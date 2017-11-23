Главная » Мировоззрение
Захар Прилепин в программе 60 минут о выступлении мальчика в Бундестаге
13:31. 23 ноября 2017 Просмотров - 250 3 коммент. Опубликовал: Oblichitel
Записи на схожие темы
...выступления спикера в полдень. К оглавлению | Источник: news-front.info Захар Прилепин...огромное. Захар Прилепин в разрушенном Луганске С недавних пор Захар Прилепин ведет программу «...Новые друзья прибавляются в любую минуту. Я стал пытаться сокращать этот...
...пригласили в Киев на программу «Храбрые сердца», где ... ему в ближайшие минуты предоставлю все необходимые ... * * Поиском участников прошлогодних выступлений «охота на ведьм» в ... Захар Прилепин рассказал, помирятся ли русские с украинцами: «Захара Прилепина...
..., учрежденного в Донецке Захар Прилепин в эксклюзивном интервью «КП...— Захарченко В сегодняшнем выступлении в Донецке глава ДНР ... того, в рамках программы изучалось также планирование материально... момента атаки оставались считаные минуты, всё почти готово, ...
..., а когда ведущий программы напомнил Куяту о паспортах..., которые через несколько минут приехали тушить несколько пожарных...Павел Климкин заявил, что выступление Юлии Самойловой в Киеве ... беседе Константина Долгова с Захаром Прилепиным. «Я замкомандир батальона...
...» задекларировала замок (ФОТО). Захар Прилепин: Донецк никто не сдаст...Я надеюсь, что программа восстановления маневренного фонда будет...готовности надо минимум пять минут на взлет», — ...«перлы» из сегодняшнего выступления пресс-секретаря Службы безопасности...
...12 «Оружие АТО» — авторская программа Сергея «Ватника» Василевского. В ... | Источник: rusvesna.su Захар Прилепин: Майданный гон Вот они ...совсем прост. Надо на минуту представить, что Янукович не ...в одном из своих выступлений. Однако конкретики тогда не...
loading...
С какой хитрецой подошли иудеи в замалчивании истинных мотивов выступления мальчика в Бундестаге – одни обвиняют его в “переписывании истории”, агрессивно поливая его грязью,другой – выступил с якобы миролюбивой позиции – и не обвиняет его лично,но обвинил в содеянном Колей систему образования. А ведь миссия парня из Уренгоя имела миротворческий характер и оглашенное им не было написано им же,поэтому ссылаться тут на недочеты системы образования никак нельзя – мальчик был всего лишь глашатаем,но все наши блохеры сделали акцент именно на то,что он сам написал этот текст и допустил “грубейшие ошибки” в ходе его написания, ввиду незнания истории, и не удивительно-будучи проплаченные иудеями – им хорошо известно ,чем нужно замазать то,чем на самом деле было продиктовано выступление Николая -желанием тех,кто стоит за “уренгойским мальчиком” и кто собственно и написал текст выступления, предотвратить агрессию запада на будущее по отношению к русской цивилизации,а кроме того – не допустить повода обвинить НАС в агрессии,если всё таки эта агрессия со стороны запада будет проявлена в форме военной угрозы
loading...
Мальчик не причем. Он плод современного образования. Он сигнал – вот кто идет нам на смену!
Виноват ЕГЭ и соответствующая учебная программа, когда понимать не надо, учиться патриотизму не надо и многое чего не надо, что было нужно в советской школе.
loading...
Вот интнресно, а что либо измениться в школьной программе после этого? Или нас поставили перед фактом, теперь надо думать так? Путину в таком случае остаётся одно РПЦ, патриотизм сдувают.