Сергей Удальцов: «Мутковщина» российской верхушки

Все последние дни наши граждане обсуждают скандал вокруг допинга и Олимпиады. Даже заявление Путина о выдвижении на очередной срок «рабства на галерах» осталось в тени бесконечных споров — ехать нашим в Пхенчхан под «нейтральными» флагами или бойкотировать. В этой связи хотелось бы озвучить несколько очевидных для меня мыслей.

Сначала — в целом о профессиональном спорте. Олимпийская Хартия гласит: «Целью Олимпизма является становление спорта на службу гармоничного развития человека, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства». Однако современное олимпийское движение и весь «большой спорт» — ужасно далеки от благородных заветов Пьера де Кубертэна. Сегодня это гигантская машина по извлечению сверхприбылей и политических дивидендов за счет спортсменов. Ради этого идут на любые махинации, провокации, подлости. Двойные стандарты процветают. Допинг является нормой, когда на кону такие ставки. Просто чья-то химическая лаборатория сегодня эффективней, а чья-то слабее — их и ловит ВАДА. Как говорится, бизнес и ничего святого. Так что сильно переживать из-за всех этих «грязных игр» вообще, на мой взгляд, не стоит. Лучше займитесь обычной физкультурой.

Решение МОК по Олимпиаде-2018 было предсказуемо. Несмотря на все двойные стандарты и геополитические манипуляции (которые, безусловно, присутствуют), списать все на «козни проклятого Запада» не получается. Дыма без огня не бывает, что, в общем-то, уже никто особо и не скрывает.

Мутко и компания явно «намутили» дел. По уму, Путин должен пинками выгнать его из вице-премьеров и заставить пожизненно есть допинг. Но ведь этого не произошло!.. Сдается мне, что в свое время на самом высоком уровне была поставлена задача — «выиграть в Сочи любой ценой». Дальше уже не важно, знал Путин про манипуляции с желтой жидкостью или не знал. Главное, что сигнал был дан. А дальше уже все зависело от «мастерства» исполнителя.

У господина Мутко с этим мастерством оказалось не очень. Ну а что удивляться — он и английский никак выучить не может. Поэтому и сделал ставку на таких проходимцев, как Родченков . Так что сейчас «сдавать» Мутко не будут, ведь «своих не сдаем». Еще какое-то время все будут притворяться. И сам Мутко в том числе. Лицемерие и ложь для нашей власти — норма вещей, так что с этим справятся.

Насчет бойкота Олимпиады, — не будет его по одной простой причине. Впереди чемпионат мира по футболу, еще одна путинская «игрушка». Вступать в прямую конфронтацию с мировым спортивным сообществом опасно, могут и на эту игрушку покуситься — или чемпионат в последний момент перенести в другую страну (при желании — это дело техники), или бойкотировать на уровне ведущих сборных, что тоже организовать несложно. Поэтому ура-патриотам предлагается расслабиться, на Олимпиаду-2018 наши спортсмены поедут. Ну, если только товарищ Ким из Северной Кореи не устроит перед Олимпиадой еще пару ракетных запусков.

Что касается самих спортсменов — с одной стороны, пусть едут, конечно. Из-за наших тщеславных руководителей, а также из-за общей похабной обстановки в большом спорте они страдать не должны. Пусть с ветерком катятся на санках с горки. Но все же надо признать, что удивленные заявления наших спортсменов о том, что они «чисты как младенцы и ничего про допинг не знали» — не очень убедительны. Если врачи или тренеры дают вам какие-то таблетки и микстуры — надо, наверное, поинтересоваться, что это за препараты. А иначе получается какая-то детская инфантильность, в которую не особо верится.

Ну и самое главное. В разгар дискуссий про Олимпиаду были опубликованы свежие исследования РИА «Рейтинг». Так вот, выяснилось, что в 33 субъектах Российской Федерации медианная зарплата (когда половина работников получает больше, половина — меньше) составляет менее 20 тысяч рублей. Например, в Дагестане — 13,6 тысячи, в Брянской области — 17,6 тысячи. То есть в 33 регионах значительная часть наших граждан просто-напросто находится на грани выживания, получая по 10−15 тысяч, а то и меньше. Кстати, в других регионах ситуация ненамного лучше. Вот на этом фоне все эти рыдания про «честь страны» и несчастных «спортсменов-миллионеров» становятся просто абсурдными.

По-хорошему, нашим властям вообще надо завязать с помпезными «пиршествами во время чумы» в виде дорогостоящих спортивных мероприятий, особенно в ситуации деградации всех олимпийских принципов. Вместо этого — заняться своим народом, который прозябает в нищете.

Заняться своей промышленностью и сельским хозяйством, которые стонут под непосильным кредитным бременем. Заняться доступной медициной и образованием. Наконец — заняться массовым спортом и физкультурой, что для подавляющего большинства граждан гораздо важнее и полезней, чем рекорды наевшихся анаболиков профессиональных атлетов с гигантскими ляжками и бицепсами.

Но для нынешней элиты это непонятно и неприемлемо. Да и некому этим заниматься. Там «повелитель урины» Мутко. Там Улюкаев и Сечин,передающие друг другу сумки с миллионами долларов. Мутковщина и улюкаевщина — вот характеристики нашей правящей «верхушки».А профессионалов, болеющих душой за простой народ — там днем с огнем не сыщешь.

Поэтому, начав про Олимпиаду, мы все равно приходим к политическому выводу — пора эту гоп-компанию от власти убирать. И чем раньше — тем лучше. Иначе так и будем позориться дальше.