Олег Царёв, политик, автор канала @olegtsarov

США и их союзники, ожидаемо, поддержали Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной. К ним также присоединились Канада, Грузия и Азербайджан. Россия с Египтом и Турцией сохраняют нейтральную позицию и призывают обе стороны к прекращению конфликта.

При этом Египет, по заявлению внешнеполитического ведомства, обсуждает с Саудовской Аравией и Иорданией усилия по сдерживанию эскалации в секторе Газа.

ОАЭ, а также Катар не поддерживают открыто ХАМАС и другие группировки сектора Газа, но очень откровенно обвиняют в случившемся Израиль. «МИД Катара возлагает ответственность за эскалацию конфликта только на Израиль из-за постоянных нарушений прав палестинского народа», — говорится в официальном сообщении.

С аналогичным заявлением выступил Ирак, назвавший операцию, начатую движением ХАМАС против Израиля, результатом политики еврейского государства в отношении Палестины. Министерство иностранных дел Кувейта выразило обеспокоенность событиями в секторе Газа и обвинило Израиль в «продолжающихся нарушениях» прав жителей Палестины.

Интересный момент. Напомню, что в 2020 году при поддержке США были подписаны «Соглашения Авраама» между Израилем, Бахрейном, ОАЭ и Марокко для установления дипломатических отношений. Позже к подписантам присоединился Судан, но до контактов на дипломатическом уровне дело не дошло. По сути, заключение соглашений стало моментом раскола арабского мира в отношении палестинского вопроса: если раньше арабские страны были консолидированы, то с момента заключения соглашений некоторые из них начали активно развивать отношения с Израилем.

Соглашения фактически стали сделкой, в которую самым активным образом вовлечены США: в обмен на мир ОАЭ получили доступ к новейшему американскому вооружению, а также израильским технологиям, Бахрейн (если быть точным — суннитская династия Бахрейна, правящая преимущественно шиитским населением) получил американо-израильский протекторат от угрозы со стороны Ирана, Судан был исключён из американского списка государств — «спонсоров терроризма» даже с финансовой «компенсацией», Марокко получило признание США суверенитета Рабата над Западной Сахарой. Интересно, как теперь будут развиваться отношения США с теми же ОАЭ. Пока очевидно одно: чем дольше будет длиться конфликт в Израиле и Палестине, тем хуже будут отношения Израиля и ОАЭ.

Однако самым интересным вопросом к этому моменту остаётся реакция Китая, который призвал к созданию палестинского государства. Министерство иностранных дел КНР заявило, что в Пекине «глубоко обеспокоены нынешней эскалацией напряжённости и насилия между Палестиной и Израилем. Основной выход из конфликта заключается в реализации решения о создании двух государств и независимого государства Палестина».

Заявление китайского МИД являются логичным продолжением инициативы, представленной председателем КНР Си Цзиньпинем в ходе встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Пекине в июне этого года. Тогда Китай выдвинул три предложения по решению палестинского вопроса: создание независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, удовлетворение потребностей палестинской экономики и средств к существованию народа, а также «правильное направление мирных переговоров».

В целом Россия, как и в своё время СССР, поддерживает этот курс и выступает за разрешение конфликта на основе создания двух государств, не уточняя, в каких границах. Залогом успеха мирного процесса Москва всегда считала привлечение к переговорам соседей Израиля.

При этом для самого Израиля мирные переговоры, с одной стороны, должны быть выгодны, ведь они прекратят конфликт и обеспечат Израилю безопасность. Но с другой стороны, Израиль, как известно, противится созданию независимого государства Палестина.

Комментарий редакции

Статья освещает реакцию международного сообщества на обострение израильско-палестинского конфликта. США и их союзники поддержали Израиль, а ряд арабских стран возложили вину на него. Россия призвала к деэскалации.

Выделяется позиция Китая, призвавшего к созданию независимой Палестины. Россия традиционно выступает за решение на основе двух государств. Однако Израиль противится этому из опасений за безопасность и нежелания уступать территории.

Возможно, палестинская сторона пошла на силовой вариант от разочарования в переговорах и для давления на Израиль, чтобы сделать его более сговорчивым. Это поспособствует привлечению к конфликту общественного внимания, но вряд принесёт успех.