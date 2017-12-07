Чиновники слили российский спорт, но виноватых, как всегда, нет
Судьбу наших спортсменов должен решить всенародный референдум.
Учитывая важность проблемы участия российской команды на зимней Олимпиаде в Южной Корее, предлагаю вынести её на всенародный референдум. Не надо перекладывать эту ответственность на самих спортсменов. Не надо порождать неизбежный раскол в их среде на «героев-патриотов» и «предателей-коллаборационистов». Поберегите их совесть, оставьте её в покое!
Ну, и нельзя спортсменам принимать решение об участии/неучастии в Олимпиаде хотя бы потому еще, что одним из условий поездки является выплата МОКу 15 миллионов долларов за то, что Россию унизили, и будут унижать дальше. Спортсмены, что ли, будут давать указание министру финансов Силуанову о перечислении средств? Хватит того, что, пока спортсмены тренировались, народ их за свои налоги содержал.
Так что, как народ решит — так тому и быть! Не зря же говаривали древние: «Глас народа — глас Божий!»
Тем, кто скажет, что на это требуется длительная подготовка, предлагаю вспомнить Крым 2014-го. Смогли тогда, сможем и сейчас.
Вопросов в референдуме, по-моему, должно быть два: 1) направить в Северную Корею спортивную делегацию без какой бы то ни было российской символики, заплатив 15 миллионов долларов МОКу и 2) спортивную делегацию не направлять, но и не чинить препятствий для участия в указанных Олимпийских Играх отдельных российских спортсменов в порядке частной инициативы и за свой личный счет.
Любителей спортивного боления прошу учесть одно деликатное обстоятельство. Всем известно, что на всех крупных спортивных соревнованиях, включая, естественно, и Олимпийские Игры, вводится особый режим обеспечения безопасности. Случались провалы — вспомнитеОлимпиады в Мюнхене в 1972 году и в Атланте в 1996-м (). Такая практика существовала очень давно — просто последнее время её открыто оправдывают глобальной борьбой с террором. Но, кроме борьбы с терроризмом, на всех крупнейших спортивных соревнованиях ведется крупномасштабная борьба разведок и контрразведок. Первые ведут подрывную деятельность против делегаций конкурирующих стран и стремятся вскрыть планы и секреты конкурентов, другие принимают меры к тому, чтобы подрывные действия срывать и обеспечить сохранность своих секретов.
На московской Олимпиаде, например, офицеры КГБ СССР от младших лейтенантов до полковников, в том числе направленные на олимпийские объекты в командировки из территориальных управлений от Прибалтики до Дальнего Востока и от Архангельска до Кушки, работали и дворниками, и подносчиками инвентаря, и разного рода клерками. Эти, как правило, очень скромные и малоприметные, но весьма компетентные в конкретных вопросах, люди выполняют разнообразные задачи — от содействия обеспечению режима тренировок и отдыха спортсменов и тренеров до срыва разного рода провокаций. А еще в случае крайней необходимости они всегда готовы закрыть своим телом самодельное взрывное устройство — чтобы в живых остались болельщики и спортсмены.
Но если в Южную Корею от России поедет не полноценная делегация, а отдельные спортсмены, то не будет поблизости от них и тех, кто мог бы обеспечивать их безопасность. Наши спортсмены — и без того уже серьезно измордованные — будут совершенно беззащитны перед провокациями спецслужб противника. Какими будут эти провокации, сейчас предсказать сложно, но то, что руки у противника будут развязаны — это точно. Не надо облегчать работу иностранных спецслужб.
Сейчас стало популярным клеймить чиновников, которые три года ничего не делали, чтобы защищать наших спортсменов. Некоторые «набираются смелости» и произносят-таки имя Виталия Мутко, бывшего министром спорта, когда вся бодяга с WADA только начиналась и разворачивалась.
Мутко мне ни сват, ни брат, и от ответственности я его отмазывать не собираюсь. Он должен ответить за свое. Ведь, согласно Положениюо Министерстве спорта РФ (см. абзац 2. Ст. 7 Положения): «Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности Министерства».
Престижу и авторитету России нанесен невосполнимый ущерб, и виновные в этом должны ответить. Но не надо сваливать всю ответственность на стрелочника. А то, что он всего лишь стрелочник, у меня сомнений нет. Ни малейших.
Мутко действительно был пассивен. Но министра спорта (см. абзац 1. Ст. 7 Положения) назначает на должность и освобождает от этой должности «президент Российской Федерации по представлению председателя правительства Российской Федерации». За все три года WADA-скандала мне как-то не попадалась информация о том, чтобы кто-то из начальников Мутко предъявлял к нему какие-либо претензии.
За свое пассивное поведение Мутко никак наказан не был. Хотя, когда надо было, Путин мог раскритиковать, например, вице-премьера Аркадия Дворковича и министра транспорта Максима Соколова из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» в сентябре этого года. А министру Соколову было объявленоо неполном служебном соответствии.
В октябре 2016 года новым министром спорта стал заслуженный мастер спорта по фехтованию Павел Колобков. За то, что происходило во время его «вахты», его я побивать камнями тоже не взялся бы — к моменту вступления его в должность все ставки уже были сделаны; что можно было «слить», уже «слили». К тому же, разве по политическому весу и влиянию можно сравнивать москвича и всего лишь чемпиона Сиднейской Олимпиады с бывшим замом самого мэра Питера Анатолия Собчака, экс-президентом питерского футбольного клуба «Зенит» и экс-сенатором от северной Пальмиры?
К тому же, оценка деятельности Мутко уже была дана. Он, получив одобрение и поощрение, пошел на повышение — указом президента был назначен заместителем председателя правительства РФ. Так что, покарать его вам не удастся.
Всё как всегда — виноватых нет. Есть только непричастные награждённые.
А вы говорите — ехать или не ехать в Пхён, который Чхан.
http://svpressa.ru/sport/article/187945/
loading...
Если поедут ,тогда пусть на свои деньги тренируются.Нах я должен оплачивать этот цирк.
loading...
Нам давно нужно хучь какойнить референдум! Байда с олимпиадой — весомый повод!
loading...
Спорт – частное из общего… На референдуме надо решать более грандиозные задачи… Сейчас, что ни возьми, – всё трещит по швам и заваливается…
loading...
Тогда референдум на тему восстановления СССР и запрета в стране иудаизма (еврейской мафии).
loading...
Отстань уже от евреев и восстанови единый бюджет страны!!!
loading...
Если во власть набирать только представителей коренных народов, строго по пропорциональности, а некоренных оттереть только на третьи роли, вот тогда и будет порядок в стране…
Некоренные народы РФ – это ВСЕ народы, этнические группы, сообщества, диаспоры и объединения, которые имеют свои НЕЗАВИСИМЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА за пределами Российской Федерации. Также НЕ являются коренными гражданами РФ, лица имеющие свои исторически сложившиеся этнические сообщества на территории других независимых государств; такие как КУРДЫ Азербайджана, Ирана, Ирака и Турции. Это также ТУРКИ-МЕСХЕТИНЦЫ.
Никто не имеет права без согласия коренных народов, населяющих государство, заселять земли, гражданами иных государств БЕЗ согласия коренных народов!. Данные действия ПРОТИВОРЕЧАТ международным демократическим нормам, и нарушают ПРАВА и СВОБОДЫ коренных граждан РФ…
loading...
Как Еврейская автономия Биробиджан! Вот с какой стати? Миноры стоят уже от востока и в самой Москве!
loading...
Мы будем драться на земле,
Под солнцем и в кромешной тьме,
Мы будем драться в небесах,
Мы будем драться до конца.
Мы будем драться, чтобы жить,
За тех, кто первым был убит.
Враг, словно призрак, – без лица.
Мы будем драться до конца!!!!
Ария “Машина смерти”
Не скисать!!!
loading...
А кто страной правит, разве не евреи? Если их не отстранить от власти, то о каком еще бюджете говорить – вот что дали, тому и радуйтесь, да еще они же и разворуют его!
loading...
отстань уже от евреев,правят пришельцы с альфа центавра или ещё откуда,неважно,
Мы будем драться на Земле,
Под Солнцем и в кромешной тьме,
Мы будем драться в небесах,
Мы будем драться до конца.
Мы будем драться, чтобы жить,
За тех, кто первым был убит.
Враг, словно призрак, – без лица.
Мы будем драться до конца!!!!
Ария “Машина смерти”
Не скисать!!!
loading...
Хочешь драться – езжай на Донбас или в Сирию,тебя там ждут,вояка.
loading...
А он юридически существует…
http://rusmi.su/news/07-2015/news2977.html
loading...
Какой спорт…какой референдум? Слишком мелкий повод ля референдума..Это что,какая- то жизненно важная ДЛЯ ВСЕХ проблема? Никакого референдума и никакого спорта! Даёшь ФИЗКУЛЬТУРУ!
loading...
Зачем виноватых искать – СПОРТ НЕ НУЖЕН РОССИИ?! А этим чиновникам в данном случае надо медали дать за то, что случайно сделали доброе дело.
ДАЁШЬ ФИЗ-РУ В МАССЫ!!! КОЛИЗЕЙ ПОРА ЗАКРЫВАТЬ!!!