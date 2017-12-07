Чиновники слили российский спорт, но виноватых, как всегда, нет

Учитывая важность проблемы участия российской команды на зимней Олимпиаде в Южной Корее, предлагаю вынести её на всенародный референдум. Не надо перекладывать эту ответственность на самих спортсменов. Не надо порождать неизбежный раскол в их среде на «героев-патриотов» и «предателей-коллаборационистов». Поберегите их совесть, оставьте её в покое!

Ну, и нельзя спортсменам принимать решение об участии/неучастии в Олимпиаде хотя бы потому еще, что одним из условий поездки является выплата МОКу 15 миллионов долларов за то, что Россию унизили, и будут унижать дальше. Спортсмены, что ли, будут давать указание министру финансов Силуанову о перечислении средств? Хватит того, что, пока спортсмены тренировались, народ их за свои налоги содержал.

Так что, как народ решит — так тому и быть! Не зря же говаривали древние: «Глас народа — глас Божий!»

Тем, кто скажет, что на это требуется длительная подготовка, предлагаю вспомнить Крым 2014-го. Смогли тогда, сможем и сейчас.

Вопросов в референдуме, по-моему, должно быть два: 1) направить в Северную Корею спортивную делегацию без какой бы то ни было российской символики, заплатив 15 миллионов долларов МОКу и 2) спортивную делегацию не направлять, но и не чинить препятствий для участия в указанных Олимпийских Играх отдельных российских спортсменов в порядке частной инициативы и за свой личный счет.

Любителей спортивного боления прошу учесть одно деликатное обстоятельство. Всем известно, что на всех крупных спортивных соревнованиях, включая, естественно, и Олимпийские Игры, вводится особый режим обеспечения безопасности. Случались провалы — вспомнитеОлимпиады в Мюнхене в 1972 году и в Атланте в 1996-м (). Такая практика существовала очень давно — просто последнее время её открыто оправдывают глобальной борьбой с террором. Но, кроме борьбы с терроризмом, на всех крупнейших спортивных соревнованиях ведется крупномасштабная борьба разведок и контрразведок. Первые ведут подрывную деятельность против делегаций конкурирующих стран и стремятся вскрыть планы и секреты конкурентов, другие принимают меры к тому, чтобы подрывные действия срывать и обеспечить сохранность своих секретов.

На московской Олимпиаде, например, офицеры КГБ СССР от младших лейтенантов до полковников, в том числе направленные на олимпийские объекты в командировки из территориальных управлений от Прибалтики до Дальнего Востока и от Архангельска до Кушки, работали и дворниками, и подносчиками инвентаря, и разного рода клерками. Эти, как правило, очень скромные и малоприметные, но весьма компетентные в конкретных вопросах, люди выполняют разнообразные задачи — от содействия обеспечению режима тренировок и отдыха спортсменов и тренеров до срыва разного рода провокаций. А еще в случае крайней необходимости они всегда готовы закрыть своим телом самодельное взрывное устройство — чтобы в живых остались болельщики и спортсмены.

Но если в Южную Корею от России поедет не полноценная делегация, а отдельные спортсмены, то не будет поблизости от них и тех, кто мог бы обеспечивать их безопасность. Наши спортсмены — и без того уже серьезно измордованные — будут совершенно беззащитны перед провокациями спецслужб противника. Какими будут эти провокации, сейчас предсказать сложно, но то, что руки у противника будут развязаны — это точно. Не надо облегчать работу иностранных спецслужб.

Сейчас стало популярным клеймить чиновников, которые три года ничего не делали, чтобы защищать наших спортсменов. Некоторые «набираются смелости» и произносят-таки имя Виталия Мутко, бывшего министром спорта, когда вся бодяга с WADA только начиналась и разворачивалась.

Мутко мне ни сват, ни брат, и от ответственности я его отмазывать не собираюсь. Он должен ответить за свое. Ведь, согласно Положениюо Министерстве спорта РФ (см. абзац 2. Ст. 7 Положения): «Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности Министерства».

Престижу и авторитету России нанесен невосполнимый ущерб, и виновные в этом должны ответить. Но не надо сваливать всю ответственность на стрелочника. А то, что он всего лишь стрелочник, у меня сомнений нет. Ни малейших.

Мутко действительно был пассивен. Но министра спорта (см. абзац 1. Ст. 7 Положения) назначает на должность и освобождает от этой должности «президент Российской Федерации по представлению председателя правительства Российской Федерации». За все три года WADA-скандала мне как-то не попадалась информация о том, чтобы кто-то из начальников Мутко предъявлял к нему какие-либо претензии.

За свое пассивное поведение Мутко никак наказан не был. Хотя, когда надо было, Путин мог раскритиковать, например, вице-премьера Аркадия Дворковича и министра транспорта Максима Соколова из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» в сентябре этого года. А министру Соколову было объявленоо неполном служебном соответствии.

В октябре 2016 года новым министром спорта стал заслуженный мастер спорта по фехтованию Павел Колобков. За то, что происходило во время его «вахты», его я побивать камнями тоже не взялся бы — к моменту вступления его в должность все ставки уже были сделаны; что можно было «слить», уже «слили». К тому же, разве по политическому весу и влиянию можно сравнивать москвича и всего лишь чемпиона Сиднейской Олимпиады с бывшим замом самого мэра Питера Анатолия Собчака, экс-президентом питерского футбольного клуба «Зенит» и экс-сенатором от северной Пальмиры?

К тому же, оценка деятельности Мутко уже была дана. Он, получив одобрение и поощрение, пошел на повышение — указом президента был назначен заместителем председателя правительства РФ. Так что, покарать его вам не удастся.

Всё как всегда — виноватых нет. Есть только непричастные награждённые.

А вы говорите — ехать или не ехать в Пхён, который Чхан.