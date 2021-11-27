Методы, используемые преступниками для получения нецифровой и связанной с цифровой идентификацией информации, включают: «ныряние» в цифровые мусорные контейнеры; кражу почты или перенаправление почты; кражу документов, удостоверяющих личность; использование общедоступной информации (например, публичных записей); скимминг; фишинг; «фарминг» (сочетание слов «фишинг» и «фарм»); установку вредоносного кода на компьютер или сервер, который автоматически направляет пользователя на мошеннический веб-сайт, имитирующий внешний вид законного веб-сайта; вредоносное ПО; взлом. Преступники могут также получить информацию, относящуюся к личности, путем простого поиска такой информации с использованием поисковых систем, платформ социальных сетей, веб-сайтов и общедоступных и частных баз данных в Интернете.

Идентификационная информация считается онлайн-товаром. Личные, медицинские и финансовые данные покупаются, продаются и обмениваются онлайн за определенную плату в клирнете и даркнете. Тип идентификационной информации, которую ищут преступники, включает идентификационные номера (например, номера социального страхования), паспортные данные, национальную идентификационную информацию, информацию о водительских правах, данные медицинского страхования, информацию о финансовом счёте, данные кредитной карты, данные дебетовой карты, сетевые учетные данные (например, информацию об учётной записи и пароли), адреса электронной почты, номера телефонов, IP-адреса и адреса управления доступом к мультимедиа.

Такие преступления относятся к действиям, посредством которых устанавливается информация о личности, которая затем используется в незаконных целях .



В США преступная организация Infraud Organization действовала в период с 2010 по 2018 год. Незаконные действия, совершенные организацией, включали отмывание денег; незаконный оборот украденных средств идентификации; незаконный оборот, изготовление и использование поддельных идентификационных данных; кражу личных данных; незаконный оборот, производство и использование несанкционированных и поддельных устройств доступа; банковское мошенничество; мошенничество с использованием электронных средств.



В организации насчитывалось более 10 000 членов по всему миру, прежде чем она была закрыта органами уголовного правосудия США в 2018 году. Эта организация была хорошо известна тем, что продавала и рекламировала незаконные товары и услуги на онлайн-форуме, носящем название организации. Роли лиц, которые были участниками этого преступного предприятия, включали следующее: (a) Администраторы. Они отвечали за долгосрочное стратегическое планирование предприятия и повседневные задачи управления, такие как определение обязанностей и уровней доступа всех членов, проверка потенциальных членов, принятие решения о том, какие люди могут присоединиться к организации, а также вознаграждение и наказание существующих членов; (б) Супермодераторы, которые отвечали за модерацию контента, проверяя контрабанду для продажи, редактируя и удаляя сообщения на основе обзоров, а также выступая посредником в спорах между покупателями и продавцами. Контент, который они модерировали, был назначен на основе географического положения или криминального опыта; (c) Модераторы. У них были те же обязанности по модерированию контента, что и у «супермодераторов», но было меньше полномочий и меньше привилегий; (d) Продавцы – физические лица, которые продавали или рекламировали на сайте незаконные товары и услуги; (e) VIP-члены – давние, «выдающиеся» члены платформы; (f) Члены – все другие форумчане. Основателями организации были SB и SM. SM выполнял функции администратора форума и управлял службой условного депонирования организации, которая использовалась для минимизации случаев мошенничества с поставщиками. Продавцы-мошенники были известны на сайте как «потрошители».



Эти службы условного депонирования удерживали средства для покупки до тех пор, пока покупатель не получил купленные товары (в хорошем состоянии). Для контроля качества контрабанды, полученной в результате мошенничества и кражи личных данных, участники также предоставили отзывы и оценки поставщиков и их продуктов.



Для безопасности участников этого преступного предприятия были приняты меры по защите форума и ограничению доступа к нему. SB установил правила, регулирующие поведение участников, которые соблюдались администраторами, модераторами и «супермодераторами» сайта.



Участники, нарушившие эти правила, были наказаны блокировкой доступа на форум и другими санкциями. Все новые участники должны были пройти проверку перед тем, как получить доступ к форуму. Один из основателей Infraud Organization – SM, признал себя виновным в заговоре с целью участия в преступной организации. 19 марта 2021 года он был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Другой основатель – SB в настоящее время всё ещё на свободе.

Торговля фальсифицированной медицинской продукцией осуществляется как офлайн, так и онлайн. Такой оборот осуществляется через онлайн-торговые площадки, онлайн-аптеки, платформы электронной коммерции, социальные сети и другие платформы.



Большинство интернет-аптек ведут бизнес незаконно и без соответствующих гарантий, в том числе не требуя действующего рецепта, работают без действующей лицензии (сертификата), не соблюдают национальные или международные правила в отношении аптек.



Интернет-аптеки создают особые проблемы для следственных органов и органов судебного преследования, в том числе практические трудности при определении физического местонахождения.

Подделка

Подделка связана с незаконным изготовлением, продажей и распространением поддельной валюты, документов или продуктов. Традиционные ОПГ давно участвуют в незаконном обороте контрафактной продукции. Группы совершают эту форму торговли наряду с другими серьезными преступлениями, такими как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и отмывание денег.



Средства, полученные от торговли контрафактной продукцией часто подвергаются отмыванию денег и используются для разработки и продажи ещё большего количества контрафактных товаров.

Поддельные продукты могут создаваться, представляться и продаваться так, чтобы выглядеть как товары, защищенные авторским правом, товарными знаками, запатентованными, в нарушение законов об интеллектуальной собственности.

Вымогательство, шантаж и выкуп

Когда вымогательство осуществляется с помощью ИКТ, это называется киберэксторсией.

Шантаж – это форма вымогательства. Шантаж происходит, когда человек угрожает раскрыть компрометирующую информацию, предназначенную для того, чтобы поставить жертву в неловкое положение или причинить какую -либо другую форму вреда, если не будет выполнено требование.

Выкуп можно охарактеризовать как владение чем-то или кем-то ценным для цели и угрозой причинения вреда, если преступнику не будет выплачена компенсация.

Например, члены хакерской группы TDO были известны тем, что взламывали организации в сфере здравоохранения, развлечений, финансов, коммерции, недвижимости и транспорта, крали личную информацию из систем, которые они взломали, а затем добивались выкупа у жертв.



Члены этой группы угрожали жертвам, указывая, что неуплата приведёт к тому, что личная информация будет размещена в Интернете на хакерских форумах или публичных форумах или просочится к журналистам, что нанесёт ущерб репутации компании или организации, которой принадлежат данные.



Один из членов группы TDO, известный как Dark Overlord, был арестован и признал себя виновным в заговоре с целью совершения кражи личных данных и компьютерного мошенничества при отягчающих обстоятельствах и был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Другие члены группы остаются на свободе.

Сексуальное вымогательство (или сексторсия) происходит, когда человек угрожает поделиться или иным образом распространить личную информацию или интимные изображения или видео, если жертва не предоставляет преступнику другие изображения или видео сексуального характера, не совершает половые акты на виду у преступника в сети или не предоставляет преступнику деньги или товары.

Мошенничество с выкупом

Мошенничество с выкупом может включать преступников, которые притворяются представителями банков, кредиторов, юристов, правоохранительных органов или других государственных учреждений, требующие, чтобы непогашенная задолженность или другие вопросы были оперативно решены путем уплаты штрафа или другого сбора.

Мошенничество с выкупом также может включать обзванивание жертв с ложным сообщением об аресте или задержании одного из родственников жертв с требованием денег за их освобождение.

Программы-вымогатели – это разновидность вредоносного ПО, которое заражает устройство пользователя и отправляет на устройство предупреждение о том, что, если жертва не совершит платёж, это повлечёт за собой некоторые негативные последствия для владельца устройства.



Этот тип вредоносного ПО также может быть разработан для блокировки доступа к данным, файлам или системам. Одной из форм программ-вымогателей является шифровальщик-вымогатель, троянский конь, предназначенный для шифрования данных в системе жертвы и вымогательства денег у жертвы для раскрытия информации.

Программы-вымогатели эволюционировали – из нацеленных на отдельных пользователей ИКТ они стали более целенаправленным и сосредоточились на государственных и частных организациях.

Когда преступники угрожают раскрыть личные данные в Интернете, если не будет произведена оплата, это называется «доксингом».

Материалы о сексуальном насилии над детьми и материалы о сексуальной эксплуатации детей создаются и распространяются через веб-сайты, группы новостей в Интернете, программное обеспечение для веб-конференций, платформы социальных сетей, незашифрованные и зашифрованные коммуникационные приложения и другие онлайн-платформы.



Эти материалы также распространяются с помощью текстовых сообщений, обмена мгновенными сообщениями, сообщениями электронной почты, чатов, досок объявлений и одноранговых сетей обмена файлами.

Виновные в сексуальном насилии над детьми и сексуальной эксплуатации детей в Интернете могут быть членами крупных онлайн-сообществ или небольших сообществ, где материалы о сексуальном насилии над детьми пересылаются напрямую между преступниками с использованием различных приложений, таких как платформы для обмена зашифрованными сообщениями.

Обмен информацией в этих сообществах строго контролируется правилами присоединения к платформе и кодексами поведения. Правила соблюдаются модераторами и администраторами сайтов, а участники сайтов должны соблюдать официальные правила присоединения и кодексы поведения, чтобы оставаться активными участниками на сайтах. Активное участие в форумах создает репутацию человека и может повысить его положение или звание в сообществе.



Активное участие в этих форумах связано с рекламой, размещением, распространением материалов о сексуальном насилии над детьми и материалов о сексуальной эксплуатации детей.



Чтобы сохранить доступ к сайтам или получить доступ к большему количеству материалов о сексуальном насилии над детьми и сексуальной эксплуатации детей на сайте, участники должны постоянно публиковать такие материалы. Неспособность внести свой вклад в сайт приведет к аннулированию прав и удалению с сайта.

Способы вовлечения детей в сексуальную эксплуатацию в сети

Уход за ребенком

Уход за ребёнком можно охарактеризовать как средство, с помощью которого взрослый «подружился» с ребёнком с намерением изнасиловать последнего. Уход за детьми может происходить как онлайн, так и офлайн. Исследования показывают, что жертвами этого преступления в основном являются девочки, тогда как мужчины – преимущественно исполнители этого преступления.

Процессы ухода различается. Однако важными элементами являются: отбор жертвы, основанный на привлекательности, легкости доступа и уязвимости жертвы; контакт с жертвой; установление взаимопонимания и формирование дружбы между преступником и жертвой.

Опросы

С участниками в чате будут проводиться текущие опросы о привлекательности несовершеннолетних, или участники будут голосовать за то, какой тип одежды несовершеннолетний должен снять, или какой тип полового акта следует совершить несовершеннолетнему.

Соревнования

Несовершеннолетние будут сталкиваться друг с другом в попытке получить вознаграждение (т. е. они будут получать баллы за участие в определённом сексуальном поведении и половых актах и ​​переходить на более высокий уровень на основе баллов).

Предложения заблокировать веб-камеры

Чтобы уменьшить запреты несовершеннолетних, член ОПГ, которому жертва доверяет (называемый «обработчиком»), утверждает, что он может заблокировать веб-камеру жертвы и запретить другим участникам чата просматривать жертву.

Петли

Предварительно записанные видео, на которых другие несовершеннолетние разговаривают или участвуют в сексуальном поведении или половых актах, воспроизводится так, как если бы они происходили в реальном времени, чтобы манипулировать несовершеннолетним, заставляя его участвовать в аналогичном поведении.

Сексуальное насилие над детьми в прямом эфире

Участники прямой трансляции могут быть пассивными или активными зрителями. Пассивные зрители платят за просмотр, в то время как активные зрители платят за то, чтобы сыграть свою роль в сексуальном насилии над детьми, сообщая, какие сексуальные действия они хотят видеть в исполнении насильников, ребёнка или тех, кто занимается с ним (активные зрители проявляют то, что известно как «Сексуальное насилие над детьми по заказу»).

Торговля наркотиками

Веб-сайты, онлайн-магазины, тематические объявления, платформы и приложения социальных сетей использовались в рекламе, продаже и покупке наркотиков в Интернете.

Например, для повседневной работы использовались хорошо известные приложения для обмена сообщениями, чата и социальных сетей, переговоры о ценах, общение, организация поставок и другие действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Торговля оружием

Огнестрельное оружие рекламируется и продается в клирнете (чистом, обычном интернете) и в даркнете. В клирнете веб-сайты, чаты, дискуссионные форумы, платформы социальных сетей, онлайн-рынки и сайты классической рекламы используются для запроса, рекламы и продажи огнестрельного оружия.



Огнестрельное оружие может рекламироваться и продаваться на сайтах клирнета на законных основаниях или в нарушение существующих законов и условий обслуживания веб-сайтов.

Огнестрельное оружие также рекламируется и продается в даркнете, преимущественно через крипторынки (сайты, похожие на сайты известных онлайн-торговых предприятий, где многие продавцы могут продавать свои товары и услуги) и сайты продавцов (где продавцы продают свои собственные товары или услуги).



Техническая информация и другие данные, относящиеся к о разработке, сборке, приобретении и использовании огнестрельного оружия также сообщается в клирнете и даркнете.

Нередко, преступники оказывают комплекс криминальных услуг,наряду с продажей оружия.

Теневой веб-форум под названием «Deutschland im Deep Web – Keine Kontrolle, alles erlaubt!» («Германия в глубокой сети – никакого контроля, все разрешено!») был создан злоумышленником AU, который действовал под именем пользователя «luckyspax».



С 18 марта 2013 года до своего ареста 8 июня 2017 года обвиняемый действовал в качестве единственного администратора этого форума в даркнете из своего места жительства в Германии. Форум, созданный в сети Tor через домен germanyhusicaysx.onion, использовался его пользователями в основном для обсуждений и (преимущественно публичного) обмена сообщениями, а также для проведения незаконных продаж.



Чтобы активно использовать платформу форума, необходимо было зарегистрироваться под именем пользователя и предоставить зашифрованный адрес сообщения. Пока он не был закрыт 8 июня 2017 г., платформа была одним из крупнейших подпольных форумов в Германии с более чем 23 000 зарегистрированных пользователей. Обвиняемый разделил платформу на разные тематические категории, которые были предназначены для обмена информацией по определенным темам или сделок купли-продажи.



Категории и подкатегории включали: религии (исламисты, христианские фундаменталисты, судный день); свобода (свобода слова, воли и подавления); спорт (боевые искусства, бодибилдинг, стероиды и допинг); политика и экономика; глубокая сеть: общие темы о глубокой сети; веб-сайты (обзор и обсуждение скрытых услуг); учебные пособия (учебные пособия на немецком языке по Tor, скрытым службам, шифрованию и т. д.); биткойны (спекуляция, анонимизация и торговля); безопасность информационных технологий; «детская площадка» (грабежи и т. д.); мошенничество и обман (мошенничество, кардинг и преступление); оружие (производство, распространение и надлежащее использование); эротика (секс, предпочтения, отношения и проституция); самоубийство (последствия, обмен опытом и сам акт); наркотики (общие темы о лекарствах и лекарствах): отчеты и советы по опыту (более безопасное использование, отчеты о поездках, мнения); выращивание и производство (обмен опытом, проблемами и помощью); исследовательские химические вещества (опыт, проблемы, ингредиенты и законность); торговая площадка: подтвержденное предложение (проверено каннабис, проверено стимуляторы, проверены психоделики, проверено аптеки); предложение (каннабис, стимуляторы, психоделики, аптека, новые услуги и программное обеспечение); поиск (услуги, товары, информация и т. д.); зона свободной торговли (корзина); обмен контактами (заинтересованы в новых контактах?); отчеты об опыте и обзоры (относительно предложений здесь или на других торговых площадках). Общение на платформе в основном происходило через форумы, которые были доступны каждому пользователю и лишь частично зашифрованы.



Кроме того, пользователи могли общаться с помощью функции внутреннего обмена личными сообщениями, которые в обязательном порядке зашифровывались с использованием стандартной системы шифрования. Сообщения старше одного месяца автоматически удалялись.



Пользователи также могли общаться через хорошо известный протокол зашифрованной связи или в режиме реального времени через службу обмена сообщениями, которая требовала от пользователей наличия отдельного приложения для обмена мгновенными сообщениями.



Кроме того, для транзакций, совершаемых на платформе, была предложена услуга условного депонирования. AU не получал доли прибыли от продаж на платформе. Использование услуги условного депонирования также не основывалось на плате.



Платформа и ответчик финансировались исключительно за счет пожертвований в биткойнах. После апелляции о пожертвовании 24 декабря 2015 года AU получил 9850 евро. Властям удалось установить личность ответчика после его обращения за пожертвованиями.



Платформа использовала биткойн в качестве виртуальной валюты, а пожертвования переводились на биткойн-адрес. Через обмен биткойнов эти пожертвования могли быть переведены обратно в фиатную валюту. Биткойны были переведены обратно в фиатную валюту через «Bitcoin.de», где AU использовал свое настоящее имя и, следовательно, мог быть идентифицирован. С 27 сентября 2015 г. по 18 августа 2016 г. AU разместил в сети не менее 15 рекламных текстов от пользователей о продаже наркотических средств.



AU также переместил существующие и ранее выпущенные им рекламные объявления из подкатегории «Предложение» в подкатегорию «Предложение подтверждено» и пометил каждого соответствующего продавца как «Подтвержденного продавца». Создав категорию «Оружие» на форуме, AU также поддерживал торговые операции с оружием с 11 февраля 2015 года до своего ареста в июне 2017 года.



Ни у обвиняемого, ни у пользователей форума не было соответствующего разрешения на торговлю наркотическими средствами или оружием. Транзакции, проводимые через платформу, включали продажу пистолета и соответствующих боеприпасов пользователем «rico» (позже обозначенного как PK) пользователю «Maurächer» (позже обозначенному как DS).



Используя приобретенное оружие, DS 22 июля 2016 г. совершил массовую стрельбу в торговом центре, в результате чего девять человек погибли и пятеро получили серьезные ранения.



В связи с продажей оружия DS был признан виновным по девяти пунктам обвинения в убийстве по неосторожности и пяти пунктам обвинения в нанесении телесных повреждений и приговорен к семи годам лишения свободы. AU было предъявлено обвинение в содействии незаконной рекламе наркотических средств, содействии преднамеренной незаконной торговле огнестрельным оружием, содействие умышленному незаконному приобретению полуавтоматического пистолета и умышленному незаконному приобретению наркотических средств.



Ему также было предъявлено обвинение в пособничестве умышленной незаконной торговле огнестрельным оружием в сочетании с убийством по неосторожности и нанесением телесных повреждений по неосторожности в связи с продажей оружия, использованного DS для проведения массового расстрела. AU был приговорен к шести годам лишения свободы.

Торговля дикой природой

Интернет-торговля продуктами дикой природы растёт. Чаще всего она происходит на платформах социальных сетей.

В 2020 году в ходе анализа незаконных торговых площадок, действовавших в Соединенном Королевстве, обнаружено 1194 рекламных объявления, в которых продавалось 2456 образцов дикой природы на общую сумму в 1 миллион долларов США.

Торговля культурными ценностями

ОПГ занимаются незаконным оборотом культурных ценностей через законные онлайн-рынки и надежные аукционные сайты, а также через подпольные незаконные рынки. Социальные сети и коммуникационные приложения также используются для незаконного оборота культурных ценностей.



Переход к онлайн-торговле расширил потенциальную клиентскую базу, создал новые рынки для малых, недорогих предметов, таких как монеты, которые раньше было бы невыгодно продавать.

Власти, расследующие незаконный оборот культурных ценностей в Интернете, сталкиваются с рядом проблем, в том числе с разнообразием платформ, на которых имуществом торгуют в Интернете, отсутствием информации, препятствующей правильной идентификации предметов, трудностями с идентификацией продавцов.



Чтобы избежать обнаружения, торговцы культурными ценностями, действующие в сети, используют хакерские методы, такие как подделка IP-адреса (т. е. замена исходного IP-адреса поддельным).

Отмывание денег

Процесс отмывания денег состоит из трёх этапов: размещение, расслоение и интеграция. На этапе размещения незаконно полученные деньги распределяются в финансовой системе (например, путем покупки активов или обмена валюты). Следующий этап, многоуровневый, включает в себя множество действий, направленных на дальнейшее удаление доходов от преступной деятельности от их первоначального источника, что затрудняет раскрытие отмывания денег.



В частности, как только доходы от преступления были помещены в финансовую систему, они перемещаются в другие финансовые учреждения или конвертируются из одного типа активов в другой, чтобы еще больше отделить доходы от преступлений от их незаконного происхождения. Наконец, доходы от преступной деятельности возвращаются в экономику.



На этом этапе отмывания денег и интеграции доходы от преступления кажутся законными и используются преступниками для покупки собственности или приобретения других активов. Часто ОПГ конвертируют деньги в биткойны, передавая биткойны членам и партнёрам в других странах. Одновременно партнёры используют биржи биткойнов для конвертации биткойнов в фиатную валюту. Для сбора, выкупа и конвертации часто используется третья сторона.

Азартные игры в Интернете

Азартные игры в Интернете включают в себя предложение игр казино (например, покер) или ставок (например, на скачках и спортивных мероприятиях) в Интернете. Веб-сайты и контент, посвященные азартным играм в Интернете, доступны на нескольких языках и предлагают широкий выбор валют и способов оплаты.

Для традиционных (оффлайн) игорных заведений, таких как казино и букмекерские конторы, есть ограниченный язык, валюта и варианты оплаты, которые зависят от географического положения заведения.



Тем не менее, основное различие между такими традиционными азартными играми и азартными играми в Интернете заключается в том, что человек может участвовать в азартных играх в Интернете в любое время и в любом месте, независимо от географического положения.



Услуги интернет-гемблинга могут быть предоставлены обычными казино (т. е. казино с физическим местонахождением) или букмекерскими конторами и организациями, у которых нет обычных казино, или букмекерскими конторами, которые имеют только удалённые игровые услуги.

Тип азартных игр, которые считаются незаконными, варьируется в разных странах. Из-за различий в законах ОПГ могут размещать свои серверы и вести свою деятельность в нескольких юрисдикциях, где азартные игры в Интернете являются законными. ОПГ, предлагающие азартные игры в Интернете, могут иметь свои операции в разных странах – у них может быть штаб-квартира своей компании в одной стране, серверы в одной или нескольких странах и центры поддержки в разных странах, в зависимости от законов каждой страны в отношении Интернета.

Процедурные вопросы в случаях ОКП включают: вопросы юрисдикции; выявление, отслеживание, замораживание и арест активов и конфискация доходов от преступлений; специальные методы расследования (например, электронное наблюдение, секретные операции, контролируемые поставки и другие методы); сбор и использование электронных доказательств (например, ускоренное сохранение данных, сбор данных о коммуникационном трафике в реальном времени и перехват данных контента); различные формы международного сотрудничества (например, выдача, взаимная правовая помощь, сотрудничество правоохранительных органов и совместные расследования).

Ряд из этих вопросов на уровне ООН регламентирован в конвенциях: против транснациональной организованной преступности 2001 года; против коррупции 2003 года; о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Вместе с тем, борьба с киберпреступностью, её организованным сегментом требует регламентации новых апробированных правовых инструментов на уровне ООН. Поэтому Россия вышла с предложением и разработала проект Конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В проекте конвенции предусмотрен широкий охват наиболее злободневных видов преступлений, которые совершаются как в сфере ИКТ, так и с их использованием.

Предусматриваются наиболее актуальные и действенные меры как для профилактики киберпреступности, так и для уголовного судопроизводства в этой сфере:

- сбор и оперативное обеспечение сохранности электронной информации;

- сбор в режиме реального времени технических параметров трафика и другие.

Устанавливаются конкретные механизмы международного сотрудничества между правоохранительными органами, а также взаимодействия с частными организациями.

Присоединение всех стран к работе над предложенным Россией проектом конвенции позволит в максимально конструктивном ключе выработать приемлемый документ в целях эффективной борьбы с киберпреступностью – цифровой пандемией XXI века.

Владимир Овчинский, Юрий Жданов



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