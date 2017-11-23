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Захар Прилепин в программе 60 минут о выступлении мальчика в Бундестаге

13:31. 23 ноября 2017 Просмотров - 250 3 коммент. Опубликовал:

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3 коммент.»

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    Oblichitel 23 ноября 2017 в 13:33 Ссылка Пометить
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    С какой хитрецой подошли иудеи в замалчивании истинных мотивов выступления мальчика в Бундестаге – одни обвиняют его в “переписывании истории”, агрессивно поливая его грязью,другой – выступил с якобы миролюбивой позиции – и не обвиняет его лично,но обвинил в содеянном Колей систему образования. А ведь миссия парня из Уренгоя имела миротворческий характер и оглашенное им не было написано им же,поэтому ссылаться тут на недочеты системы образования никак нельзя – мальчик был всего лишь глашатаем,но все наши блохеры сделали акцент именно на то,что он сам написал этот текст и допустил “грубейшие ошибки” в ходе его написания, ввиду незнания истории, и не удивительно-будучи проплаченные иудеями – им хорошо известно ,чем нужно замазать то,чем на самом деле было продиктовано выступление Николая -желанием тех,кто стоит за “уренгойским мальчиком” и кто собственно и написал текст выступления, предотвратить агрессию запада на будущее по отношению к русской цивилизации,а кроме того – не допустить повода обвинить НАС в агрессии,если всё таки эта агрессия со стороны запада будет проявлена в форме военной угрозы﻿

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    krikunoleg 23 ноября 2017 в 14:33 Ссылка Пометить
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    Мальчик не причем. Он плод современного образования. Он сигнал – вот кто идет нам на смену!

    Виноват ЕГЭ и соответствующая учебная программа, когда понимать не надо, учиться патриотизму не надо и многое чего не надо, что было нужно в советской школе.

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    любопытный 23 ноября 2017 в 14:40 Ссылка Пометить
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    Вот интнресно, а что либо измениться в школьной программе после этого? Или нас поставили перед фактом, теперь надо думать так? Путину в таком случае остаётся одно РПЦ, патриотизм сдувают.

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