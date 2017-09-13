Принципы кадровой политики. Виталий Антипин
Ретроспектива Виталия Антипина. От чего зависит успешность страны и человечества?
Продолжаем ретроспективную публикацию статей и выступлений основателя проекта «Концептуал» Виталия Антипина, посвящённую его неслучившемуся 48-летию.
Что является стержнем построения любой организации? Как любой труд делится на производительный и управленческий? Почему нельзя путать эти понятия? Достаточно ли для управления одних только знаний? Что такое творческая производительность труда? Почему в любой организации будет успешно работать армейская система командиров и комиссаров? В чём заключается феномен Сталина?
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Управление это наука,не каждый способен её постичь,а тем более руководить без предварительного обучения.Кадры управленцев в СССР готовились начиная с первого класса школы,с участия детей в работе октябрятских звёздочек.