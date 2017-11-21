Модераторы поведения массовки – порочная практика российских телешоу

Во время съёмок популярных российских телешоу в зрительном зале обычно присутствует «модератор\администратор», который подаёт сигнал, когда надо хлопать или эмоционально реагировать. Если зрители не будут выполнять команды модератора, то не получат денежное вознаграждение за участие в съёмках. Использование подобной манипулятивной технологии считается нормой не только развлекательных, но и политических программ.

С помощью работы «модераторов поведения массовки» создатели телешоу формируют иллюзию общественного мнения на те или иные вопросы, затрагиваемые в обсуждении. Подобная практика является явным обманом телезрителей, и её повсеместное использование свидетельствует о крайней степени порочности всей современной телеиндустрии. Так как и ведущие, и редакторы, и участники, и операторы, и все гости знают об этом обмане, но, несмотря на это, соглашаются играть свою роль в спектакле, конечная, цель которого – манипулирование взглядами массовой аудитории, на которую и нацелены все телепрограммы. Не пора ли убирать и искоренять такую лживую журналистику?

Источник: whatisgood.ru