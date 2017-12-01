Люди-бренды: Алла Пугачёва

Алла Пугачёва за свою продолжительную музыкальную карьеру записала 17 альбомов, провела сотни концертов и исполнила тысячи песен. Певица получила множество отечественных и зарубежных наград, став «Народной артисткой СССР» и собрав три степени ордена Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством».

Несмотря на многочисленные лестные высказывания, звучащие в её адрес со стороны центральных СМИ и представителей российской «элиты», в одном из предыдущих видеообзоров, посвящённых определению влияния попсы на широкую аудиторию, мы оценили её вклад в массовую культуру как деструктивный. При этом в случае с Пугачёвой дело даже не столько в примитивизме смысловой части её песен, которые с каждым годом всё больше пропитывались вульгарностью и пошлостью, но и в том, какие ценности и взгляды она транслирует в общество своим личным примером.

Сегодня этот фактор особенно заметен. Алла Борисовна уже редко выходит на сцену и не записывает новых альбомов или клипов, но продолжает оставаться одной из основных медийных личностей, подробности личной жизни которой навязчиво вдалбливаются в головы россиян. По сути, Пугачёва в современном медиапространстве уже даже не певица, а «бренд», который используют для создания различных информационных поводов и трансляции их в массы через центральные СМИ. А вот, с какими конкретно целями, об этом и расскажем в этом видеообзоре.

Современный российский шоу-бизнес сформировался в том виде, как он есть, во многом благодаря именно Алле Борисовне. Конечно, таковы были тенденции, проникавшие в СССР и Россию с Запада, но именно Пугачёва стала тем исполнителем, который привнёс в тогда ещё советское общество моду на эпатаж, пошлость и выставление своей личной жизни напоказ. На смену творчеству постепенно пришёл пиар, основанный на «душевном стриптизе» и потакании низким инстинктам аудитории. Сегодня в случае с Аллой Борисовной этот процесс дошёл до той крайности, когда остаётся лишь поставить диагноз и обозначить последствия распространения болезни на массовую аудиторию. Для этого озвучим основные идейные посылы, которые транслируются в общество через бренд «Алла Пугачёва».

Прежде всего, это пропаганда извращений. Если кто-то сразу подумал про пятого мужа Пугачёвой Максима Галкина, который годится ей в сыновья, то вы правы, но это далеко не единственный момент. С недавних пор в связи с обострением ситуации Алла Борисовна старается не делать публичных заявлений в поддержку педерастов, но ещё пару лет назад она носила неофициальное звание «гей-иконы» России, и возникло оно не на пустом месте.

Ещё в 1999 году А.Пугачёва исполнила концерт с хором педерастов Лос-Анджелеса и дала журналисту «Московского комсомольца» Артуру Гаспаряну достаточно откровенное интервью, некоторые моменты которого мы здесь озвучим:

«…Я хочу выпить за геев. Они очень многое сделали мне в жизни, можно сказать даже – жизнь, потому что (у них) характер воспитывается (преимущественно) не на хамской основе, а на восприятии хорошего, на умении ценить достоинства другого человека…

– Вы в первый раз так открыто говорите о своей симпатии к геям. На всю страну практически. Не вздрогнет ли пуританское общество от столь разнузданных откровений?

– Идиоты, ханжи, недоразвитые люди, может, и вздрогнут. К этому явлению – гомосексуализму, лесбиянству – можно плохо относиться только от дремучести, от непонимания элементарных вещей».

Также Алла Борисовна в этом интервью рассказывает о том, что её участие в Евровидении в 1997 году было организовано международным гей-сообществом. Они ей обещали победу, но из-за политической ситуации России не смогли дать призовое место, из-за чего Пугачёва очень расстроилась.

«…- Все-таки не возьму в толк: они – это кто?

– Сексуальные меньшинства всей планеты. У них своя сеть. Я с ними связана.

– Да вы что?!

– Так что я была ставленницей не Кости Эрнста, как он думает, – я была ставленницей всех геев планеты. И если бы я представляла не Россию, я бы победила».

Из этого интервью следует, что засилье педерастов и других извращенцев на российской эстраде – это во многом заслуга именно Пугачёвой, которая ещё с 80-х годов была плотно связана с международным гей-сообществом через шведского телеведущего Якоба Далина, о чём она сама же откровенно рассказала в этом интервью. Рекомендуем прочитать его полностью – достаточно показательная информация, к тому же из первых рук.

Что касается конкурса Евровидение, если кто-то сомневается в его ангажированности, посмотрите видеообзор проекта Научи хорошему, в котором наглядно демонстрируется, какие ценности продвигаются в общество через Евровидение.

Но поддержка и продвижение извращенцев в российскую поп-индустрию не единственная «заслуга» Пугачёвой. Старость у большинства людей ассоциируется с порой достойной мудрости и ориентированностью на вечные ценности и нравственные идеалы. Пугачёва же, несмотря на свой возраст, продолжает транслировать в массы инфантильное отношение к жизни, сочетающееся с глупой напыщенностью и неприкрытой пошлостью. Бабушка, кокетливо позирующая в ванне – это что-то запредельное, но уже ставшее нормой нашего телевидения. Да и вся жёлтая пресса и весь российский глянец, замыкающийся на пару иностранных корпораций по типу Hearst Corporation, забиты полуобнажёнными фотографиями певицы и обсуждением интимных подробностей её отношений с мужем.

Однако не надо думать, что у Пугачёвой просто старческий маразм, и она всё это делает по глупости. Потому что когда надо Алла Борисовна совершает очень даже серьёзные поступки, вот только нацелены они все в одну сторону – способствуют процессу расчеловечивания и деградации общества. И самый яркий пример – это личное участие Пугачёвой в легализации в России такого в высшей степени аморального явления как суррогатное материнство, служащего наглядным проявлением разделения общества на толпу, которую можно использовать просто в качестве расходного биоматериала, и «элиту, право имеющую».

Информационная кампания этого людоедского нововведения, которое в СМИ пытаются представить как великое достижение человечества, до сих пор находится в активной фазе, и семья Пугачёвой здесь играет главную роль, так как именно регулярные вбросы про «счастливое материнство Примадонны» и служат основным инструментом постепенного изменения отношения общества к данному вопросу.

А теперь обобщим собранную информацию и определим главную цель, для достижения которой сегодня используется бренд «Алла Пугачёва»: Личная, а точнее, семейная жизнь певицы постоянно освещается как жёлтой прессой, так и центральными СМИ. Все публикации носят либо нейтральный, либо чаще восторженный характер, основанием для чего служит якобы неоспоримо положительный творческий вклад Пугачёвой в массовую культуру России и её высокий авторитет в народе.

Только один Первый канал за 2016-2017 гг. снял 4 положительных документальных фильма, посвящённых Алле Пугачёвой.

В то же время объективная оценка образа семьи, транслируемого обществу через бренд «Алла Пугачёва», свидетельствует, что этот образец носит крайне негативный, и даже извращённый характер, являясь по сути «антисемьёй», или информационной миной, которая разрушает институт семьи. Во-первых, Пугачёва уже пятый раз замужем. Во-вторых, её нынешний муж Максим Галкин – годится ей в сыновья. В-третьих, у них суррогатные дети. В-четвёртых, они выставляют свои личные отношения на публичное обозрение. На эту же цель работает и недавнее повторное венчание Пугачёвой в церкви, дискредитирующее саму идею и смысл венчания.

Таким образом, есть все основания полагать, что весь сюжет с замужеством Галкина и Пугачёвой, их историей любви, рождением суррогатных детей и так далее является искусственной долгосрочной информационной кампанией по достижению следующих целей:

пропаганда извращений

пропаганда инфантилизма

пропаганда бесстыдства и пошлости

пропаганда суррогатного материнства

дискредитация института семьи

Отметим ещё раз главную мысль. Продемонстрированная схема может работать только в единой связке, когда Пугачёва и её «семья» постоянно создают различные информационные поводы, а центральные СМИ освещают их в «правильном контексте», формируя положительное отношение к деструктивным и аморальным явлениям. Перечисленные в этом видеообзоре аргументы являются открытыми и общедоступными, и единственная причина, по которой их не озвучивают с телеэкрана, – это сознательная редакционная политика владельцев СМИ. Помните об этом, когда в следующий раз прочитаете или услышите любую новость про Аллу Пугачёву.

Источник: whatisgood.ru