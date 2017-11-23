Средняя продолжительность жизни в России и в мире.

ИНФОРМАЦИЯ НЕМНОГО УСТАРЕЛА, НО, ДУМАЮ ЧТО ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ БУДЕТ ВАМ ЯСНА.

Перефразируя крылатую фразу Ильфа и Петрова из романа «12 стульев», можно сказать «статистика знает всё… о демографии». О том, как долго живут люди и как продолжительность жизни менялась по мере развития человечества. Статистические методы дают общую картину состояния общества и позволяют сделать прогноз ожидаемых изменений.

Методика определения средней продолжительности жизни Средняя продолжительность жизни (СПЖ) — это прогноз, статистически рассчитанный с использованием теории вероятностей, который показывает, сколько лет в среднем проживут люди, родившиеся либо находящиеся в определённом возрасте. Расчёт выполняется на заданный календарный год, при этом делается допущение, что уровень смертности по всем возрастным группам сохранится таким же, как на момент исследования. Несмотря на наличие условностей, показатель устойчив и не подвержен резким колебаниям. Свою роль играет закон больших чисел, ещё один инструмент статистических исследований. Фактически средняя продолжительность жизни — показатель смертности населения. Первые методики расчёта появились ещё в античные времена и совершенствовались по мере развития математики, статистики и демографии. Например, стали отдельно или по-разному учитывать младенческую смертность. В развитых странах она мала и не искажает общую картину. По-другому выглядит ситуация в бедных государствах, где уровень смертности младенцев высок, но большинство переживших самый рискованный период первых трёх лет потом сохраняет крепкое здоровье и трудоспособность до преклонных лет. Если бы продолжительность жизни рассчитывалась как среднее арифметическое от всех умерших, то получилось число, реально не отражающее смертности трудоспособного населения. Худшая ситуация в Африке, кроме её северной части, 40–50 лет. Дольше всего живут в Европе, Сев.Америке, Австралии и Японии — 70–90 лет Методика, применяемая в России, охватывает возрастные группы от 0 до 110 лет. Ознакомиться с алгоритмом можно по ссылке. В российской методике используются средние арифметические по группам как промежуточный результат для дальнейших расчётов, где ступенчато через формулы теории вероятностей постепенно выводится показатель, по которому можно судить о демографической ситуации в стране. Видео: продолжительность жизни в России

Иногда ошибочно полагают, что СПЖ — это средний возраст умерших в течение года. Действительно, органы ЗАГСа направляют в Росстат такую информацию в виде таблиц. Статистика ЗАГСов по умершим используется для расчётов как одна из многих вводных. Финальные результаты могут совпасть, но это происходит крайне редко.

В литературе и научном обиходе используется два термина:

средняя продолжительность жизни,

ожидаемая продолжительность жизни.

Они являются синонимами и обозначают одно и то же. Второе — калька с английского life expectancy, вошло в русскую речь и стало чаще употребляться по мере расширения научного сотрудничества с демографами всего мира.

Россия в исторической перспективе

Несмотря на сложную внутреннюю обстановку в России, связанную с затянувшимся экономическим кризисом и внешним воздействием из-за санкций со стороны ряда стран и организаций, 2015 год ознаменовался демографическим рекордом. Средняя продолжительность жизни мужчин составила 65,9 женщин — 76,5, общая — 71,4 лет. Никогда прежде россияне не жили так долго.

Продолжительность жизни напрямую зависит от политики руководства страны Итоги 2016 года подведут к марту 2017, но уже сейчас, по предварительным расчётам, ожидается увеличение общего показателя, как минимум, на 8 месяцев. Если прогноз верен, мужской показатель приблизится к 66,8, а для женщин — к 77,2 года. Все данные находятся в открытом доступе на сайте Росстата (Федеральной службы государственной статистики). Там же, зайдя в соответствующий раздел, можно сделать интерактивную выборку по годам, периодам времени и группам населения.

Таблица: ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России

Годы Все население Городское население Сельское население всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины 1896–1897 30,54 29,43 31,69 29,77 27,62 32,24 30,63 29,66 31,66 (по 50 губерниям Европейской России) 1926–1927 42,93 40,23 45,61 43,92 40,37 47,50 42,86 40,39 45,30 (по Европейской части РСФСР) 1961–1962 68,75 63,78 72,38 68,69 63,86 72,48 68,62 63,40 72,33 1970–1971 68,93 63,21 73,55 68,51 63,76 73,47 68,13 61,78 73,39 1980–1981 67,61 61,53 73,09 68,09 62,39 73,18 66,02 59,30 72,47 1990 69,19 63,73 74,30 69,55 64,31 74,34 67,97 62,03 73,95 1995 64,52 58,12 71,59 64,70 58,30 71,64 63,99 57,64 71,40 2000 65,34 59,03 72,26 65,69 59,35 72,46 64,34 58,14 71,66 2001 65,23 58,92 72,17 65,57 59,23 72,37 64,25 58,07 71,57 2002 64,95 58,68 71,90 65,40 59,09 72,18 63,68 57,54 71,09 2003 64,84 58,53 71,85 65,36 59,01 72,20 63,34 57,20 70,81 2004 65,31 58,91 72,36 65,87 59,42 72,73 63,77 57,56 71,27 2005 65,37 58,92 72,47 66,10 59,58 72,99 63,45 57,22 71,06 2006 66,69 60,43 73,34 67,43 61,12 73,88 64,74 58,69 71,86 2007 67,61 61,46 74,02 68,37 62,20 74,54 65,59 59,57 72,56 2008 67,99 61,92 74,28 68,77 62,67 74,83 65,93 60,00 72,77 2009 68,78 62,87 74,79 69,57 63,65 75,34 66,67 60,86 73,27 2010 68,94 63,09 74,88 69,69 63,82 75,39 66,92 61,19 73,42 2011 69,83 64,04 75,61 70,51 64,67 76,10 67,99 62,40 74,21 2012 70,24 64,56 75,86 70,83 65,10 76,27 68,61 63,12 74,66 2013 70,76 65,13 76,30 71,33 65,64 76,70 69,18 63,75 75,13 2014 70,93 65,29 76,47 71,44 65,75 76,83 69,49 64,07 75,43 2015 71,39 65,92 76,71 71,91 66,38 77,09 69,90 64,67 75,59 Таблица составлена на 12.08.2016 Начиная с 2014 г. данные с учётом Республики Крым и г. Севастополя. В дореволюционной России средняя продолжительность жизни была около 30 лет. Первая мировая и Гражданская войны только усугубили ситуацию, после чего в Советское время наблюдался устойчивый рост по мере того, как решались социальные проблемы и жизнь налаживалась. Даже чудовищные потери в Великой Отечественной войне 1941—45 гг не изменили тенденцию. К 1950 г. показатель был: женщины — 62, мужчины — 54 года.

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Гендерные графики ПЖ за период 1961–2013 годы К 1990 г. СССР достиг демографического пика, общий показатель по всей стране составил 69,2 года. Далее последовал развал советской державы, а в Российской Федерации начался демографический кризис. В 90-е годы появился печальный термин «русский крест», которым назвали пересечение кривых — растущей смертности и падающей рождаемости. Убыль населения составляла 1 млн человек в год, казалось, Россия вымирает. Перелом наступил в 2000-х. Страна воспряла. К 2012 г. рождаемость превысила смертность.Росстат отметил сдвиг и по средней продолжительности жизни населения, которая впервые стала больше 70 лет.

Катастрофа 1991–92 годов, смертность превысила рождаемость У России огромная, неравномерно населённая территория. Федерация состоит из 85 регионов с различным уровнем развития, доходов населения и качеством социального обслуживания. Соответственно, продолжительность жизни в них неодинакова. Традиционно долго живут на Кавказе и в столицах — Москве и Санкт-Петербурге, хуже всего положение в Туве и на Чукотке.

Таблица: Продолжительность жизни по регионам РФ в 2013 г.

№№ Регион России Оба пола Мужчины Женщины №№ Регион России Оба пола Мужчины Женщины 1 Республика Ингушетия 78,84 75,97 81,32 43 Костромская область 69,86 64,31 75,29 2 г.Москва 76,37 72,31 80,17 44 Ивановская область 69,84 63,90 75,42 3 Республика Дагестан 75,63 72,31 78,82 45 Свердловская область 69,81 63,64 75,86 4 г.Санкт-Петербург 74,22 69,43 78,38 46 Алтайский край 69,77 64,11 75,44 5 Республика Северная Осетия-Алания 73,94 68,46 79,06 47 Брянская область 69,75 63,32 76,32 6 Карачаево-Черкесская Республика 73,94 69,21 78,33 48 Омская область 69,74 63,86 75,57 7 Кабардино-Балкарская Республика 73,71 69,03 78,08 49 Республика Башкортостан 69,63 63,66 75,84 8 Чеченская Республика 73,20 70,23 76,01 50 Челябинская область 69,52 63,48 75,46 9 Ставропольский край 72,75 67,91 77,27 51 Нижегородская область 69,42 63,06 75,75 10 Краснодарский край 72,29 67,16 77,27 52 Тульская область 69,41 63,22 75,57 11 Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 72,23 67,27 77,08 53 Самарская область 69,40 63,28 75,50 12 Белгородская область 72,16 66,86 77,32 54 Вологодская область 69,35 63,21 75,63 13 Республика Татарстан 72,12 66,35 77,73 55 Республика Марий Эл 69,30 62,82 76,13 14 Республика Адыгея 71,80 66,55 76,97 56 Республика Коми 69,27 63,22 75,39 15 Пензенская область 71,54 65,47 77,52 57 Республика Карелия 69,19 63,17 75,05 16 Волгоградская область 71,42 66,11 76,57 58 Владимирская область 69,13 62,78 75,44 17 Ростовская область 71,39 66,34 76,28 59 Республика Саха (Якутия) 69,13 63,54 75,00 18 Тюменская область 71,35 65,97 76,72 60 Красноярский край 69,06 63,35 74,77 19 Республика Калмыкия 71,35 65,65 77,25 61 Оренбургская область 68,90 63,10 74,82 20 Астраханская область 71,34 65,91 76,72 62 Смоленская область 68,90 62,93 74,97 21 Ямало-Ненецкий авт.округ 71,23 66,53 75,88 63 Пермский край 68,75 62,61 74,89 22 Тамбовская область 70,93 64,87 77,15 64 Республика Хакасия 68,57 62,95 74,14 23 Воронежская область 70,89 64,81 77,03 65 Курганская область 68,27 61,93 74,97 24 Чувашская Республика 70,79 64,59 77,19 66 Приморский край 68,19 62,77 73,92 25 Московская область 70,78 65,10 76,30 67 Тверская область 68,13 62,28 74,03 26 Рязанская область 70,74 64,77 76,61 68 Камчатский край 67,98 62,59 74,07 27 Саратовская область 70,67 65,01 76,19 69 Хабаровский край 67,92 62,13 73,96 28 Липецкая область 70,66 64,56 76,77 70 Псковская область 67,82 61,81 74,05 29 Республика Мордовия 70,56 64,79 76,39 71 Кемеровская область 67,72 61,50 74,04 30 Калининградская область 70,51 65,10 75,68 72 Сахалинская область 67,70 62,17 73,53 31 Ульяновская область 70,50 64,64 76,30 73 Новгородская область 67,67 60,89 74,75 32 Мурманская область 70,46 65,15 75,26 74 Республика Бурятия 67,67 62,32 73,06 33 Ярославская область 70,45 64,25 76,37 75 Республика Алтай 67,34 61,48 73,44 34 Ленинградская область 70,36 64,73 76,05 76 Магаданская область 67,12 61,84 72,77 35 Томская область 70,33 64,78 75,90 77 Забайкальский край 67,11 61,47 73,10 36 Кировская область 70,26 64,31 76,29 78 Иркутская область 66,72 60,32 73,28 37 Орловская область 70,22 64,36 75,92 79 Амурская область 66,38 60,59 72,59 38 Новосибирская область 70,19 64,29 76,13 80 Ненецкий авт.округ 65,76 60,22 75,21 39 Архангельская область 70,16 64,11 76,27 81 Еврейская автономная область 64,94 58,84 71,66 40 Курская область 70,14 64,27 76,00 82 Чукотский авт.округ 62,11 58,65 66,42 41 Калужская область 70,02 64,43 75,51 83 Республика Тыва 61,79 56,37 67,51 42 Удмуртская Республика 69,92 63,52 76,33 Примечание: не учтены Крым и Севастополь, вошедшие в РФ в 2014 г.

Наглядно ситуация представлена на карте России.

Ожидаемая продолжительность жизни в регонах РФ в 2011 г Статистические данные с представлением информации в виде таблиц, графиков и презентаций — это инструменты для исполнительной и законодательной власти, помогающие в принятии решений во внутренней политике и экономике. Россия и мир Продолжительность жизни зависит от множества факторов, наиболее существенными из них считаются:

наследственность;

качество питания;

уровень здравоохранения;

условия труда и быта;

экологическая обстановка и климатические особенности;

просвещение населения;

укоренившиеся в народе привычки и традиции;

внутренняя и внешняя политика властей.

Исторически Россия уступала по продолжительности жизни своим соседям. Разрыв сохраняется и в наши дни. Основные причины:

суровый климат и огромные расстояния;

войны, эпидемии и политические потрясения XX века;

ошибки руководства страны, антинародная политика на сломе эпох.

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В 2010 году, по данным ООН, российская продолжительность жизни 66,7 лет находилась на скромном 136 месте мирового рейтинга. Из республик бывшего СССР хуже ситуация оказалась только в Таджикистане, Казахстане и Туркмении.

Видео: продолжительность жизни в мире, 2014 г.

В 2015 году показатель улучшился, Россия по-прежнему во второй сотне, но уже на 110 месте. За 5 лет подъём на 26 пунктов, в численном выражении — 70,5 лет.

Таблица: рейтинг ООН по ожидаемой продолжительности жизни населения

Рейтинг Страна оба пола муж. жен. м.

ранг ж.

ранг 1 Япония 83,7 80,5 86,8 7 1 2 Швейцария 83,1 80,0 86,1 1 6 3 Сингапур 83,0 80,0 85,0 10 2 4 Австралия 82,8 80,9 84,8 3 7 5 Испания 82,8 80,1 85,5 9 3 6 Исландия 82,7 81,2 84,1 2 10 7 Италия 82,7 80,5 84,8 6 8 8 Израиль 82,5 80,6 84,3 5 9 9 Франция 82,4 79,4 85,4 4 5 10 Швеция 82,4 80,7 84,0 16 12

Россия находится среди стран с ОПЖ в диапазоне 71,1–69,7 лет.

Таблица: Россия в рейтинге ООН

106 Киргизия 71,1 67,2 75,1 111 102 107 Египет 70,9 68,8 73,2 100 111 108 Боливия 70,7 68,2 73,3 103 110 109 КНДР 70,6 67,0 74,0 113 108 110 Россия 70,5 64,7 76,3 127 89 111 Казахстан 70,5 65,7 74,7 123 106 112 Белиз 70,1 67,5 73,1 110 114 113 Фиджи 69,9 67,0 73,1 114 115 114 Бутан 69,8 69,5 70,1 97 126 115 Таджикистан 69,7 66,6 73,6 116 109

Учитывая такие "положительные" факторы, как размер российской экономики, объём внешней торговли, величину золотовалютных резервов, положение РФ в рейтинге ООН можно назвать удручающим, несоответствующим возможностям, если, конечно, не принимать во внимание положительную динамику последней пятилетки.

Главная причина отставания России по продолжительности жизни от многих благополучных стран заключается в том, что по-прежнему высок уровень бедности и неравномерного, а порой и несправедливого распределения доходов. Миллионы людей не получают декларируемых Конституцией РФ гарантий социальной защиты. Преступность, наркомания, алкоголизм, суицидальные настроения приводят к ранним и скоропостижным смертям. Недостаточный контроль надзорных органов за охраной труда и безопасностью на дорогах вносит свою долю убыли населения. Недостатки в работе медицинских учреждений, предприятий общепита, несоответствие продовольственных товаров ГОСТам снижают качество жизни, что приводит к ухудшению здоровья населения по всем регионам. Проблем много и все нужно решать.

Перспективы по продолжительности жизни в РФ

Демографическая ситуация очень чувствительна к внешним воздействиям и внутренним процессам в обществе. Чтобы положительные тенденции последних лет сохранились и не двинулись вспять, требуется постоянное внимание руководства государства по всему комплексу проблем.

Прогноз на данный момент оптимистичный.

В экономике наметилась стабильность. Руководство страны декларирует дальнейший рост благосостояния народа. Медицинская статистика показывает снижение смертности в онкологии, туберкулёзе и сердечно-сосудистых заболеваниях. Среди населения культивируется отказ курения и злоупотребления алкоголем. Увеличивается число сторонников здорового образа жизни. Наблюдается массовость в спорте и занятиях физической культурой. В 2017 году ожидается улучшение внешнеполитической обстановки и снижение напряжённости в отношении со странами НАТО.

Факторов много, одни могут усиливаться, другие ослабляться. Статистические исследования демографических процессов позволят их конкретизировать.

Как известно, на болезни системы кровообращения и онкологические заболевания в России совокупно приходится более 60% всех смертей. Если бы любой из этих двух показателей хоть ненамного уменьшился, мы бы сразу увидели снижение общей смертности в стране. Эдуард Гаврилов http://www.rosbalt.ru/russia/2016/02/11/1488872.html

Правительство РФ уверено, что ближайшей перспективе Россия продолжит рост в рейтинге ООН.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

https://ria.ru/society/20151002/1295379439.html

Видео: средняя продолжительность жизни в России

Если правительство действительно выполнит планы по реальному увеличению доходов населения и улучшению качества жизни, то продолжится рост продолжительности жизни. Население может помочь правительству в выполнении этой демографической задачи, если будет заботиться о своём здоровье, отказываясь от вредных привычек и активно занимаясь физкультурой и спортом.

Российская общественность регулярно выдвигает предложение сделать показатель средней продолжительность жизни в регионах основным для определения эффективности работы местных властей. Инициатива не нашла законодательной поддержки, но не снята с повестки дня. Ведь уровень смертности и величина дожития по всем группам населения наглядно показывают состояние общества и социальную защищённость его граждан.

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https://emigrant.guru/kuda/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii.html