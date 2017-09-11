Продолжительность жизни россиян побила рекорд
«Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась… с 66,5 до 67,5 лет. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 лет», — говорится в сообщении.
Рост продолжительности жизни связан со снижением смертности от основных заболеваний: болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, болезней органов дыхания и пищеварения. Кроме того, это стало возможным благодаря снижению числа убийств, суицидов, а также сокращению уровня смертности на дорогах и в результате несчастных случаев.
Отдельно в ведомстве отметили сокращение числа умерших в трудоспособном возрасте. «За шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения данной возрастной группы снизилась на 8,5%, в том числе среди мужчин — на 8,6%, женщин — на 8,3 %», — указано в сообщении.
По данным Минздрава, с начала года на историческом минимуме находятся и показатели младенческой смертности, которая за семь месяцев снизилась на 11,7%. При этом в 43 регионах этот показатель соответствует лучшим мировым результатам. «Так, например, в Липецкой области младенческая смертность составляет 2,3 на тысячу родившихся живыми, в Ивановской области — 2,9, Московской и Воронежской областях — 3,6, в республике Чувашия — 3,7», — отметили в пресс-службе.
Ранее в Минздраве сообщили о том, что смертность в России за первые семь месяцев текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 2,3%. В середине августа в ведомстве отчитались о том, что средняя продолжительность жизни в России превысила 72 года.
Читайте также: В Госдепе отреагировали на вторжение Саакашвили на Украину
Источник: rusvesna.su
loading...
Есть ложь, есть наглая ложь и есть росстат
loading...
Это наверное в кремле.