Принципы кадровой политики. Виталий Антипин

Концептуал СМИ Ретроспектива Виталия Антипина. От чего зависит успешность страны и человечества?

Продолжаем ретроспективную публикацию статей и выступлений основателя проекта «Концептуал» Виталия Антипина, посвящённую его неслучившемуся 48-летию.



Что является стержнем построения любой организации? Как любой труд делится на производительный и управленческий? Почему нельзя путать эти понятия? Достаточно ли для управления одних только знаний? Что такое творческая производительность труда? Почему в любой организации будет успешно работать армейская система командиров и комиссаров? В чём заключается феномен Сталина?

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