Допинговые скандалы: Политика и двойные стандарты
16:36. 9 декабря 2019 324 просмотра 26 коммент. Опубликовал: feedmatic
Примечательная статья, написанная за 3 дня до отстранения РФ от Олимпиады на 4 года, на тему мифа о "спорте вне политики".
Допинговые скандалы: Политика и двойные стандарты.
Последнее время средства массовой информации систематически освещают и конструируют проблему употребления допинга российскими спортсменами в самых различных видах спорта. Эта тема муссируется СМИ в различных уголках мира, словно желая сформировать у населения представление о том, что такое положение вещей может угрожать не только честности и прозрачности прошедших и предстоящих спортивных событий, но и здоровью отдельных граждан, а также, мировой безопасности.
Создается впечатление, что эта проблема является центральной проблемой современного мирового порядка – а вовсе не проблемы бедности и зависимости, ухудшения экологии нашей планеты, постоянно усиливающегося социального неравенства. Россия представляется чуть ли не как единственное государство, в котором существует такая проблема – страна, в которой допинг употребляют едва ли не все спортсмены, причем такое положение вещей отлажено на государственном уровне.
Международные СМИ подготовили ряд материалов, которые свидетельствуют о систематическом употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов во многих видах спорта – начиная с юношеского возраста, – а также, о связи этой системы со спортивными чиновниками. В обнародованном в ноябре 2015 года докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) говорится: «Культура обмана в России глубоко укоренилось. Расследование показывает, что согласие с обманом на всех уровнях является широко распространенным и существует давно».[1]
Скандалы были спровоцированы документальным фильмом Xайо Зеппельта «Секретный допинг: как Россия добивается побед», который был продемонстрирован в декабре 2014 года немецким каналом АRD и обвинял российских спортивных функционеров в поддержке применения допинга спортсменами на государственном уровне. В фильме утверждалось, что в России можно без проблем купить допинг через интернет, что российские добивались за взятки уничтожения выявленных у них положительных допинг-тестов, а фальсификация допинг-проб в российской антидопинговой лаборатории носила массовый характер. Спортивные же врачи якобы помогали спортсменам использовать новые запрещенные препараты и своевременно выводить их из организма.
Репортаж основывался на фрагменте переписки, достоверность которой никак не подтверждена до сих пор, а свидетелями выступили несколько российских спортсменов, которые рассказали о подмене допинговых проб в российской лёгкой атлетике и о том, как они давали взятки функционерам ВФЛА для участия в Олимпийских играх – несмотря на нарушения в антидопинговом паспорте крови.
Несколько позже издание «Нью-Йоркс Таймс» опубликовало материал, основанный на словах бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который заговорил только после эмиграции в США. Если изложить его кратко, Родченков утверждает, что перед Олимпиадой в Сочи была создана «допинговая программа», согласно которой сильнейшие российские спортсмены могли употреблять анаболические стероиды прямо во время Игр, а их пробы заменяли потом на «чистые». Газета рассказывала, что пробы спортсменов заменялись через дырку в стене с помощью сотрудников спецслужб.
После всех этих событий деятельность московской антидопинговой лаборатории была приостановлена, а руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ушло в отставку. Затем, в связи с болезнями ушел из жизни председатель исполнительного совета и исполнительный директор РУСАДА. Это послужило дальнейшим «разоблачениям» Хайо Зеппельта, который показал в марте 2016 года очередной фильм «Русский отвлекающий маневр», в котором утверждалось, что смерть исполнительного директора РУСАДА была не случайной – поскольку тот якобы собирался передать на Запад некие секретные сведения о применении допинга в России. Власти России вновь были обвинены в том, что они не предприняли кардинальных мер по улучшению ситуации с применением допинга.
Далее все факты и подозрения относительно существования государственной допинговой системы в России были объединены в нескольких частях доклада канадского профессора Ричарда Макларена[2], который позиционировал себя в качестве независимого эксперта и направил свой доклад президенту WADA. По результатам этого доклада многие международные федерации по видам спорта начали собственные независимые проверки, которые вылились в массовые отстранения российских спортсменов от соревнований, с лишением их завоеванных ранее медалей.
Кроме того, у России аннулировали право на проведение ряда международных соревнований. Так, из российских городов были перенесены в другие страны Чемпионат мира по бобслею и скелетону (Сочи), этап Кубка мира (Тюмень) и Чемпионат мира среди юниоров (Остров) по биатлону, и этап Кубка мира по конькобежному спорту (Челябинск).
Кроме того, в 2016 году начали массово вскрываться случаи употребления российскими спортсменами медицинского препарата мельдония, официально запрещенного WADA с 1 января 2016 года. Изобретатель мельдония – латвийский биохимик Иварс Калвиньш – назвал отнесение препарата к допингу абсурдом и сравнил это с запретом на употребление мяса. По его мнению, данная запретительная мера неизбежно приведет к росту смертности среди спортсменов. Мельдоний – восстановительный препарат, предупреждающий у спортсменов ишемию сердца. Он не увеличивает мышечную массу, не усиливает выносливость организма, и не увеличивает психологическую концентрацию. Мельдоний был синтезирован еще в 1976 году в Латвийском отделении Академии Наук СССР, и целых сорок лет не относился к разряду допинга – запретительной практики в отношении него никогда не существовало. Более того, с 2012 года мельдоний был включен в России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Почему же мельдоний попал под запрет только в наши дни? Это объясняется тем, что его принимала значительная, или даже большая часть, российских спортсменов. Таким образом, включение мельдония в список запрещенных препаратов является целенаправленной политической атакой на конкретное государство, мотивы которой были весьма далеки от спорта. Ведь в употреблении мельдония были уличены исключительно российские спортсмены.
В результате международного расследования санкциям подверглись ряд российский спортивных федераций – по легкой и тяжелой атлетике, по спортивной ходьбе, – а многие российские спортсмены отстранены от соревнований и лишены наград, Всероссийская Федерация легкой атлетики исключена из состава Международной Федерации легкой атлетики (IAAF), а сборная России по легкой атлетике в полном составе была отстранена от участия в Олимпийских играх. От Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро отстранили всю Параолимпийская сборную России. Кроме того, в аккредитации на Олимпийские игры 2016 года в Бразилии официально отказали всем официальным лицам, представляющим Министерство спорта РФ.[3]
Сомнений в политической ангажированности и искусственности международных «расследований» и обвинений нет даже у самих его участников, о чем убедительно свидетельствуют их собственные высказывания. Так, один из инициаторов допингового скандала с российскими легкоатлетами, 73-летний канадец, экс-глава Всемирного антидопингового агентства и член МОК Ричард Паунд, отвечая на вопросы об очевидных нарушениях в отношении применения допинга в Кении, заявил следующее: «В отчете мы перечислили полтора десятка стран с повышенным риском употребления допинга, но мы не расследовали их. Мы были ограничены легкой атлетикой и Россией. Мы не рассматривали Кению, но там точно есть проблемы»[4]. Как отметил Паунд, «дела в Кении тоже плохи», но это «не в нашей компетенции».
Другой экс-глава Всемирного антидопингового агентства, австралиец Джон Фейхи заявил, что доклад о допинге в России не стал для него неожиданностью. Ничего, кроме недоумения, данное высказывание не вызывает – ведь ранее, ни о каких подозрениях в столь серьезных нарушениях, в отношении России не шло, и непонятно, чем занимался на своем посту руководитель WADA, если он не реагировал на столь серьезные подозрения. А президент Федерации лёгкой атлетики Украины Игорь Гоцул пообещал «делать всё возможное, чтобы Россия получила то, что ей причитается», поддержав идею Всемирного антидопингового агентства о дисквалификации российских легкоатлетов – в частности в отношении Олимпиады в Бразилии. Двукратный олимпийский чемпион и член WADA американец Эдвин Мозес также заявил, что российские спортсмены должны быть отстранены от участия в Олимпиаде-2016. Член МОК, бывший член Координационной комиссии Игр в Сочи, глава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства, чемпионка Олимпийских Игр-2002 канадка Бекки Скотт сказала, что WADA должна расширить полномочия независимой комиссии, чтобы заняться проверкой на допинг не только легкой атлетики, но и всего российского спорта.
Все эти заявления, с достаточно ярко выраженной тональностью и направленностью, дают целостное впечатление о том, какой мощный политический и информационный был задействован для координации данной политической кампании. В результате в глазах мирового сообщества дискредитированной оказалась не только вся система российского спорта, но и ее руководство. Президент Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк призвал отстранить Виталия Мутко от должности в Исполкоме ФИФА и напомнил о том, что Правительство России причастно уже к двум скандалам мирового масштаба в области спорта за последнее время.[5] Прямого исключения не произошло, однако Мутко не был допущен к новым выборам в Совет ФИФА, что неизбежно ослабило позиции России в международном спортивном движении и в системе международных отношений в целом.
Как результат, в ноябре 2017 года WADA решило не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. Вечером 5 декабря 2017 года МОК принял решение не допускать сборную России к участию в Олимпиаде-2018, где смогут выступить под нейтральным флагом только отдельные спортсмены с российским гражданством. Таким образом, российские спортсмены не смогут демонстрировать атрибутику, которая могла бы свидетельствовать о том, из какой страны они прибыли. Форма также будет просто белой[6]. Ранее российских параолимпийцев уже не допустили из-за допинга к отбору на Игры-2018 в Корее.
К 29 ноября 2017 Россия лишилась на основании обвинений в применении допинга 13 медалей на Олимпийских играх в Сочи, переместившись с первого на четвертое место в медальном зачёте. Ряд спортсменов пожизненно отстранены от международных соревнований. Кроме того глава института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье рекомендовал Международной федерации футбола (ФИФА) начать расследование о допинге в российском футболе и не бояться отстранить Россию от участия в чемпионате мира 2018 года[7]. А бывший глава РУСАДА Григорий Родченков несколько дней назад заявил: «Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет!»[8].
Безусловно, применение допинга спортсменами является общественно опасным деянием. Это выражается в том, что допинг наносит значительный вред здоровью спортсменам. Также преступления в данной области представляют собой этическую проблему, поскольку они подрывают саму идею проведения честных соревнований. Однако, антидопинговое законодательство нарушается практически во всех государствах, которые представлены в МОК. Британское издание «Independent» опубликовало на своих страницах статистику потребления допинга спортсменами в разных странах, которая также была опубликована в докладе WADA: из 207513 проб, взятых в 2013-м году в разных видах спорта, в 2540 случаях были зарегистрированы подозрительные пробы. В 1953 случаях пробы стали поводом для санкций в отношении отдельных спортсменов из 115 стран в 89 видах спорта[9]. Но при этом ни к одной из стран не были приняты такие жесткие меры, как к России.
Все это касается и американских спортивных наград. Например, во время триумфальных выступлений на Играх в Рио по спортивной гимнастике 19-летняя Симона Байлз взяла четыре золота и бронзу, поразив публику своим феноменальным спокойствием. Оказалось, что спортсменка принимает риталин – лекарство против синдрома дефицита внимания и гиперактивности (ADHD). В качестве исключения Байлз позволили принимать его с 2012 по 2014 год. Перед Олимпиадой 2016 года гимнастка провалила допинг-тест, и все равно была допущена к играм.
Синдром гиперактивности обнаружен еще у двух американских спортсменов, побеждавших на Олимпийских играх: метательницы ядра Мишель Картер и 18-кратного олимпийского чемпиона, 25-кратного чемпиона мира пловца Майкла Фелпса. Оказывается, WADA позволяло некоторым американским атлетам употреблять запрещенные препараты. Причем, по словам экспертов, многие из них прописывают при заболеваниях, которые в принципе плохо совместимы с занятиями спортом. Теннисистка Винус Уильямс написала, что «когда у нее случились серьезные медицинские проблемы, она строго следовала правилам организации, прошла независимую медкомиссию»[10]. Уильямс не стала раскрывать свой диагнозо, но благодаря опубликованным хакерами документам, можно предположить, что ее здоровье находилось в критическом состоянии. С 2010 по 2013 годы – и это только то, что сегодня известно – она принимала такие сильнейшие препараты, как оксидон, гидроморфон, преднизон, метилпреднизолон, формотерол. Коктейль и впрямь оказался волшебным, позволив теннисистке, несмотря на тяжелый недуг, выиграть золото лондонской Олимпиады.
Старшая из сестер Уильямс – Серена, – тоже якобы страдающая от, видимо, не менее тяжелой болезни, среди прочего употребляла триамцинолон. Его применяют при артрите, ревматизме, красной волчанке, лейкемии. Преднизолон прописывают тем, кто борется, например, с острой аллергической реакцией, бронхиальной астмой, туберкулезом или отеком мозга. Трудно себе представить, как человек может нормально жить с такими критическими диагнозами – не говоря о том, чтобы выигрывать при этом международные соревнования. Однако, Сирена Уильямс, получив доступ к запрещенным в спорте препаратам, была на протяжении трех лет первой ракеткой мира, а на Играх в Лондоне завоевала две золотых медали. Что это, как ни политика двойных стандартов?
Согласно распространенному мнению экспертов в области спортивной медицины, современный профессиональный спорт в принципе невозможен без допинга, а запрещенные препараты принимают все успешные спортсмены. Однако аналогов подобного по масштабам допингового скандала никогда не было – что говорит о целенаправленной подготовленной системной работе, конечной целью которой является дискредитация не только российского спорта, но и государства в целом.
Сейчас нет сомнений в том, что допинговый скандал в спортивной сфере – это, прежде всего, политическая технология, направленная на расширение санкций против РФ, усиление давления на государство. Собственно, глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди откровенно заявляет о том, что не может представить спорт вне политики: «Это невероятно, это неосуществимая мечта. Политика касается буквально каждого аспекта нашей с вами жизни, а спорт – это самая важная из всех неважных вещей в нашей жизни»[11].
Позицию Международного Олимпийского комитета можно объяснить очень просто: эта закрытая, кастовая структура выполняет заказ США – поскольку, выступая против предложений из США, МОК рискует лишиться части финансирования. Ведь основную спонсорскую и партнерскую помощь представляют американские компании. И данная ситуация лучше всего иллюстрирует глобализационные процессы, охватившие международное спортивное движение, его стремительную политизацию и коммерциализацию.
Сегодня ясно, насколько прав был в свое время основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Формулируя принципы олимпизма, он особенно отстаивал два положения – любительский статус спортсменов и полное отделение олимпийского движения от политики. Сейчас уже нет сомнения в том, что политика и бизнес уничтожат олимпийский спорт.
Поставить точку в затронутой теме сейчас невозможно – возможны только многоточия…
Виталий Лукащук, доктор социологических наук
http://liva.com.ua/wada-russia.html – цинк
Разумеется, если двойные стандарты действуют в большой политике, то и большой спорт, как небольшая часть большой политики, от них не свободен. Но до некоторых эти очевидные вещи никак не доходят. Поэтому аргументы в стиле "А у них также или еще хуже", могут работать лишь в рамках успехов в ведении информационной войны, а сами по себе они ничего не стоят, потому что их просто проигнорируют как "русскую пропаганду" в рамках существующих правил игры, которые отнюдь не равны для всех. И тут ровно два выбора – прогибаться под них, или же ломать старые правила и старые организации, создавая новые правила для нового миропорядка, который сейчас формируется.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5485120.html
Старый анекдот. Вечер.Аллея.На скамейках сидят влюбленные пары. Идут по аллее хулиганы. Самый здоровый подходит смотрит на девушку и говорит: А помнишь я тебя имел. Хорошенькая моя . И идут дальше. Под деревом сидит пара Он и она. Он здоровый амбал. Хулиганы хотели пройти мимо. Но амбал подозвал и спрашивает: А мою. ты имеел. Тот замялся Нет я её не знаю. Страшный удар в ухо .Тот брык упал. А с..ка мою значит побрезговал.
Так и в данном случает .Все к этому шло. Прогнулись спортсмены под белым флагом И опять хотят унизить .Белый флаг-флаг капитуляции И если спортсмены поедут То это ПОЗОР России. Хотя им за предательство и отслюнявят серебрянники
А Овечкин под каким флагом выступает?
Под американским
Очень хочу чтоб он тебе гопнику в ухо зарядил ))
Все спортсмены и их тренеры, которые двинут с белым флагом ПРЕДАТЕЛИ.
спортсмен не гособственность, ПОЗОР России да, но не спортсмена
Послать на три волшебных буквы и делать своё! Как сыры, моторы, оборудование…
Да ,это война :”Всемирное антидопинговое агентство (WADA) — организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте. Именно она сегодня приняла решение об отстранении сборных России от международных соревнований. Как ни странно, именно антидопинговое агентство США (USADA) является ее самым щедрым финансовым донаром. Только в 2018 году США внесли 2 327 455 долларов в бюджет WADA.
С отчетом за 2018 год и предыдущие периоды можно ознакомиться по ссылке ниже: https://www.wada-ama.org/en/re…
Сразу после победы Олимпийской сборной России на Олимпиаде 2014 года Сочи. USADA было открыто финансирование по линии исполнительного офиса Президента США.”
П.С. РУСАДУ наверное меньше заплатили
Не дают.
Т.е ты можешь делать и лыжи и коньки и клюшшкм но ВЫСТУПАТЬ должен только в сделанном ТАМ.
И жрать НАРКОТУ сделанную ТАМ и разрешённую ВАДА.
Потому просто ПОСЛАТЬ….
А спортсмены пусть САМИ выбирают где и за кого и как им выступать.
Но и сыры, турбины и тд не могли!
Главное начать и углубить!
Ах да, детки же там живут…
Сыры и турбины не могли и не монут ТАМ ПРОДАТЬ…..
Не видишь разницы?
И детки там живут и это ПРЕКРАСНО.
Ты тоже можешь и сам там жить и деток отправить.
НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Это не предательство и не ПОЗОР.
Унизили – сами и потеряли. На сайте тоже никого почти.
А белый флаг – это простынь на упокой.
И не прогнулись, а скорчились в ожидании.
Ждём истерику в информновостях по поводу: одни против всех; американо-украинский след. Особенно жду передачу Малышевой “А так ли полезен этот спорт…”
По идее перекрыть им девок в баню и спортсменов на стадионы и взвоют ТАМ.
Это ОНИ потеряют от реализии своей наркоты и спортинвентаря.
А суммы сравнимые с торговлей нефтью.
Так что в ИДЕАЛЕ предложить спортсменам выступать где хотят.
Но ЗА СВОИ.
Ну глобализатор ты Хохол,у меня есть директор завода ,он безумно любит своего единственного сына и все рассказывает ,как он с ним ездит по соревнованием (он в хоккее) и как это дорого ,что это не по карману сыну электрика с его завода.Ты такой спорт хочешь? интересный же он будет.Впрочем, есть и плюсы-для сыновей электриков останется физкультура ,останутся здоровыми.К примеру ,старая Пугачиха со своим особенным Галкиным выкупили себе двоих детишек и лепят из них каких-нибудь знаменитостей -все дорого им обходится -пиар,одежда ,здоровье ,но потом все отобьется -бандерлоги пойдут валом на их шоу и отнесут свои небольшие деньги,создадут клубы фанатов и займут свою жизнь.Мы в свободном от всего обществе ,классно.
Всё верно…..
Спорт это ДЕНЬГИ….
Вот только какого я должен платить чтоб вырастали Овечкины и потом ехали в США рубить бабло.
Пусть папы Овечкиных платят.
Вот Машку Шарапову родители растили дом продали.
Она им ВСЁ вернуля своими криками на кортах.
Живут в Майами.
И мне без разницы вся эта муйня с наркотой и флагами.
Это ЛОХОВ опять разводят.
Злыдни на трибунах смотрят, как играют миллионеры. В футбол.
нет ,серые бандерлоги,которым все равно где в кучу сбиться ,на стадионе,Арена-Сити или площади Сахарова.Хлеб а и зрелищ -старо ,как мир.
И что сильно важно будут-ли в конце этого мероприятия гимны и флаги?
А вот Киркоров этот стадион КРЕТИНОВ собирает САМ-ОДИН.
Потому и детей нарожал от святого духа и живёт в Майами а в Россию на заработки ездит.
Надо обязательно чтоб и Киркоров с флагом скакал?
А сколько стоит билет? А сколько вмещает стадион?
С мира по щепке Абрамовичу яхта.
А у него семеро по яхтам и КАЖДЫЙ сам отдал свою щепку и не сильно пострадал.
Потому это снова КЛОУНАДА
Да всё клоунада.
Нет не всё.
Вот в-на Украине людей ловят и на органы разбирают.
Это не смешно.
Но за майданами этот ворос себе никто не задаёт.
Все скачут.
А в России предлагают кретинопатрам скакать ради ФЛАГА против ВАДА.
Опытный клоун по вызову…
посмотрим ,как патриотизм прижился ,как идеология в России ,пойдут рвать фото Трампа на площади.Все это -вада,шаман,шиес(кстати ,можешь пояснить, зачем они вдруг повезли поезда с мусором на Север,что за дурацкое решение ,кому понравится ,вот вышли люди даже в мороз,уже несколько тыс)-подготовка к заварухе,типа ,как Макрону перед самым саммитом-желтые жилеты,чтобы не кричал ,что король голый.
Приживётся как ЛЮБАЯ другая идеология если её ПРОПЛАЧИВАТЬ.
Коммунизм ведь нормально прижился.
Замполитам платили они ВСЕМ втирали как надо.
Теперь замполитов сменят зампопатры ))
Это как милицию переименовать в полицию а когда-то были жандармы.
Вот так попы сперва стали замполитами а теперь станут зампопатрами и снова можно и рясу носить ))
=Создается впечатление, что эта проблема является центральной проблемой современного мирового порядка – а вовсе не проблемы бедности и зависимости, ухудшения экологии нашей планеты, постоянно усиливающегося социального неравенства.=
Проблема раздута искусственно мировыми кукловодами-фокусниками. Видели работу фокусника? Все пассы и отвлечения внимания он делает правой рукой. Но следите за его левой. И увидите НАСТОЯЩУЮ работу профессионала.
Кстати,так называемый допинг “мельдоний” у нас до сих пор в свободной продаже. И допинг ли он вообще? У нас его принимает каждый желающий,если силы в упадке и нужно на короткое время “взбодриться”. Моя бабуля его пила регулярно,врач прописывал от депрессии. Что за проблему раздули? Точно,фокусники)).
Зато теперь придут ЧИНОВНИКИ от Спорта к Медведеву.
А он им
-Денег нет но Вы держитесь ))
Лучше пару мостов построим чем ВАС содержать.
А на СПОРТ в год улетает как на мост в Крым.
А крайним будет ВАДА.
Вот и ХО-РО-ШО
Почему наши спортсмены, если хотят, могут выступать под белым флагом? Их на наши налоги вырастили, подобрали – так говорил Матроскин, а они теперь поедут. И ведь не за свой счёт, за счёт бюджета.
И будут потом опять вопить, что их обидели маркой и цветом подаренной машины, что никакого уважения к их подвигу…
Предатели.