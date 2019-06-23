Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 июня 2019

В арабских социальных сетях набирает популярность видеоролик, свидетельствующий о подготовке «Белыми касками» очередной провокации с применением химического оружия в Сирии.

На видеозаписи видно человека в спецодежде с символикой «Белые каски», который отдает указания лежащим в мешках для трупов мужчинам.

Судя по всему, «актеры» изображают жертв атаки правительственных войск САР. Мужчинам следовало лежать неподвижно в течение нескольких секунд, но с первого раза им это не удалось.

В описании к видеоролику говорится, что он был обнаружен в телефоне у одного из террористов, уничтоженных на севере провинции Хама. Боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» вместе с волонтерами из «Белых касок» готовили очередную провокацию, чтобы в последующем обвинить сирийскую армию в применении запрещенных веществ против мирного населения.

Накануне ближневосточные издания (интернет-газета «Аль-Ватан» и иранское издание «Фарс») со ссылкой на сирийскую разведку сообщили о встрече лидеров бандформирований в Идлибской зоне. На совещании обсуждалась в том числе подготовка инсценировки с применением химического оружия.

В ходе переговоров главари незаконных вооруженных формирований договорились совершать нападения на 9-й и 10-й наблюдательные посты Турции, расположенные в населенных пункта Мурек и Сахрия на юге Идлибской зоны.

Нельзя исключать, что химические провокации планировались для того, чтобы обосновать очередной удар американцев по сирийским военным объектам, как это было ранее.

США и их партнеры по НАТО уже дважды продемонстрировали посредством нанесения ракетных ударов по Сирии, что ради сохранения боевого потенциала экстремистских группировок они готовы вытирать ноги о международное право.

Однако нехватка профессионализма у «Белых касок», инсценировавших применение ВС САР отравляющих веществ в Хан-Шейхуне и Восточной Гуте для оправдания ударов крылатыми ракетами по объектам сирийской инфраструктуры, побудила западных покровителей направить в Идлиб более профессиональных специалистов в сфере медиапровокаций.

Так, основной задачей съемочной группы американского телеканала «Си-Би-Эс», прибывшей недавно в Идлибскую зону деэскалации под охраной боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам», стала подготовка сюжетов о том, что сирийские войска и российская авиация применяют запрещенные боеприпасы, включая химическое оружие.

С учетом опыта предшественников из «Скай Ньюс», которые не смогли зафиксировать ничего подобного в реальности, репортеры «Си-Би-Эс» решили не заморачиваться и сразу же заняться фальсификацией.

На окраине населенного пункта Маарет-Хорма в южном Идлибе 15 июня этого года они провели постановочную видеосъемку последствий авиаударов, якобы нанесенных сирийскими ВВС и ВКС России по жилым строениям и мечети.

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