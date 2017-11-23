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Русские ли хазары? Раскрытые тайны ДНК

17:41. 23 ноября 2017 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:

22 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Русские ли хазары? Раскрытые тайны ДНК”.

Автор-сказитель – Анатолий Клёсов

“Русские ли хазары?

Отвечу сразу – не русские, и русские – не потомки хазар. Для того, чтобы это наглядно показать, используем ДНК-генеалогию. Получается, что хазары – дальние племянники русских, примерно стоюродные племянники. Разошлись с будущими русскими примерно 5 тысяч лет назад. Так кто же такие хозары, кроме того, что они «неразумные», по словам нашего великого поэта? Об этом и будет рассказ. Появились они с востока, в ходе (или после) гуннского нашествия. Хазары – степняки, далекие потомки ариев, как, впрочем, и русские. Только другая ветвь. Хазары в целом и не евреи, хотя многие евреи этого хотят. Расскажем и о первых исследованиях ДНК древних хазар, полученных из ископаемых костей хазар на нижнем Дону. И о том, как эти ДНК соотносятся с ДНК современных этнических русских”.

А.А. Клёсов

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 22 ноября 2017 в 20 часов по Москве.

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Источник: www.youtube.com

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