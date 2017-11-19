Константин Никифоров. Армия Европы

Страны ЕС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

https://www.golos-ameriki.ru/a/eu-defense-agreement/4112773.html

“Министры иностранных дел и обороны 23 из 28 стран Евросоюза в понедельник подписали в Брюсселе историческое соглашение по обороне, нацеленное на укрепление сотрудничества внутри блока после «Брекзита» и противодействие давлению со стороны России.



Чтобы соглашение стало частью европейского законодателя, в декабре его должны одобрить лидеры блока.

Соглашение предусматривает Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), призванное сделать более слаженными действия Евросоюза в борьбе с международными кризисами на фоне идеи создания Европейского оборонного фонда на сумму 6,4 миллиарда долларов, анонсированной в июне этого года.

В документе говорится, что страны будут оказывать «существенную поддержку» в таких областях, как подбор и подготовка кадров, обеспечение военной техникой и создание инфраструктуры для военных миссий ЕС.



Страны, подписавшие соглашение, также обязуются «регулярно увеличивать оборонные бюджеты в реальном выражении», а также выделять 20 процентов оборонных расходов на снабжение и 2 процента – на исследования и технологии.



Инициатива интеграции в сфере обороны, которую долгое время блокировала Великобритания, опасавшаяся создания европейской армии, была возрождена Францией после избрания президента Эммануэля Макрона, и Германией после британского референдума о выходе из ЕС.

Продвижению проекта, по видимости, способствовали и предупреждения президента Трампа о необходимости увеличить расходы на оборону в европейских странах.



Сторонники пакта считают, что он не будет конкурировать с НАТО, но скорее дополнит альянс, который сохранит первостепенную роль в обеспечении безопасности Европы.

В скором времени должен начаться пилотный этап системы выявления уязвимостей в вооруженных силах стран ЕС, а создание европейского оборонного фонда по-прежнему находится в стадии обсуждения” ( конец цитаты).

Комментарий “Немецкой волны”: ЕС сделал небольшой шаг к общей армии

http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D1%81-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%B0%D0%B3-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8/a-41381759?maca=ru-Twitter-sharing

“Евросоюз планирует координировать военный потенциал входящих в него стран и в будущем, возможно, создать единую армию. Однако до этого еще очень далеко, считает Бернд Ригерт.

Военные из ЕС

Проблемы армий европейских стран давно известны. Новый американский президент не единственный, кто разбередил эту рану. Во многих странах ЕС вооруженные силы испытывают недостаток финансирования, не оснащены соответствующим образом, слишком малы, неэффективны или, как в случае с немецким бундесвером, находятся лишь в относительной боевой готовности, поскольку им не по плечу современные задачи и ведение кибервойн. Ситуация должна улучшиться после создания нового оборонного союза (PESCO), присоединяться к которому, впрочем, хотят не все страны ЕС.

Попытка повысить эффективность и сократить расходы

Для этой инициативы самое время. Евросоюзу понадобилось 17 лет, чтобы договориться о базовых принципах. Решение о совместной оборонной политике ЕС было принято еще на саммите в Ницце в 2000 году. Однако новый запланированный союз совсем не означает единую и интегрированную европейскую армию. Это, конечно, имело бы смысл, но в силу различных политических причин неосуществимо.

На первом этапе речь идет в первую очередь об улучшении координации развития и закупки вооружений, транспортных средств и оборудования. Собрать один грузовик на 23 армии намного эффективнее и дешевле, чем каждый раз придумывать что-то новое. Евросоюзу понадобились десятилетия, чтобы прийти к этому простому выводу.

Большую роль здесь, конечно, играют интересы индустриальной политики. Каждая страна хочет сохранить собственную оборонную промышленность, в том числе для того, чтобы не оказаться в полной зависимости от США. Для некоторых стран ЕС оружие – одна из основных статей экспорта. Станут ли экономическая рентабельность и эффективность установленными критериями в следующих крупных проектах в сфере вооружений, покажет время. Но политическая воля устранить этот недостаток уже чего-то да стоит.

Не было бы счастья, да Великобритания помогла

Евросоюз хочет доказать, что укрепление сотрудничества может принести плоды. К примеру, в налоговых или миграционных вопросах ЕС недостает координации. Теперь именно проекту в сфере обороны предстоит доказать, что европейским гражданам нужно ценить Европу как мирный проект. Глава Еврокомиссия Жан-Клод Юнкер, Франция и Германия рады, что оборонный союз станет такой инициативой, с которой согласны практически все.

По иронии судьбы все благоприятно складывается только потому, что Великобритания – единственная страна, которая тормозила сотрудничество в этой области, – добровольно выбывает из игры. Североатлантический альянс, который отвечает за защиту Европы, смотрит на новый проект благосклонно, поскольку он обещает в долгосрочной перспективе увеличить расходы стран ЕС на оборону, тем самым, повысив срочно необходимые военные возможности европейцев.

Прощай, НАТО – здравствуй, армия Евросоюза?

В Европе некоторые считают, что инициатива Евросоюза по усилению сотрудничества в сфере обороны – это своего рода попытка отгородиться от США. Однако администрация президента Дональда Трампа, скорее всего, не согласится с этим мнением. Такой вывод, по крайней мере можно сделать из путаных заявлений Вашингтона.

Но пока европейцы готовы тратить больше, тем самым, облегчая бремя США, торгаш Трамп не будет возражать. У него в любом случае нет ни политической, ни военной стратегии. Евросоюзу же стоит многое сделать, чтобы быть подготовленным, если США или, точнее, Дональд Трамп решат сократить свои оборонные обязательства в Европе или соседних с ней регионах.

Новая жизнь старой идеи

Как бы там ни было, начало в Брюсселе положено. Но прежде, чем у ЕС появятся общие вооруженные силы, предстоит пройти долгий путь. К примеру, у Евросоюза уже 13 лет есть Европейское оборонное агентство, которое накопило много документации, но общих танков пока что не предвидится. Между тем дискуссия о создании единой европейской армии старше самого Евросоюза и его предшественников. Похожая договоренность о военном сотрудничестве была достигнута еще в 1950 году. Однако она так и не была реализована. Возможно, на этот раз получится” ( конец цитаты).

Европа очень медленно, но идет к созданию единого государства. Великобритания, как оказывается, здесь лишняя. Брюссель и не возражает против ее выхода из ЕС, но требует соответствующую плату за это, чтобы на несколько лет заткнуть дыру в европейском бюджете.

Представляется, здесь уместным будет вспомнить историю создание Северогерманского союза в 19 веке. Прямые аналогии, понятно, не корректны, но некоторые параллели провести можно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7



“Объединительные стремления в Германии уже во время Наполеоновских войн и получившие особенное яркое и энергичное выражение в ходе революций 1848—1849 годов, не могли привести к фактическому объединению тогда же. Приверженцы объединения никак не могли прийти к единому мнению относительно того, под чьей гегемонией осуществить его — Австрии (великогерманская идея) или Пруссии (малогерманская идея). Господствующим классом все ещё была феодальная землевладельческая аристократия, чувствовавшая себя очень хорошо при политическом и экономическом разобщении Германии; торгово-промышленная буржуазия едва зарождалась, как класс и пока ощущала потребность только в частичных таможенных договорах(…)

Блестящая победа Пруссии ( над Австрией) была победою малогерманской идеи над великогерманской. Пражский мир положил конец вмешательству Австрии в общегерманские дела и упразднил Германский союз 1815 года. Некоторые из государств, отклонивших предложенный им Пруссией перед открытием военных действий нейтралитет (Ганновер, Гессен-Кассель, Нассау, вольный город Франкфурт-на-Майне), были прямо присоединены к Пруссии, равно как и Голштиния и Шлезвиг.

Остальные государства Северной Германии (числом 21) 10 августа 1866 года вошли в состав новой федерации, которая, отвергнув принцип союза государств (нем. Staatenbund), организовалась в виде союзного государства (нем. Bundesstaat), руководящая роль в котором также досталась Пруссии. 18 августа 1866 года был подписан Союзный договор Пруссии с северонемецкими государствами (Bündnisvertrag Preußens mit den Norddeutschen Staaten), по которому Пруссия и 17 северогерманских государств (осенью присоединились ещё четыре) обязывались принять закон о выборах в межгосударственный парламент, 15 октября 1866 года Прусский Ландтаг принял Закон о выборах в Конституционный Рейхстаг Северонемецкого Союза (Wahlgesetz für den konstituierenden Reichstag des Norddeutschen Bundes), согласно которому для принятия межгосударственной конституции созывался Конституционный Рейхстаг (Konstituierende Reichstag), выборы в который прошли 12 февраля, 24 февраля он собрался на своё первое заседание, а 16 апреля 1867 принял Северонемецкую федеральную конституцию (Norddeutsche Bundesverfassung, NBV). 31 августа 1867 года прошли первые выборы в Рейхстаг.

Преобразование в Германскую Империю

Южногерманские государства: королевства Бавария и Вюртемберг, герцогство Баден, ландграфство Гессен-Дармштадт (последний вошёл в состав Северогерманского союза только землями к северу от реки Майн) заключили наступательные и оборонительные союзы с Пруссией, так что нужен был только толчок, чтобы и они вошли с нею в полный союз. Этим толчком стала франко-прусская война. После победы в 1871 году Бавария, Вюртемберг и Баден присоединились к союзу. Новое образование получило название Германской империи, а Вильгельм I стал первым её императором” ( конец цитаты).

Германия строит “четвертый рейх”, процесс идет медленно- ошибиться на этот раз немцы не могут. Их сковывает присутствие на собственной территории американских баз. Необходима угроза ( или вызов), с которой каждая по отдельности европейская страна справиться не сможет. Исламский терроризм опробовали- достаточно местных спецслужб. Массовая миграция, к удивлению, привела к росту национализма, но ее продолжат ( тут совпали интересы европейцев и англосаксов). На очереди потепление климата и чума ( или иная пандемия).Идеальным вариантом стало бы инопланетное вторжение, но его что- то не предвидится пока ( не накаркать бы). Остаются Россия и Китай.

http://russian.news.cn/2017-11/17/c_136760786.htm ” Новые антидемпинговые правила Евросоюза, гарантирующие отдельный режим для импорта при “значительных искажениях рынка”, не соответствуют правилам Всемирной торговой организации /ВТО/. Об этом в четверг заявило Министерство коммерции КНР.

Понятие “значительных искажений рынка” отсутствует в правилах ВТО, также как и “социальный и экологический демпинг”, сказано в заявлении Минкоммерции КНР.

Данный шаг является безосновательным и нанесет “серьезный ущерб” правовой антидемпинговой системе ВТО. Его уже поставили под сомнение многие члены организации, включая Китай.



На пленарном заседании Европарламента, состоявшемся в минувшую среду, были приняты поправки к антидемпинговым и антидотационным правилам в отношении импортной продукции из стран за пределами ЕС.



Основным пунктом в этих поправках является использование вместо понятия “суррогатной страны” понятия “значительных искажений рынка” в контексте расчета демпинговой маржи.



Согласно требованиям ВТО, срок проведения антидемпинговых расследований в отношении импортных товаров из Китая по методу “суррогатной страны” истек 11 декабря 2016 г.



Будучи важным членом ВТО, Европейский Союз должен уважать международные правила, сказано в заявлении Министерства коммерции КНР” ( конец цитаты).

Или вот- глава немецкой разведки видит в России угрозу из-за наращивания ее военного потенциала

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN1DF28A-ORUTP

” Глава немецкой разведки предупредил, что Москву нужно рассматривать как источник “потенциальной угрозы”, а не как партнера в построении системы безопасности в Европе, и сказал, что масштабные российские военные учения указали на пугающе высокий уровень модернизации ее вооруженных сил.

Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД), озвучил свои опасения, выступая на мероприятии в Мюнхене, организованном аналитическим центром Hanns-Seidel-Foundation (…).



Каль сказал, что для Германии, Евросоюза и возглавляемого США НАТО важно пристально следить за усилением военного потенциала России.



По его словам, прошедшие в сентябре российско-белорусские военные учения “Запад” показали, что Россия “очень, очень близка” к достижению своей цели – модернизации 70 процентов вооруженных сил к 2020 году.



“Мы должны быть начеку. Мир в Европе больше не гарантирован”, – добавил Каль.



Для достижения своей цели Россия намерена “ослабить ЕС, дать отпор США и, в частности, вбить клин в их отношения. Это значит, что вместо партнера в (обеспечении) безопасности в Европе мы получили потенциальную угрозу”, сказал он.

Президент России Владимир Путин намерен предотвратить распространение европейских ценностей на восток, в частности, на Украину, у которой, как и у Грузии, нет шанса стать членом НАТО, пока “в Москве доминирует мировоззрение” Путина, добавил глава БНД.



Угроза безопасности Германии усилилась после того, как Москва разместила в Калининградской области ракеты ближнего радиуса действия, сказал Каль.



“Россия вернулась на мировую арену. Она останется неудобной державой, и Запад должен смотреть на это реалистично”, – сказал он, при этом, добавив, что важно продолжать диалог с Москвой, несмотря на ее напористые действия” (конец цитаты).

Тут важно, чтобы угроза была общеевропейской и члены ЕС сами бы передали полномочия Брюсселю, на высший уровень. И особо на улучшение отношений с Западом России надеяться не стоит.