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Константин Никифоров. Макрон и Меркель

13:05. 30 сентября 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Президент Франции Эммануэль Макрон представил во вторник, 26 сентября, свой план реформирования европейских институций, которые, по мнению французского лидера, медленные и неэффективные. Свой план реформы Евросоюза Макрон озвучил перед студентами Сорбонны.  

http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170926-kak-nam-obustroit-evropu-makron-predstavil-svoi-plan-reformy-es

“Общие налоги и бюджет, интеграцию в вопросах обороны и образования — вот основные решения, которые должны сделать Еврозону более сплоченный и сильной перед внешними вызовами, уверен французский президент. В Брюсселе и Берлине уже заявили о поддержке французской инициативы.

Начать, по мнению Макрона, следует с обороны. К 2020 году Париж предлагает создать не только совместные вооруженные силы для военных операций, но также ввести единый европейский оборонный бюджет и единую военную доктрину. Чтобы дать пример возможности такой военной кооперации, Макрон предлагает принимать европейцев во французскую армию.

Следующими шагами поэтапной интеграции, в представлении французского лидера, должно быть создание Европейской академии разведки, Европейского бюро по делам беженцев, Европейского агентства по инновациям, европейской пограничной полиции, унификация, по крайней мере, части налогов, а как следствие, и социального законодательства, интеграция образовательных процессов.

Для финансирования этих новых европейских ведомств и институций Эммануэль Макрон предлагает ввести общеевропейские налоги, в том числе экологический сбор за вредные выбросы в окружающую среду, налог для цифровых гигантов, так называемую группу Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon). Установить вилку для ставки налога на прибыль к 2020 году. Но помимо налогов, в унификации нуждается и социальные условия в разных странах.

…Чтобы не отпугнуть европейских партнеров, Макрон готов смириться с концепцией «Европа на разных скоростях», в которой бы сохранилось место для возможного возвращения в будущем Великобритании, для вступления в союз балканских стран. Реформы должны начаться со стран, уже готовых к их проведению, а остальные соседи по ЕС присоединятся к ним, признав успешность проекта.

Для реализации этих амбициозных задач французский лидер предлагает создать специальную «группу европейского переустройства», которая должна разработать конкретный план действий к лету 2018 года. В эту группу каждая страна, желающая стать в авангарде реформ, может отправить своего представителя. По словам Макрона, он уже заручился поддержкой 22 из 27 стран-членов ЕС.

Предложения французского президента сразу же нашли отклик в Евросоюзе. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал «очень проевропейскую» речь Эммануэля Макрона. А министр иностранных дел Зигмар Габриель заявил, что Париж «может рассчитывать на нас». «Мы должны воспользоваться этой инициативой, вовлечь граждан и подготовить наше будущее», — добавил глава немецкой дипломатии” ( конец цитаты).

“Немецкая волна” дополняет тему выступления Макрона.

http://www.dw.com/ru/макрон-предложил-создать-единую-армию-ес-к-2020-году/a-40696470
“Европейскому Союзу необходимы общий оборонный бюджет и совместная армия.. Безопасность – это основа любого политического сообщества”, между тем Европа столкнулась с двойным испытанием – “постепенным и неизбежным” отчуждением США и угрозой терроризма, подчеркнул Макрон. По его мнению, общеевропейская армия должна появиться к 2020 году в дополнение к вооруженным силам НАТО.
Коснувшись вопросов экономики, французский президент повторил идею, с которой неоднократно выступал в ходе избирательной кампании: он убежден, что странам, входящим в зону евро, необходим единый бюджет. Одной из возможностей финансирования такого бюджета могло бы стать введение специального налога, заявил Эммануэль Макрон. Только зона евро “с сильной и международной валютой” может обеспечить основу для европейской экономики, способной составить конкуренцию на глобальном уровне, подчеркнул он.
…Еще одним ключевым моментом выступления Макрона стала проблема миграции. В частности, он предложил создать единое агентство по делам беженцев, чтобы упростить процедуру их приема. Президент Франции также предостерег от угрозы роста националистических настроений в условиях притока мигрантов, заявив, что это идет вразрез с принципами единой Европы. Макрон напомнил, что по итогам парламентских выборов в Германии 24 сентября в бундестаг прошла правопопулистская партия “Альтернатива для Германии”, набравшая 12,6 процента голосов. “Мы не думали, что прошлое вернется”, – прокомментировал он этот итог.
Рассуждая о перспективах Евросоюза, Эммануэль Макрон назвал нынешнюю Европу “слишком слабой, слишком медленной, слишком неэффективной”. “Единственный путь, который гарантирует наше будущее, – это воссоздание независимой, единой и демократической Европы”, – заключил он” ( конец цитаты)

На “Цифровом саммите” глав государств ЕС в Таллине  г- жа  Меркель рассказала журналистам перед встречей с г-ном Макроном, что его идеи могут стать основой для «интенсивного» франко-германского сотрудничества.

http://www.express.co.uk/news/world/860220/merkel-macron-european-union-reforms-tallinn-meeting-estonia-summit
“Она сказала: «Что касается предложений, то между Германией и Францией существует высокий уровень согласия… Мы должны тщательней обсудить  детали, но я твердо убеждена, что Европа не может оставаться неподвижной, она  должна продолжать развиваться». ( конец цитаты).

Бундесканцлерин сейчас несколько не до инициатив Макрона: переговоры о новой правительственной коалиции в ФРГ могут затянуться до начала 2018 года. Возможны сюрпризы,
Возникает ряд вопросов. Почему такая дата указана- 2020 год? Не потому ли, что Великобритания  хочет  сохранять фактическое членство в Евросоюзе в течение двух лет после Brexit? Но будет все это время вносить взносы в брюссельскую казну. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявила во Флоренции премьер-министр страны Тереза Мэй.

http://www.dw.com/ru/тереза-мэй-заявила-о-необходимости-переходного-периода-после-brexit/a-40647284?maca=ru-Twitter-sharing
“По ее словам, такой переходный период необходим для “обеспечения безопасности” страны. “Великобритания намерена выполнять те обязательства, которые мы взяли на себя в период членства в ЕС”, – подчеркнула Мэй.
Великобритания платит в бюджет Евросоюза около десяти миллиардов евро в год. Таким образом, сумма, которую она может перевести за два года после Brexit, намеченного на март 2019 года, составляет 20 миллиардов евро. В то же время граждане ЕС, прибывающие в Великобританию и устраивающиеся там на работу по старым правилам, во время переходного периода должны будут пройти процедуру регистрации, отметила Мэй. Это позволит осуществить постепенный переход к новым нормам.
…В середине сентября более 100 британских предпринимателей подписали открытое письмо к правительству страны с требованием продлить переходный период для выхода Великобритании из Евросоюза, сообщило агентство Reuters. В документе, в частности, отмечается необходимость разработать правила, которые позволили бы в течение трех лет гарантированно сохранить рабочие места в Великобритании и странах ЕС.
В августе министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс написали статью о необходимости переходного периода, дающего британскому бизнесу время для адаптации. “Однако он не может являться “запасным ходом”, с помощью которого страна останется в ЕС”, – написали политики” ( конец цитаты).

ВВС уточняет предложение Мэй.”

http://www.bbc.com/russian/news-41365558
“Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости двухлетнего переходного периода после “брексита”, в течение которого торговля со странами Евросоюза будет вестись на прежних условиях.
“В течение этого имплементационного периода доступ к рынкам друг друга сохранится в том виде, в котором он существует сейчас, и Британия также должна принимать участие в обеспечении нынешних мер безопасности”, – сказала Мэй во время выступления в итальянской Флоренции.
Британский премьер также предложила заключить новый договор, который, по ее словам, сделает отношения в сфере безопасности Великобритании и ЕС еще более тесными.
В своей большой речи Мэй также пояснила, что во время переходного периода европейские граждане по-прежнему смогут свободно приезжать в Великобританию, но должны будут проходить процедуру регистрации.
“Во время периода имплементации люди по-прежнему смогут приезжать, жить и работать в Великобритании, но будет система регистрации – это важная часть подготовки к новому режиму”, – добавила она.
Главный переговорщик от ЕС по “брекситу” Мишель Барнье назвал речь Мэй конструктивной и отметил, что она демонстрирует желание продвинуться вперед в переговорном процессе. Он также сказал, что Евросоюз готов обсудить запрос Мэй о двухлетнем переходном периоде.
“Чем быстрее мы достигнем соглашения о принципах согласованного выхода в разных областях и об условиях возможного переходного периода, тем быстрее мы будем готовы начать конструктивные переговоры о наших будущих отношениях”, – говорится в заявлении Барнье” ( конец цитаты).

Кажется, англичане назвали предельную сумму выхода из ЕС. Поляки , венгры и прибалты смогут еще 2 года получать субсудии от ЕС в полном объеме. Что будет потом? Европа двух скоростей? Лидеры Германии и Франции с редким упорством продвигают идею уничтожения национальных государств в Европе.
Но как быть с уровнем доходов населения на Севере ЕС он выше, чем на Юге и значительно выше, чем на Востоке. На каком- то этапе придется официально разделить граждан ЕС на “первый” и “второй” сорт. Не на этот ли случай нужна общеевропейская армия? Без беспорядков едва ли дело обойдется. Воевать больше не с кем. ДАИШ скоро дожмут в Сирии и Ираке, но террористов можно и новых создать. Не всерьез же они опасаются вторжения России в Прибалтику и Польшу?
Англичане с интересом наблюдают за историческим экспериментом в материковой Европе, но со своим суверенитетом расставаться не спешат, даже с учетом возможных экономических потерь.

И еще, властям, особенно в Германии, при проведении  реформ в ЕС необходимо как минимум не допустить снижения уровня жизни. Об этом интересно пишет известный журналист и аналитик Фил Батлер,

https://ru.journal-neo.org/2017/09/25/nepriyatny-e-aspekty-nemetskoj-istoricheskoj-pamyati-v-preddverii-novogo-sroka-merkel/
“…Тот факт, что Европа находится в весьма плачевном состоянии, нисколько не заботит немецкого избирателя, который в большинстве своем голосует за то, чтобы Меркель осталась на посту Федерального канцлера.

Казалось бы, страна, которая целиком и полностью обязана своим благосостоянием другим государствам Европы, где уровень жизни значительно ниже, должна была бы позаботиться о тех, кого она продолжает держать в подчиненном положении.

Проблема в том, что среднестатистический немец не только не интересуется политикой, но и новостями, будь то новости европейские или же мировые. Его единственное желание — продолжать наслаждаться немецким благосостоянием, которому уже в обозримом будущем должен прийти конец.

Однако немцы нисколько не волнуются. Они, как отмечают многие западные журналисты, уверены в своей национальной идентичности и горды имеющейся у них «исторической памятью».

По сути, ничего не отделяет современную Германию от возрождения очередного «рейха», поскольку стоит толпе немцев пообещать продолжение этого самого «благосостояния» в конце очередного конфликта, как они пойдут за кем угодно, вне зависимости от его политических взглядов и проводимой им политики” ( конец цитаты).

Фил Батлер  отмечает, что особый дискомфорт у него вызывает осознание того факта, что последний раз, когда немцы были «уверены в своей национальной идентичности», они вторглись в Польшу.
Как бы там ни было, процесс запущен.

http://www.dw.com/ru/туску-поручено-подготовить-план-реформ-ес/a-40751691
“Страны Европейского Союза намерены ускорить подготовку реформ ЕС в сфере обороны, финансов, а также политики в отношении беженцев. С этой целью главы государств и правительств ЕС на неформальном саммите в Таллине в пятницу, 29 сентября, поручили главе Евросовета Дональду Туску в течение двух недель сформулировать предложения о дальнейших действиях, чтобы на очередной встрече в верхах в октябре начать их обсуждение” ( конец цитаты).

Нелегко поляку придется. Удастся ли смирить свой гонор при разработке концепции “Европы двух скоростей”?
Глава Европарламента Антонио Таяни выступил за создание должности министра экономики для всего Евросоюза

https://ria.ru/world/20170929/1505844520.html.
“Таяни прибыл на “Цифровой саммит” глав государств ЕС в Таллине, трансляция которого ведется службами ЕС.
“Есть документ Европарламента, где есть (предложение) министра экономики для Евросоюза, для еврозоны. Я выступаю за. Я думаю, что это должен быть комиссар (Еврокомиссии – ред.)”, — сказал он, упомянув документы ЕП, принятые в феврале текущего года.
Еврокомиссия (ЕК) планирует в декабре представить предложения по реформированию Экономического и монетарного союза в ЕС с возможностью введения должности министра экономики и финансов ЕС. Функции такого министра могут быть возложены на вице-президента Еврокомиссии, он также мог бы возглавить совет министров экономики и финансов стран еврозоны (Еврогруппу), сообщала ЕК” ( конец цитаты).

Источник: pravosudija.net

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