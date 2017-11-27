„Обличителям” Сталина. Не лгите!

Одна из самых распространённых – это ложь о якобы 40 000 арестованных перед войной офицеров Красной Армии (некоторые… уверяют, что их всех(!) расстреляли!)

Читая отдельные эмоциональные откровения, диву даёшься, сколько ненависти у нашей псевдоинтеллигенции. Она, похоже, не понимает, что понося Сталина, она автоматически оправдывает Гитлера. Автоматически! Как промежуточная стадия – она ставит их на одну доску. На одну доску того, кто убил 28 млн.наших соотечественников, и того, кто спас Европу, а может и весь мир.

Особенно удивляют нападки на Сталина со стороны лиц с еврейскими фамилиями, в том числе, на Проза.ру. Побывав однажды в музее Освенцима могу смело утверждать, что, если бы Гитлер не проиграл Сталину, этих единокровных товарищей с нами бы уже давно не было. Уж ОЧЕНЬ Гитлер не любил евреев. Славян и цыган он тоже не любил, но меньше.

Скажите, где ещё, кроме России, в мире так унижают человека, спасшего мир от фашистской чумы?! Нигде.



Причём, те, кто распространяют данную фальшивку не могут вспомнить, где же они её откопали. То ли у «великих мыслителей» Радзинского, то ли у Волкогонова. Благо оба эти деятеля уверяли, что были допущены к каким-то очень секретным архивам.

Разоблачали данное враньё неоднократно. Например, журнал «Молодая гвардия» №9 за 1989 год. Там есть статья полковника В. Бородина, написанная на основе «Отчёта о работе Управления по начальствующему составу РККА за 1939 год» начальника Главного управления кадров Наркомата обороны генерал-лейтенанта Е.А. Щаденко. Отчёт был направлен 5 мая 1940 года Сталину, Молотову, Ворошилову и Берии.

Из статьи мы узнаём , что не 40 тысяч, а 36.898, и не расстреляны, не арестованы, а УВОЛЕНЫ из армии. Вы понимаете, господа антисталинисты, разницу между этими словами? А причины увольнения были самые разные: отнюдь не только политические, но и возраст, состояние здоровья, дисциплинарные проступки, моральная неустойчивость, пьянство… Да, к сожалению, люди банально пили и перед войной.

Однако, как писал В. Бородин, при увольнении были и несправедливости. Около 30 тысяч уволенных подали жалобы, остальные 7 тысяч сочли увольнение справедливым, как говорится, и не рыпались.



Для разбора жалоб была создана специальная комиссия, и из 30 тысяч 13 тысяч были ВОЗВРАЩЕНЫ в армию, причём большинство из них — 10700 — те, кого первоначально уволили по политическим мотивам. Ну, а общее число уволенных составило не 40 тысяч, а 24 тысячи. Арестовали же из них около 8 тысяч, среди которых могли быть и будущие власовы, радзинские и волкогоновы. Это была чистка армии.

Таким образом, из 36.898 военнослужащих АРЕСТОВАЛИ, а не расстреляли около 8 тысяч.

То есть те, кто говорит об аресте 40.000 офицеров перед войной, являются лжецами и подлецами.

Чтобы понять логику действий Сталина перед войной полезно провести параллели с днём сегодняшним.

Возьмём основу экономики – банковскую деятельность, где вовсю действуют жулики и проходимцы. Вдумайтесь в следующие цифры: с июня 2013 года Центральный банк России отозвал лицензии у 183 коммерческих банков! Потому что воровали и вывозили капитал за рубеж. При этом из государственных и собственных средств ЦБ затратил, внимание, около 100 млрд(!) долларов. Затратил, поскольку возврат активов этих ликвидированных банков не превышает 10%.



По–русски говоря, кто-то делает очень хорошие деньги на этом «бизнесе на банкротствах». Люди сведущие утверждают, что оставшиеся банки ничем не лучше закрытых. Жулик на жулике жуликом погоняет! (По какой-то «странной» логике многие из них потом выбирают Израиль постоянным местом жительства.)

Вопрос – может быть, логично и сейчас поступить как Сталин перед войной? Что если арестовать несколько тысяч банкиров, чтобы другим не повадно было?

По крайней мере, это, наверняка бы, прекратило вакханалию с разбазариванием богатства страны и огромные спекуляции на невиданных в мире рукотворных колебаниях курса рубля.







Сергей Фомин 2

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