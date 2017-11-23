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Ретроспектива Виталия Антипина

15:01. 23 ноября 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Информационный блок материалов

Цивилизация буратин. Советская сказка с точки зрения КОБ
Принципы кадровой политики. Виталий Антипин
Образование дуальное и триальное
Страх причина войн и конфликтов. Виталий Антипин
Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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