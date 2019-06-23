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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 июня 2019

15:57. 23 июня 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:

Чудо в Сирии: убитые «воскресают» в присутствии «Белых касок» (ВИДЕО)

Чудо в Сирии: убитые «воскресают» в присутствии «Белых касок» (ВИДЕО) | Русская весна

В арабских социальных сетях набирает популярность видеоролик, свидетельствующий о подготовке «Белыми касками» очередной провокации с применением химического оружия в Сирии.

На видеозаписи видно человека в спецодежде с символикой «Белые каски», который отдает указания лежащим в мешках для трупов мужчинам.

Судя по всему, «актеры» изображают жертв атаки правительственных войск САР. Мужчинам следовало лежать неподвижно в течение нескольких секунд, но с первого раза им это не удалось. 

В описании к видеоролику говорится, что он был обнаружен в телефоне у одного из террористов, уничтоженных на севере провинции Хама. Боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» вместе с волонтерами из «Белых касок» готовили очередную провокацию, чтобы в последующем обвинить сирийскую армию в применении запрещенных веществ против мирного населения. 

Накануне ближневосточные издания (интернет-газета «Аль-Ватан» и иранское издание «Фарс») со ссылкой на сирийскую разведку сообщили о встрече лидеров бандформирований в Идлибской зоне. На совещании обсуждалась в том числе подготовка инсценировки с применением химического оружия.

В ходе переговоров главари незаконных вооруженных формирований договорились совершать нападения на 9-й и 10-й наблюдательные посты Турции, расположенные в населенных пункта Мурек и Сахрия на юге Идлибской зоны.

Нельзя исключать, что химические провокации планировались для того, чтобы обосновать очередной удар американцев по сирийским военным объектам, как это было ранее. 

США и их партнеры по НАТО уже дважды продемонстрировали посредством нанесения ракетных ударов по Сирии, что ради сохранения боевого потенциала экстремистских группировок они готовы вытирать ноги о международное право.

Однако нехватка профессионализма у «Белых касок», инсценировавших применение ВС САР отравляющих веществ в Хан-Шейхуне и Восточной Гуте для оправдания ударов крылатыми ракетами по объектам сирийской инфраструктуры, побудила западных покровителей направить в Идлиб более профессиональных специалистов в сфере медиапровокаций.

Так, основной задачей съемочной группы американского телеканала «Си-Би-Эс», прибывшей недавно в Идлибскую зону деэскалации под охраной боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам», стала подготовка сюжетов о том, что сирийские войска и российская авиация применяют запрещенные боеприпасы, включая химическое оружие. 

С учетом опыта предшественников из «Скай Ньюс», которые не смогли зафиксировать ничего подобного в реальности, репортеры «Си-Би-Эс» решили не заморачиваться и сразу же заняться фальсификацией. 

На окраине населенного пункта Маарет-Хорма в южном Идлибе 15 июня этого года они провели постановочную видеосъемку последствий авиаударов, якобы нанесенных сирийскими ВВС и ВКС России по жилым строениям и мечети.

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США объявили о «сделке века»

США объявили о «сделке века» | Русская весна

Белый дом опубликовал экономический план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно этому документу, в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить 50 млрд долларов.

Более половины этих средств может получить Палестина, остальные деньги — соседние страны.

Инвестиции нужны, чтобы увеличить ВВП Палестины в 10 раз, снизить уровень безработицы с 30% до однозначных показателей, а также вдвое сократить показатель бедности.

США предлагают реализовать 100 проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской, туристической и образовательной сферах страны. В плане говорится о строительстве современной транспортной сети через Западный берег реки Иордан, сектор Газа и территорию Израиля.

Кроме того, в документе речь идет о расширении египетского порта рядом с Суэцким каналом, чтобы стимулировать торговлю в регионе.

План или как его еще называют «сделка века» была опубликована за три дня до организуемого США международного форума по Палестине «Мир во имя процветания» в Бахрейне.

Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. На этом фоне существенно обострился палестино-израильский конфликт.

В марте текущего года США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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Странные условия: главная ударная сила Коалиции США в Сирии готова к переговорам с Дамаском (ФОТО)

Странные условия: главная ударная сила Коалиции США в Сирии готова к переговорам с Дамаском (ФОТО) | Русская весна

Вопрос сохранения суверенитета Сирии является основным в завершающемся вооруженном противостоянии на территории страны. Ликвидировав террористическую угрозу со стороны ИГИЛ*, правительство арабской республики приступило к восстановлению мирной жизни.

После заявления американского президента о непредоставлении курдам независимого политического будущего лидеры Сирийских демократических сил все чаще стали обсуждать вопрос предоставления автономии в составе Сирийской Арабской Республики.

Курдское информагентство «Анха» опубликовало выступление главнокомандующего Сирийскими демократическими силами Мазлума Абдо перед Генеральным советом автономной администрации. Из заявления лидера СДС стало понятно, что сепаратистское движение в рядах курдов постепенно сходит на нет. Сообщается, что Генеральный совет подчеркнул свою готовность противостоять любой опасности, которая может «поставить под угрозу безопасность административных районов».

Также Мазлум высказался о готовности к ведению переговоров с официальными властями Сирии, при этом выдвинув ряд условий. Во-первых, признание автономной администрации, во-вторых, сохранение самостоятельности Сирийских демократических сил.

С точки зрения сохранения территориальной целостности Сирии, первый пункт практически не вызывает противоречий. Дамаск действительно рассматривает возможность предоставления автономии в рамках единого государства. Правительство Сирии и лично президент Башар Асад много раз говорили о готовности вести переговоры по урегулированию противоречий.

Что делать со вторым требованием, пока не ясно. Господин Мазлум говорит о независимом управлении 70-тысячной армией курдо-арабских СДС. По его глубокому убеждению, легитимная власть никак не должна руководить вооруженными отрядами.

Согласиться на такое требование означает для Дамаска добровольно признать свою некомпетентность в управлении государства. Единое государство подразумевает общие цели. Армия, созданная народом, призвана защищать общие интересы и отвечать на внешние вызовы. Существование параллельных вооруженных сил недопустимо и запрещено на законодательном уровне практически во всех странах мира.

Очевидно, что переговоры о дальнейшем политическом урегулировании в Сирии будут проходить не просто. Победа над терроризмом не принесла стабильность в регион из-за вмешательства внешних сил. Международная коалиция продолжает мешать реализации процесса восстановления мирной жизни. Отказ курдов от сотрудничества с иностранными оккупационными властями и изгнание их с территории Сирии позволит консолидировать политический процесс на благо мирного урегулирования.

Необходимо подчеркнуть, что диалог курдов и официального Дамаска — единственный путь, который может обеспечить достижение намеченных целей как для одних, так и для других.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Странные условия: главная ударная сила Коалиции США в Сирии готова к переговорам с Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Странные условия: главная ударная сила Коалиции США в Сирии готова к переговорам с Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Странные условия: главная ударная сила Коалиции США в Сирии готова к переговорам с Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Странные условия: главная ударная сила Коалиции США в Сирии готова к переговорам с Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Странные условия: главная ударная сила Коалиции США в Сирии готова к переговорам с Дамаском (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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