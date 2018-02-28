«Майские указы» в действии: Путин возвратил россиянам любовь к детям и долголетие

Накануне в СМИ появилась информация о подготовке новых «майских указов» президента, ориентированных на обеспечение социальной сферы. Некоторые детали будут известны уже совсем скоро – по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 1 марта. Как правило, озвученные президентом инициативы трансформируются потом в серию указов. Тем не менее, существующих утечек сегодня достаточно для того, чтобы выявить курс на дальнейшее социальное развитие России.

Главной целью новой экономической программы станет борьба с бедностью, вот почему в бюджете на 2018 год заложено увеличение финансирования человеческого капитала. Социальную помощь планируется сделать более адресной за счет введения критериев нуждаемости (величины дохода домохозяйства к прожиточному минимуму). По словам помощника президента Андрея Белоусова, новые меры социального инжиниринга уже давно обсуждаются на экономических совещаниях у президента.

В целом, новая социально-экономическая программа станет продолжением знаменитых «майских указов» Владимира Путина до 2020 года. Они были направлены на улучшение социального обеспечения россиян в сфере здравоохранения, образования, рынка труда и пенсионного обеспечения. Только за последние три года расходы для решения этих задач были увеличены на один триллион рублей. Минимальный размер оплаты труда был увеличен в два раза и доведен до среднего уровня по экономике в регионе.

Однако самым главным достижением «майских указов» стало решение демографической проблемы России. Демография – это сложный процесс: сюда входит не только уровень рождаемости и смертности населения, но также продолжительность жизни, детская и материнская смертность, сальдо миграции и т.д. Чтобы настроить все эти процессы на позитивный лад, потребовались комплексные меры, которые включили улучшение медицинского обслуживания, повышение пенсий и, конечно, меры по стимулированию деторождения.

Для рождения второго ребенка был введен материнский капитал, а при рождении первенца введены специальные пособия. За 10 лет, начиная с 2007 года, размер материнского капитала увеличился почти в два раза – с 250 тыс. рублей до 453 тыс. рублей. Помимо единовременного пособия при рождении ребенка ежемесячно выплачивается также пособие по уходу за ребенком, в настоящее время оно составляет в среднем около 25 тыс. рублей.

За 10 лет меры материального стимулирования рождаемости и поддержки молодых семей привели к рождению 2 млн детей, что позволило преодолеть «демографическую яму» 90-х. Целевые медицинские программы позволили существенно снизить материнскую и младенческую смертность. За последние 25 лет она уменьшилась на три четверти. Начиная с 2011 года, был совершен ещё один скачок – сокращение в два раза: 5,3 на 1000 рождений в 2017 году вместо 15,3 в 2000 году. Сократилось также количество абортов: с 2 млн в 2000 году до 700 тыс. в 2017-ом.

Важную роль в увеличении рождаемости сыграли также материальные механизмы, заложенные в материнском капитале. Изначально средства предназначались на оплату жилья, образования ребенка и резервирования материнской пенсии. В 2016 году были включены траты на уход за детьми-инвалидами, а с этого года маткапитал можно тратить также на уход за ребенком, начиная с двухмесячного возраста.

Традиционно для молодых семей главной проблемой остается жилищный вопрос, именно поэтому более 90% родителей тратили материнский капитал именно на жилье. Начиная с этого года, государство предоставило скидку на ипотеку семьям с двумя и более детьми. Программа действует при покупке нового жилья и предусматривает погашение кредитных обязательств свыше 6% от трех до пяти лет. Благодаря этой программе жилье смогут приобрести полмиллиона семей. Рост материального благосостояния стимулировал также решение проблемы брошенных детей. Начиная с 2012 года, количество сирот уменьшилось в два раза – со 119 тыс. до 51,5 тыс. человек.

Ещё одним важным показателем выхода из демографического кризиса является рост продолжительности жизни, который побил исторический рекорд. С 2005 года она выросла на 7,2 года и составила 72,6 года. Этот феномен обязан своим появлением улучшению качества профилактической медицины и введению целого ряда целевых медицинских программ. Так, например, по результатам программы «Мужское здоровье и активное социальное долголетие» удалось снизить в пять раз частоту запущенных стадий заболеваний.

Таким образом, «майские указы» 2012 года позволили России совершить настоящий социальный рывок – вывести страну из демографического тупика, повысить продолжительность жизни и, в целом, повысить социальное качество жизни в стране. Социальный инжиниринг является одним из главных направлений в путинской политике «сбережения народа». Ведь страна – это прежде всего люди, и от их состояния зависит, какой будет наша страна завтра.