Главная » Невероятное в мире, Творчество

Модераторы поведения массовки – порочная практика российских телешоу

14:42. 21 ноября 2017 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал:

Во время съёмок популярных российских телешоу в зрительном зале обычно присутствует «модератор\администратор», который подаёт сигнал, когда надо хлопать или эмоционально реагировать. Если зрители не будут выполнять команды модератора, то не получат денежное вознаграждение за участие в съёмках. Использование подобной манипулятивной технологии считается нормой не только развлекательных, но и политических программ.

С помощью работы «модераторов поведения массовки» создатели телешоу формируют иллюзию общественного мнения на те или иные вопросы, затрагиваемые в обсуждении.  Подобная практика является явным обманом телезрителей, и её повсеместное использование свидетельствует о крайней степени порочности всей современной телеиндустрии. Так как и ведущие, и редакторы, и участники, и операторы, и все гости знают об этом обмане, но, несмотря на это, соглашаются играть свою роль в спектакле, конечная, цель которого – манипулирование взглядами массовой аудитории, на которую и нацелены все телепрограммы. Не пора ли убирать и искоренять такую лживую журналистику?

Источник: whatisgood.ru

Метки: плохое, тв-шоу, технологии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Поединок. Жириновский VS Гозман
программе Владимира Соловьева "Поединок" участвуют, Жириновский Владимир Вольфович - председатель партии ЛДПР, заместитель Председателя Государственной думы и Леонид Яковлевич Гозман - сопредседатель партии "Правое дело". Тема программы: "Нужно ли ...
Доходы ЗАО РПЦ МП
Источник http://via-midgard.info/
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 1
В продолжение темы: «О значении народной мифологии в истории Руси», «Аркаим - Славяно-Арийский Город-Крепость», «Исконно Славянские символы и образы - истоки мировой культуры», «Рунический алфавит Славяно-Арийцев», «Славянский месяц Май – Травень», «...
Что мешает сторонникам КОБ и сочувствующим им изменять себя и окружающий мир?
... атеизм + навязываемые в обществе программы поведения и страхи перед апокалипсисом (тоже...» в советском государстве считались порочными и неуместными) или коррупционную ... реализовывать цели. Если нравственность порочна, то человек не получает информацию...
Легитимна ли новая власть Украины
Сегодня хочется поговорить о законности. Насколько вообще можно говорить об этом на фоне произошедшего государственного переворота на Украине.  Но давайте на минуту представим, что все произошло так, как представляют сегодня многие украинские и западные ...
Ну, началось!
Глазьев и Малофеев предложили объединить церковь с государством РПЦ станет министерством? Объединить церковь с государством – такое предложение оказалось самым популярным в ходе рождественских парламентских встреч в Госдуме. Оно звучало из разных уст и ...

Один комментарий»

  • 3920 1992
    Maleos 21 ноября 2017 в 15:27 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    И что тогда?.. Дебилу придётся самостоятельно думать?!.. Да ему же легче сдохнуть!.. Дело не в журналистике, дело в идеологии: просрали СССР – идеологию делают пиндосники. Вернём суверенитет – идеологию будем делать сами. Вот и всё. И дебилу найдётся своё место в обществе, и будет он жить как человек. В СССР так и было…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>