Осознание
Ретроспектива Виталия Антипина
Три года нет с нами основателя проекта “Концептуал” Виталия Антипина. Нам ощутимо не хватает его как человека, друга, брата и делового партнёра. Нам недостаёт его полной независимости в суждениях и его целостности как личности. Он видел мир не плоским, а в объёме, имел на все своё мнение и не боялся его высказывать вслух.
У него были сотни идей, которыми он умел зажигать сердца. Он мечтал, что мир станет лучше и отдавал этому все свои силы. Уйдя из материального мира, он остаётся в наших сердцах и мыслях.
Виталий снял ряд просветительских видео, где весьма тонко и убедительно представил происходящие процессы в современном мире. В память о нашем друге мы сегодня публикуем этим материалы.
Приятного вам просмотра и успеха в благих начинаниях!
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai