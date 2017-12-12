Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 декабря 2017

Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии

Президент приехал к месту построения личного состава и отдал приказ приступить к выводу российской группировки из Сирии.



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“Нанесем удары, которых не видели!” – кого Путин предупредил в Хмеймиме?

Выступление президента России Владимира Путина на авиабазе Хмеймим в Сирии, стало, воистину, речью достойной Верховного главнокомандующего, возвращающего свои победоносные войска из дальнего похода. Впрочем, были в ней и слова, адресованные совсем не присутствовавшим. А кому же тогда?!

Как это зачастую бывает, общий смысл высказываний Президента кристально ясен, но как бы разложен по “полочкам”, по нескольким смысловым уровням. Он говорит о полном разгроме ИГИЛ* в Сирии:“…Задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена. Решена блестяще” - и это правда.

Путин уточняет – война под небом Сирии велась не только за будущее этой страны, но и за Россию: “…Вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую – нагло и открыто – угрожал нашей стране.” И после этого уточнения он предупреждает:

«Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели!»

Для кого прозвучало это, более, чем суровое, предупреждение? Для “полевых командиров” исламистов, чьи шайки развеяны расточены по бескрайним сирийским пескам? Да, и для них конечно… Но ТОЛЬКО ли для них, и для них ли в первую очередь? Чтобы понять, стоит вслушаться в другую цитату – еще более ясную:

“Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить, это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался.”

Вот оно – самое важное! Слишком долго миру вдалбливали в голову, что террорист – это непременно некто в зеленой повязке, с бородой до ушей и Кораном за пазухой. А сидящий за штурвалом “F-15″, “Торнадо” или “Миража” “высококультурный общечеловек”, мегатоннами сыплющий на головы мирных жителей”призывы к демократии” – он тогда кто?! Голубь “свободного мира”? Владимир Владимирович знает ответ – и потому говорит о множестве личин терроризма.

США после ухода (пусть и частичного) наших войск из Сирии рискуют впасть в воистину дьявольское искушение – “навести там порядок” по-своему, и дальше “демократизируя” страну “Томагавками”. Разговоры о том, что И ИГИЛ-то победила вовсе не Россия, бесконечные претензии к нашим воинам: “Не так летают, не в тех стреляют!” – все это не на пустом месте и неспроста. Уверен – именно “горячим головам” в звездно-полосатых штабах и департаментах адресованы слова нашего Президента: “Не вздумайте! Вы даже не представляете, КАК мы можем ответить!”

Стопроцентно подтверждает необходимость такого вразумления заявление, сделанное пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс. Буквально вечером того же дня она во время официального брифинга дала понять, что американские войска, в отличие от русских, Сирию покидать не намерены:

“США продолжат продвигаться вперед и следить за тем, что делают все возможное, чтобы победить ИГИЛ на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев”

Кого вы там еще “побеждать” собрались? Каких таких американцев защищать – и от кого? Очень уж похоже на то, что продвигаться вояки из США собираются совершенно не в том направлении, о котором говорят. Ну, пусть попробуют – их предупредили.

И ведь не только их! Едва российский “Борт №1″ покинул сирийское небо, а из Евросоюза уже раздался первый раздраженный и злобный голосок. Заговорила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини:

“Мы очень хорошо знаем, что бои в Сирии продолжаются, а мирные жители страдают от нападений.”

А откуда ты знаешь, тетя? Ты там была? Путин вот был… Он точно знает. Но госпожа Могерини решительна и категорична – она убеждена, что “…нет никаких подлинных поводов согласиться с тем, что сирийская война подошла к концу, а ситуация может в ближайшее время нормализоваться.”

Евросоюз до колик хочет “демократизировать” Сирию – по своему, “женевскому”варианту, через переговоры, на которых полностью поддерживает представителей “демократической оппозиции”, которые спят и видят для Башара Асада судьбу полковника Каддафи. это они называют – “надежные рамки для политического решения” сирийского вопроса.

А ведь и у этих могут теперь зачесаться ручонки! Ливийский сценарий еще даже не подернулся пылью – и уничтожение целой страны ни в Евросоюзе, ни в НАТО международным терроризмом не считают. И кто им может помешать попытаться отправить в Сирию (да куда угодно!) своих очередных “Союзных защитников”*?!

Русские парни – те самые, что продолжат нести службу в Тартусе и Хмеймиме. И другие такие же – служащие Отчизне в тысячах других мест. И, конечно, слова Владимира Путина – насчет того, что настоящих русских ударов, они, собственно, еще и не видели…

Александр Неукропный

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

* название операции НАТо по разгрому Ливии в 2011 году

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Трамп: удары США по Сирии были законными мерами

Фото: Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Сирии были «законными мерами». Об этом он заявил в письме, направленном в конгресс, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

По его словам, вооруженные силы США, которые участвуют в кампании по борьбе с «Исламским государством» в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам.

«Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании», — указано в письме Трампа.

В апреле Трамп лично связался с командующим эсминцем Porter, с которого был осуществлен ракетный удар американских ВС по авиабазе Шайрат в Сирии, чтобы сказать слова благодарности.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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Вступились за своих. Как Россия помогла Сирии победить

Два года новой войны — малой кровью и на чужой земле. Тысячи боевых вылетов, десятки тысяч уничтоженных экстремистов и объектов их инфраструктуры, сотни освобожденных городов и поселков. Россия завершает военную операцию в Сирийской Арабской Республике — первое крупное развертывание отечественных Вооруженных сил за рубежом с момента Афганской войны 1979–1989 годов. Об этом сообщил президент Владимир Путин, лично посетивший авиабазу Хмеймим в понедельник утром. Он отдал приказ министру обороны и начальнику Генштаба приступить к выводу группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Глава государства подчеркнул, что военные возвращаются на родину с победой. О том, как российские летчики, спецназовцы, морпехи, врачи и дипломаты два года помогали президенту Сирии Башару Асаду сохранить свою страну и изгнать из нее террористов, — в материале РИА Новости. Как Россия вступила в конфликт К осени 2015-го война в Сирии шла уже долгих четыре года. Начавшиеся в марте 2011-го массовые антиправительственные выступления быстро переросли в стычки с армией. Народный протест немедленно «оседлали» террористические группировки. Ведущую роль в противостоянии с правящим режимом стали играть экстремисты из ИГИЛ*, «Джебхат-ан-Нусры»*, «Аль-Каиды»* и многих других бандформирований помельче, в том числе и пестрая «махновщина» из разношерстных банд, входящих в «умеренную оппозицию», — главным образом в опекаемую Западом «Свободную сирийскую армию». Россия с самого начала оказывала Сирии дипломатическую поддержку. Еще весной 2011 года наши представители в Совете Безопасности ООН блокировали проекты антисирийских резолюций западных и ряда арабских стран. Кроме того, Россия поддерживала правительство Башара Асада поставками оружия, военной техники и боеприпасов, а также организовывала обучение специалистов и предоставляла военных советников. Но чем больше территорий захватывали террористические организации, а также формирования «умеренной оппозиции», тем яснее становилось, что такой поддержки недостаточно. Сирийская арабская армия уже начала выдыхаться. Большие потери, нехватка самого необходимого и упавший боевой дух заставляли солдат-лоялистов отступать все дальше и дальше. Вплоть до приморской провинции Латакия и Дамаска.

Главари ИГИЛ со своими последователями В сентябре 2015 года Совет Федерации утвердил переброску российских военных в ответ на просьбу президента Башара Асада. Тридцатого сентября Россия официально подтвердила отправку в Сирию авиационной группировки из нескольких десятков самолетов и вертолетов, а также подразделений обеспечения. Официально все это делалось для борьбы с терроризмом, но был у нас и личный мотив: по данным спецслужб, осенью 2015 года в террористическую деятельность ИГИЛ в Ираке и Сирии были вовлечены до 2500 российских граждан и около 3000 граждан стран СНГ. Само собой, Москва не была заинтересована в том, чтобы эти радикальные «соотечественники», набравшись боевого опыта, вернулись домой. Каким был состав нашей воздушной группировки С момента своего формирования состав авиагруппы неоднократно менялся в зависимости от поставленных перед ней задач. По информации из открытых источников, в разное время в нее входили: До десяти многофункциональных истребителей Су-35С;

До четырех Су-27 СМ;

От 12 до 16 двухместных истребителей Су-30 СМ;

До 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34;

До 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24 М;

До 12 штурмовиков Су-25 СМ;

До 15 многоцелевых вертолетов Ми-8 в различных модификациях;

До 15 ударных вертолетов Ми-24 и Ми-35;

До пяти ударных вертолетов-Ка-52. Кроме того, с территории России удары по базам террористов наносили: Шесть сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160;

Пять стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС;

От 12 до 14 дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 М³. Координировали действия авиации, проводили разведку и выдавали ударным звеньям целеуказания самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Ту-214Р и самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20 М1. Как воевали наши авиация и Военно-морской флот Партию первой скрипки в Сирии сыграла российская авиация. С авиабазы Хмеймим, аэродромов подскока и авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» массированно отрабатывались лагеря подготовки боевиков, командные пункты, склады оружия и боеприпасов, нефтяные месторождения и колонны бензовозов. Бомбардировщики, штурмовики и истребители, пользуясь полным господством в воздухе, успели уничтожить более ста тысяч различных объектов террористов. Первая волна массированных воздушных ударов по ИГИЛ пришлась на конец 2015 года. Именно тогда российские самолеты разгромили заглубленный командный пункт ИГИЛ, подземные бункеры и склады в провинции Хама. Во время знаменитой «свободной охоты» за бензовозами истребители-бомбардировщики Су-34 вычислили и смешали с песком около 500 автомобильных цистерн с нефтепродуктами и десятки баз переработки нефти. Для ИГИЛ это стало ощутимым ударом по бюджету, основным источником пополнения которого была нелегальная продажа черного золота. В конце 2015-го сирийская пустыня вздрогнула от мощнейшего удара — стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95 МС и дальние Ту-22 М³ сбросили более трех десятков ракет и множество бомб, уничтожив пункты управления отрядами ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо, а также лагеря подготовки террористов-смертников. Летом 2016 года с авиабазы Хамадан в Иране поднялись в небо дальние бомбардировщики Ту-22 м³, которые опустошили бомбовые отсеки над объектами боевиков в Алеппо, Дейр-эз-Зоре и Идлибе. Регулярные боевые вылеты авиации сопровождали сирийскую операцию от начала и до конца. Кроме самолетов, Россия успешно задействовала в Сирии боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы. Некоторые виды вооружений впервые прошли проверку боем. В частности, в ноябре 2016-го российские военные применили береговые ракетные комплексы «Бастион» и эффектно разгромили противокорабельными ракетами «Оникс» крупный склад боевиков. Широко известен беспрецедентный по разрушительной силе удар крылатыми ракетами из акватории Каспийского моря, нанесенный российским ВМФ по позициями боевиков в октябре 2015-го. Ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» выпустили целый рой «Калибров», которые пролетели над несколькими государствами и взрывами снесли более десятка объектов на территории, подконтрольной исламистам. За этим ударом вскоре последовал второй: в ноябре из Каспия в Сирию ушло еще около двух десятков ракет. Практически все они нашли свои цели. В июне 2017 года фрегаты ВМФ России «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар» нанесли из акватории Средиземного моря мощнейший удар крылатыми ракетами «Калибр» по командным пунктам и складам боеприпасов террористов в провинции Хама. Для поиска замаскированных объектов и фиксации попаданий Минобороны России задействовало множество средств и надежных источников, в том числе сирийскую агентуру, спутники космической разведки и беспилотники. Почему мы победили Российская авиация смогла обеспечить постоянные и беспрерывные удары по объектам террористических группировок в Сирии. Только на апрель 2017 года с начала военной операции было совершено более 23 тысяч боевых вылетов и нанесено около 77 тысяч ударов по террористам. Такие успехи позволили в мае того же года вывести с авиабазы Хмеймим обратно в Россию около половины воздушной группировки. Наши самолеты били террористов при активной поддержке элиты Российской армии — бойцов Сил специальных операций, проводивших разведку, корректировавших действия авиации и артиллерии, тренировавших сирийских солдат и офицеров, ходивших в рейды по тылам противника, устраивавших многочисленные засады на пути следования конвоев террористов, устранявших главарей бандгрупп. Немаловажную роль сыграли корабли и самолеты «сирийского экспресса», доставлявшие в воюющую страну оружие, бронетехнику и боеприпасы. Настоящий подвиг совершили российские врачи, лечившие пострадавших от войны мирных жителей. Огромную роль в сирийском урегулировании сыграли российские дипломаты, инициировавшие многоуровневые переговоры в Астане. Это позволило создать в Сирии зоны деэскалации, которые действуют до сих пор и в которые почти не стреляют. Но, конечно, главную победу одержал сирийский народ, которому российские военные помогли вспомнить, что врага можно одолеть, даже если он пользуется безоговорочной поддержкой, казалось бы, всемогущего Запада. Что будет дальше В конце ноября стало известно, что российские военные останутся в Сирии надолго и будут развивать нашу авиабазу Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе. Это позволит закрепить присутствие России в Средиземном море. «Даже если отбросить в сторону геополитику и сугубо военные вещи, наличие этих баз пойдет нам только на пользу, — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — Они обеспечат развитие сотрудничества между Россией и Сирией. Во-первых, наши солдаты и офицеры будут помогать правительству страны с разминированием территорий. Поверьте, там еще осталось столько взрывчатки, что саперам хватит работы на годы, если не на десятилетия. Во-вторых, они будут обучать и тренировать сирийских военных, помогать им осваивать вооружение и боевую технику российского производства. Словом, военным там хватит работы. Даже без войны». Впрочем, забывать о геополитике тоже не стоит. Ближний Восток остается в зоне ключевых интересов США и их союзников по блоку НАТО. И появление нового игрока за региональным «карточным столом» явно не радует представителей Североатлантического альянса, неоднократно высказывавших опасения, что Россия может еще больше увеличить свое военное присутствие. А такие возможности у Москвы действительно есть.

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии, Минобороны РФ «Надо понимать, что Хмеймим — достаточно развитая авиабаза, способная принимать все типы самолетов, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала „Национальная оборона“ Игорь Коротченко. — Базироваться там могут не только истребители, но и, скажем, дальние бомбардировщики Ту-22 М³. Или даже стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Это открывает России возможности для парирования широкого спектра угроз. Крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 смогут достать в регионе любую цель. То же самое можно сказать и о „Калибрах“, которыми вооружены корабли, базирующиеся в Тартусе. С одной стороны, мы, по сути, берем под контроль весь Ближний Восток. А с другой — парируем угрозы, которые могут быть для нас актуальными на южных флангах НАТО. Это исключительно удобная комбинация». Андрей Коц Читайте также: На Донбассе убит 25-летний «атошник»-доброволец (ФОТО) * запрещенная в РФ террористическая организация

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Армия Сирии штурмует главную цитадель «Аль-Каиды» вблизи Израиля

Сирийская Арабская Армия и её союзники начали штурмовать город занятный террористами «Аль-Каиды» в провинции Дамаск. Охраняемая боевиками крепость находится недалеко от оккупированного Израилем Голанского пограничного района. Правительственные силы, действующие в западной части провинции Риф Димашк (Дамаск), начали мощное наступление на ключевой город Мазарат Бейт Джинн. Армейцы взяли под контроль высоты Тель Мадивар и Тель Мактул Шарки к юго-западу от высоты Бардайя у Голан. Бейт Джинн является самым крупным и наиболее укрепленным городом, контролируемым боевиками «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) в сельских районах Дамаска. Эта атака является частью крупномасштабной наступательной операции САА в этом регионе, которая продолжается около месяца. Хотя израильские военные официально заявляют о нейтралитете, они играют ключевую роль в боях между сирийскими войсками и джихадистами, пишут арабские СМИ. Снова и снова Израиль открыто атакует силы САА с помощью авиации, чаще всего тогда, когда армейцы достигает значительных успехов. Неоднократно сообщалось, что Израиль поддерживает террористические группировки, действующие в этом регионе, помогая им оружием, боеприпасами и оказывая медицинскую помощь боевикам. Читайте также: Сирия: Су-30 совершил фантастический манёвр, «заглянув внутрь» транспортного Ил-76 (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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ЕС не считает войну в Сирии завершенной

В Брюсселе не считают, что военный конфликт в Сирии завершен. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. «Мы очень хорошо знаем, что бои в Сирии продолжаются, а мирные жители страдают от нападений», — сказала Могерини. По ее словам, нет никаких «подлинных поводов» согласиться с тем, что сирийская война подошла к концу, а ситуация может в ближайшее время нормализоваться, передает корреспондент DW. Евросоюз видит единственный путь для мирного процесса в Сирии: переговоры в Женеве, которые проходят под патронажем ООН, добавила Могерини. Только ООН может гарантировать «надежные рамки для политического решения» сирийского вопроса. Только после достижения договоренностей в Женеве Евросоюз будет готов предоставить обещанные финансовые средства на восстановление Сирии, почеркнула верховный представитель ЕС. Читайте также: Турчинов дал приказ ВСУ применять оружие в Крыму, — Яценюк

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Россия ответит на любые попытки террористов активизироваться в Сирии, — Путин

Попытки сопротивления террористов в Сирии встретят эффективный отпор российской стороны, нынешняя повестка — это политический процесс, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «В случае возобновления каких-то очагов сопротивления со стороны террористов, будем предпринимать эффективные ответные меры. На повестке дня — обеспечение процесса политического урегулирования в Сирии», — сказал Путин. Президент за день посетил Сирию, Египет и Турцию, где встретился с главами этих стран. Путин заявил, что от террористов в Сирии освобождена практически вся территория. Читайте также: Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпиаде

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Эрдоган по-русски выразил благодарность Владимиру Путину

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Российские военные начали возвращаться из Сирии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали возвращаться из Сирии, уточнив, что сроки вывода будут зависеть от обстановки. «Зависит от обстановки», — сказал он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для вывода российских сил. Он также сообщил, что российские военные уже начали уезжать из Сирии. «Они уже возвращаются», — сказал Шойгу. В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирии. Он заявил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Читайте также: Новый календарь с Путиным и собаками растопит даже самые холодные сердца, — СМИ Британии (ФОТО)

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