ХАМАС призвал Палестину восстать против Израиля
12:36. 7 декабря 2017 Просмотров - 248 2 коммент. Опубликовал: brahman
Решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля https://colonelcassad.livejournal.com/3857301.html, вызвало вполне ожидаемую реакцию.
Лидер ХАМАС призвал к началу новой интифады против Израиля, читай к вооруженному восстанию.
ХАМАС очевидно пользуется моментом, демонстрируя большую решимость защищать мусульманские святыни, перехватывая инициативу у ФАТХ, которая традиционно пытается усидеть на двух стульях, в то время, как улица будет радикализироваться, чего собственно и ждут вожди ХАМАС, получающие возможность быстро и недорого пополнить свои ряды перед предстоящими событиями. На западном берегу реки Иордан уже начались аресты палестинцев протестовавших против решения Трампа. Это разумеется также ляжет в основу пропаганды ХАМАС.
UPD: А вот и первые жертвы потянулись – в Газе израильскими солдатами ранены двое палестинцев.
И еще.
1. Посольство США в Иордании по соображениям безопасности приостановило свою деятельность.
2. Талибан осудил преступную политику США по отношению к мусульманам Палестины.
3. Турецкая пресса прямо называет произошедшее результатом сговора между США, Израилем и Саудовской Аравией.
4. "Аль-Каида" призвала к джихаду против США на территории всех мусульманских стран. Также к открытому выступлению призвал "Исламский джихад". ИГИЛ ничего еще не заявлял, но нет сомнения, что и там чего-нибудь на тему "защиты мусульман" изобразят.
5. США помимо Турции и Ирана, осудили Франция и ряд европейских стран, Пакистан, ОАЭ, Индонезия и т.д.
6. Эрдоган помимо осуждения Трампа и отказа признать Иерусалим столицей Израиля, обещал позвонить Путину, чтобы обсудить непреемлемое поведение США. В России также осудили односторонний шаг Трампа.
7. Генсек ООН заявил, что ООН не признает Иерусалим столицей Израиля и по-прежнему расценивает город как совместную столицу Израиля и Палестины.
8. Некоторые командиры "Хашд-Шааби" в Ираке призвали атаковать американские войска в Ираке и вырезать сионистскую сущность из тела исламской нации.
9. Духовные лидеры иракских шиитов осудили США и Израиль и заявили, что Иерусалим будет возвращен мусульманам безотносительно кол-ва времени и жертв, которые для этого потребуются.
По сути, США на пару с Израилем провоцируют в регионе новую войну. Сейчас, лишь несколько выстрелов и трупов или пара терактов, отделяют текущую холодную войну от масштабного кровопускания.
На фоне этого, в Пхеньяне заявили, что не стоит вопроса "Начнется ли война на Корейском полуострове". Вопрос лишь в том, "Когда она начнется?"
Стоит помнить, что последние президенты США в годы своего правления начинали как минимум 2 новые войны. Так что я думаю не стоит вопроса о том, "Начнутся ли новые войны при Трампе?" Вопрос лишь в том, когда и где они начнутся. Заготовки для них уже вполне готовы, осталось только поджечь.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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М-да… Похоже, что США и Израиль с огнем играют, как обезьяна с гранатой.
Неразумное их решение.
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Очень умное решение Трампа, которое приведёт к войне по всему Ближнему Востоку. Победитель – Израиль. Москва как всегда в растерянности от “своих союзников”. Ближний Восток переходит под контроль США.
В интернете уже полно видео боевых столкновений, ну а это начало: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cVc4eucGMII