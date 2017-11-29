Константин Никифоров. Monsanto в Европе

Европейский союз продлил в понедельник, 27 ноября лицензию на использование гербицида глифосат в сельском хозяйстве на ближайшие пять лет.

http://ru.rfi.fr/evropa/20171127-evrosoyuz-prodlil-litsenziyu-na-glifosat-na-pyat-let

“За это решение выступили 18 из 28 стран-членов ЕС. Девять стран проголосовали против. Еще одна страна воздержалась. Голосование проходило в закрытом режиме.

Дебаты об использовании спорного гербицида длились на протяжении более двух лет. В мае 2015 года Международное агентство по изучению рака при ВОЗ назвало глифосат «возможным канцерогеном».



Среди проголосовавших против решения о продлении лицензии на глифосат девяти стран была Франция.

Германия, воздержавшаяся в ходе предыдущего голосования 9 ноября, на этот раз проголосовала за. В голосовании участвовал представитель германского министерства продовольствия и сельского хозяйства. Изменение позиции Берлина стало решающим для продления лицензии. Позднее министр охраны окружающей среды Германии Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks) раскритиковала это решение, заявив, что оно не способствует укреплению доверия между ведомствами.



Франция «сожалеет» об этом решении и просит Еврокомиссию как можно скорее представить предложения по реформированию системы оценки химических субстанций, говорится в заявлении премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

Президент страны Эмманюэль Макрон объявил, что несмотря на решение ЕС, Франция запретит глифосат на своей территории в ближайшие три года.



Это решение также вызвало гнев НКО, которые боролись против продления лицензии на глифосат.

AFP напоминает, что официальная петиция за прогрессивный отказ от глифосата собрала более миллиона подписей. Еврокомиссия должна ответить на это обращение в начале 2018 года” ( конец цитаты).

Данное решение в целом достаточно неожиданно. Ранее члены ЕС отклонили предложение Еврокомиссии о продлении лицензии на глифосат

http://gmoobzor.com/stati/chleny-es-otklonili-predlozhenie-evrokomissii-o-prodlenii-licenzii-na-glifosat.html#more-5081

“Европейские правительства снова отказались поддержать план Европейской комиссии по предоставлению укороченной, но полноценной лицензии на глифосат, самого широко используемого гербицида в Европе, который ВОЗ считает таковым, который связан с раком и экологическим вредом.



Утром, 9 ноября, предложение Еврокомиссии было отклонено. В настоящее время ожидается, что Еврокомиссия подаст этот проект на голосование в Апелляционном комитете, где ожидается, что он также будет не принят. После этого Еврокомиссия может принять свое предложение без поддержки европейских правительств.

Реагируя на новости, директор по вопросам продовольственной политики «Гринпис» Франциска Ахтерберг сказала: «Комиссия пытается одобрить новую лицензию на глифосат, несмотря на массовые скандалы вокруг его основного производителя и проведенной оценки рисков. Новая лицензия — это новая лицензия, независимо от ее срока действия. Если Комиссия по-прежнему допускает загрязнение этого токсичного химического вещества нашей почвы, воды, пищевых продуктов и организмов, то это просто награда для Монсанто за то, что она скрывает риски, связанные с ее гербицидом. ЕС должен запретить его сегодня, а не через три, пять или десять лет».



С начала 2016 года Еврокомиссия поддержала введение неограниченной лицензии на глифосат. В шести случаях решение не смогло получить достаточную поддержку среди европейских правительств (8 марта 2016 года, 19 мая 2016 года, 6 июня 2016 года, 24 июня 2016 года, 25 октября 2017 года и 9 ноября 2017 года).

Были высказаны серьезные опасения относительно влияния производителей глифосата на оценку рисков, связанных с глифосатом. EFSA попала под обстрел после того, как выяснилось, что большие участки из оценки глифосата, которые отклоняли независимые научные данные, были скопированы из заявки, представленной компанией Монсанто. В материалах Монсанто также были подняты вопросы о корпоративном регулировании процесса принятия глифосата. Генеральный инспектор Агентства по охране окружающей среды США (EPA) начал расследование возможного сговора между бывшим старшим сотрудником и Монсанто.

(…) Эксперты, в том числе немецкого Института Юлиуса Кюна, утверждают, что сельское хозяйство без глифосата не нуждается в дополнительных затратах. Прогрессивные ассоциации фермеров, такие как «Confederation Paysanne» во Франции и «AbL» в Германии, поддерживают введение запрета на глифосат и переход к сельскому хозяйству без пестицидов” ( конец цитаты).

Казалось, мировая общественность стала брать верх. Так, в ходе судебного процесса штат Калифорния против Monsanto намечались изменения, способные привести к запрету ГМО-содержащих продуктов по всему миру.

https://ru.journal-neo.org/2017/08/30/gorstka-smely-h-protiv-yadovitogo-giganta-monsanto/



“Представители стороны истца, юридическая компания Baum, Hedlund, Aristei & Goldman смогла добиться частичного разглашения внутренней переписки компании Monsanto. Это позволило установить, что Monsanto официально никогда не проводила исследование токсичности своих продуктов.

Подобно опытному карточному шулеру, данная корпорация предоставляла на анализ европейским и американским властям лишь главное активное вещество своих гербицидов — глифосат, сохраняя полный состав в тайне.



Проще говоря, в мире нет ни одного исследования, которое говорило бы о том, что самый популярный продукт компании и по совместительству один из самых популярных гербицидов в мире, который активно применялся на протяжении последних сорока лет, — средство известное под торговым брендом Roundup, был бы безопасен для человека.



(…) независимая команда доктора Жиля-Эрика Сералини, несмотря на активную травлю, смогла установить, что глифосат представляет опасность для человека, поскольку вызывает онкологические заболевания. Но такая опасность до этого всеми отрицалась.



(…) команда Сералини отмечала, что добавление определенных химических веществ может повысить токсичность глифосата не в десять, а в две тысячи раз!

Однако, учитывая отсутствие окончательной формулы гербицида Roundup как на руках европейских, так и американских властей, никакой возможности установить чем именно Monsanto пичкало добрую половину мира на протяжении последних сорока лет ни у кого нет!” ( конец цитаты).

https://ru.journal-neo.org/2017/11/09/kak-monsanto-py-taetsya-sokratit-naselenie-zemli/

“История борьбы с гербицидом глифосат компании Monsanto длинна и запутана. В общих чертах её можно описать как попытки большого бизнеса и коррумпированных политиков любой ценой продолжить его использование, несмотря на постоянно растущую озабоченность научного сообщества. К примеру, последняя попытка продлить разрешение на использование глифосата в Европе провалилась в конце октября этого года, хотя, согласно нормативным актам ЕС, они вообще не должны иметь место, поскольку если хотя бы два независимых исследования подтверждают увеличение риска развития раковых заболеваний вследствие использования того или иного химического вещества, то оно не может быть использовано на европейской территории.В случае с глифосатом количество таких исследований превысило семь штук и продолжает увеличиваться. Более того, последние данные показывают, что накопление элементов данного гербицида в организме мужчин ведет к нарушению репродуктивной функции, а затем и к бесплодию.



Согласно исследованию, проведенному Калифорнийским университетом США, наличие элементов данного гербицида сегодня обнаруживается в анализах 93% испытуемых” ( конец цитаты).

Позиция Германии вполне логична. В сентябре прошлого года было объявлено об очередной “сделке века”

https://finance.rambler.ru/news/2016-09-14/bayer-kupil-monsanto-za-66-mlrd/

“Компания Bayer приобретет американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto за 66 млрд долларов. Сделку планируется закрыть к концу 2017 года, но до того она должна быть одобрена антимонопольными органами. Эта сделка станет крупнейшей в этом году в мире и рекордной в истории германского бизнеса, отмечает Bloomberg.

Bayer и Monsanto объявили сегодня, что они подписали окончательное соглашение о слиянии, по которому Bayer приобретет Monsanto по цене $128 за акцию с оплатой наличными средствами, – говорится в совместном заявлении компаний.

В сообщении Bayer также отмечается, что она заплатит Monsanto $2 млрд, если разрешение на покупку не будет получено.



В результате будет создан крупнейший в мире производитель гербицидов и генетически модифицированных семян. Оборот концерна увеличится с 46,3 млрд до порядка 60 млрд евро, а количество сотрудников — со 117 тысяч до почти 140 тысяч человек. После объединения компании будут совокупно контролировать около 30% мирового урожая” ( конец цитаты).

Год близится к концу. Сделка Bayer-Monsanto подверглась глубокому изучению в Европе

http://gmoobzor.com/stati/sdelka-bayer-monsanto-podvergnetsya-glubokomu-izucheniyu-v-evrope.html

“Байер, немецкая многонациональная химическая компания, объявила в прошлом году, что она планирует приобрести Монсанто (главного производителя ГМО во всем мире), своего американского конкурента в области агробизнеса, но только в июне этого года она запросила разрешения у европейских властей. Ранее регулирующие органы указали, что они будут тщательно изучать такую ​​сделку.



«Семена и продукты из пестицидов необходимы для фермеров и, в конечном счете, для потребителей», сказала во вторник 24 августа в своем пресс-релизе Маргрет Вестагер, комиссар, отвечающий за европейскую политику в области конкуренции. «Нам необходимо обеспечить эффективную конкуренцию, чтобы фермеры могли иметь доступ к инновационным продуктам лучшего качества, а также покупать продукты по конкурентоспособным ценам».



В письме адресованном общественности госпожа Вестагер заявила, что комиссия получила более 50000 писем и более 5000 писем и открыток, а также записи в Twitter, в которых выражалась озабоченность по поводу сделки.



Она заявила, что многие из комментариев выражают обеспокоенность в связи с потенциальными негативными последствиями продуктов Monsanto и Bayer, включая риски для здоровья человека, продовольственную безопасность и защиту потребителей. Она сообщила, что компании будут связаны «строгими правилами» для решения этих проблем.



«Хотя эти проблемы имеют большое значение, они не составляют основу оценки слияния», сказала она в своем письме.



( …)Байер заявила, что продолжит «конструктивно работать» с Европейской комиссией.



В новостном релизе компания заявила, что «ожидала дальнейшего изучения вопроса о предлагаемом приобретении Монсанто из-за размера и объема сделки», добавив: «Байер считает, что предлагаемое сочетание будет очень полезно для фермеров и потребителей».



В прошлом месяце Байер предложила уступки, но во вторник европейские власти заявили, что эти обязательства были «недостаточными» для устранения их сомнений относительно сделки.



Европейские регулирующие органы заявили, что они будут дополнительно изучать, будет ли сделка ограничивать доступ конкурентов к дистрибьюторам и фермерам, особенно если обе компании должны будут объединить продажи пестицидных продуктов и семян. Европейские власти до 8 января должны принять решение по этому вопросу” ( конец цитаты).

Судя по всему, сделка состоится. Только вот незадача- общественность очень активно выступает против выпуска основного продукта Монсанто- глифосата

На неопределенный срок отложен запуск «NemaStrike» после того, как новый пестицид вызвал кожную сыпь у фермеров

http://gmoobzor.com/stati/monsanto-otkladyvaet-zapusk-nemastrike-posle-togo-kak-novyj-pesticid-vyzval-kozhnuyu-syp-u-fermerov.html#more-5042

“Химикат, «NemaStrike» был разработан для того, чтобы защитить такие культуры как соя, хлопок и кукурузы от червей, которые снижают урожайность. Монсанто заявляет, что продукт прошел три года полевых испытаний по всей стране и был использован более 400 людьми в рамках испытания. Кроме того, он получил одобрение регулирующих органов США. Тем не менее, фермеры начали жаловаться на кожную сыпь и раздражение.



Никогда не признавая своей вины, Монсанто по сути говорит тем, кто пострадал от этих побочных последствий, что это их собственная вина, а представитель компании Кристи Диксон сказала, что некоторые из пользователей, у которых появились проблемы со здоровьем, возможно, не следовали указаниям использовать защитное снаряжение, как перчатки.



(…)В письме, которое было направлено клиентам «NemaStrike», ведущий коммерческий оператор Монсанто Брайан Нэбер написал:



«Были ограниченные случаи раздражения кожи, включая сыпь, которые, по-видимому, связаны с применением этого продукта при обработке семян».



По словам главного исполнительного директора Монсанто Хью Гранта, «NemaStrike» готов к запуску в США в 2018 финансовом году для использования 8 миллионами сельскохозяйственных угодьях. Он сказал, что продукт будет иметь премиальную цену в соответствии с его постоянной защитой урожая от нематод. Он остается в корневой области, где эти микроскопические круглые черви атакуют, распространяя вирусы и позволяя распространяться грибковым и бактериальным инфекциям. По данным EPA, эти паразиты несут ответственность за 14-процентные потери во всем мире, что эквивалентно ежегодным потерям урожая до 100 миллиардов долларов.



Монсанто постоянно делает отговорки

Это видимо не последняя драма с продуктом, с которой сталкивается расточительная компания. В последнее время не сходит с заголовков ее гербицид дикамба из-за склонности к дрейфу на близлежащие культуры, которые не были генетически модифицированы, чтобы противостоять ей, нанося вред. Это вызвало бесчисленные споры между соседствующими фермерами, причем один даже убил другого.



Годы сомнительных практик, похоже, отразились на Монсанто, которая в настоящее время сталкивается с судебными исками поданными группами людей, страдающими от рака из-за воздействия Раундапа. Судебные документы показывают, что компания Монсанто предлагала ученым денежные выплаты в знак одобрения своей продукции, несмотря на то, что она была опасной. Они намеренно останавливали исследования, которые показывали их продукты с плохой стороны. Они подкупали журналистов, и они сговорились отозвать публикацию из научного журнала об исследовании Сералини, которое показало, что глифосат вызывает рак. Их отношения с американскими регулирующими органами также ставятся под сомнение.



Будет интересно посмотреть, не собирается ли Монсанто подкупить команду «хулиганов», которые изучают побочные эффекты «NemaStrike» и сообщат о них, как это было сделано с Раундап? Они уже продемонстрировали свою готовность делать все возможное, чтобы сохранить свою прибыль, даже рака им недостаточно, чтобы прекратить продавать свои продукты, поэтому кожная сыпь вряд ли их остановит” ( конец цитаты).

Деньги побеждают. Интересно, с каких пор Монсанто стало частью проекта по контролю над рождаемостью? Понятно, сперва о побочных свойствах глифосата не подозревал никто, но уж раз так вышло, почему бы не использовать его в “благих” целях, совместив приятное ( прибыль) с “полезным” ( сокращение народонаселения в мире)?



Кстати, Монсанто оседлало и успешно использует страхи перед глобальным потеплением. Компания активно пропагандирует экологические преимущества современного сельского хозяйства

https://monsanto.com/news-releases/monsanto-on-track-to-become-carbon-neutral-demonstrates-environmental-benefits-of-modern-agriculture/

“Поскольку общество, предприятия и правительства во всем мире сталкиваются со сложными проблемами, связанными с изменением климата, компания Monsanto , (…)используя свой уникальный портфель современных инструментов и практик в области сельского хозяйства, … уже сократила свой углеродный след ( выбросы двуокиси углерода) более чем на 200 000 метрических тонн, что примерно равно сжиганию 200 миллионов фунтов угля. Компания ожидает, что темпы этих сокращений ускорятся в течение следующих нескольких лет и будет сотрудничать с фермерами, НПО и глобальными партнерами в целях поощрения принятия климатически-умных методов в сельском хозяйстве.



«Фермеры были и будут оставаться позитивной силой в адаптации к изменению климата и смягчении его последствий», – сказал Хью Грант, председатель и главный исполнительный директор Monsanto. «Мы добились прогресса в сокращении собственного углеродного следа, мы хотим привести пример и продемонстрировать огромный потенциал современного сельского хозяйства в сокращении глобального углеродного следа в промышленности. Большие успехи уже достигнуты, но к 2050 году для устойчивого удовлетворения потребностей в продовольствии, топливе и сырье 9,6 млрд. человек, мы должны работать коллективно, чтобы сделать еще больше ».

(…)Общим знаменателем подхода Монсанто является роль сельскохозяйственных культур и здоровой почвы в адаптации к изменению климата и смягчении его последствий. Работая с внешними экспертами в области науки о данных по широкому моделированию, Монсанто продемонстрировал, что некоторые современные методы ведения сельского хозяйства и инновации могут сократить выбросы и дать возможность выращивать сельскохозяйственные культуры таким образом, чтобы они поглощали и хранили парниковые газы в почве в количествах, равных или превышающих общее количество газов, выделяемых при производстве этих культур.

«Многие из методов сокращения выбросов парниковых газов весьма полезны для сохранения природных ресурсов, повышения эффективности использования питательных веществ и положительного влияния на качество воды и воздуха», – говорит Дебби Рид, исполнительный директор Коалиции по сельскохозяйственным парниковым газам. «Укрепление почвенного здоровья и почвенного углерода является одним из основных способов сокращения парниковых газов, и сельское хозяйство, безусловно, должно сыграть здесь роль. .

Приняв практику использования экологически чистых культур, таких как консервационная обработка почвы и покрытия культур, производители контрактов уже сократили выбросы парниковых газов от операций по выращиванию семян компании на 85 процентов, сохраняя и удаляя почти 145 000 метрических тонн парниковых газов из атмосферы каждый год , Компания стремится сократить выбросы от операций по производству семян до нуля.

В рамках своих собственных производственных и производственных операций Monsanto пообещал снизить уровень выбросов парниковых газов на 22 процента от деятельности по защите сельскохозяйственных культур к 2020 году и уже достиг 89 процентов этой цели.

Сделало инвестиции в энергоэффективность, чистую и возобновляемую энергию, улучшило логистику и другие проекты, что позволило сократить выбросы парниковых газов почти на 80 000 метрических тонн.

(…)Климатическая корпорация, дочерняя компания Monsanto, предлагает платформу Climate FieldView ™ , которая, помимо прочего, предоставляет цифровые инструменты, помогающие фермерам лучше понимать изменчивость в своих областях, чтобы они могли оптимизировать размещение ключевых материалов для повышения производительность на ферме. Примечательно, что Climate FieldView предлагает инструменты управления фертильностью, чтобы помочь фермерам использовать азот более эффективно, снижая потенциальное воздействие выбросов парниковых газов” ( конец цитаты).

Почитаешь сайт компании, какая она “белая и пушистая”, какие благородные цели преследует, непременно захочется ей помочь. Вот немцы и помогают, как могут. К чему только это приведет?