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Принципы кадровой политики. Виталий Антипин

15:55. 13 сентября 2017 Просмотров - 46 Один комментарий Опубликовал:

Ретроспектива Виталия Антипина. От чего зависит успешность страны и человечества?

Продолжаем ретроспективную публикацию статей и выступлений основателя проекта «Концептуал» Виталия Антипина, посвящённую его неслучившемуся 48-летию.

Что является стержнем построения любой организации? Как любой труд делится на производительный и управленческий? Почему нельзя путать эти понятия? Достаточно ли для управления одних только знаний? Что такое творческая производительность труда? Почему в любой организации будет успешно работать армейская система командиров и комиссаров? В чём заключается феномен Сталина?

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 19749 6931
    Люся 13 сентября 2017 в 17:06 Ссылка Пометить
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    Управление это наука,не каждый способен её постичь,а тем более руководить без предварительного обучения.Кадры управленцев в СССР готовились начиная с первого класса школы,с участия детей в работе октябрятских звёздочек.

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