Экспедиция в Иорданию, как в ЦЕНТР термоядерной войны произошедшей в древности. Часть 2

Продолжаем “вылавливать” и публиковать спорный, но интересный материал, появляющийся на инсайдерском сайте Above Top Secret.

“Перед началом следующей части давайте вспомним рельеф региона:

Очень много информации даёт этот рельеф! С него понятно, что когда около 2000 лет назад уровень воды в регионе, по показателям потери уровня воды в Средиземном море, упал на более чем 50 метров, то и Восточно-Европейская равнина была под водой, там – на севере – была ли это вода или лёд, или как и сейчас это перемежается в зависимости от сезона, просто сейчас нет того уровня воды, что 2000 лет назад. Вспомните, к слову о библейском Потопе. Это хороший намек. И этот потоп был отнюдь не 100 миллионов лет назад, а максимум 5778 лет лет назад по еврейскому календарю! Отсюда видно, что “избранному народу” 1500 лет назад, когда сошла вода, была не проблема дойти или доплыть до Кавказа и образовать Хазарский Каганат, тем более Константинополь.

Сейчас мы перед началом посещения знаменательных мест Иордании дадим одну карту, чисто автомобильную, чтобы вы видели где мы ездили. Посмотрите, всю Иорданию с севера на юг пересекают 3 шоссе. Мы их отметили 3 синими нитками:

Главная магистраль – это средний Королевский хайвей. Мы его отметили сине-красной ниткой. По берегу Мёртвого моря идёт другое Шоссе Мёртвого моря. И по востоку Иордании идёт Пустынное шоссе. На самом деле уже Королевский хайвей идёт по пустыне. Ну в каком смысле по пустыне? Ну просто прямейший горизонтальный хайвей – как стрела с 3 полосами в одном направлении. Машины едут, но пробок не было до самой Акабы. От Аммана до АКАБЫ 330 км. Это где-то между 3 и 4 часами, потому что условия движения позволяют идти со скоростью не менее 100 км в час, и ограничения скорости где-то 100-120. Хайвей – шикарный! Знаете почему? Это как раз по нашей теме разговора!

Например как в России делают шоссе? Сначала надо создать ложе, засыпать его песком, камнями послойно, сверху бетон, асфальт – создать такой твёрдый послойный пирог, чтобы шоссе не проваливалось в само себя! В Иордании такого ничего не делалось! Дело в том, что то, что называют в Иордании пустыней, которая занимает 2/3 страны – это не такая пустыня – песочная, к которой мы привыкли, как пустыня Сахара, Каракумы, – песчаные дюны передвигающиеся с ветром.

В Иордании совсем другая пустыня! В Иордании почва – это камень – каменный расплав! Вот в то, что у тебя под ногами в Иорданской пустыне – потыкать ломом – это камень! Твердейший камень! Поэтому на нём ничего не растёт. Причём эта твёрдая каменная поверхность – совершенно горизонтальна! О чём это говорит?

О том, что когда-то в какой то момент, и с исторической точки зрения не так давно, – это камень был жидкой консистенции, жидкой от сверхвысокой температуры, поэтому он лёг идеально горизонтально, как поверхность моря. – Нет! На этой поверхности встречаются места где из этой абсолютно горизонтальной каменной поверхности торчат массивные до 500 метров каменные оплавы! ОПЛАВЫ! Мы лазили по ним и щупали – и то что это всё расплавы каких то гигантских зданий – вы ещё увидите, мы покажем это в изобилии! В частности будет место, пустыня ВАДИ РАМ.

Так вот, в Иордании когда кладут дорогу, им просто надо положить асфальтную ленту, а саму дорогу строить не надо! Вот просто идут выравнивающие каменную почву машины, подметают, и кладут асфальт – ВСЁ! Самые дешевые в мире дороги! Грубо говоря, для создания дорог в Иордании достаточно подметальной машины и асфальтоукладчика! Сейчас ещё раз взгляните на карту автошоссе Иордании (выше).

Теперь опять обратите внимание на центральный Королевский хайвей! Вот всё, что от него западнее к вот этому разлому, который мы изучали в прошлой части:

Это всё подъём на этот Палестинский горный хребет, который общий у Иордании с Израилем.

Вот ты едешь от Аммана на юг в Акабу и смотришь в правое окно, и всё что ты видишь – это горы вдалеке! И вот если ты свернёшь с хайвейя и туда поедешь, например в Петру, то будешь всё время подниматься по дороге вверх, а иногда и достаточно отвесно серпантинить! Высота этой Палестинской горной гряды всего около тысячи метров, но если учесть, что Мёртвое море находится почти полкилометра ниже уровня океана, то перепад высоты получается уже полтора километра! И езда по местным серпантинам тут поэтому довольно живописна.

Вот это шоссе, которое идёт вдоль Мёртвого моря оно обычное, ну типа советского шоссе, ну типа просто дорога. Там где она идёт вдоль Мёртвого моря, она прямая и ниже уровня океана на почти полкилометра, но к югу от Мёртвого моря дорога начинает лезть в горы и это сплошной крутой серпантин! Живописно! Да!

Но если по Королевскому хайвею от Аммана 3 часа, то крюка по Шоссе Мёртвого моря не меньше 7 часов!

Сегодня мы поедем на первое место – гору НЕБО, с которой Мозес ушёл на НЕБО, то есть всё логично, с Небо – на Небо! Надо тут отметить, что мы совершенно правильно сделали именно такое начало маршрута, то есть с аэропорта мимо Аммана в городок Мадаба, который находится ближе к Мёртвому морю и границе с Израилем. Потому что переночевав в Мадабе мы уже в 8 утра поехали на эту гору НЕБО, которая находится всего в 10 км от Мадабы, зависая прямо над местом впадения реки Иордан в Мёртвое море! Вот вы знаете, гора Небо – это именно такое глаза-открывающее место, не попав в которое вы ничего не поймёте! Фото:

Это именно то место, которое показательно в плане нашего правила – ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ПРОВЕРЯЯ ЕЁ ГЕОГРАФИЕЙ! – Потому что мы уже лет 15 знаем о существовании этой горы Небо, читали про неё везде, но не заимели правильного представления, пока туда не попали сами! Потому что читая про гору Небо везде, – везде дают какое-то отрывочное, изолированное представление о горе Небо, без связи с тем, что находится хотя бы вокруг неё; в конце концов теряешь вообще представление о горе Небо и где она находится, может в Гималаях? А попав на гору Небо, вот ты стоишь и чувствуешь, что ты находишься в ключевом месте истории! Что вот здесь вот находится замочная скважина и одновременно и ключ всего, и ты это видишь так обзорно и чётко, как это вообще можно ясно презентовать! – ВОТ! – Ты на горе НЕБО с которой Мозеса по завершении его миссии на Земле забрали обратно на Небеса, то есть в Космос! Вот фото – АЭРОвью – смотрим:

Вот плита на горе Небо с указателями от этого места до израильских городов, тут до Иерусалима по прямой 46 км – мы подчеркнули:

И в ясную погоду, ты видишь как на панораме, очертания Иерусалима вдалеке за Мёртвым морем! На этом же фото видно – вон! Северное окончание Мёртвого моря с впадающей в виде еле заметной зелёной, обросшей кустами, нитки “реки Иордан”. Обратите внимание на частую встречаемость в этом месте названий на “ИЕР” – ИЕРусалим, ИЕРихон, ИОРдан, ИЕРОбоам, и др. Обратите внимание что в русском языке есть такое ключевое слово на “ИЕРО” – как ИЕРАРХИЯ, ИЕРОглиф. В Вики они врут о слове “ИЕРО” потому, что это видимо какое-то важное слово, настоящий смысл которого не хотят раскрывать. Вот пример вранья:”The name Jeroboam יָרָבְעָם‎ is commonly held to have been derived from riyb רִיב‎ and ʿam עַם‎, signifying “the people contend” or “he pleads the people’s cause”. It is alternatively translated to mean “his people are many” or “he increases the people” (from רבב‎ rbb, meaning “to increase”), or even “he that opposes the people”.

Ещё ближе на израильской стороне – развалины библейского города Иерихона. Тоже самое – полное разнообразие созданное вокруг основного ШОРЕША! Иерихон можно произнести и как ДЖЕРихон, и как ДЖУрихон, и как ЯРИХОН, как АРИХОН и как ОРЕХон и как Ирихон, – как хочешь! А на белорусском языке как “ЕРХОШКА”, – это мы пошутили, но не о том, что существует огромное разнообразие по странам в произношении еврейских слов, а народы думают, что это ихние родные слова!

Это фуникулёр над руинами Иерихона – сплошной каменный оплав!

< ![CDATA[ ]]> Существует мнение< ![CDATA[]]>, (и мы тут ни причём), что евреи для осады Иерихона получили от своей крышующей ВКЦ ЯГВЕ, космическое оружие – пресловутые “Иерихонские трубы”, применив которые, они разрушили городские стены и взяли город Иерихон, не пощадив никого живого.

Гора НЕБО – это центральное место в истории!

Потому что здесь квит-эссенция истории последней цивилизации, после того как предшествующую – античную из Космоса раздолбали термоядерным оружием в протяжённые каменные оплавы, простирающиеся по всему Средиземноморью и которых мы тут увидим, ну сплошь!

Мы ещё посвятим Мёртвому морю целый отчёт, сейчас мы просто сразу скажем вывод, который виден и на аэрофото (выше); просто на фото нельзя пощупать, а видно в целом; ну зато мы там всё облазили. < ![CDATA[ ]]> Мёртвое море< ![CDATA[]]> – это огромная прямоугольная ГРАНИТНАЯ ВАННА, которая сделана путём взрыва тут термоядерного заряда огромной мощности! Мёртвое море представляет собой огромную воронку в крепчайшем граните! Длина её 50 км, ширина 15 км, и глубина 300 метров! – Такой прямоугольник!

И оно всё глубокое! То есть там берег из гранитного булыжника, вода изумрудного цвета у берега и видно как сразу и резко буквально через 10 метров дно резко уходит на глубину! Средняя глубина – 200 метров! То есть такая отвесная гранитная ванна природно не могла сама собой появится ну НИКАК! Это очень глубокий гранитный резервуар для в общем то небольшой по размерам лужи, сравните хотя бы с песчаным Балтийским морем!

А до этого, что тут было на Мёртвом море и вокруг в античном мире – это все знают, что тут были города СОДДОМ И ГОМОРРА! Которые теперь на дне воронки и в гранитных оплавах по берегам Мёртвого моря! В этом смысле море называется “Мёртвым” не потому что в нём сейчас нет ничего живого, а в том смысле что “Мёртвое море” стало братской могилой огромного числа населения проживавшего в Соддом и Гоморре! Интересно, что оказывается на самом деле не 2 города были уничтожены “ОГНЕННОЙ ДЛАНЬЮ НЕБЕС”, а < ![CDATA[ ]]> ПЯТЬ городов< ![CDATA[]]> – ещё и города АДМА Admah, ЗЕБОИМ Zeboim and БЕЛА Bela – целый МЕГАПОЛИС!

И те кто в теме, знают, что города тогда были не как сейчас – а небоскрёбы из гранита и мрамора! Поэтому тут везде эти гранитно-мраморные холмы и сопки! Сейчас вам мы покажем в натуре как там на горе Небо.

Вот мы на машине остановились не доезжая горы Небо. Это вот как мы ехали от города Мадаба – тут всего 10 км.

С этой стороны никакой горы нет! Она “гора” – с той стороны – со стороны обрыва в котлован Мёртвого моря! Видите – белый домик? – Это мемориальная церковь горы Небо. Церковь принадлежит католикам – Францисканскому ордену, и берут деньги за вход как положено!

Служб здесь не проводится, потому что перманентная “реставрация”, ну то есть лепят новодел! Церковь абсолютно новая, но типа как музей, потому что внутри много обломков античности, но мы ещё об этом поговорим отдельно.

За горой там облака и т.п. – это как раз гигантский котлован Мёртвого моря, вправо – это долина реки Иордан; долина-то гигантская, а ручеёк – туфта! Это наверно единственный пятачок в Иордании, где есть сельское хозяйство, остальная-то почва Иордании – каменюка! Сейчас мы дадим более панорамную фотку с этого места, ну чтобы вы пошире обозрели панораму:

И чтобы вам всё стало ясно с почвой, мы с этого же места переводим объектив вправо – и вот что вы видите, – жестокие каменные оплавы! Насколько мы успели пощупать, – это внутри – белый мрамор! Обратите внимание на ПАТТЕРН -ОБРАЗЕЦ оплава. Ну потому что когда взрывается термояд, получается разная картина в зависимости от того на какой высоте он взорвался: разные препятствия стоят на пути термоядерной жары; потом – температура взрыва не постоянная – она меняется довольно быстро, скажем от 2 миллионов градусов – и ниже-ниже ниже. При разных температурах паттерн оплава разный. Вот на этом снимке видите склоны оплавов в таком мелковолнистом рисунке застыли. Внутри – мрамор!

Если СВЕРХтемпература была вообще запредельной, то камень вообще превращался в порошок, – ну то есть каменную “золу”. Вот как тут показывает один “учёный” в этих местах, который тут ищет остатки Соддом и Гоморры:

Вот мы даем ещё одну фотку, которая показывает, как справа от дороги оплавленный ландшафт спускается в котлован Мёртвого моря:

Вот эта прогалина если смотреть аж с израильской стороны! Вид на место где находится гора Небо с территории Израиля. Видите там такая прогалина идёт к Мёртвому Морю, а справа это как раз гора Небо:

800 метров холм Небо над уровнем Мёртвого моря.

И вот ещё фотка – это прямо с горы Небо в сторону Иерусалима, который отсюда 46 км поэтому сейчас его в дымке не видно, ну и это Мёртвое море внизу

Конечно, это нелегко для нынешних людей понять, что они отнюдь не первые дети некого “ОТЦА” на этой Земле, и что многие “дети” были до них.

хотя это было известно Майку Анджело ещё 500 лет назад, что мы просто последний замес. И всё то, что мы еще увидим впереди в этом материале, – это МОГИЛА ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ! И эта ЦИВИЛИЗАЦИЯ – мы не её ПРОДОЛЖЕНИЕ, как нам это изображают в официозе, – мы принципиально НОВЫЙ и ДРУГОЙ ЗАМЕС, и похоже не самый лучший замес, крышующийся совсем другой Космической ВКЦ; в связи с чем на Земле 2000 лет назад и произошли кардинальные смены ЭР (ДО на ПОСЛЕ).

Именно здесь на горе НЕБО были и Мозес и Исус Христос, но только с разницей во времени! Глупо же предполагать, что 33-х летний молодой Исус который ходил по всей Иудее, был на реке, а вверх на обрыв, где был Мозес, не взобрался! И это не наши домыслы. Там деньги за омовения и щас берут, прямо под горой НЕБО!

Поэтому мы и говорим, что важно быть на том самом месте, где вершились важнейшие моменты истории, и Гора НЕБО – есть такая узловая точка ИСТОРИИ! Кстати, для русскоязычных читателей, в России название горы переводится неправильно. Гора НЕБО пишется в русском как гора НЕВО, отсюда теряется вся дедукция, смысл и ассоциации которые есть в оригинале! В еврейском языке и вообще на Ближнем Востоке и английском языке название горы – именно гора НЕБО, откуда Мозеса снова взяли на НЕБО! Так называется и < ![CDATA[ ]]> статья в ВИКИ< ![CDATA[]]>. А как на < ![CDATA[ ]]> русскоязычной Вики< ![CDATA[]]> статья называется – гора НЕВО! Это, пример того, как неправильный перевод меняет кардинально всю картину.

На этом мы данный выпуск отчёта пока закончим, разумеется что мы даже по горе Небо еще не закочили! А пока посмотрите, мы кое-что выбрали с Ютуба, и вы сами может что-то для себя по теме найдёте, туристов там много приезжает. Вот видео на горе НЕБО. Это короткий ролик на 1.5 мин:

а это на 5 мин :

Продолжение следует…