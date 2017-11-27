„Обличителям” Сталина. Не лгите!
Скажите, где ещё, кроме России, в мире так унижают человека, спасшего мир от фашистской чумы?! Нигде.
Особенно удивляют нападки на Сталина со стороны лиц с еврейскими фамилиями, в том числе, на Проза.ру.
Побывав однажды в музее Освенцима могу смело утверждать, что, если бы Гитлер не проиграл Сталину, этих единокровных товарищей с нами бы уже давно не было.
Уж ОЧЕНЬ Гитлер не любил евреев. Славян и цыган он тоже не любил, но меньше.
Читая отдельные эмоциональные откровения, диву даёшься, сколько ненависти у нашей псевдоинтеллигенции. Она, похоже, не понимает, что понося Сталина, она автоматически оправдывает Гитлера. Автоматически!
Как промежуточная стадия – она ставит их на одну доску. На одну доску того, кто убил 28 млн.наших соотечественников, и того, кто спас Европу, а может и весь мир.
Дикость и маразм!
Одна из самых распространённых – это ложь о якобы 40 000 арестованных перед войной офицеров Красной Армии (некоторые… уверяют, что их всех(!) расстреляли!)
Причём, те, кто распространяют данную фальшивку не могут вспомнить, где же они её откопали. То ли у «великих мыслителей» Радзинского, то ли у Волкогонова. Благо оба эти деятеля уверяли, что были допущены к каким-то очень секретным архивам.
Разоблачали данное враньё неоднократно. Например, журнал «Молодая гвардия» №9 за 1989 год. Там есть статья полковника В. Бородина, написанная на основе «Отчёта о работе Управления по начальствующему составу РККА за 1939 год» начальника Главного управления кадров Наркомата обороны генерал-лейтенанта Е.А. Щаденко. Отчёт был направлен 5 мая 1940 года Сталину, Молотову, Ворошилову и Берии.
Из статьи мы узнаём , что не 40 тысяч, а 36.898, и не расстреляны, не арестованы, а УВОЛЕНЫ из армии. Вы понимаете, господа антисталинисты, разницу между этими словами? А причины увольнения были самые разные: отнюдь не только политические, но и возраст, состояние здоровья, дисциплинарные проступки, моральная неустойчивость, пьянство… Да, к сожалению, люди банально пили и перед войной.
Однако, как писал В. Бородин, при увольнении были и несправедливости. Около 30 тысяч уволенных подали жалобы, остальные 7 тысяч сочли увольнение справедливым, как говорится, и не рыпались.
Для разбора жалоб была создана специальная комиссия, и из 30 тысяч 13 тысяч были ВОЗВРАЩЕНЫ в армию, причём большинство из них — 10700 — те, кого первоначально уволили по политическим мотивам. Ну, а общее число уволенных составило не 40 тысяч, а 24 тысячи. Арестовали же из них около 8 тысяч, среди которых могли быть и будущие власовы, радзинские и волкогоновы. Это была чистка армии.
Таким образом, из 36.898 военнослужащих АРЕСТОВАЛИ, а не расстреляли около 8 тысяч.
То есть те, кто говорит об аресте 40.000 офицеров перед войной, являются лжецами и подлецами.
Чтобы понять логику действий Сталина перед войной полезно провести параллели с днём сегодняшним.
Возьмём основу экономики – банковскую деятельность, где вовсю действуют жулики и проходимцы. Вдумайтесь в следующие цифры: с июня 2013 года Центральный банк России отозвал лицензии у 183 коммерческих банков! Потому что воровали и вывозили капитал за рубеж. При этом из государственных и собственных средств ЦБ затратил, внимание, около 100 млрд(!) долларов. Затратил, поскольку возврат активов этих ликвидированных банков не превышает 10%.
По–русски говоря, кто-то делает очень хорошие деньги на этом «бизнесе на банкротствах». Люди сведущие утверждают, что оставшиеся банки ничем не лучше закрытых. Жулик на жулике жуликом погоняет! (По какой-то «странной» логике многие из них потом выбирают Израиль постоянным местом жительства.)
Вопрос – может быть, логично и сейчас поступить как Сталин перед войной? Что если арестовать несколько тысяч банкиров, чтобы другим не повадно было?
По крайней мере, это, наверняка бы, прекратило вакханалию с разбазариванием богатства страны и огромные спекуляции на невиданных в мире рукотворных колебаниях курса рубля.
Сергей Фомин 2
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Источник: ss69100.livejournal.com
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“Обличение” Сталина ни что иное как попытки выгородить бездарность и воровство сегодняшней власти. Власти такие успехи и не снились. Да успехи им и не нужны. Главное что бы у чиновников с олигархами все было хорошо. Эти потоки грязи долго не прекратятся. Не удивлюсь, что и великую победу “развенчают”. Попытки уже есть. На прошлой недели едреная дума отклонила закон об улучшении жилищных условий ветеранов. Их осталось 2860 человек. Нужно было всего 1 млрд руб. Не нашли. Вместо этого в этом году власть отправит в пиндосию 500млрд руб. Только в октябре Набиулина отправила 120млрд. Не удивлюсь, что и Гитлер станет хорошим после непродолжительного оболванивания. Власть выстраивает фундамент под это пока маленькими кирпичиками. Это отношение к ветеранам, мальчик в Бундестаге,открытие тошнотворных стен памяти бандеровцам и власовцам, открытие памятников предателю Сложеницину и т.д.
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Как Вы считаете – ОБОСНОВАННО-ли ниже сказанное…ИТАК:
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~~~ Обращение к…Сталину! ~~~
_Товарищ Сталин – Пожалуйста – ВЕРНИСЬ!
И…со ВСЕЙ этой НЫНЕШНЕЙ,российской “ШУШЕРОЙ”,
Так называемой “властью-МАСТЬЮ” – Разберись!
*Помоги Патриотам России ОЧИСТИТЬ российскую власть -
от РАЗНЫХ коррупционных-ПРЕСТУПНЫХ – ГАДОВ!
Очисти Россию от…политической ЛЖИ водопадов!
Которую ИЗРЫГАЮТ эти – ЧУЖ`ИХ ставленники-правители!
Эти – АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ – России РАЗРУШИТЕЛИ!
_Уважаемый Товарищ Сталин – ВЕРНИСЬ!
И со ВСЕЙ нынешней,правящей СВОРОЮ – разберись!
Россия Ждёт Тебя!Она в Тебе НУЖДАЕТСЯ!
Ведь НЫНЕШНИМИ “политиками” – Россия РАЗРУШАЕТСЯ!
ВРЕДИТЕЛЬ руководит ТАКИМ-же И…такому-же ПОДЧИНЯЕТСЯ!
*Ими Россия – РАЗГРАБЛЯЕТСЯ и…РАЗРУШАЕТСЯ!
Но ЭТОТ МАРАЗМ в России – “политикой” называется!
_Народ России – ИМИ…ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО уничтожается!
ВСЁ социальное и Светское – ИМИ…РАЗРУШАЕТСЯ!
Россия ИМИ…ВСЕМУ миру противопоставляется!
Россия ИМИ…с миром – ИЕЗУИТСКИ СТРАВЛИВАЕТСЯ…
оЗЛОбление против России – в России ИМИ создаётся…
Нынешний,правящий в РФ КАГАЛ…ВСЁ “ЭТО” создаёт…
Этот КАГАЛ(ПАРАЗИТОВ-ВРЕДИТЕЛЕЙ)Россию – к РАЗВАЛУ ведёт!
_Товарищ Сталин – Вернись!Просит Тебя в России народ!
Иначе НЫНЕШНИЙ,правящий КАГАЛ – страну “взорвёт”…
Этот КАГАЛ Россию до…Гражданской войны ДОВЕДЁТ…
ЧЛЕНЫ правящей СВОРЫ – УЖЕ начали из России – “когти-рвать”!
ЧУВСТВУЮТ эти ТВАРИ,что ПРИДЁТСЯ им – ЗА ВСЁ отвечать…
*И чтобы Россию ИМИ – в Зону ХАОСА НЕ превратить,
НУЖНО,очень Срочно – Тебя Товарищ Сталин – ВОЗВРАТИТЬ…
*Чтобы Твоею Правдою и Законами – Россию СОХРАНИТЬ!!![39-49]
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Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам (ВСЕМ…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 27-11-17.
P.S. И…Пожалуйста – ВСЕ “обиженные”(прочитанным…) и прочие
Т.П.”персонажи”…постарайтесь быть Аргументированны в “своих”
,,обоснованных,, возмущениях…
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Говорить и писать о том, как у нас в России сейчас все плохо – это удел тех, кто хочет вызвать в народе массовое недовольство и спровоцировать что-то типа майдана. Типичным таким провокатором является, например, Ю. Болдырев. Почему он это делает? Мне кажется, потому, что если случится майдан, у него и таких, как он, появится возможность всплыть на поверхность. А иначе никакой такой возможности нет. Вот человек и старается изо всех сил. Карьеру хочет сделать. Последний шанс, так сказать. А если кому-то хочется чтобы власть изменилась и начала действовать в интересах народа, нужно поменять эту власть на на кого-нибудь более вменяемого. Причем законно. Если путем бунта – получим то же, что и в Хохляндии. Только вместо Порошенко и бандеровцев у нас будет кто-нибудь типа Болдырева и его соратников. А Болдырев за все свою жизнь если и поднаторел в чем-то, так это в раваливании своего государства и распродаже всего и вся любимому Западу. По крайней мере, он работал только в командах, которые занимались исключительно этим. И был на хорошем счету. На этих выборах победит Путин, а на следующих нужно искать ему замену. Из политиков, которые сейчас на виду, я вижу в качестве достойного кандидата только Н.Старикова. Остальные – либо недостойные, либо, может быть, и порядочные люди, но не профессиональные политики. Для последних дорога наверх закрыта – им для начала нужно стать профессиональными политиками, а это долгая история. Я не во всем поддерживаю Старикова, но на фоне всех прочих он смотрится гораздо лучше. И, самое главное, ему, как мне кажется, не все равно. Хочется сделать что-то полезное для народа, а не просто пролезть наверх любой ценой. Человек грамотный и тонко чувствует момент. Не трепло и пустобрех, как многие другие. Поэтому, вместо того, чтобы трендеть вместе с Болдыревым о том, что все пропало, лучше пиарить и поддерживать того же Старикова. Можно и кого-то другого, это дело вкуса каждого. Будет конструктивнее и полезнее для страны.