Артефакты другой истории. Александровская колонна

Концептуал СМИ Ни для кого уже не секрет, что с современной нам наукой под названием “История”, что-то не так

Статья из ретроспективы Виталия Антипина

Многие слышали об артефактах скрываемых и открытых, замалчиваемых, хранящихся в спецхранах и в личных коллекциях. Поговорим сегодня о самом торчащем в Санкт-Петербурге артефакте, об Александровской колонне. Официальные историки нам рассказывают вполне вроде логичную сказку.

Николае I решено было поставить на Дворцовой площади колонну в честь победы над Наполеоном. Поручили осуществить эту идею в 1829 году французу Огюсту Монферану.

Для начала представим себе, что Сталин после победы в Великой Отечественной находит бывшего нацистского архитектора, и поручает ему в России построить непревзойденный памятник победы Советского народа над фашизмом. Как сегодня говорят: прикольно правда? Так вот присмотрел, значит, наш француз в Пютерлакской каменоломне близ Выборга камушек, вернее кусок скалы.

Судя по рисунку, подсовываемому нам официальными источниками, камушек предположительно весом в 1600 тонн не только чем-то выпилили из скалы, но и умудрились отколоть, получив примерно такой же мегалит, как лежит в Баальбеке и удивляет всю научную общественность уже не одну сотню лет.

Тут для общего развития нужно вспомнить, что сегодня чудо современной техники, самый мощный самоходный кран мира, на самом маленьком вылете своей чудо стрелы лишь слегка приподымает 1200 тонн.

Так вот наши, аж гордость пробивает, мужики, вручную его выковыряли из скалы и с помощью воды, песка и тряпочек сделали из гранитной глыбы идеально ровный полированный цилиндр нижний диаметр 3,5 метра верхний диаметр 3,15 метра, высотой 25,6 метров и весом 600 тонн.

Потом как то ручками они столб погрузили на якобы специальную барку. В чем специальность этой барки, почему она не перевернулась при погрузке, как палуба выдержала такой вес, и где чертежи этого шедевра. Вопрос? Говорят только, что на ней и перевезли за 210 км. колонну в Петербург. Там её, тоже на руках разгрузили на берег. Правда, конфуз произошел при разгрузке, оригинальный. Доски сломались, но громадина наша зависла в воздухе и подождала, пока новые досочки под нее подложат. Такая вот покладистая колонна оказалась. Затем ее с помощью веревок, брёвен и чего-то еще не материального, по специально, построенному пандусу прикатили к месту установки. Вот так.

Протон-М близкий ей в стартовом весе современные дяди на специальных вагонах по специальным рельсам катают ну, а наши крепостные мужички во главе с Огюстом Монфераном лихо так на веревках пеньковых справились. Тут надо бы еще упомянуть, что рисунки это показывающие и доказывающие взяты из двух альбомов изданных во Франции, и все тем же Огюстом Монфераном.

“Старый” альбом издан в 1832 году, “новый” в 1836 г. Вот так, “достоверные” источники появились. Далее еще интереснее получается. Интереснее тем, что по одним источникам в основании колонны вбили 1250 почему то сосновых столба. По другим источникам копая котлован на Дворцовой площади под фундамент для колонны, очень обрадовались, наткнувшись на уже вбитые в 1760-х годах сваи. Так вот уж непонятно какие там сваи, известно только, что выровняли их налив воды.

Представляете, вбили в котлован 1250 6-и метровых свай одна к одной, а затем налив нужный уровень воды, и взяв не понятно какой инструмент ровнехонько так все 1250 по уровню воды и обрезали. Затем на них опять же по одной версии, уложили гранитные плиты, по другой привезли с тех же каменоломен огромный монолит. Монолит этот весом 400 тонн изготовили на месте и отправили в Петербург морем на суденышке.

По прибытии уже как водится мужички веревочками и на деревянных катках притащили эту глыбу на место, и благополучно, насыпав песок и налив по совету Оггюста в раствор водочки, поставили на сваи. Осталось совсем не много, а именно поставить колонну на место.

Правда тут не поясняется, что вероятно для доставки фундаментного монолита нужно было сначала построить один деревянный пандус на всю Дворцовую площадь, а потом его разобрав совсем другой, уже для транспортировки колонны. Ну и еще рисуют нам некое не мыслимое сооружение, с помощью которого колонну якобы ставили в вертикальное положение 2400 солдат за менее чем 2 часа.

Деревянное сооружение очень убедительно показывающее, что это якобы возможно. Однако вопрос возможности этой остается чисто риторическим, так как пробовать повторить охотников не находится.

После радостной установки колонны на свое место через два года доработки шедевра, 11 сентября 1834г. состоялось торжественное открытие колонны и грандиозный парад.

В этой темной истории всплывает еще совершенно непонятное. а именно акварель художника Григория Гагарина 1832-1833гг. “Александровская колонна в лесах”. На этой акварели вполне реалистичного художника изображена Дворцовая площадь с разбираемым, каким-то сооружением, из которого торчит колонна в строительных лесах.

Не вписывается это как то в официальную версию. Если здесь вспомнить, что верхняя часть памятника не гранитная, а кирпичная то становится понятным, почему на акварели князя Гагарина леса ни как не похожи на подъемный механизм. Скорее они для реставрационных работ, или сооружения верхней части на уже стоявшей колонне. Ведь если Монферан мог изготовить, привезти и установить гранитную колонну в 600 тонн, то, что ему стоило из гранита же и верхнюю часть своять.

Важно так же упомянуть, что колонну якобы установили в 1832 году, и торжественно открыли в 1834 году в один и тот же день: день 30 августа по старому стилю, 11 сентября по-новому.

Для наших современников это не просто день, а после терактов в Нью-Йорке день назначенный началом новой эпохи в истории нашей цивилизации. Кем назначенный?: спросите вы. Мы можем только предполагать, на сколько, все эти события 11 сентября связаны с усекновением головы Иоана Крестителя правителем Галилеи и кем эта несправедливая смерть святого человека празднуется, а для кого это день скорби и почему. Оставим эту информацию для размышлений.

Для полноты картины следует отметить, что современные камнеобработчики как своим величайшим достижением хвалятся изготовлением по указу президента Путина гранитных колонн для городов воинской славы. Колонны эти не превышают 6 метров и весят не более 16 тонн. А почти 200 лет назад могли без электричества, современных кранов, современных алмазных камнеобрабатывающих инструментов и прочих технологий делать и транспортировать колонны весом 600 тонн. Кажется очень впечатляющее сравнение. Не правда ли?

Есть много способов управления сознанием человека и манипулирования обществом. Но одним из самых действенных остается история. Жонглирование и перестановка, придумывание исторических фактов, построение мифов и легенд один из мощнейших инструментов управления людьми. По закону времени мы живем тогда, когда глобальный источник информации Интернет дает человеку возможность построить по многим вопросам не калейдоскопическое представление о событиях прошлого, а мозаичное.

Это обстоятельство существенно уменьшает возможности манипуляции нами. Главное, чтобы мы, наконец-то захотели не быть обманутыми, перестали быть массой и индивидуумами, которых легко повести туда, куда нам не надо. Человек должен стать осознанным, должен создать сообщество созидания, и для этого сегодня все есть.