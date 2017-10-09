Новости Украины и Новороссии 09 октября 2017
- 06:00 США ждут жёсткой реакции России на срыв Украиной Минска, — Р. Ищенко.
- 02:30 2019 год будет очень плохим для Украины.
- 02:00 Зачем кровавым барыгам закон о суверенитете над Донбассом?.
- 01:00 Борис Рожин: «Донбасс не станет частью бандеровской Украины под анестезией миротворчества».
- 00:30 Пенсионная реформа: украинцы слишком долго живут.
- 00:14 На Украине впервые пройдет парламентская Ассамблея НАТО.
- Вчера 23:46 Обрадуй пенсионера этим роликом.
- Вчера 23:39 Увидеть Москву и сесть: все поездки в РФ для украинцев станут табу.
- Вчера 23:16 «Патриарх» украинских националистов: Порошенко ждет судьба хуже, чем Януковича.
- Вчера 22:41 СБУ — это марионетки американской разведки, — New York Times.
США ждут жёсткой реакции России на срыв Украиной Минска, — Р. Ищенко
Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (который для краткости называют законом о реинтеграции Донбасса) проходит тяжело.
Дерутся в Раде, бузят под Радой. Хоть против самой идеи закона никто из реально способных влиять на принятие решений украинских политиков не выступает. Все за. Большинство считает, что закон вообще надо было принимать года на три раньше.
И иностранные спонсоры киевского режима не против. Волкер нахваливает закон как «жёсткий шаг к миру». Париж и Берлин вообще молчат. То ли действительно им сейчас не до Киева (у Меркель коалиция никак не сформируется, к тому же у ЕС объявилась проблема Каталонии), то ли делают вид, что ничего не замечают, ибо возможности их давления на Порошенко исчерпаны, а киевская власть всё меньше внимания обращает на пожелания как ЕС, так и отдельных его членов. Всё равно безвиз уже дали, денег не дают и в ЕС не принимают. Так чего с ними считаться?
Так не бывает, когда почти все за, по крайней мере никто не против, а закон еле пропихивается. Значит, есть подводные камни.
Начнём с очевидного.
Сегодняшняя внутренняя политика на Украине многослойна. Разные участники процесса, соглашаясь с необходимостью совершения одних и тех действий, стремятся к различному конечному результату.
Наиболее очевидны: стремление Порошенко сохранить власть, вступающее в противоречие с намерением его оппонентов, сформировавших политико-олигархический консенсус, Петра Алексеевича от власти убрать, а также желание остатков «евроинтерационного» «креативного класса» увидеть восстановленные порядок и стабильность, поступательное экономическое развитие Украины и добиться личного благополучия, противоречащее намерению нацистских боевиков и бандитского маргиналитета возобновить активные боевые действия и даже расширить зону гражданского конфликта на новые территории.
При этом, хоть логика подсказывает, что режим Порошенко больше отвечает стремлению «креативного класса» к стабильности, чем то, что может прийти ему на смену, большинство «евроинтераторов» вовсе не против досрочной смены всей власти, включая президента. То есть нормальные политические связи (базирующиеся на общности интересов) не устанавливаются. Многослойность не структурируется, а хаотизируется.
Дополнительно на ситуацию воздействуют столь же многослойные интересы Запада. Германия и Франция, выступающие от имени ЕС, желают урегулирования конфликта. Они уже не верят, что его можно достичь в минском формате, поскольку Киев отказывается выполнять соглашения, а Россия не поддаётся давлению и отказывается идти на уступки.
При этом они не могут отказаться от минского формата (слишком глубоко они влезли в украинский кризис) и не в состоянии серьёзно надавить на Киев (там уверены, что США заставят ЕС и дальше автоматически продлевать режим санкций, а, кроме их отмены, больше ничего режим не боится.
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В свою очередь США вынуждены формально поддерживать ненужный им минский формат, поскольку понимают, что положение их европейских союзников заставляет последних зубами держаться за форму, не заботясь о содержании. При этом самим американцам Минск не нужен и даже вреден. Они совсем не прочь оказаться единственным представителем Украины и выступать на переговорах с Россией от лица объединённого Запада.
Как видим, практически все участники кризиса (как внутри Украины, так и на Западе) объективно стремятся к одному, вынуждены имитировать активную деятельность в другом направлении, а думают и вовсе о третьем. В этих условиях, даже при наличии формального единства относительно формы, каждый пытается влить в неё собственное содержание.
Это в полной мере касается закона о реинтеграции, отсюда и неизбежный конфликт. Дистанцирование же Запада (как Европы, так и США) от данного конфликта свидетельствует о его исключительном внутриукраинском характере. Позиция ЕС в отношении Украины давно уже пассивно выжидательная.
Европа ждёт только повода, достаточно серьёзного для того, чтобы полностью выйти из украинской темы.
Таким поводом может стать и денонсация украинским режимом минских соглашений, и очередной переворот в Киеве, и начало, по инициативе Украины, активных боевых действий. Для США же важно усиление конфронтации Украины с Россией.
С этой точки зрения зарубежным союзникам Киева подходил любой вариант закона, поскольку во всех Россия квалифицировалась, как агрессор и оккупант, а значит обострение было неизбежно. Да и минские соглашения фактически дезавуировались, поскольку «оккупант» и «агрессор» не может быть гарантом урегулирования. США получали рычаг давления на ситуацию, точку входа в процесс урегулирования. Европа, при желании могла, в любое время выйти из украинских процессов под предлогом фактического дезавуирования Киевом минских соглашений.
Но вот с точки зрения внутренних проблем Киева, всё было значительно сложнее. Порошенко было необходимо принять закон, именующий Россию агрессором (кость нацистам), но при этом сохранить в рабочем состоянии минский процесс. Для этого упоминание о нём было имплантировано в тело закона, а среди «оккупированных территорий» не упоминался Крым.
В альтернативном законопроекте «Самопомощи» всё было с точностью до наоборот. Проект «Самопомощи» был отклонён комитетом. Но в ходе драке в сессионном зале и беспорядков вокруг парламента, удалось исключить из президентского законопроекта нормы, апеллировавшие к минским соглашениям. Требование внести Крым в список «оккупированных территорий» также было выдвинуто и не отвергнуто. Можно предполагать, что в ходе второго чтения соответствующую поправку, как минимум, попытаются внести.
Характерно, что оппоненты Порошенко не стали активно протестовать против предусмотренного президентским законопроектом права главы государства вводить «в особый период» военное положение, без согласования с парламентом. Также была проголосована судебная реформа, усиливающая и без того полный контроль президента над судами.
Вряд ли такое усиление полномочий политического противника в момент острой конфронтации с ним, было пропущено по невнимательности. Скорее украинские политики исходят из того, что в сложившейся ситуации Порошенко не сможет или не успеет воспользоваться своими новыми полномочиями. То есть ставка делается на быстрое разрешение внутреннего кризиса радикальными средствами.
Это значит, что внесённые в законопроект при первом чтении, а также запланированные на второе чтение, поправки должны дополнительно настолько ослабить Порошенко в политическом и информационном плане, чтобы полностью компенсировать (и даже превысить) его возросшие управленческие возможности.
И действительно, все поправки направлены на дезавуирование Минска и усиление конфронтации с Россией. А именно этого-то Порошенко желал бы избежать. Теперь, с одной стороны, в Киеве справедливо рассчитывают на реакцию российского МИДа, на которую, в свою очередь, ответит Климкин, а дальше можно попытаться раскрутить скандал.
С другой, даже, если Порошенко удастся избежать серьёзных внешнеполитических осложнений сразу после принятия закона, его оппоненты (которых в этом полностью поддержат нацисты) получат возможность начать интересоваться когда же наконец начнёт выполнятся закон о реинтеграции, почему Украина ведёт переговоры «с агрессором» и каким образом страна, «оккупирующая украинские территории» оказалась посредником в переговорах и гарантом выполнения соглашений?
Отбиться Порошенко будет очень сложно и всё равно придётся идти по пути дальнейшего ухудшения отношений с Россией, вплоть до формальной денонсации Минска.
Вот здесь-то интересы оппонирующей Порошенко украинской элиты частично совпадают с интересами США. Элите необходимо обострение с Россией, чтобы усилить давление на Порошенко и заставит его уйти добровольно, под угрозой «народного бунта». США необходимо обострение отношений Киева и Москвы, поскольку у них закончились аргументы в сирийской кампании и им (как и 2014 году) необходимо отвлечь российские силы и ресурсы на другой (менее важный предмет).
Пользуясь заинтересованностью украинских нацистов и маргинальных бандитов в конфликте, а также желанием политической верхушки использовать этот фактор в свержении Порошенко, США даже не подталкивают Украину к конфронтации с Россией, а не препятствуют ей в этом. Сейчас Вашингтону всё равно, победит ли Порошенко, его ли оппоненты, или вовсе нацисты сорганизуются и в качестве «третьей силы» прогонят системных политиков всех поголовно.
Очередной кризис (конфликт) в украинско-российских отношениях уже создан. Поскольку же все украинские политики зависят от поддержки нацистских боевиков, как организованной вооружённой силы, в любой момент готовой к реакции, то кто бы из них ни победил, он будет нуждаться в нацистской поддержке, а за поддержку и за победу надо будет платить (в том числе конкретными политическими решениями).
Таким образом, независимо от итогов украинской внутриполитической борьбы, следует ждать очередного обострения ситуации в Донбассе (а возможно и на украинской границе с Крымом). Основной удар всё равно будет наноситься в Донбассе, поскольку Крым атаковать сложнее и там сразу придётся столкнуться с российской армией, в то время, как в Донбассе, она, как и раньше, будет оказывать поддержку армиям ДНР/ЛНР, но на передовой российских войск не будет.
США ждут жёсткой реакции России на срыв Украиной Минска и второй этап агрессии Киева в Донбассе. Они умышленно не останавливают украинских политиков, чтобы предоставить Москве железный повод для вторжения.
При этом, поскольку, в отличие от 2014 года, в данный момент Украина рассыпается настолько очевидно, что этого могут не замечать только те, кто замечать не желает (об этом уже даже украинские политики не скрываясь говорят) в Вашингтоне рассчитывают, что уж на сей-то раз, Москве придётся дойти до Киева и взять на себя ответственность за судьбу Украины.
Чтобы подтолкнуть Кремль к этому решению, в информационном пространстве вновь актуализировались рассуждения уважаемых американских экспертов и отставных политиков на тему: «Украина — такой пуп земли, что если Россия отнимет её у США, то Вашингтону останется только капитулировать».
Полноценное российское вторжение на Украину не только решило бы для США проблему усиления своей позиции в переговорах по сирийскому урегулированию, но и сняло бы вопрос спасения украинской ГТС — Кремлю было бы невыгодно оставить без существенного транзита эту трубу в условиях падающих на него обязательств по обустройству Украины.
Вашингтон, как в 2014 году, исходит из того, что послать войска для России может и не самый лучший выход, но не послать их в условиях стремительной сомализации приграничного государства — ещё хуже. Тем не менее, если нашёлся выход из вилки 3,5-летней давности, то сейчас найдётся тем более. В конце концов Россия не зря три года вооружала и обучала армии ДНР/ЛНР. Их численность легко может быть доведена до 50–60 тысяч человек, которые, при незначительной авиационной и артиллерийской поддержке, прорвать даже стационарный украинский фронт, не говоря уже о встречном ударе. Далее проблемы будет две и обе решаемые:
1. Закрыть российско-украинскую границу буферными народными республиками на всём её протяжении.
2. Не слишком увлекаться преследованием противника и освобождением территорий, поскольку ресурсов республик должно хватить не только на их военно-полицейский контроль, но и на обеспечение нормального уровня жизни и на восстановление производства.
По существу, ситуация на Украине окончательно выходит из-под контроля как местных элит, так и Вашингтона. В безуспешной попытке преодолеть внутреннюю дестабилизацию за счёт акцента на консолидации против внешнего врага, украинские элиты осознанно идут на прямую конфронтацию с Россией. Отсюда и законопроект о реинтеграции, и бои вокруг него.
Но России для того чтобы начать предметно заниматься наведением порядка в своём Юго-Западом предполье, необходимо вначале завершить сирийскую кампанию достойным миром.
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Ростислав Ищенко
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2019 год будет очень плохим для Украины
Если Россия перестанет экспортировать свои энергоресурсы через территорию Украины, в экономике этой страны откроется такая дыра, которую не смогут залатать ни Европа, ни Соединенные Штаты.
Да, 2019 год очень важен…
Россия вот уже несколько лет последовательно и недвусмысленно предупреждает Украину, что она намерена прекратить использовать ее территорию в качестве транзитного маршрута для поставок энергоресурсов на западные рынки. Если Москва сдержит свое слово, в украинской экономике откроется такая дыра, которую не смогут залатать ни Европа, ни Соединенные Штаты.
Меня все время изумляют аналитики, которые разрабатывают кучи планов, намереваясь развернуть украинскую геополитику в западном направлении и включить Украину в архитектуру безопасности евроатлантического мира, и в то же время полагают, что российско-украинские экономические отношения сохранятся в неизменном виде. В 1990-х годах это было вполне разумное предположение, ибо у России не было выбора, и ей приходилось пользоваться инфраструктурой советской эпохи, так как она не обладала ни средствами, ни возможностями для создания альтернатив.
Таким образом, вполне разумным был и тот баланс в сфере экономики и безопасности, который сложился после распада Советского Союза. России приходилось поддерживать Украину (главным образом, за счет энергоресурсов, которые Москва продавала Киеву по ценам ниже рыночных), чтобы иметь гарантированную возможность поставлять остальную нефть и газ европейским потребителям по более высоким ценам, которые их устраивали.
Но такая ситуация не могла сохраняться долго, и мы уже видели, как Россия и прибалтийские государства, исходя из собственных интересов безопасности, изменили условия заключенной между ними сделки. Страны Балтии начали искать альтернативные источники поставок и предприняли очень болезненные краткосрочные меры по реформированию своих экономик с целью отказа от дешевых российских энергоресурсов и сырья, которые были для них как наркотик.
Когда Россия поняла, что Латвия, Литва и Эстония вступят в НАТО и ЕС, она создала абсолютно новую экспортную инфраструктуру на севере страны, центром которой стал район Санкт-Петербурга. Таким образом, Россия ликвидировала свою зависимость от инфраструктуры Прибалтики.
И героиня оранжевой революции премьер-министр Юлия Тимошенко, и злодей оранжевой и майданной революций президент Виктор Янукович прекрасно понимали те опасности, которые грозят Украине, и стремились к заключению долговременных соглашений с Москвой, в рамках которых Россия продолжала пользоваться транзитом через Украину, поскольку он обходился ей дешевле, чем строительство новых обходных путей севернее и южнее этой страны. Чтобы подсластить пилюлю и сорвать усилия по переводу Черноморского флота в Новороссийск, Янукович подписал долгосрочный договор аренды, позволивший российским морякам остаться в Крыму.
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Однако после революции Майдана Россия снова взялась за разработку и реализацию плана по отказу от украинского транзита. Несмотря на западные санкции, нормативные и законодательные усилия Евросоюза, а также недолгую ссору с Турцией после того, как она в конце 2015 года сбила российский самолет в небе над турецко-сирийской границей, Россия не отказалась от этих усилий. Она настойчиво и регулярно говорит о том, что в 2019 году намерена перейти на другие экспортные маршруты.
На первый взгляд, для Украины это не проблема, поскольку она наглядно продемонстрировала свою способность покупать газ, нефть и уголь у других стран, причем газ ей поставляют западноевропейские партнеры, а уголь привозят Соединенные Штаты. Однако такие поставки очень дорого обходятся ослабевшей украинской экономике.
А когда Россия прекратит платить за транзит, для Киева это станет настоящим потрясением.
Государственная энергетическая компания Украины останется с огромной сетью трубопроводов, хранилищ и перекачивающих станций, и ей придется искать новых клиентов.
Не исключено, что какие-то энергоресурсы пойдут в Европу с Кавказа из района Каспия по маршруту Одесса-Броды, но этот транзит не сможет полностью компенсировать потери. Возможно, Украина сумеет увеличить добычу энергоресурсов внутри страны. Однако иностранные компании не захотят вкладывать туда свои деньги, пока на востоке Украины не воцарится прочный мир, и не будет решен крымский вопрос.
Кроме того, украинское правительство уже не сможет повторять свои прежние проделки, которыми оно занималось в прошлом десятилетии, навязывая иностранным энергетическим фирмам всевозможные непомерные условия, среди которых было требование о продаже энергоресурсов местным потребителям в больших объемах и по низким ценам. Не исключено также, что если Россия прекратит пользоваться украинским транзитом, конфликт на востоке может разгореться с новой силой. Примечательно то, что восточноукраинский сепаратизм никак не проявился в тех районах страны, через которые проходят газопроводы. Но все может измениться после 2019 года.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович (Maros Sefcovic) пытается заставить Россию и дальше использовать Украину в качестве транзитного маршрута, но такая стратегия обречена на провал. У Турции больше нет никаких стимулов действовать в интересах Евросоюза, а после недавнего визита президента Владимира Путина в Анкару турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил, что ускоренное строительство трубопровода «Турецкий поток» является приоритетом для его страны.
На то у него есть несколько причин. Во-первых, Турция будет гарантированно получать российские энергоресурсы, которые пойдут в обход Украины, а во-вторых, она сможет стать альтернативной страной-транзитером для российских энергоресурсов, поставляемых на рынки Южной и Центральной Европы.
Несмотря на свою личную неприязнь к Путину и недоверие к кремлевским замыслам, канцлер Германии Ангела Меркель твердо намерена обеспечивать энергетическую безопасность своей страны, а также безопасность немецких инвестиций в российские энергетические проекты, которые помогут своевременно построить вторую ветку «Северного потока».
Введенные американским конгрессом новые санкции содержат положения, мешающие западным банкам финансировать строительство новых трубопроводов. Однако европейские фирмы могут последовать примеру французской энергетической корпорации Total. Когда Евросоюз ввел первый пакет санкций против России из-за ее действий на Украине, Total решила не выходить из выгодного газового проекта на Ямале и обратилась за финансированием к китайским источникам.
Газпром, планируя свои действия по отказу от украинского транзита, думает об увеличении поставок в Азербайджан, который в свою очередь сможет кружным путем поставлять эти энергоресурсы в Европу по Трансанатолийскому трубопроводу. Азербайджан вряд ли откажется от такого предложения, поскольку это позволит ему увеличить объем поставок в Европу.
Отдельно следует отметить, что необходимость полностью загружать этот трубопровод поставит Соединенные Штаты перед неприятным геополитическим выбором. Если Азербайджан не будет использовать российский газ, усилится вероятность того, что Баку откроет доступ к своим трубопроводам Ирану, и в этом случае Тегеран получит новые рынки и беспрепятственный выход в Европу. С другой стороны, США придется вступить в большую игру с Китаем, чтобы к собственной выгоде решить вопрос о том, куда пойдет туркменский газ: на восток в Пекин или на запад.
Все это говорит о том, что беззаботные заявления западных аналитиков о возможности заблокировать российские планы не имеют под собой достаточных оснований.
У Украины есть крайний срок — 2019 год, когда должно быть закончено строительство новых трубопроводов, и истечет срок действия российско-украинского контракта о газовом транзите.
Пора подумать о такой политике, которая обеспечит западные интересы и будет способствовать их продвижению; но при этом не следует исходить из того, что Россия будет и дальше платить по счетам.
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Николас Гвоздев, профессор кафедры экономической географии и национальной безопасности Военно-морского колледжа США, пишущий редактор National Interest.
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Зачем кровавым барыгам закон о суверенитете над Донбассом?
В Верховной Раде в первом чтении принят закон о «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Все (включая Петра Порошенко) говорят только о том, что в этом законе «Россию впервые называют страной-агрессором», а территорию ЛДНР уже не «ОРДЛО» или «зоной АТО», а «оккупированными территориями».
Это, кстати, интересный момент — я не помню в истории ни одного прецедента, чтобы «агрессор» был, «оккупированные территории» были, а войны — не объявляли.
Наоборот, бывало — состояние войны между странами формально могло сохраняться десятилетиями без ведения боевых действий, а вот чтобы «оккупация» и «агрессия» без объявления войны — не могу вспомнить ни единого случая.
Самое забавное при этом, что режим Порошенко и его сторонники постоянно орут об «оккупации Крыма», но в данном законе Крым в состав «оккупированных территорий» не включён.
Более того, если украинские «патриоты» заявляют о том, что Крым оккупирован и они тоже собираются его «освобождать», как и Донбасс, то по чисто военной логике нужно пытаться освобождать его именно сейчас, пока мост не достроен — потому что после окончания строительства Крымского моста снабжение и переброску российских войск с материка будет осуществлять гораздо проще. Но где укропатриоты, а где логика — они в разных галактиках.
О том, что режим Порошенко отвоёвывать Крым не собирается, свидетельствуют предлагаемые изменения в «Закон о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты»: «Порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, категории таких лиц и сроки их участия в антитеррористической операции, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживании и отражении российской вооружённой агрессии в Донецкой и Луганской областях».
Как видим, «сдерживать и отражать агрессию» в Крыму никто не собирается. Открытым текстом и вполне недвусмысленно.
Вообще эта примитивная селюковская хитрость, «здесь мы воюем, а тут мы не воюем». На Донбассе ВСУ воюют «с агрессором», а в Крыму не воюют. На Донбассе пытаются наступать (регулярно и безуспешно), а на Москву стремительным рывком не идут. А ведь на московском направлении нет ни линии фронта, ни укрепрайонов. Какое-то странное уважение к государственной границе «агрессора», не находите?
Может вы когда-нибудь видели ситуацию, когда во время любой войны в истории одна из сторон говорила: «Эту часть своей страны мы будем освобождать, а ту — не будем»? Или «Эту хотим освобождать сейчас, а ту — когда-нибудь потом». Петр Алексеевич, вы считаете крымчан «украинцами третьего сорта» (если дончане второго)? А как же «едина, соборна»?
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И что случится со штанами «гаранта Конституции», если русские скажут: «Санкции против нас уже ввели, агрессором тоже объявили, так что мы теперь действительно введём войска в ЛДНР (а заодно и на остальную территорию Донбасса, оккупированную ВСУ)»? А заодно нанесут высокоточные удары «Калибрами» по правительственному кварталу в Киеве и одному жлобскому дворцу в пригороде — «агрессор» ведь.
Но вернёмся к рассмотрению закона «о реинтеграции Донбасса».
О том, что он прямо противоречит как Минским соглашениям, так и закону «об особом статусе ОРДЛО», сейчас говорят из каждого утюга, поэтому я на этом подробно останавливаться не буду.
Зато в нём есть несколько пунктов, которые являются крайне важными для рассмотрения и незаслуженно обделены вниманием.
За огромным количеством воды, когда почти каждый абзац начинается с повторяющегося «Для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отражения российской вооружённой агрессии» и аналогичного шлака, прячутся вполне конкретные социально-экономические интересы правящего олигархического режима Порошенко.
1. «АТО» переименовывается в «операцию по освобождению Украины» (ОПОУ). Нужно было в начале добавить слово «Жалкую» и тогда смысл совпал бы с содержанием, получив на выходе полную «ЖОПОУ».
2. Создаётся «Объединённый оперативный штаб ВСУ» (ООШ ВСУ) и ему переподчиняются все вооружённые группировки, которые раньше подчинялись «Антитеррористическому центру СБУ».
3. Отдельно подчёркивается, что ввоз и вывоз товаров с территории ЛДНР теперь будет контролироваться непосредственно начальником ООШ ВСУ (и вся прибыль с контрабанды и собирания мзды будет централизованно контролироваться человеком Порошенко).
Также ООШ ВСУ будут подчиняться местные «военно-гражданские» администрации.
4. Киевский режим полностью снимает с себя ответственность за нарушения прав местных жителей.
5. «Для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях привлекаются в установленном порядке силы и средства Вооруженных сил Украины и других военных формирований». Так вот, согласно Конституции и законов Украины, НЕТ такого «установленного порядка», если не объявлена война или военное положение.
Поэтому формально ВСУ и прочие вооружённые группировки по-прежнему остаются военными преступниками, потому что не имеют права вести боевые действия на территории страны без объявления войны или военного положения.
6. В принятой в первом чтении редакции закона исключены упоминания о необходимости придерживаться Минских соглашений. Фактически это указывает на отказ режима Порошенко исполнять «Минск».
7. Законом также создаются предпосылки для объявления военного положения (которое Порошенко больше нужно для удержания власти в случае попытки его свергнуть, чем для решения вопроса с «реинтеграцией») и создания военных администраций.
8. Киев заявляет, что любые действия по смене собственников (купли-продажи, дарения, наследования и так далее) имущества на «оккупированной» территории будет считать незаконными (хотя кого это вообще волнует, что эти дебилы будут считать?).
9. Теперь очень важный социально-экономический аспект принимаемого закона. Напрямую это в законе не прописано, но признание ЛДНР «оккупированной» территорией и ссылка на Женевскую конвенцию от 1949 года однозначно говорят, что Киев официально отказывается от всех своих обязательств перед местным населением, которые включают в себя:
— компенсацию нанесённого в результате боевых действий вреда (Киев и так этого не делает, но теоретически должен), независимо от стороны конфликта (в режиме «АТО» он обязан был всё компенсировать);
— сохранение банковской системы и обеспечение свободного перевода денег между субъектами хозяйствования;
— выплату пенсий, социальных пособий и других положенных законом выплат населению (аналогично, Киев и так их не платит, но теперь это будет «узаконено»);
— ответственность за предотвращение техногенных катастроф и ликвидацию последствий стихийных бедствий;
— ответственность за работу и ремонт инфрастукруры по поддержанию жизнедеятельности населения (в том числе водоснабжение, поставки продовольствия, электричества и тепла), за систему образования, здравоохранения и эпидемический контроль;
— и многое другое, что нормальное государство обязано обеспечивать «своим» гражданам.
Теперь режим Порошенко всё это пытается объявить зоной ответственности Российской Федерации, как «оккупанта».
Кроме того, ранее Украина была обязана обеспечивать бесперебойное снабжение «своих граждан» водой, едой, электричеством, лекарствами и так далее (или, по крайней мере, не мешать этому). Режим Порошенко этого, конечно, не соблюдал, но теперь он попытается торговаться «а что нам будет за воду, за пропуск товаров» и так далее. Как говорит на них Мишико Саакашвили: «Барыги!».
В общем, хотя в законе формально и заявляется о «стремлении к правовому урегулированию», но он фактически отменяет все достигнутые ранее договорённости (которые Киев никогда и не пытался соблюдать), а весь документ пропитан жаждой войны и крови вперемежку с банальной жадностью.
Кровавые барыги ещё хуже обычных.
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Александр Роджерс
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Борис Рожин: «Донбасс не станет частью бандеровской Украины под анестезией миротворчества»
О комплексе проблем, связанных с введением миротворческой миссии в Донбасс, и взаимоисключающих трактовках этой идеи со стороны основных участников конфликта рассказывает российский публицист, журналист Центра военно-политической журналистики CIGR и владелец популярного блога СolonelСassad Борис Рожин.
— Почему на четвертом году войны вдруг актуализировалась тема ввода миротворческого контингента в Донбасс?
— Тема миротворцев в Донбассе оживилась этим летом, хотя идея развести войска на линии противостояния муссируется еще со времен подписания «Минска-1» и «Минска-2».
Причины появления идеи о вводе миротворцев, которая неоднократно озвучивалась в Киеве и в Москве, кроется в том, что военные пункты Минских соглашений не выполняются — пленные до сих пор не обменяны, огонь на линии фронта не прекращен, вооружения калибра свыше 100 мм с линии фронта не отведены. Наблюдатели ОБСЕ лишь фиксируют нарушения и не в силах что-то изменить в происходящем.
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— Минские договоренности не работают. В чем причина?
— Срыв Минских соглашений в вопросах безопасности, естественно, порождает их срыв и в вопросах политического урегулирования.
Киев цинично заявляет, что он не готов перейти к политическому урегулированию, пока в Донбассе не перестанут стрелять, хотя одновременно различные официальные лица открытым текстом говорят, что Украина не даст заморозить войну в Донбассе, потому что заморозка войны в интересах России.
Разумеется, с таким подходом, ожидать, что Украина прекратит войну, пока при власти находятся Порошенко, Аваков, Парубий и им подобные, было бы верхом наивности. Война и ее продолжение является основой их политического самовыживания, которое они пытаются продлить любой ценой.
— Однако при этом автоматически продлятся и ежедневные жертвы. Причем с обеих сторон…
— Жизни граждан ДНР и ЛНР, а также военных ВСУ для них лишь расходный материал, которым они оплачивают выживание своего режима, поставляющего на Запад своей главный товар — русофобию. Пока Запад заинтересован в том, чтобы продолжать стратегию «сдерживания и окружения России», Порошенко и Ко будут нужны, ибо через них Запад контролирует Украину, которая рассматривается как плацдарм для антироссийской деятельности.
Эта деятельность выражается как в системной дерусификации Украины, так и в использовании Украины в качестве плацдарма для продвижения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Вполне понятно, что при замороженной войне Порошенко и Ко будет крайне сложно объяснять гражданам Украины, зачем они терпят последствия евромайдана.
Нужен образ внешнего врага, «который мешает Украине счастливо шагать в Европу», а если война прекратится, то как подкармливать этот образ?
Поэтому нужны обстрелы, кровь, трупы, периодические эскалации в боях за «нейтралку» под Желобком, Коминтерново или в любом другом районе, чтобы по итогам Порошенко мог пафосно промычать что-то про сепаратистов, которые мешают миру.
— И что в такой ситуации можно сделать?
— Когда в 2016–2017 годах стало все чаще осознаваться, что Минские соглашения не работают и Киев их выполнять не собирается, начали рождаться вспомогательные идеи-костыли, которыми пытались обеспечить работу отдельных пунктов Минских соглашений. Так появилась идея о миротворцах, которая формально не прописана в Минских соглашениях, но должна была позволить обойти дипломатический тупик и, наконец, прекратить огонь, чтобы перевести конфликт из «карабахского» в «приднестровский» вариант.
Но и здесь все наткнулось на совершенно разное понимание этой идеи. С точки зрения России и Народных Республик, появление миротворцев на линии фронта должно привести к прекращению огня, разводу тяжелых вооружений, прекращению массовых смертей. Война прекращается — и конфликт переводится в вялотекущий, фактически, замороженный формат. Всех проблем это не решает, но люди перестают гибнуть.
— То есть вариант, априори не устраивающий киевский режим?
— Украину это, конечно, не устраивает, потому что у Украины нет желания прекращать гибель людей по обе стороны линии фронта. Идею миротворцев она понимает совсем по-другому.
Миротворцы должны стать предлогом, чтобы осуществить зачистку Донбасса, как недавно это открыто признал Ярош, и захватить контроль над границей ЛНР и ДНР с Россией, чтобы лишить Россию возможности помогать Республикам.
В этом сценарии киевский режим видит возможность получить контроль над границей в обход остальных пунктов Минских соглашений, которые предусматривают структурные политические реформы на Украине и целый ряд других обязательств, которые Киев и его хозяева выполнять отказываются.
— И что в итоге — вновь тупик?
— В итоге ЛНР и ДНР идею миротворцев воспринимают как идею прекращения непосредственных боевых действий и пролития крови. На Украине идею миротворцев воспринимают как способ с помощью «международного сообщества» уничтожить Республики и интегрировать их в состав Украины по варианту Сербской Краины. Естественно, что при таких расхождениях в понимании идеи ввода миротворцев на Донбасс эта идея завязла в согласованиях на дипломатическом уровне.
Завязла она, прежде всего, потому, что США как главные хозяева Украины также не заинтересованы в заморозке конфликта и в замене руководства Украины на более адекватное, как они это уже в свое время проделали в Грузии, избавившись от скомпрометированного различными преступлениями Саакашвили. Поэтому идут месяцы переговоров, но решающего прогресса по вводу миротворцев в Донбасс по-прежнему нет.
Как и в случае с Минскими соглашениями, разное прочтение одной и той же идеи порождает дипломатический клинч, который является продолжением клинча военного, когда стороны не могут кардинально решить конфликт в свою пользу военным путем.
— Каков ваш прогноз на развитие ситуации в этом вопросе?
— На мой взгляд, нынешнее руководство Украины полностью недоговороспособно. При Порошенко и Ко мира не будет, и кровь будет литься. Эти люди не изменятся, тем более что на них уже немало крови, и рано или поздно им за нее отвечать. Реально повлиять на Украину могли бы США, осуществив своеобразную рокировку среди своих марионеток и отказавшись от агрессивной политики по отношению к России.
Определенные надежды на этот счет были после избрания Трампа, который делал немало комплиментарных заявлений в адрес России, но, как позднее стало ясно, у американского военно-политического истеблишмента несколько иные взгляды на американо-российские отношения и роль Украины как инструмента антироссийской политики.
Ныне, когда Трамп подвергается массированным атакам внутри страны за «связь с Кремлем», он, конечно, даже если захочет, не сможет пойти на какие-то уступки в отношении Украины. Балом снова правят ястребы, которые хотят разговаривать с Россией языком ультиматумов в духе администрации Обамы. Естественно, это не способствует не то что разрешению, а хотя бы заморозке конфликта.
— И что в этой патовой ситуации делать Республикам Донбасса?
— Республики в этих условиях, конечно, продолжают надеяться, что фронт затухнет и конфликт перейдет из военной в политико-экономическую стадию. Но реалистичный подход подталкивает их к развитию собственных государственных институтов, потому что нельзя сидеть и ждать у моря погоды, пока в Киеве или Вашингтоне появится «добрая воля» и перемирие из виртуального станет реальным.
Своей политикой в отношении Республик Киев и Вашингтон фактически отрезали Донбасс от Украины, и теперь они имеют перед собой два непризнанных государственных образования, отражающих изменения современного нам мироустройства с перекройкой границ, возникших после 1991 года.
— А миротворцы?
— Миротворцы уже не смогут затолкать пасту обратно в тюбик, как мечтает об этом Порошенко и Ко. Ситуация уже не может быть возвращена к тому состоянию, которое существовало на Украине до государственного переворота или хотя бы до начала восстания на Донбассе.
Люди сделали свой выбор, и с этим выбором предстоит считаться как Украине, так и всему остальному миру. Донбасс не хотел войны, но был вынужден взять в руки оружие, чтобы сопротивляться сначала бандам «правосеков»*, а затем и украинским вооруженным силам, которые пытались силой заставить людей замолчать и принять совершенные в Киеве преступления.
Выбор Донбасса подкреплен пролитой кровью — своей и чужой. И Донбасс готов прекратить проливать кровь, если этому помогут миротворцы. Но он не пойдет на то, чтобы вновь статью частью бандеровской Украины под анестезией миротворчества.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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Пенсионная реформа: украинцы слишком долго живут
Убийственную пенсионную реформу правительство Украины оправдывает выполнением требований МВФ. Мол, мы тут ни при чем — это все они, злодеи. Между тем МВФ вовсе не требует от Киева морить голодом украинских пенсионеров. Это местное ноу-хау.
Закон о пенсионной реформе, принятый на Украине, направлен на сокращение расходов Пенсионного фонда — указывает разработчик программы, Министерство социальной политики. То самое ведомство, глава которого уверен, что украинцы слишком много едят.
Совершенно логично: если почти ничего не кушать, не лечиться, а вдобавок еще и не оплачивать коммуналку, то, действительно, и с нынешними пенсиями можно жить. Правда, при этом лучше вовсе не выходить из дому. На 1320 гривен минимальной пенсии (50 долларов) не погуляешь.
Теперь же, чтобы получить эту пенсию, недостаточно быть просто старым. Необходимо непрерывно работать в течение 35 лет (предпринимательство до 2004 года в стаже не учитывается), не выходить в декрет, не учиться.
Тут хочу напомнить, что в 90-х годах миллионы украинцев работали без официального оформления, если вообще имели работу.
Таким образом, поколение, рожденное в 70-80-х годах прошлого века, практически вычеркнуто из получателей государственных пенсий. Это те люди, которые как раз сейчас вносят наибольший вклад в этот самый Пенсионный фонд.
Им предлагают и вовсе отказаться от пенсий, чтобы была мотивация больше зарабатывать сейчас. Зачем надеяться на пенсии, говорят депутаты от власти, все равно у Украины скоро и на эти минимальные выплаты денег не будет. Так что лучше даже не привыкайте, граждане.
Но это не все радикальные нововведения. Чиновники придумали оригинальную схему: если вам не хватает стажа, его можно «докупить». Один год стажа стоит 16 896 гривен. Если нет ни денег, ни стажа, вместо пенсии можно претендовать только на социальную помощь, которая будет значительно ниже минимальной пенсии.
А повышение этой самой минимальной пенсии на 140 гривен (это целых пять долларов) преподносят как достижение. На Украине на сегодняшний день около 12 миллионов пенсионеров — слишком много.
Поэтому уже с 1 января власти планируют отказаться от назначения пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной сферы и других категорий.
Пенсионную реформу правительство Гройсмана объясняет как выполнение требований МВФ. В том, что нынешних и будущих пенсионеров просто разменяют в угоду Фонду, никаких сомнений не было. Но если разобраться в терминах, в действительности МВФ требует лишь уменьшить дефицит Пенсионного фонда. В нормальных странах это означает, что необходимо увеличить налоговую базу: развивать экономику, увеличивать количество рабочих мест, проводить оплачиваемые общественные работы, стимулировать частные вклады.
Но нет же. Минсоцполитики Украины трактует уменьшение дефицита исключительно как сокращение числа пенсионеров.
Кого не добьет медицинская реформа, не свалит с ног повышение тарифов, те еще должны будут доказать свое право на получение пенсий.
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Елена Глищинская
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На Украине впервые пройдет парламентская Ассамблея НАТО
В Украине впервые пройдет Парламентская Ассамблея НАТО, это произойдет в 2020 году.
«Постоянный комитет ПА НАТО удовлетворил заявку Украины на проведение весенней сессии ПА НАТО в Киеве! Нам предоставили это право в 2020 году», — заявила глава постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз.
НАТО сможет выполнить обещание о членстве Украины в Альянсе, если Киев в ближайшие три-четыре года продемонстрирует себя более убедительно, проделав много работы для подготовки. Об этом заявил экс-заместитель генсекретаря НАТО и бывший посол США в РФ, а ныне почетный сотрудник Atlantic Council Александр Вершбоу.
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Увидеть Москву и сесть: все поездки в РФ для украинцев станут табу
В СБУ хотят запретить въезд в Россию для политиков и чиновников. Нарушителям грозит уголовная ответственность.
В ведомстве уже подготовили соответствующий законопроект и готовятся передать его в Раду, но юристы в недоумении: по их словам, СБУ нарушает Конституцию.
«За вред интересам Украины»
По словам главы СБУ Василия Грицака, идея законопроекта принадлежит ему лично. В Уголовный кодекс внесут правки, согласно которым за поездки в РФ политиков и чиновников «с целью нанесения вреда интересам Украины» будут наказывать лишением свободы до трех лет.
А если чиновник отправился в Россию повторно или «по предварительному сговору группой лиц», то пусть готовится сидеть в тюрьме от трех до шести лет.
Такой инициативой шокированы юристы. По их словам, она неконституционна, а формулировки в законопроекте крайне размыты.
«Использована фраза “поездка с целью нанесения вреда” — а в чем заключается этот вред? — возмущается в разговоре с «Вестями» старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец. — Подобные нормы до момента объявления военного положения и прояснения более конкретных отношений с РФ будут нарушать Конституцию и нормы Конвенции о защите прав человека».
Кроме того, по словам юриста, этот закон даст возможность правоохранительным органам абсолютно безосновательно шантажировать лица, которые подпадают под его действие, и необоснованно привлекать их к ответственности.
«Не секрет, что у большого количества граждан Украины остались родственники в России. И таким законом они фактически лишаются права их посещать. Едет в Россию судья, а его вызывают в СБУ и говорят:
“Вы же нанесли Украине вред, подорвали доверие к судебной власти”, или, если чиновник: “Вы подорвали доверие к государству”.
Или если человек поехал в Крым, то скажут: “А докажите, что вы поехали к родственникам, а не отдыхать”.
Отследить сам факт их визита спецслужбы смогут элементарно, получив доступ к базам пограничников или отследив мобильный телефон».
Политэксперты тоже указывают на многочисленные минусы законопроекта и надеются, что в существующем виде он в Раду не попадет.
«В тексте неразбериха с понятиями, кто такие политики и чиновники, — говорит политэксперт Тарас Чорновил. — Если нынешние депутаты и министры — то да. А вчерашние министры, кто они? Если он ушел в бизнес и работает в транснациональной фирме, которая может иметь интересы в Москве, — наверное, он не есть политиком. А если бывший министр-силовик, который готовит себе место в будущем правительстве, — очевидно, что он политик.
„Лица, уполномоченные на выполнение государственной власти или местного самоуправления” — такая формулировка слишком широкая, она охватывает вообще всех, даже депутатов сельсоветов. В законодательстве она не встречается нигде и применять ее нецелесообразно. Что касается дипломатов и послов, которые тоже попадают под действие закона, то они и так сейчас без разрешения в Россию не ездят. Также непонятна формулировка “с целью нанесения вреда интересам Украины”. То есть, если представитель Генштаба поехал в РФ, что-то разболтал, но об этом не узнали, то он не виноват?».
Тарас Чорновил обращает внимание, что перед законопроектом есть еще барьер — кто именно будет вносить его в Раду: «СБУ по субординации не может передать его кому-то из депутатов, чтобы те внесли. Могут внести текст на рассмотрение президенту, чтобы он стал автором законодательной инициативы. Но я не думаю, что в нынешнем виде законопроект пропустят президентские юристы.
Но теоретически у этого закона есть шансы на жизнь, если будет принят в целом закон об основах госполитики по Донбассу».
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Боятся артисты и бизнес
Судя по логике принятия «запретительных» законов (запрет российских соцсетей и платежных систем, ограничение импорта российских книг; визирование в СБУ российских артистов перед гастролями в Украине; въезд россиян в Украину с 1 января по биопаспортам), вполне вероятно, что подобные списки будут расширяться.
К примеру, радикалы, срывающие концерты украинских артистов, которые выступали в России, могут продавить идею вообще запретить нашим артистам туда ездить. Того же опасаются и в частном бизнесе, который завязан на сотрудничество с Россией.
Год назад в связи с расширением руководство перенесло головной офис в Москву. Теперь наши сотрудники хотя бы раз в месяц ездят туда на совещания.
«Думаю, будет проблемой, если нам станут обрывать деловые связи», — рассказывают в одной из IT-компаний, занимающихся разработкой мобильных приложений
Но политолог Владимир Фесенко считает, что запрещать и табуировать визиты артистов, бизнесменов в РФ нецелесообразно, так как они не представляют государственных интересов.
«Я думаю, инициатива СБУ носит конъюнктурный характер. В Раде сейчас в моде политтехнология воинствующего патриотизма и всего контрроссийского. СБУ подыгрывает. Нам нужно поддерживать дипломатические отношения пусть даже в условиях военно-политического конфликта.
И запрет не должен распространяться на людей, для которых визиты в РФ связаны с выполнениями профессиональных обязанностей. В частности, речь о дипломатах и представителях госучреждений. Визиты в Россию обычных депутатов по меньшей мере вызывают вопросы и подозрения. Не несут ли они риск для госинтересов и безопасности?
Что же касается артистов, бизнесменов — они не представляют интересов государства. Их личное право ездить в Россию или нет», — заявил Фесенко.
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«Патриарх» украинских националистов: Порошенко ждет судьба хуже, чем Януковича
Каждый украинский президент достоин тюремной камеры.
Об этом в эфире телеканала Zik заявил патриарх украинских националистов Степан Хмара.
«Кроме Ющенко, хотя к нему много претензий, но на тюрьму он не тянет. Все остальные тянут, а нынешний — уже через половину своего срока. Первый коллаборант — это Порошенко. Он везде, где идут денежные потоки. Украинская и российская мафии переплетены в один клубок. Путин через Порошенко разрушает Украину», — сказал Хмара.
Он полагает, что судьба Порошенко будет хуже судьбы Януковича..
«Ему некуда бежать, его будет судить украинский народ. Пусть готовит сухари. Но если он уйдет добровольно, то срок будет условным», — сказал Хмара.
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СБУ — это марионетки американской разведки, — New York Times
Сотрудники СБУ после победы Евромайдана превратились в марионеток американской разведки, сегодня украинская спецслужба работает в интересах Вашингтона.
Такие данные опубликовала газета New York Times.
«Нью-Йорк таймс поведала, как на самом деле выглядит „незалежность” СБУ», — отмечает политолог Владимир Корнилов, опубликовавший перевод в своем блоге.
«Центральное Разведывательное Управление уничтожило систему прослушки мобильных телефонов, поставленную Россией, и установило компьютеры, поддерживаемые американцами, — сказала Виктория Горбуз, бывшая глава отделения СБУ по связям с иностранными правительствами.
Департамент мисс Горбуз переводил телефонные перехваты из новой системы и пересылал их американцам. «Команда должна была переводить и немедленно, в течение 24 часа в сутки, быть в полной кооперации с нашими американскими коллегами», — приводит газета слова украинки.
«Поди, еще нагоняи от руководства ЦРУ получали за нерасторопность!» — язвительно комментирует Корнилов.
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“Транзит энергетических систем через Украину”! Официально Киев обьявил, что в связи с вводом второй ветки Северного потока, бюджет Украины недополучит свыше 1 миллиарда долларов(Из выступления Бойко). “Россия теряет прибыль в связи с дороговизной проекта в обход Украины.”! Обслуживание морского газопровда намного дешевле сухопутного. И что за прибыль получит Россия, если трубу тянуть через десятки стран, выплачивая каждой за транзит! Статья написана провокатором-украинцем.