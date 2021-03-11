А в это время жители России наблюдали следующее: на наши социальные институты совершалась экспансия с пропагандируемой угрозой госпереворота. Для достижения деструктивных целей использовалось многовекторное искажение информации.

Во второй половине января на небосводе наблюдалось прохождение Марса (экспансии) через точное соединение с Ураном (планеты нелинейной долгоиграющей информации) и Чёрной Луной — Лилит (исказителем чистой информации планет) в их угловом соединении с социальными планетами Сатурном и Юпитером. Данный аспект закончился к 29 января, и весь звёздный февраль обещал быть спокойным.

Во второй половине января за десять дней произошло несколько событий, которые, как многие бы хотели, задали алгоритмику политической жизни России, но, удивительно то, что в конечном итоге задали сценарии для всего мира . Можно сказать, что явила себя определённая матрица будущего. Причём проявила себя многогранно и в очень разных аспектах: астрономическом, астрологическом, внутриполитическом, глобально-политическом, символическом и бытовом. В качестве тем зададим слова-теги: Нейт, Лилит, Навальный, Байден, Мюнхен, Путин, Человечество, Давос.

Таким образом, предполагаемый монархический союз высвечивает интересы Лондона и Ватикана (старых денег Европы) с одной стороны, и «старых денег семьи» (владелец «Норникеля» Потанин входит в пул наследников правления Ельцина), с другой стороны.

Виктория (Ребекка) Беттарини — единственная дочь итальянского дипломата. Она окончила Университет с отличием. Ей была присвоена степень магистра по европейскому и международному праву со специализацией в урегулировании вооружённых конфликтов, а также по законодательству, регулирующему деятельность Всемирной Торговой Организации. С детства Ребекка участвовала в многочисленных благотворительных проектах, служила волонтёром Мальтийского Ордена Госпитальеров, была активной общественницей организаций по сохранению исторического наследия Италии. Работала на оборонном предприятии и в компаниях, связанных с аэрокосмическим сектором. В 2009 году Ребекка Беттарини впервые посетила Россию, побывав в Санкт-Петербурге вместе со своим отцом. В течение 10 лет она оказывала постоянную помощь Великому Князю Георгию Михайловичу в его социальной и культурной деятельности. В 2017 году она стала директором благотворительного Российского Императорского Фонда. С 2019 года постоянно живёт в Москве, где руководит деятельностью Фонда, занимается изучением русского языка и русской культуры. Летом 2020 года Ребекка приняла православное крещение, приняв имя Виктории. Известно, что венчание и свадьба состоятся также в России, осенью 2021 года в Санкт-Петербурге. Так что продолжение данного политического спектакля заявлено.

Отметим, что освобождение поста в «Норникеле» никоим образом не освобождает его от обязанности продвигать интересы обогревших его в России людей.

12 декабря 2008 года был назначен советником генерального директора ГМК «Норильский никель» и членом правления Института никеля. Его деятельность, в числе прочего, направлена на реализацию программы компании «Норильский никель» по оспариванию решения Еврокомиссии о классификации ряда соединений никеля в качестве опасных веществ. В январе 2014 года покинул этот пост.

Георгий — сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой. Через прабабку английскую принцессу Викторию Мелиту — прямой потомок (прапраправнук) английской королевы Виктории. С 1992 года сторонниками Марии Владимировны титулуется как «Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь». Они же предполагают, что Георгий Михайлович станет родоначальником новой российской династии — Романовых-Гогенцоллернов.

Внутри России лихорадочно ищут преемника. Но политическое поле зачищено «тираническим правлением» и нет лучшего варианта, чем продвижение кандидата из другой реальности. В Костроме, коронационной кузнице династии Романовых скрепляют помолвкой альянс наследника Георгия с бенефициарами его будущего правления [ 4 ].

«Волёдя, я, Джо Байден, иду во власть. Предлагаю тебе оставить пошатнувшийся трон и уступить его более достойному».

Но тут исказители информации готовили нам трактовки. Скажем, они заявляли, что содержание письма такое:

Навальный прилетел в Россию за три дня до инаугурации Байдена. Поэтому в политическом театре мы отводим ему роль «почтового голубя» Байдена. К лапке голубя привязывают письмо, которое должен прочесть адресат. Затем адресат обязан ответить на письмо, да так, чтобы его услышал пославший. Адресат — Путин. Каково содержание письма? В этом одна из главных интриг, так как письмо символическое.

Такое понимание поднимает нашу с вами роль на небывалую высоту, так как своим волеизъявлением мы голосуем за данный или желаемый нами репертуарный план.

С осени 2020 года «волшебный туман» начинает рассеиваться. Происходит это выборочно и медленно. Если говорить, что происходит «перезагрузка», то это мало что будет объяснять. Поэтому для создания образной среды мы вводим понятие «перезагрузки политического театра», то есть ситуации, когда старый репертуарный план театра не отвечает чаяниям и требованиям тех, кто его лицезреет.

Все приведённые события увязываются друг с другом лишь в определённом изложении, которое, на наш взгляд, представляет непротиворечивую картину. Для этого события должны быть помещены в «проявляющую» их смысл образную среду.

26 января — президент Путин решил выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе спустя 12 лет своего на нём отсутствия;

23 января — В городах России прошли протесты оппозиции в связи с арестом Алексея Навального и выходом его фильма о Путине;

Тут же политические журналисты Караулов и Шевченко договорились о создании «честных СМИ»; Караулов упомянул о встрече с сенатором Францем Клинцевичем, представителем интересов Ватикана в Госдуме;

21 января — Европейский суд по правам человека признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года;

Дополним для тех, кто в теме тем, что данная дата 20.01 — фигурирует на «Постъисторическом пикнике» [ 3 ];

В этот же день было объявлено о достижении соглашения об объединении «За правду» с «Патриотами России» и «Справедливой Россией»;

19 января — Фондом борьбы с коррупцией опубликован фильм-расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки», ставший самым просматриваемым роликом во всех сегментах YouTube [ 1 ], хотя просмотры, конечно, накручивались всеми силами [ 2 ];

17 января — вернувшийся в Россию после лечения в Германии оппозиционный блогер Алексей Навальный был задержан в серой зоне московского аэропорта Шереметьево;

Рефрен этих разговоров призывает понизить авторитет действующего президента и задуматься (кому именно? — вопрос для размышления) о новом избраннике. Карта некоронованной особы покамест не вскрывается.

Навальный 2021 — это Грузия 2008

Возвращаемся к роли Навального и других лиц в реальном политическом театре России.

Не произнесённый смысл киноподелки Навального — «Вор должен сидеть в тюрьме», а воплощённый смысл ареста Навального — «Голубь должен сидеть в клетке». И всё это происходит в свойственной Путину молниеносной алгоритмике, известной нам со времён конфликта в Южной Осетии.



Неслучайно сам Европейский суд напоминает нам о властном почерке, признавая нынче, 21 января, необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года.

Эксперты склоняют нас к справедливой мысли, что упоминаемый фильм-«расследование» является финалом журналистской карьеры Навального. Дальше разоблачать некого. Предполагают, что политическим клоном Алексея может стать его жена.

Уточним, что репертуарная задача недовольных игрой Путина — понизить его внутрироссийскую оценку как глобального игрока в мировых «премьерах» и свести до ролей в труппе с Навальным на сценах «хабаровских» и «омских» драмтеатров.

Но гораздо более важное для страны событие происходит 20 января, когда объявлено о достижении соглашения об объединении «За правду» с «Патриотами России» и «Справедливой Россией» [ 6 ].

Основным в этом событии является продвижение левоцентристских «пронародных» сил во властные структуры, минуя инерцию продвижения маленьких партий путём их слияния с более крупной и апробированной. Особая роль, по нашему мнению, отводится лидеру «За правду» Захару Прилепину.



13 ноября 2019 года в Ижевске состоялась первая встреча Захара Прилепина со сторонниками движения. Тезисы встречи: «человек труда пропал из СМИ — его следует вернуть»; и «я знаю, кто сейчас рассматривается в качестве основного преемника, и я буду вам об этом периодически намекать»;



30 ноября 2019 года Прилепин подтвердил план по преобразованию движения в политическую партию для участия в региональных и думских выборах; по оценке РИА Новости, создание Прилепиным новой партии вошло в перечень главных событий во внутренней политике в 2019 году, при этом сам он оставался членом провластного Общероссийского народного фронта;



25 января 2020 года долгосрочный «создатель смыслов» правления Путина Владислав Сурков решил уйти с госслужбы; самоустранение связывали со «сменой курса по Украине»;



1 февраля 2020 года прошёл учредительный съезд партии «За правду», её председателем избран писатель и публицист Захар Прилепин;



18 февраля 2020 года Сурков освобождён от должности помощника президента Российской Федерации;



7 апреля 2020 года «За правду» появилась в перечне официально зарегистрированных политических партий России на сайте Минюста РФ;



19 мая 2020 года Минюст РФ внёс «За правду» в перечень партий, которые могут участвовать в выборах;



15 декабря 2020 года партия выступила с призывом к признанию ДНР и ЛНР;



20 января 2021 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России»; новая партия станет называться «Справедливая Россия — за правду».



Таким образом, мы склонны рассматривать Захара Прилепина как политическую реалию с президентскими амбициями и, реально, как консервативного «создателя смыслов», сменившего либерального Суркова. (Остаётся вопрос о равноценности такой замены: Сурков в каком-то роде кардинал и интеллектуал, Прилепин — говорящая голова(креатура)).Поэтому обострение политической жизни в стране точно будет проходить осенью под сенью выборов в Госдуму и венчания династических персон.

Возвращаясь к последнему событию из списка:

26 января — президент Путин решил принять приглашение Шваба и выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе спустя 12 лет его на нём отсутствия;

Скажем здесь о той роли, которую намеревались приписать будущему выступлению недовольные:

«Путин — политический мертвец. Ещё год назад он блеснул на внутрироссийской сцене, сменил правительство и исчез. Под новый год вышла последняя серия сериала «Последний министр», где Путин показан именно в таком ключе. Теперь постаревшему и поблекшему, ему придётся ответить перед европейским олигархатом за арест Навального».

Своё же видение предложенной Путиным повестки мы выскажем далее. Там же раскроем секрет, как Путин прочёл письмо Байдена, снятое с лапки Навального.

Выступление Путина в Давосе

Аспекты речи (основное выделено заголовками и жирным шрифтом).

Поиск проблематики

«…Конечно, сейчас такой глобальный «горячий» конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации.



Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось.



Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск «внутренних» и «внешних» врагов, с разрушением не только таких традиционных ценностей (мы в России дорожим этим), как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни…

Ключевые вызовы

«Первый из них — социально-экономический …если взять уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки (по паритету покупательной способности), то по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда в 1990 году до менее 300 миллионов в последние годы.



Это, безусловно, успех Китая. А в России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране по самому главному, кстати говоря, направлению. …А как же обстоят дела в развитых экономиках, где уровень среднего благосостояния гораздо выше? Как ни парадоксально это звучит, но проблемы расслоения здесь, в развитых странах, оказались ещё более глубокими. Так, по оценкам Всемирного банка, если с уровнем дохода менее 5,5 доллара в сутки в Соединенных Штатах Америки, например, в 2000-м году проживало 3,6 миллиона человек, то в 2016-м уже 5,6 миллиона человек. В течение этого же периода глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных, прежде всего американских и европейских компаний. Кстати говоря, по гражданам, в развитых экономиках Европы такая же тенденция, как и в Штатах. …миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов. При этом перед ними встают проблемы, как сохранить здоровье себе и своим родителям, как обеспечить качественное образование детям. Накапливается и огромная масса людей, которые, по факту, оказываются невостребованными….» …затрудняется роль регулятора-государства ограниченная рамками «вашингтонского консенсуса».

Второй глобальный вызов — общественно-политический

«Рост экономических проблем и неравенства раскалывает общество, порождает социальную, расовую, национальную нетерпимость…» «Выделю ещё один принципиальный момент. Всё более значимую роль в жизни общества стали играть современные технологические и прежде всего цифровые гиганты».

Третья угроза — обострение

«третий вызов, а точнее, явная угроза, с которой мы можем столкнуться в наступившем десятилетии, — это дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов, использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер».

Предложения по выходу из сложившейся ситуации — четыре приоритета

«Вновь хочу подчеркнуть свой тезис: фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития во многом являются накопленные социально-экономические проблемы. Поэтому ключевой вопрос сегодня — как выстраивать логику действий, чтобы не просто быстро восстановить глобальную и национальную экономики, пострадавшие от последствий пандемии отрасли, а добиться того, чтобы такое восстановление было именно устойчивым в долгосрочной перспективе и имело качественную структуру, помогало преодолеть груз социальных дисбалансов… …Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на «золотой миллиард». Это просто деструктивная позиция. Сейчас важно от общей констатации перейти к делу, направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет. Смыслы, акценты такой политики, призванной обеспечить устойчивое и гармоничное развитие, очевидны. Что это? Это создание новых возможностей для каждого, условий для развития и реализации потенциала человека вне зависимости от того, где он родился и живёт. И здесь обозначу четыре ключевых приоритета. Как они мне видятся как приоритеты. Ничего, может быть, оригинального не скажу. Тем не менее, поскольку Клаус позволил высказать позицию России, мою позицию, я, безусловно, это сделаю».

Комфортная среда для жизни

«Первое. У человека должна быть комфортная среда для жизни. Это жильё и доступная инфраструктура: транспортная, энергетическая, коммунальная. И конечно, экологическое благополучие, об этом никогда не нужно забывать».

Достойный уровень жизни

«Второе. Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчиво растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни. Он должен иметь доступ к действенным механизмам обучения в течение всей своей жизни, сегодня это абсолютно необходимо, позволяющим ему развиваться и строить свою карьеру, а после её завершения получить достойную пенсию и социальный пакет».

Система здравоохранения гарантирует доступ

«Третье. Человек должен быть уверен, что он получит качественную, эффективную медицинскую помощь, когда это требуется, что система здравоохранения в любом случае гарантирует ему доступ к современному уровню услуг».

Возможность реализовать свой потенциал

«Четвёртое. Независимо от дохода семьи дети должны иметь возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал. Такой потенциал есть у каждого ребёнка».

Обобщения и выводы

«В достижении наших национальных целей развития мы открыты для самого широкого международного сотрудничества и уверены, что кооперация по вопросам глобальной социально-экономической повестки позитивно повлияла бы и на общую атмосферу в мировых делах, а взаимозависимость в решении острых текущих проблем добавила бы и взаимного доверия, что сейчас особенно важно и особенно актуально. Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Собственно, она и не начиналась. Была предпринята только попытка в этом направлении. Но и это уже прошло. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации. Реальность такова, что в мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами. И сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы многообразие, естественная конкуренция полюсов развития не обернулись анархией, чередой затяжных конфликтов. Для этого, в том числе, нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения и в глобальной экономике, в торговле. Уже не раз отмечал, что многие из таких институтов сегодня переживают далеко не лучшие времена. Мы на различных саммитах постоянно об этом говорим. Эти институты создавались, конечно, в другую эпоху, это понятно. И отвечать на сегодняшние вызовы им, может быть, объективно даже трудно. Но — хотел бы подчеркнуть — это не повод отказываться от них, по сути, ничего не предлагая взамен.



Тем более что эти структуры обладают уникальным опытом работы и большим, во многом нереализованным потенциалом. И его нужно, безусловно, аккуратно адаптировать к современным реалиям. Но еще рано выбрасывать на свалку истории. С ним нужно работать, использовать его».

Далее Владимир Путин приводит положительные примеры работы институтов с участием России за последнее время.

О цивилизационном развитии или о пиджаке и пуговицах

Шваб задал вопрос о европейско-российских отношениях:

Владимир Путин сказал, что Европу и Россию связывает

«Общая культура».

После этого он задумался, подбирая слова. А далее ответил весьма приятно для европейского уха, но весьма резко, как может показаться, для русского образного мышления.

«Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия и есть часть Европы…».

Для нас, понимающих размеры России и Европы (но не для европейцев, этого не понимающих), эта фраза — оксюморон. Далее он говорит, нажимая на эту несуразность своей речи:

«…и географически, и, что самое главное, в культурном смысле этого слова».

И добивает уже и тех, и других (кого тех и других — посмотрите на полярные комментарии к речи Путина в Давосе):

«По сути — это одна цивилизация».

Эту фразу надо рассматривать в контексте всей речи, где слово цивилизация часто фигурировало в разных аспектах. Далее он всё-таки немного разжевал для тех, у кого проблемы с образным мышлением:

«Европа, Россия в этом плане, с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнёрами, и с точки зрения развития науки, технологий, с точки зрения пространственного развития для европейской культуры, имея в виду, что Россия, будучи страной европейской культуры, всё-таки чуть-чуть побольше, чем вся объединённая Европа по территории».

У нас об этом говорят прямо:

«невозможно пиджак пришить к пуговице, всегда наоборот»

Тема цивилизации постоянно поднималась в речи Путина, причём в разных аспектах, то он говорит о цивилизационных материках, то о единой российско-европейской цивилизации, то о мировой цивилизации, то о какой-то нашей цивилизации, то, наконец, обобщает вплоть до «человеческой цивилизации».

На каждом уровне — свой контекст и смысл, но если посмотреть на последнее выражение — «человеческая цивилизация» и принять его как наибольшее обобщение, то тогда устранится недопонимание.

Ведь откуда оно берётся? Из-за того, что некоторые считают, что есть разные цивилизации на планете и им никогда не договориться, а потому у нас «конец глобализации», что Россия не чета Европе, или, напротив, Европа — не чета нашей цивилизации, чего с ними дружбу водить, что одна цивилизация лучше другой и тому подобные стадно-стайные мысли, только масштабом поболее стаи, племени, народа.



А Владимир Владимирович предлагает начать уже думать в масштабах вообще всей человеческой цивилизации:

«Все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, не прекращаются и не прекратятся никогда.



И противоречия, столкновение интересов на самом деле тоже естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты это не мешало, а напротив, побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас именно такой период».

Удивительно, что наиболее объединяющее нас всех словосочетание «человеческая цивилизация» говорится в антураже конкуренции, но потому эта мысль и ценнее:

«Несмотря на разницу интересов наших цивилизаций, мы — единый человеческий организм планеты».

И мы считаем, что данное словосочетание будет по своей значимости подобно словосочетанию «многополярный мир», сказанному в 2007 году в Мюнхене.

Возвращаясь к «политическому театру»

В первой части мы поставили ряд вопросов, которые требуют ответа теперь. А именно:



В каком амплуа миру явился Джо Байден?



Почему Путина пригласили на Давосский форум, а главное, почему он вызвался (обратите внимание на смысловую составляющую глагола) выступить?



Почему некоторые комментаторы сравнивают по важности речь Путина на «Давосе» с его же мюнхенской речью?



Обозначил ли Путин внешнеполитический приоритет России во взаимодействии с Европой либо его построение могло обозначать нечто другое?



А как Путин может разрулить ситуацию в мире, если он её не может разрулить у себя в стране?



Что означал однозначный намёк Путина на то, что «у нас есть план»?



Как Путин интерпретировал «голубиное письмо»?



Давосский форум состоялся через десяток дней после политических событий, которые больше года ожидали во многих странах. Вернее, одного из них совсем не ожидали.

А именно: ожидали окончания эпопеи президентских выборов в США и не ожидали исчезновения Трампа с политической арены.

Амплуа Байдена

Байден и Трамп олицетворяли на мировой политической сцене до начала 2021 года представителей двух политических лагерей, соответственно, леволиберального и правоконсервативного.

Лидер правоконсервативного лагеря «помножен на ноль». Этот факт, наряду с переворотом, произошедшим в ходе избирательной кампании будет нами именоваться «закрытием сезона политической антрепризы в мире и сменой политического репертуарного плана».

Крах Трампа в театральной терминологии назовём крахом его амплуа. В чём отличие нашей позиции от позиции Михаила Хазина, который говорит, что у Трампа и у Байдена не было «позитивной политической повестки», и в результате победы Байдена Трампу пришлось ретироваться? В том, что, понимая уникальность амплуа отыгрываемого каждым персонажем политического театра, Хазин не называет амплуа «счастливчика» Байдена. А мы рискнём!

Байден — резонёр. И двум резонёрам на одной сцене нет места.

«Резонёр (от фрацузского «рассуждать») — персонаж пьесы (театральное амплуа), который не принимает активного участия в развитии действия и призван увещевать или обличать других героев, высказывая длинные нравоучительные суждения «с авторских позиций».

Упоминание об авторских позициях очень важно, потому как даёт отсылку к лицам, которых мы на сцене не видим, но, от предварительного замысла которых, происходит представление на сцене (а это роли дальняя — автора и ближняя к сцене — режиссёра).

Конечно, можно самим себе возразить, что, забираясь в такую костную классификацию, как «актёрские амплуа», мы отказываем Байдену быть королём или отцом семейства. Ведь ещё в правлении Обамы президент Америки позиционировался как «отец» однополярного мира. Однако, нет ничего более костного, чем приписывание политического амплуа не актёру, а его должности в государственных иерархиях.

Главной же причиной того, что правящим кругам США с начала 2021 года приказано помолчать, является сценарная необходимость выслушать новую мировую повестку. И сегодня она исходит не из США.



Материалы:

[ 1 ] https://tjournal.ru/internet/326626-film-pro-dvorec-putina-stal-samym-prosmatrivaemym-rolikom-na-yutub-kanale-navalnogo-obognav-on-vam-ne-dimon

https://pbs.twimg.com/media/EsMfaocXUAUAgnq.jpg

[ 2 ] https://vz.ru/news/2021/1/30/1082730.html

[ 3 ] https://analitikishkola.ru/stati/washington-picnic/

[ 4 ] https://gtrk-kostroma.ru/news/v-kostrome-sostoyalas-pomolvka-velikogo-knyazya-georgiya-romanova/

[ 5 ] https://7days.ru/news/39letniy-naslednik-rossiyskogo-prestola-obyavil-o-svadbe-s-italyanskoy-dvoryankoy.htm

[ 6 ] https://tass.ru/politika/10501761

[ 7 ] https://imag.one/news/partii-spravedlivaya-rossiya-za-pravdu-i-4/6212254

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