Концептуал СМИ Ретроспектива Виталия Антипина

Три года нет с нами основателя проекта “Концептуал” Виталия Антипина. Нам ощутимо не хватает его как человека, друга, брата и делового партнёра. Нам недостаёт его полной независимости в суждениях и его целостности как личности. Он видел мир не плоским, а в объёме, имел на все своё мнение и не боялся его высказывать вслух.

У него были сотни идей, которыми он умел зажигать сердца. Он мечтал, что мир станет лучше и отдавал этому все свои силы. Уйдя из материального мира, он остаётся в наших сердцах и мыслях.

Виталий снял ряд просветительских видео, где весьма тонко и убедительно представил происходящие процессы в современном мире. В память о нашем друге мы сегодня публикуем этим материалы.

Приятного вам просмотра и успеха в благих начинаниях!

Сравнение современной России и СССР, или Почему хрен редьки не слаще?

Цивилизация буратин. Советская сказка с точки зрения КОБ

Образование дуальное и триальное

Принципы кадровой политики

Страх причина войн и конфликтов

Артефакты другой истории. Александровская колонна

Страница памяти Виталия Антипина