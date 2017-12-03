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Познер озвучивает то,что не смог сказать Путин

17:33. 3 декабря 2017 Просмотров - 310 3 коммент. Опубликовал:

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3 коммент.»

  • 30 20
    Нехресть 3 декабря 2017 в 18:22 Ссылка Пометить
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    Если человек умер, это на долго. Если человек идиот, то это навсегда. Но если человек Позднер то это на все возможные вечности сразу.

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  • 1976 1614
    Pol Roger 3 декабря 2017 в 18:31 Ссылка Пометить
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    Вот представьте себе пендостанского школьника с каким то подобным выступлением в японии!! Или японского ,выступашего в пендостане?? Этого представить невозможно!В лучшем случае их не пустят домой.А якобы “гузскага” точнее расеяньскага можно и нужно.Для внушения у позденерофф аптимизмы!! И еще какие аптемизьмы,работает их метода!

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  • 882 616
    Олег Лебедев 3 декабря 2017 в 18:45 Ссылка Пометить
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    Как мистер Познер проникновенно говорит о лучших чертах русского человека. Видимо, как истинно русский патриот, знает, что говорит. Там, на 1-м канале таких русских патриотов, как он, много. Да и вообще, на многих TV каналах. Даже не знаешь, какой канал включать, чтобы не нарваться на такого. Или на украинского “патриота”.

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