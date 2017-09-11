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Продолжительность жизни россиян побила рекорд

21:44. 11 сентября 2017 Просмотров - 192 2 коммент. Опубликовал:
Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет, побив исторический рекорд, сообщает Минздрав России со ссылкой на слова главы ведомства Вероники Скворцовой.

«Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась… с 66,5 до 67,5 лет. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 лет», — говорится в сообщении.

Рост продолжительности жизни связан со снижением смертности от основных заболеваний: болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, болезней органов дыхания и пищеварения. Кроме того, это стало возможным благодаря снижению числа убийств, суицидов, а также сокращению уровня смертности на дорогах и в результате несчастных случаев.

Отдельно в ведомстве отметили сокращение числа умерших в трудоспособном возрасте. «За шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения данной возрастной группы снизилась на 8,5%, в том числе среди мужчин — на 8,6%, женщин — на 8,3 %», — указано в сообщении.

По данным Минздрава, с начала года на историческом минимуме находятся и показатели младенческой смертности, которая за семь месяцев снизилась на 11,7%. При этом в 43 регионах этот показатель соответствует лучшим мировым результатам. «Так, например, в Липецкой области младенческая смертность составляет 2,3 на тысячу родившихся живыми, в Ивановской области — 2,9, Московской и Воронежской областях — 3,6, в республике Чувашия — 3,7», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Минздраве сообщили о том, что смертность в России за первые семь месяцев текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 2,3%. В середине августа в ведомстве отчитались о том, что средняя продолжительность жизни в России превысила 72 года.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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