допинговые скандалы: Политика и двойные стандарты

16:36. 9 декабря 2019 324 просмотра 26 коммент. Опубликовал:


Примечательная статья, написанная за 3 дня до отстранения РФ от Олимпиады на 4 года, на тему мифа о "спорте вне политики".

Допинговые скандалы: Политика и двойные стандарты.

Последнее время средства массовой информации систематически освещают и конструируют проблему употребления допинга российскими спортсменами в самых различных видах спорта. Эта тема муссируется СМИ в различных уголках мира, словно желая сформировать у населения представление о том, что такое положение вещей может угрожать не только честности и прозрачности прошедших и предстоящих спортивных событий, но и здоровью отдельных граждан, а также, мировой безопасности.

Создается впечатление, что эта проблема является центральной проблемой современного мирового порядка – а вовсе не проблемы бедности и зависимости, ухудшения экологии нашей планеты, постоянно усиливающегося социального неравенства. Россия представляется чуть ли не как единственное государство, в котором существует такая проблема – страна, в которой допинг употребляют едва ли не все спортсмены, причем такое положение вещей отлажено на государственном уровне.

Международные СМИ подготовили ряд материалов, которые свидетельствуют о систематическом употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов во многих видах спорта – начиная с юношеского возраста, – а также, о связи этой системы со спортивными чиновниками. В обнародованном в ноябре 2015 года докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) говорится: «Культура обмана в России глубоко укоренилось. Расследование показывает, что согласие с обманом на всех уровнях является широко распространенным и существует давно».[1]

Скандалы были спровоцированы документальным фильмом Xайо Зеппельта «Секретный допинг: как Россия добивается побед», который был продемонстрирован в декабре 2014 года немецким каналом АRD и обвинял российских спортивных функционеров в поддержке применения допинга спортсменами на государственном уровне. В фильме утверждалось, что в России можно без проблем купить допинг через интернет, что российские добивались за взятки уничтожения выявленных у них положительных допинг-тестов, а фальсификация допинг-проб в российской антидопинговой лаборатории носила массовый характер. Спортивные же врачи якобы помогали спортсменам использовать новые запрещенные препараты и своевременно выводить их из организма.

Репортаж основывался на фрагменте переписки, достоверность которой никак не подтверждена до сих пор, а свидетелями выступили несколько российских спортсменов, которые рассказали о подмене допинговых проб в российской лёгкой атлетике и о том, как они давали взятки функционерам ВФЛА для участия в Олимпийских играх – несмотря на нарушения в антидопинговом паспорте крови.

Несколько позже издание «Нью-Йоркс Таймс» опубликовало материал, основанный на словах бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который заговорил только после эмиграции в США. Если изложить его кратко, Родченков утверждает, что перед Олимпиадой в Сочи была создана «допинговая программа», согласно которой сильнейшие российские спортсмены могли употреблять анаболические стероиды прямо во время Игр, а их пробы заменяли потом на «чистые». Газета рассказывала, что пробы спортсменов заменялись через дырку в стене с помощью сотрудников спецслужб.

После всех этих событий деятельность московской антидопинговой лаборатории была приостановлена, а руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ушло в отставку. Затем, в связи с болезнями ушел из жизни председатель исполнительного совета и исполнительный директор РУСАДА. Это послужило дальнейшим «разоблачениям» Хайо Зеппельта, который показал в марте 2016 года очередной фильм «Русский отвлекающий маневр», в котором утверждалось, что смерть исполнительного директора РУСАДА была не случайной – поскольку тот якобы собирался передать на Запад некие секретные сведения о применении допинга в России. Власти России вновь были обвинены в том, что они не предприняли кардинальных мер по улучшению ситуации с применением допинга.

Далее все факты и подозрения относительно существования государственной допинговой системы в России были объединены в нескольких частях доклада канадского профессора Ричарда Макларена[2], который позиционировал себя в качестве независимого эксперта и направил свой доклад президенту WADA. По результатам этого доклада многие международные федерации по видам спорта начали собственные независимые проверки, которые вылились в массовые отстранения российских спортсменов от соревнований, с лишением их завоеванных ранее медалей.

Кроме того, у России аннулировали право на проведение ряда международных соревнований. Так, из российских городов были перенесены в другие страны Чемпионат мира по бобслею и скелетону (Сочи), этап Кубка мира (Тюмень) и Чемпионат мира среди юниоров (Остров) по биатлону, и этап Кубка мира по конькобежному спорту (Челябинск).

Кроме того, в 2016 году начали массово вскрываться случаи употребления российскими спортсменами медицинского препарата мельдония, официально запрещенного WADA с 1 января 2016 года. Изобретатель мельдония – латвийский биохимик Иварс Калвиньш – назвал отнесение препарата к допингу абсурдом и сравнил это с запретом на употребление мяса. По его мнению, данная запретительная мера неизбежно приведет к росту смертности среди спортсменов. Мельдоний – восстановительный препарат, предупреждающий у спортсменов ишемию сердца. Он не увеличивает мышечную массу, не усиливает выносливость организма, и не увеличивает психологическую концентрацию. Мельдоний был синтезирован еще в 1976 году в Латвийском отделении Академии Наук СССР, и целых сорок лет не относился к разряду допинга – запретительной практики в отношении него никогда не существовало. Более того, с 2012 года мельдоний был включен в России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Почему же мельдоний попал под запрет только в наши дни? Это объясняется тем, что его принимала значительная, или даже большая часть, российских спортсменов. Таким образом, включение мельдония в список запрещенных препаратов является целенаправленной политической атакой на конкретное государство, мотивы которой были весьма далеки от спорта. Ведь в употреблении мельдония были уличены исключительно российские спортсмены.

В результате международного расследования санкциям подверглись ряд российский спортивных федераций – по легкой и тяжелой атлетике, по спортивной ходьбе, – а многие российские спортсмены отстранены от соревнований и лишены наград, Всероссийская Федерация легкой атлетики исключена из состава Международной Федерации легкой атлетики (IAAF), а сборная России по легкой атлетике в полном составе была отстранена от участия в Олимпийских играх. От Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро отстранили всю Параолимпийская сборную России. Кроме того, в аккредитации на Олимпийские игры 2016 года в Бразилии официально отказали всем официальным лицам, представляющим Министерство спорта РФ.[3]

Сомнений в политической ангажированности и искусственности международных «расследований» и обвинений нет даже у самих его участников, о чем убедительно свидетельствуют их собственные высказывания. Так, один из инициаторов допингового скандала с российскими легкоатлетами, 73-летний канадец, экс-глава Всемирного антидопингового агентства и член МОК Ричард Паунд, отвечая на вопросы об очевидных нарушениях в отношении применения допинга в Кении, заявил следующее: «В отчете мы перечислили полтора десятка стран с повышенным риском употребления допинга, но мы не расследовали их. Мы были ограничены легкой атлетикой и Россией. Мы не рассматривали Кению, но там точно есть проблемы»[4]. Как отметил Паунд, «дела в Кении тоже плохи», но это «не в нашей компетенции».

Другой экс-глава Всемирного антидопингового агентства, австралиец Джон Фейхи заявил, что доклад о допинге в России не стал для него неожиданностью. Ничего, кроме недоумения, данное высказывание не вызывает – ведь ранее, ни о каких подозрениях в столь серьезных нарушениях, в отношении России не шло, и непонятно, чем занимался на своем посту руководитель WADA, если он не реагировал на столь серьезные подозрения. А президент Федерации лёгкой атлетики Украины Игорь Гоцул пообещал «делать всё возможное, чтобы Россия получила то, что ей причитается», поддержав идею Всемирного антидопингового агентства о дисквалификации российских легкоатлетов – в частности в отношении Олимпиады в Бразилии. Двукратный олимпийский чемпион и член WADA американец Эдвин Мозес также заявил, что российские спортсмены должны быть отстранены от участия в Олимпиаде-2016. Член МОК, бывший член Координационной комиссии Игр в Сочи, глава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства, чемпионка Олимпийских Игр-2002 канадка Бекки Скотт сказала, что WADA должна расширить полномочия независимой комиссии, чтобы заняться проверкой на допинг не только легкой атлетики, но и всего российского спорта.

Все эти заявления, с достаточно ярко выраженной тональностью и направленностью, дают целостное впечатление о том, какой мощный политический и информационный был задействован для координации данной политической кампании. В результате в глазах мирового сообщества дискредитированной оказалась не только вся система российского спорта, но и ее руководство. Президент Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк призвал отстранить Виталия Мутко от должности в Исполкоме ФИФА и напомнил о том, что Правительство России причастно уже к двум скандалам мирового масштаба в области спорта за последнее время.[5] Прямого исключения не произошло, однако Мутко не был допущен к новым выборам в Совет ФИФА, что неизбежно ослабило позиции России в международном спортивном движении и в системе международных отношений в целом.

Как результат, в ноябре 2017 года WADA решило не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. Вечером 5 декабря 2017 года МОК принял решение не допускать сборную России к участию в Олимпиаде-2018, где смогут выступить под нейтральным флагом только отдельные спортсмены с российским гражданством. Таким образом, российские спортсмены не смогут демонстрировать атрибутику, которая могла бы свидетельствовать о том, из какой страны они прибыли. Форма также будет просто белой[6]. Ранее российских параолимпийцев уже не допустили из-за допинга к отбору на Игры-2018 в Корее.

К 29 ноября 2017 Россия лишилась на основании обвинений в применении допинга 13 медалей на Олимпийских играх в Сочи, переместившись с первого на четвертое место в медальном зачёте. Ряд спортсменов пожизненно отстранены от международных соревнований. Кроме того глава института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье рекомендовал Международной федерации футбола (ФИФА) начать расследование о допинге в российском футболе и не бояться отстранить Россию от участия в чемпионате мира 2018 года[7]. А бывший глава РУСАДА Григорий Родченков несколько дней назад заявил: «Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет!»[8].

Безусловно, применение допинга спортсменами является общественно опасным деянием. Это выражается в том, что допинг наносит значительный вред здоровью спортсменам. Также преступления в данной области представляют собой этическую проблему, поскольку они подрывают саму идею проведения честных соревнований. Однако, антидопинговое законодательство нарушается практически во всех государствах, которые представлены в МОК. Британское издание «Independent» опубликовало на своих страницах статистику потребления допинга спортсменами в разных странах, которая также была опубликована в докладе WADA: из 207513 проб, взятых в 2013-м году в разных видах спорта, в 2540 случаях были зарегистрированы подозрительные пробы. В 1953 случаях пробы стали поводом для санкций в отношении отдельных спортсменов из 115 стран в 89 видах спорта[9]. Но при этом ни к одной из стран не были приняты такие жесткие меры, как к России.

Все это касается и американских спортивных наград. Например, во время триумфальных выступлений на Играх в Рио по спортивной гимнастике 19-летняя Симона Байлз взяла четыре золота и бронзу, поразив публику своим феноменальным спокойствием. Оказалось, что спортсменка принимает риталин – лекарство против синдрома дефицита внимания и гиперактивности (ADHD). В качестве исключения Байлз позволили принимать его с 2012 по 2014 год. Перед Олимпиадой 2016 года гимнастка провалила допинг-тест, и все равно была допущена к играм.

Синдром гиперактивности обнаружен еще у двух американских спортсменов, побеждавших на Олимпийских играх: метательницы ядра Мишель Картер и 18-кратного олимпийского чемпиона, 25-кратного чемпиона мира пловца Майкла Фелпса. Оказывается, WADA позволяло некоторым американским атлетам употреблять запрещенные препараты. Причем, по словам экспертов, многие из них прописывают при заболеваниях, которые в принципе плохо совместимы с занятиями спортом. Теннисистка Винус Уильямс написала, что «когда у нее случились серьезные медицинские проблемы, она строго следовала правилам организации, прошла независимую медкомиссию»[10]. Уильямс не стала раскрывать свой диагнозо, но благодаря опубликованным хакерами документам, можно предположить, что ее здоровье находилось в критическом состоянии. С 2010 по 2013 годы – и это только то, что сегодня известно – она принимала такие сильнейшие препараты, как оксидон, гидроморфон, преднизон, метилпреднизолон, формотерол. Коктейль и впрямь оказался волшебным, позволив теннисистке, несмотря на тяжелый недуг, выиграть золото лондонской Олимпиады.

Старшая из сестер Уильямс – Серена, – тоже якобы страдающая от, видимо, не менее тяжелой болезни, среди прочего употребляла триамцинолон. Его применяют при артрите, ревматизме, красной волчанке, лейкемии. Преднизолон прописывают тем, кто борется, например, с острой аллергической реакцией, бронхиальной астмой, туберкулезом или отеком мозга. Трудно себе представить, как человек может нормально жить с такими критическими диагнозами – не говоря о том, чтобы выигрывать при этом международные соревнования. Однако, Сирена Уильямс, получив доступ к запрещенным в спорте препаратам, была на протяжении трех лет первой ракеткой мира, а на Играх в Лондоне завоевала две золотых медали. Что это, как ни политика двойных стандартов?

Согласно распространенному мнению экспертов в области спортивной медицины, современный профессиональный спорт в принципе невозможен без допинга, а запрещенные препараты принимают все успешные спортсмены. Однако аналогов подобного по масштабам допингового скандала никогда не было – что говорит о целенаправленной подготовленной системной работе, конечной целью которой является дискредитация не только российского спорта, но и государства в целом.

Сейчас нет сомнений в том, что допинговый скандал в спортивной сфере – это, прежде всего, политическая технология, направленная на расширение санкций против РФ, усиление давления на государство. Собственно, глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди откровенно заявляет о том, что не может представить спорт вне политики: «Это невероятно, это неосуществимая мечта. Политика касается буквально каждого аспекта нашей с вами жизни, а спорт – это самая важная из всех неважных вещей в нашей жизни»[11].

Позицию Международного Олимпийского комитета можно объяснить очень просто: эта закрытая, кастовая структура выполняет заказ США – поскольку, выступая против предложений из США, МОК рискует лишиться части финансирования. Ведь основную спонсорскую и партнерскую помощь представляют американские компании. И данная ситуация лучше всего иллюстрирует глобализационные процессы, охватившие международное спортивное движение, его стремительную политизацию и коммерциализацию.

Сегодня ясно, насколько прав был в свое время основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Формулируя принципы олимпизма, он особенно отстаивал два положения – любительский статус спортсменов и полное отделение олимпийского движения от политики. Сейчас уже нет сомнения в том, что политика и бизнес уничтожат олимпийский спорт.

Поставить точку в затронутой теме сейчас невозможно – возможны только многоточия…

Виталий Лукащук, доктор социологических наук

http://liva.com.ua/wada-russia.html – цинк

Разумеется, если двойные стандарты действуют в большой политике, то и большой спорт, как небольшая часть большой политики, от них не свободен. Но до некоторых эти очевидные вещи никак не доходят. Поэтому аргументы в стиле "А у них также или еще хуже", могут работать лишь в рамках успехов в ведении информационной войны, а сами по себе они ничего не стоят, потому что их просто проигнорируют как "русскую пропаганду" в рамках существующих правил игры, которые отнюдь не равны для всех. И тут ровно два выбора – прогибаться под них, или же ломать старые правила и старые организации, создавая новые правила для нового миропорядка, который сейчас формируется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5485120.html

Метки: допинг, Россия, санкции, спорт, США, холодная война

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26 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1629 1337
    Mazai 9 декабря 2019 в 17:29

    Старый анекдот. Вечер.Аллея.На скамейках сидят влюбленные пары. Идут по аллее хулиганы. Самый здоровый подходит смотрит на девушку и говорит: А помнишь я тебя имел. Хорошенькая моя . И идут дальше. Под деревом сидит пара Он и она. Он здоровый амбал. Хулиганы хотели пройти мимо. Но амбал подозвал и спрашивает: А мою. ты имеел. Тот замялся Нет я её не знаю. Страшный удар в ухо .Тот брык упал. А с..ка мою значит побрезговал.
    Так и в данном случает .Все к этому шло. Прогнулись спортсмены под белым флагом И опять хотят унизить .Белый флаг-флаг капитуляции И если спортсмены поедут То это ПОЗОР России. Хотя им за предательство и отслюнявят серебрянники

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    3
  • 1950 1790
    Хан_Уман 9 декабря 2019 в 17:35

    Послать на три волшебных буквы и делать своё! Как сыры, моторы, оборудование…

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    4
    • 5084 3766
      маринаХан_Уман 9 декабря 2019 в 17:52

      Да ,это война :”Всемирное антидопинговое агентство (WADA) — организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте. Именно она сегодня приняла решение об отстранении сборных России от международных соревнований. Как ни странно, именно антидопинговое агентство США (USADA) является ее самым щедрым финансовым донаром. Только в 2018 году США внесли 2 327 455 долларов в бюджет WADA.

      С отчетом за 2018 год и предыдущие периоды можно ознакомиться по ссылке ниже: https://www.wada-ama.org/en/re

      Сразу после победы Олимпийской сборной России на Олимпиаде 2014 года Сочи. USADA было открыто финансирование по линии исполнительного офиса Президента США.”
      П.С. РУСАДУ наверное меньше заплатили

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      1
    • 11657 1075
      ХОХОЛХан_Уман 9 декабря 2019 в 18:47

      Не дают.
      Т.е ты можешь делать и лыжи и коньки и клюшшкм но ВЫСТУПАТЬ должен только в сделанном ТАМ.
      И жрать НАРКОТУ сделанную ТАМ и разрешённую ВАДА.
      Потому просто ПОСЛАТЬ….
      А спортсмены пусть САМИ выбирают где и за кого и как им выступать.

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  • 2515 1611
    чужой 9 декабря 2019 в 17:36

    Это не предательство и не ПОЗОР.
    Унизили – сами и потеряли. На сайте тоже никого почти.
    А белый флаг – это простынь на упокой.
    И не прогнулись, а скорчились в ожидании.

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  • 2069 1713
    Женечка 9 декабря 2019 в 17:52

    Ждём истерику в информновостях по поводу: одни против всех; американо-украинский след. Особенно жду передачу Малышевой “А так ли полезен этот спорт…”

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    2
    • 11657 1075
      ХОХОЛЖенечка 9 декабря 2019 в 18:50

      По идее перекрыть им девок в баню и спортсменов на стадионы и взвоют ТАМ.
      Это ОНИ потеряют от реализии своей наркоты и спортинвентаря.
      А суммы сравнимые с торговлей нефтью.
      Так что в ИДЕАЛЕ предложить спортсменам выступать где хотят.
      Но ЗА СВОИ.

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      1
      • 5084 3766
        маринаХОХОЛ 9 декабря 2019 в 19:12

        Ну глобализатор ты Хохол,у меня есть директор завода ,он безумно любит своего единственного сына и все рассказывает ,как он с ним ездит по соревнованием (он в хоккее) и как это дорого ,что это не по карману сыну электрика с его завода.Ты такой спорт хочешь? интересный же он будет.Впрочем, есть и плюсы-для сыновей электриков останется физкультура ,останутся здоровыми.К примеру ,старая Пугачиха со своим особенным Галкиным выкупили себе двоих детишек и лепят из них каких-нибудь знаменитостей -все дорого им обходится -пиар,одежда ,здоровье ,но потом все отобьется -бандерлоги пойдут валом на их шоу и отнесут свои небольшие деньги,создадут клубы фанатов и займут свою жизнь.Мы в свободном от всего обществе ,классно.

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        1
        • 11657 1075
          ХОХОЛмарина 9 декабря 2019 в 19:18

          Всё верно…..
          Спорт это ДЕНЬГИ….
          Вот только какого я должен платить чтоб вырастали Овечкины и потом ехали в США рубить бабло.
          Пусть папы Овечкиных платят.
          Вот Машку Шарапову родители растили дом продали.
          Она им ВСЁ вернуля своими криками на кортах.
          Живут в Майами.
          И мне без разницы вся эта муйня с наркотой и флагами.
          Это ЛОХОВ опять разводят.

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          2
        • 6594 5976
          жора шаповмарина 9 декабря 2019 в 19:39

          Злыдни на трибунах смотрят, как играют миллионеры. В футбол.

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          3
          • 5084 3766
            маринажора шапов 9 декабря 2019 в 19:49

            нет ,серые бандерлоги,которым все равно где в кучу сбиться ,на стадионе,Арена-Сити или площади Сахарова.Хлеб а и зрелищ -старо ,как мир.

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          • 11657 1075
            ХОХОЛмарина 9 декабря 2019 в 19:53

            И что сильно важно будут-ли в конце этого мероприятия гимны и флаги?
            А вот Киркоров этот стадион КРЕТИНОВ собирает САМ-ОДИН.
            Потому и детей нарожал от святого духа и живёт в Майами а в Россию на заработки ездит.
            Надо обязательно чтоб и Киркоров с флагом скакал?

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          • 11657 1075
            ХОХОЛжора шапов 9 декабря 2019 в 19:50

            А сколько стоит билет? А сколько вмещает стадион?
            С мира по щепке Абрамовичу яхта.
            А у него семеро по яхтам и КАЖДЫЙ сам отдал свою щепку и не сильно пострадал.
            Потому это снова КЛОУНАДА

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          • 6594 5976
            жора шаповХОХОЛ 9 декабря 2019 в 19:51

            Да всё клоунада.

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          • 11657 1075
            ХОХОЛжора шапов 9 декабря 2019 в 19:55

            Нет не всё.
            Вот в-на Украине людей ловят и на органы разбирают.
            Это не смешно.
            Но за майданами этот ворос себе никто не задаёт.
            Все скачут.
            А в России предлагают кретинопатрам скакать ради ФЛАГА против ВАДА.

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          • 6594 5976
            жора шаповХОХОЛ 9 декабря 2019 в 20:02

            Опытный клоун по вызову…

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          • 5084 3766
            маринаХОХОЛ 9 декабря 2019 в 20:11

            посмотрим ,как патриотизм прижился ,как идеология в России ,пойдут рвать фото Трампа на площади.Все это -вада,шаман,шиес(кстати ,можешь пояснить, зачем они вдруг повезли поезда с мусором на Север,что за дурацкое решение ,кому понравится ,вот вышли люди даже в мороз,уже несколько тыс)-подготовка к заварухе,типа ,как Макрону перед самым саммитом-желтые жилеты,чтобы не кричал ,что король голый.

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          • 11657 1075
            ХОХОЛмарина 9 декабря 2019 в 20:15

            Приживётся как ЛЮБАЯ другая идеология если её ПРОПЛАЧИВАТЬ.
            Коммунизм ведь нормально прижился.
            Замполитам платили они ВСЕМ втирали как надо.
            Теперь замполитов сменят зампопатры ))
            Это как милицию переименовать в полицию а когда-то были жандармы.
            Вот так попы сперва стали замполитами а теперь станут зампопатрами и снова можно и рясу носить ))

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  • 6916 6270
    Stelm 9 декабря 2019 в 19:57

    =Создается впечатление, что эта проблема является центральной проблемой современного мирового порядка – а вовсе не проблемы бедности и зависимости, ухудшения экологии нашей планеты, постоянно усиливающегося социального неравенства.=
    Проблема раздута искусственно мировыми кукловодами-фокусниками. Видели работу фокусника? Все пассы и отвлечения внимания он делает правой рукой. Но следите за его левой. И увидите НАСТОЯЩУЮ работу профессионала.
    Кстати,так называемый допинг “мельдоний” у нас до сих пор в свободной продаже. И допинг ли он вообще? У нас его принимает каждый желающий,если силы в упадке и нужно на короткое время “взбодриться”. Моя бабуля его пила регулярно,врач прописывал от депрессии. Что за проблему раздули? Точно,фокусники)).

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    2
    • 11657 1075
      ХОХОЛStelm 9 декабря 2019 в 20:11

      Зато теперь придут ЧИНОВНИКИ от Спорта к Медведеву.
      А он им
      -Денег нет но Вы держитесь ))
      Лучше пару мостов построим чем ВАС содержать.
      А на СПОРТ в год улетает как на мост в Крым.
      А крайним будет ВАДА.
      Вот и ХО-РО-ШО

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      1
  • 6126 5599
    strelez 9 декабря 2019 в 21:42

    Почему наши спортсмены, если хотят, могут выступать под белым флагом? Их на наши налоги вырастили, подобрали – так говорил Матроскин, а они теперь поедут. И ведь не за свой счёт, за счёт бюджета.
    И будут потом опять вопить, что их обидели маркой и цветом подаренной машины, что никакого уважения к их подвигу…
    Предатели.

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