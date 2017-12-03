Познер озвучивает то,что не смог сказать Путин

... ответил на этот вброс Владимир Познер? "Что до «благословенного 1980 года», то... разрыва отношений России и Европы, озвучивает в Госдуме депутат Худяков, пусть... нынешнего президента Афганистана - Хамид Карзай смог живым досидеть до окончания срока...
... проект управляемого распада. Империю озвучивают путиноиды и интернациональные имперасты, ...русскую территорию. Всех, кто смог спастись от предсказанного великими учёными.... Познер, старый и потомственный агент ФСБ, предлагает легализовать наркотики. Что ещё...
... что из школы, изображенной в фильме "14+", кто-то смог...российском телевидении типа: Гордона, Познера, Минаева, Соловьёва-Шапиро, ...эти проблемы перед президентом не озвучивают, а с важным видом...из этого народа (типа Познера, Соловьёва-Шапиро, Гордона, ...
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Если человек умер, это на долго. Если человек идиот, то это навсегда. Но если человек Позднер то это на все возможные вечности сразу.
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Вот представьте себе пендостанского школьника с каким то подобным выступлением в японии!! Или японского ,выступашего в пендостане?? Этого представить невозможно!В лучшем случае их не пустят домой.А якобы “гузскага” точнее расеяньскага можно и нужно.Для внушения у позденерофф аптимизмы!! И еще какие аптемизьмы,работает их метода!
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Как мистер Познер проникновенно говорит о лучших чертах русского человека. Видимо, как истинно русский патриот, знает, что говорит. Там, на 1-м канале таких русских патриотов, как он, много. Да и вообще, на многих TV каналах. Даже не знаешь, какой канал включать, чтобы не нарваться на такого. Или на украинского “патриота”.