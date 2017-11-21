Экспедиция в Иорданию, как в центр термоядерной войны произошедшей в древности. Часть 1

На инсайдерском сайте с плавающими новостями, Above Top Secret, появляется периодически интересный материал. Мы постараемся “ловить” его продолжение для наших читателей. Некоторые моменты спорны и к этому материалу можно относиться по разному. Но читать интересно.

Итак, Часть 1.

“Почему именно в Иорданию? Потому, что по нашей Главной концепции, то, что вытерто из истории – это наличие огромной термоядерной войны на рубеже ЭР – ДО и Н.Э., то есть именно эта страшная термоядерная война разделяет Античное время от Нашего! Именно эта термоядерная война является причиной разделения ЭР на ДО и НАШУ ЭРУ. Мы уже приводили огромное количество фактов в пользу данной гипотезы. По этой гипотезе центр термоядерной войны был на Ближнем Востоке, поэтому мы на этот раз просто обязаны были поехать в этот Центр. Мы заранее скажем, что вся гипотеза подтверждена и даже больше! Об этом и будет рассказано в этих материалах.

Надо было ехать в ЦЕНТР Ближнего Востока. Но вы посмотрите, что там твориться! Американские и израильские сионисты сжигают Ближний Восток синим пламенем! И думаете это случайность? Это случайность, когда первым делом при нападении на Ирак американцы разграбили самый большой архив древних папирусов в национальном музее Ирака? Думаете случайность, что первым делом при путче в Каире сразу была попытка захвата Археологического музея в Каире и кое-что было повреждено и украдено? Думаете случайно при захвате спонсируемыми США ISIS, античная Пальмира в Сирии специально взрывалась? В Ливане всё время война. В Ираке американская агрессия с 2003 года; в Сирии Американская агрессия с 2011 года! В Египте после американского путча года 3 назад со свержением законно избранного президента и наступлением кровавого режима генерала Сиси, который проходил подготовку в ЦРУ, наступило время кровавого террора Хунты СИСИ. Таким образом, получается, а куда ехать в Центр Ближнего Востока? Не в Израиль же, под колпак. Ближний Восток в огне много-много лет! Таким образом кроме ИОРДАНИИ, на самом деле, выбора то и не было! Потому что ИОРДАНИЯ – то американская колония созданная в 1918 году, когда победители в 1-Мировой войне США и Британская империя перекроили всю Европу и Ближний Восток.

Итак Иордания была создана всего 100 лет назад как колония США и Британской империи на Ближнем Востоке. Тогда США и Британия нарезали много таких “самостийных” королевств, султанатов и эмиратов. Это и Сауди-Аравия, Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Оман, Йемен, Ливан, Иордания, и тогда же своей знаменитой “Декларацией Бальфура”, Британская империя и США подарили евреям Палестину!

Таким образом, только американская колония Иордания является безопасным местом в которое можно сейчас поехать на Ближний Восток, тем более, что США и Запад рекламируют Иорданию как, дескать, самостийную и незалежную “свободную”, дескать, демократию, хотя она официально “королевство”, – хотя на самом деле обычная Восточная Сатрапия! США и Британия передали иорданскому королю абсолютную власть взамен на обеспечение лояльности Вашингтону и Лондону! И какими методами иорданский король осуществляет эту лояльность своего государства США и Англии – США и Британию это не волнует ни в малейшей степени. Вот сейчас народ Йемена восстал против американского владычества, и другая марионетка США – Сауди Арабия бомбит Йемен в пыль, а США и Британия поставляют Сауди Арабии оружие! А вы знаете как официально называется Иордания? Очень интересно! Вот мы купили в Иордании книгу “ИОРДАНИЯ” на русском языке специально для русских туристов! Читаем:”Иордания является Хашемитским Королевством Иордании”! – ХАШЕМИТСКИМ! – < ![CDATA[ ]]> Hashemite Kingdom of Jordan< ![CDATA[]]>.

А вы знаете что это значит? “ХА” – это на иврите артикль, то есть “ХА-СЕМИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО – Семитское, то есть официально еврейское! Да и исторически это так! Потому что первое большое еврейское государство был не Израиль, а гораздо большее по размерам государство Иудея, которое существовало 3000 лет назад. Позднее от Иудеи отсепаровался Израиль! То есть первыми “сепарами” были как раз израильтяне! Так вот!

Иордания – была частью древней Иудеи!

Вот опять из книги “ИОРДАНИЯ” на русском – цитата: “В древности Иорданская территория принадлежала 3 еврейским царствам, – это ещё до Иудеи! – Эдому, Моабу и Аммону. И через иорданскую землю вел Моисей евреев на Святую Землю!” И сейчас Израиль и Иордания – это как равные по размерам Брат и Сестра; они как 2 маленькие половинки одного яблока; они разделены вертикальной границей по реке Иордан и Мёртвому морю.

Вы знаете, как называется Международный аэропорт Аммана? – “Квин Алия!” – Королева Алия”. А вы знаете, что такое на еврейском “АЛИЯ”? – АЛИЯ означает на еврейском всё относящееся к Пришельцам, к чужеземцам, к иностранцам. То есть эта королева – она не местная, а пришелка! Вот все евреи эмигранты из СССР в Израиле как называются? – АЛИЯ! Или в более хибру пронаунсе “ОЛИМ”!

Вспомним происхождение названия горы ОЛИМп! То есть горы ОЛИМп – а их на самом деле с дюжину по Средиземноморью – это горы на которых обосновались ПРИШЕЛЬЦЫ, пришельцы как раз из Космоса! Так называемые “БОКХИ”! “БО” – на иврите – всё относящееся к БОгам – БОжественное!

Вот отец еврейской религии иудаизма – МОИСЕЙ-МОЗЕС-МОЙША – он был пришельцем из Космоса. Космос как раньше называли – Небо-Небеса! Так вот МОЗЕСА обратно забрали в КОСМОС как раз на горе НЕБО, мы там с вами побываем, потому что мы там были на этой горе НЕБО, это как раз в Иордании! И МОЗЕС не рождался на этой Земле. Его нашли, как вы помните, плывущим в корзинке по Нилу!

То есть это прямое указание на то, что никто не видел, что МОЗЕС рождался на этой Земле! И родителей у него НЕТ! То есть Мозес истинный АЛИЕН из космоса – искомый ИНОПЛАНЕТЯНИН! Его на эту планету подбросили с определённой задачей – создать “избранный народ” – “людей-пастухов” для пасения местных аборигенов этой планеты Земля – для пасения-пасьбы землян! И на протяжении своего пребывания на этой планете Мозес неоднократно связывался со своими с другой планеты! Они к нему прилетали для поддержки и неоднократно помогали сверху!

А сейчас мы покажем вам обложку книги ИОРДАНИЯ, с предисловием самого короля ИОРДАНИИ! И очень примечательно, что на этой обложке сфоткано то, что показывает, что король Иордании – В ТЕМЕ! – это усеченная настоящая пирамида, как на американском долларе!

Но в Иордании она настоящая усечённая гора – чёткая ПИРАМИДА! Она построена. Она искусственна и сильно оплавлена! Вот она переснята с книги.

По английски это якобы “Тюрьма Иоанна Баптиста”. По латыни эта гора – сопка – называется МАХЕРУС, по еврейски МАКАБЕР, а по арабски МУКАВИР. Видите, какие изменения может претерпевать в разных языках одно и тоже слово! Вот о ней < ![CDATA[ ]]> статья на Вики< ![CDATA[]]>.

Эта сопка и окружающие её сопки представляют собой жестокий каменный оплав, который расположен в 25 км от устья реки Иордан прямо на берегу Мёртвого моря с иорданской стороны. Обратите внимание как чётко выделяется огромный каменный оплав даже от окружающей местности:

На другом берегу Мёртвого моря находится почти такой же известный каменный оплав называемый МАСАДА.

Но прежде чем мы отправимся по конкретным местам, мы должны разобрать очень важный вопрос: Физическая География Региона!

Физическая География – это горы и долины, реки, озёра и моря, выпуклости и впадины Земли. Потому, что История происходит в определённом – конкретном месте, и если, скажем, утверждается, что в этом месте евреи ходили 40 лет кругами, прежде чем найти подходящее местечко где осесть…

Но! Выясняется географически, что в этом месте 3500 лет назад было море, то, вы же понимаете, что …

В прошлом материале по Ирану, мы уже касались Физической Географии региона Ближнего Востока, и тогда у нас получилось, что Индийский океан должен был доходить до Палестины и что Сауди-Арабский полуостров должен быть в античное время под водой! Тогда мы обратили внимание на протяжённость Мезопотамии – Междуречья.

И с необходимостью вывели, что как и сама Мезопотамия, так и территория южнее её – Сауди Арабия должны были быть под Индийским океаном, поскольку в античное время уровень мирового океана был в этом регионе гораздо выше! Мы ещё тогда отметили, что появление в истории Вавилона/Багдада как раз связано с тем, что вода “Персидского залива” опустилась до уровня Вавилона/Багдада, позволив в этом месте сделать город-порт! В античное время Багдад стоял на море. Сейчас он в сотнях километров от океана! На этой карте пунктиром как раз признаётся и показано пунктирной линией, что до 5 500 года ДО Н.Э. Персидский залив простирался намного южнее!

Появление арабов в качестве мусульманской силы произошло только в 600-х Н.Э. Это позволяет предположить, что именно к этому времени относится появление Аравийского полуострова из под воды.

Вот посмотрите на карту Персидской империи в момент наибольшего размера:

Как вы думаете, почему Персидская империя включала только самую северную часть Аравийского полуострова, практически только Палестину – это самую прибрежную часть Средиземного моря – и НЕ захватывала весь Аравийский полуостров ? – Как вы думаете? – Видимо Аравийский полуостров был ещё под водой в это время – это за 500 лет ДО Н.Эры! То есть Аравийского полуострова как суши тогда не было! И то, что Персидская империя не включала в себя Аравийский полуостров – есть неопровержимое доказательство того, что тогда Аравийского полуострова не было! Пройдёт ещё 1000 лет с 500 лет ДО Н.Э. и колоссальные катаклизмы в этом регионе – пока появятся арабы и сам Аравийский полуостров! Мы тогда положили на карту Фертильного Полумесяца – то есть тогдашнего берега Индийского океана – и все известные торговые центры Ближнего Востока легли по этому бывшему берегу океана! Вот мы отметили города: Петру , Иерусалим, Пальмиру, Мари:

Вот покрупнее фото: и видно что Багдад ещё под водой, и Аравийский полуостров на самом деле под водой, а Петра и Пальмира находятся на берегу!

Вот ещё синим показана зона, которая была под водой – это ещё минимально показано!

Видно, что жизнь в ту Эру на Ближнем Востоке – была только по горам! Тогда у нас ещё выплыл такой термин как “ПЛОДОРОДНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ”. “Фертильный Полумесяц” – это граница плодородных земель региона. Вот они:

А почти всё пространство между Красным морем и Персидским заливом было под водой Индийского океана! И до нас начинает доходить, что граница между Средиземным морем и Индийским океаном была только пресловутая Палестина! Потому что Палестина – это узкий, невысокий, но горный хребет идущий сейчас вдоль берега Средиземного моря. С восточной стороны от этого узкого горного хребта – Аравийская пустыня, а в прошлом Индийский океан!

Всё был Индийский океан, жизнь была только по горам, а горы не были горами, а были гигантскими мегаполисами Высшей Космической Цивилизации (Колосс Родосский, Пирамиды и т.п), разрушенной в термоядерную войну на рубеже Эр. (Ну тот, кто не готов в такому повороту событий, может про Мегаполисы и термоядерную войну пока пропустить до той поры, пока позднее в этом материале мы не представим доказательства)

Таким образом между Индийским океаном и Средиземным морем, то есть Атлантическим океаном, у нас в Античную ЭРУ был только горный хребет Палестины! Присмотримся к Палестине по Физической Географии! Вот мы вам сейчас дадим свою фотку с самолётной карты ГУГЛ! Эти карты сделаны на основе настоящих фото из космоса! Так, что они отражают естественные впадины и выпуклости, а не те, что просто нарисованы художником!

Что вы видите – это то, что мы пролетали на самолёте над палестинским горным хребтом. Видите названия? – АММАН – столица Иордании. Через речку – населённый пункт Назарет, где родился Исус и Иерусалим где его распяли. Вот это Палестина!

Вам хорошо видно что это горный хребет? Слева – это Средиземное море – а сразу за Амманом вправо – это уже Аравийская пустыня – низина! Вверх – Палестинский горный хребет продолжается в прибрежные горы Турции. Вот ещё АЭРОВЬЮ Палестины. Всё прекрасно видно – вот этот разлом идущий от Красного моря к Средиземному:

И вот вы видите, у нас получается, что вот эта Палестина – это критическое место на земном шаре! Вы не видите разве? В этом месте – в Палестине – соединяются 3 континента: ЕВРОПА-АЗИЯ и АФРИКА!

В Античную Эру Палестина была коротким и узким горным хребтом соединяющим 3 Континента, разделённые Индийским океаном и Средиземным морем.

Что из этого следует?

Из этого следует, что рассказы Библии о том что евреи якобы 40 лет там кружили прежде чем осесть в Палестине, – это явная сказка! Зачем им там кружить! Палестина тогда была единственной сушей – стратегическим узлом, заняв который евреи могли регулировать людские и товаропотоки между 3 континентами – Европой, Азией и Африкой! То есть евреи просто застолбили в полном смысле этого слова ПУП Земли! – Вот ОН! На средневековых картах оно так и нарисовано! – ПУП! В Палестине!

Заодно заметьте на карте, что Восточно-Европейская равнина – тоже море! Ну тогда это был ЛЕДНИК! Не верите, что Палестина до сих пор Пуп Земли? Пожалуйста: Это уже современная карта – Азимутальная Проекция:

Тридцатая широта также проходит через Палестину:

30 градусов – это настолько наклонена земная ось! Нулевой меридиан в Лондоне? – Это манёвр для отвода глаз! Чтобы понять что к чему, надо предположить, что он проходит через Палестину! Вполне возможно, что в Античное время, до известной, тем кто в теме, Катастрофы, нулевой Меридиан проходил через Палестину и земная ось была не наклонена. Мы не утверждаем этого на 100%, но намёки на это есть!

Ложь – это официальная история, хотя бы потому ложь, что гигантская потеря воды и опущение уровня мирового океана, которая заметна по всем берегам, особенно Средиземного моря, а также дикое уменьшение пресноводных вод – это очевидный факт! А нам про это ни гугу! Рисуют карты, как будто за 2000 лет воды не уменьшилось ни на каплю, и Алекс Македонский ходил теми же дорогами!

То что Палестина – это горный хребет – это видно из самолёта при подлёте и приземлении в аэропорту Иордании. Там всё видно с воздуху – прямо как на ладони. От того момента, когда мы пролетали Кипр мы сразу начали уже снижаться и сделали поворот на восток на 90 градусов! Смотрите фото из космоса:

Видите остров – это Кипр, от него сразу идёт поворот на 90 градусов со снижением, перелёт через Израиль и посадка в Аммане. Мы провели черту – естественную границу между Израилем и Иорданией – двумя половинками одного яблока! Справа от красной черты- верхняя буква “А”, – это Амман; нижняя буква “А” – это Акаба на Красном море. Между ними справа буква “Р” – это ПЕТРА, а на Мёртвом море слева буква “И” – это Иершалом – Иерусалим! Всё что слева от красной черты – это Израиль. Всё что справа – это Иордания! Вот на карте:

И граница между ними – как бы “ЕСТЕСТВЕННЫЙ” земной РАЗЛОМ! Вот мы вам покажем – это не мы рисовали, то есть люди секут фишку. Чёткая природная граница по этой линии:

Ну “природная” в смысле натуральные образования – горы и долины, но это отнюдь не значит, что они образовались природным путём! Мы так понимаем, что 2000 лет назад тут так долбануло, что даже Земля раскололась! Ну мы признаки этого потом увидим – они там повсюду! Вот мы вам покажем в чём там – в этой полоске Земли – Палестине – изюминка!

Как раз этот Палестинский хребет был хорошо виден, когда мы перелетали через Израиль; здесь мы уже резко снижались. Вот посмотрите, – здесь всё обозначено. Физически Палестина – это горная возвышенность прорезанная вдоль очень интересной впадиной – разломом:

И вот этот Палестинский горный хребет он ещё немного присутствует и на территории Иордании! Вот посмотрите – прекрасно изображён рельеф региона:

Хорошо видно, что когда уровень мирового океана был выше, то Средиземное море и Индийский океан отделяла только эта узкая палестинская горная гряда и там где сейчас Сауди Арабия, был океан. Мы отмечали уже, что Современный Израиль и Иордания – это как 2 половины одного яблока. И они очень интересно разделены! С воздуха это прекрасно видно! Вот представьте себе горный хребет, и посредине он вдоль разделён впадиной. Очень длинной впадиной или разломом. Вот посмотрите ещё на рельефе, о какой трещине горного хребта речь! Вот она идёт от Акабского залива Красного моря – вверх до Средиземного моря, отсекая Синайский полуостров:

Эта впадина идёт от Акабского залива Красного моря на юге, поднимается пустынной долиной Вади-эль-Араб к Мёртвому морю и затем долиной реки Иордан уходит выше Галилейского озера – в Ливан к Средиземному морю!

Ну чёткая борозда видна даже из космоса, прерываемая участками воды. Ещё фото из космоса:

Вот мы на эту борозду посмотрим ещё выше из космоса, где вы увидите, что как раз этот разлом отделяет Синайский полуостров с одной стороны, а Суэцкий канал – такая же трещина – с другой. Суэцкий канал тоже рыли по борозде, строители не дураки были:

Вот шикарное фото из космоса на котором видно издалека – Красное море с Акабским заливом; затем сюда идёт сухая впадина Вади-эль-Араб; затем Мёртвое море, долина реки Иордан и Галилейское озеро.

Вот ещё рельеф региона вид сверху. Палестина – это горный хребет с трещиной посредине. К западу – это Израиль, к востоку – Иордания. А дальше на восток – Иордания – это уже Аравийская пустыня! Буквально сразу за Амманом начинается пустыня и это уже дальше одна пустыня:

Таким образом, что мы обнаружили, приземляясь на самолёте в Аммане? Что Палестина – это горный хребет и ПУП ЗЕМЛИ отделявший 2 океана и 3 континета.

Продолжение следует…