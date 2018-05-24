«Благотворители» от Шоу-бизнеса

Как часто мы встречаем в новостях душещипательные истории, рассказывающие о том, как наши звёзды шоу-бизнеса самоотверженно занимаются благотворительностью. Иногда под это дело проводятся громкие пиар-акции, а иногда – для большей трогательности подобные сюжеты в СМИ подаются с пометкой, что сами звёзды свою деятельность не афишируют, а журналисты, вроде как просто случайно узнают подробности. В таком контексте читатель должен вдвойне зауважать мецената: и за щедрость, и за скромность.

Но давайте оценим, заслуживают ли герои подобных публикаций симпатий в свой адрес, и насколько искренна их благотворительность. Для начала послушаем трогательную речь Филиппа Киркорова.

Очень душевное выступление в поддержку фонда, занимающегося детьми с аутизмом. И Филя помогает им не только на словах, но и на деле: посещает благотворительные мероприятия и даже сам жертвует большие суммы. «Я также пытаюсь разобраться в истоках происхождения аутизма. Я приложу все свои силы и возможности, чтобы помочь детям, страдающим аутизмом, победить этот недуг и не дать ему развиться», — пообещал Киркоров ещё в 2014 году. А в 2018 году так называемый «король эстрады» выпустил клип «Цвет настроения синий», открыто пропагандирующий распущенное и развратное поведение, нецензурную лексику, а также употребление табака и алкоголя, в том числе детьми.

Хорош благотворитель, ничего не скажешь. Ведь ещё в советское время всемирно известный кардиохирург Фёдор Углов двумя простыми графиками показал прямую связь между уровнем потребления алкоголя в обществе и количеством рождённых дефектных детей. Конечно, это не единственный фактор появления аутизма, но один из основных, также как и процесс снижения нравственности в обществе, который протекает под воздействием как раз такой музыки. В интернете даже была опубликована петиция, призывающая лишить Киркорова звания народного артиста, которую подписали более 10 тысяч человек.

Стоит отметить, что в том же клипе снялись и другие известные в кавычках «благотворители»: Николай Басков, Яна Рудковская, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Тимати и так далее. Затронем некоторых из них. Например, Григорий Лепс и Тимати участвуют в благотворительном проекте «Жить», помогающем людям в трудной жизненной ситуации. Наверное, все слышали их презентационную песню.

Очень трогательная песня, но давайте посмотрим на жизненную позицию наших героев. Оба активно пропагандируют алкоголь в своём творчестве. И если Лепс, как говорится, и сам бухает и других агитирует, естественно, получая за это свой гешефт, то Тимати в этом плане более циничен. Сам он алкоголь не употребляет, а в клипы за деньги алкогольного лобби вставляет сцены пьянок, на их языке это красиво называется «продакт-плейсмент».

А если мы взглянем на проект Тимати «Black Star», то увидим там, в частности, вот такого персонажа – Скруджи, с наколками в виде рогатой головы на всю грудь и поющего о своей жажде к деньгам и роскоши. Не надо быть экспертом в символике, чтобы понимать, чью идеологию транслируют в общество такие исполнители. Хорошая позиция у Тимати: утром пропагандируем алкоголь и продвигаем откровенного сатаниста, а вечером участвуем в проекте «Жить», изображая из себя святого. Что уж говорить, «благотворитель».

Но оставим этих лицедеев, и обратим внимание на нашу телевизионную тусовку. Вот, например, Ольга Бузова и Ксения Собчак – обе много лет отдали работе телепроекта Дом 2, нацеленного на деградацию молодёжи, а потом вдруг вспомнили о детях и решили заняться благотворительностью. Не отстаёт от них и главный сплетник страны, десятилетия выискивающий всё самое мерзкое и грязное для трансляции на всю Россию, – Андрей Малахов. Кто-то вправду считает, что этих персонажей совесть замучила, и они решили подумать о здоровье народа?

Но есть всё же в нашем шоу-бизнесе настоящие «благотворители», можно сказать, с большой буквы, которые взялись благотворить «по полной», и приняли на себя миссию послов доброй воли ООН. Это, в частности, Алексей Воробьёв, он же один из главных персонажей сериала ТНТ Деффчонки и телешоу Холостяк, а также бывшая солистка ВиаГры Вера Брежнева, которая родом хоть и с Украины, но хорошо известна в России, в основном своими откровенными фотографиями в журналах по типу Maxim. Миссия у них действительно важная – спасти мир от ВИЧ и СПИДа. Звучит возвышенно, но на практике их задача сводится к тому, чтобы защищать рассыпающуюся на глазах концепцию существования вируса имуннодефицита человека и популяризировать презервативы в молодёжной среде, занимаясь, по сути, секспросветом. Об этой технологии подробно рассказывали в видеообзоре, посвящённом проекту Dance4Life .

И много таких «благотворителей» в современном российском шоу-бизнесе, буквально каждый второй. В рабочее время как стахановцы вносят свой творческий вклад в деградацию населения, а на выходных детям или беднякам помогают, то ли голос своей совести пытаются такими уступками заглушить, то ли просто пиарятся. Но как бы то ни было со стороны всё это выглядит двуличием и лицемерием, подачкой с барского плеча тем, на несчастье которых они сделали свои капиталы. Реальной благотворительностью было бы их созидательное творчество и тиражирование в обществе поучительных примеров, но идти против системы у них воли нет, а помочь одному-двум сироткам из тысячи и попиариться на этом – они могут.

Этот видеообзор не призывает кого-то отказаться от помощи нуждающимся или презрительно относиться к благородным порывам души порой неблагородных людей. Скорее, это призыв быть требовательными к себе и к окружающим и бороться с двойными нравственными стандартами, как в своей жизни, так и в жизни общества.

Распространяйте правду!

Примеры творческих достижений «благотворителей»

Источник: feedproxy.google.com