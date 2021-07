Неизвестный Египет

В Средние века город Каир именовался Вавилоном, а Нил — Евфратом. Это утверждалось викарием Гергардом, что был послан к султану Саладину в 1175 г. Фридрихом Барбароссой: «Я плыл по морю 47 дней… Наконец, я вошел в Александрийскую гавань, пред которою возвышается громадная каменная башня, указывающая морякам вход в нее. Так как Египет — плоская страна, то на башне горит огонь всю ночь; он обозначает собою для мореплавателей место гавани, чтобы спасти их от опасности. Александрия — великолепный город, украшенный зданиями, садами, и с безчисленным населением. В нем живут сарацины, иудеи и христиане; сам же город находится во власти Вавилонского султана. В прежнее время этот город был очень велик, как то показывают следы развалин. Он протягивался на 4 мили в длину, и одну милю в ширину. С одной стороны его омывал рукав реки, проведенный из Евфрата; с другой же к нему примыкало великое море…» [Арнольд Любекский. Славянская хроника. Из записок путешественника XII века Гергарда викария Страсбургского епископа // История Средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. Том III. — СПб., 1887. — С. 445] .

Об этом Евфрате сообщает паломник во Святую Землю Епифаний (IX в.): "От Александрийского маяка, который возвышается на высоту более чем 600 м, надо пройти 10 дней НА ЮГ (не на север, где находится нынешний Иерусалим). Там находятся склады Иосифа. Оттуда ты переходишь реку Фисон по мосту, который поддерживается восьмидесятью кораблями. И затем ты вступаешь в Великий Вавилон, столицу Фараона» [Повесть Епифания о Иерусалиме и сущим в нем мест первой половины IX в., изданная, переведенная и объясненная В.Г. Василевским // Православный Палестинский сборник. Том IV. Выпуск 2. — СПб., ИИППО, 1886. — С. 26].

О каких складах может идти речь? Быть может, Епифаний ошибается? Но здесь явно имеется в виду та самая столица языческого Египта, в которой некий фараон приказал Иосифу Прекрасному хранить пшеницу для того, чтобы избежать голода. То есть Фисон является рекой того самого Египта, о котором повествуется в Ветхом Завете. И это единственная из четырех райских рек! И всё-таки Вавилон является столицей этого Египта. Быть может, именно в ЭТОМ Вавилоне создан Вавилонский Талмуд? Быть может, именно на реках (рукавах, протоках дельты Нила) именно ЭТОГО Вавилона "сидели и плакали" аиды?

Францисканский монах де Брида вот как описывает события, произошедшие во времена завоеваний Чингисхана: «А второе войско, посланное со вторым сыном Чингис-кана против индийцев, победило Малую Индию, то есть Эфиопию, в которой живут люди наичернейшие, и [к тому же] язычники. Когда же [тартары] достигли Великой [Индии], обращенной [в христианство] апостолом Фомой, царь [этой] земли, которого обычно именуют пресвитер Иоанн, тотчас, хотя и не был хорошо подготовлен к войне, послал против них войско» [Ц. де Брида. История тартар. Часть 2-я. История тартар брата Ц. де Брида // Христианский мир и «Великая Монгольская империя». Материалы францисканской миссии 1245 года. — М., Евразия, 2002. — С. 107]. Выходит, Индия также располагалась в Египте...

В 1232 г. греческий патриарх Гермоген в своем письме одному из епископов Запада писал: «Многие и великие народы, которые мыслят заодно с нами и с нами, греками, согласуются во всем. В первую очередь обитающие на самом востоке эфиопы, затем сирийцы и… неисчислимый народ Руси... Они повинуются нашей Церкви во всем как матери, неотступно придерживаясь древней ортодоксии» [Послание, направленное в папскую курию в 1232 г. греческим патриархом Гермогеном // Царствие Небесное: Легенды крестоносцев XII–XIV веков. — СПб., «Азбука-классика», 2006. — С. 178]. Под эфиопами здесь подразумеваются именно египтяне.

Георгий Пахимерис (1242, Никея — около 1310, Константинополь) - византийский философ, историк, математик, писатель и церковный деятель, учившийся у Георгия Акрополита и занимавший пост протоэкдика в патриаршем клире, — писал о том, что ЕГИПТОМ ОДНО ВРЕМЯ ПРАВИЛ СКИФ, т. е. славянин, создававший войско ИЗ СВОИХ СОПЛЕМЕННИКОВ: "Эфиопского же султана войти с царем в переговоры побуждала другая нужда. Этот султан происходил из команов (казаков - авт.) и, быв одним из отданных в рабство, имел похвальную причину домогаться союза со своими родичами. Люди на севере вообще несмысленны, и едва ли разумные существа: у них нет ни правил словесности, ни естественных наук, ни познаний, ни рассудка, ни экономии в жизни, ни искусств, и ничего другого, чем люди отличаются от бессловесных; они имеют только наклонности воинственные и, будучи стремительны, всегда готовы вступить в бой, тотчас бросаются, лишь бы кто подстрекнул их. Отношение их друг к другу какое-то дерзкое и вакхическое (обычное представление западноевропейцев о русских — авт.), и они служат Арею! Поэтому эфиопляне и прежде высоко ценили скифов, когда приобретали их для рабских услуг, или когда пользовались ими, как воинами; теперь же и самая власть (в Египте — авт.) находилась в руках скифа" (Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах из тринадцати книг. Том 1. Книга 3. Царствование Михаила Палеолога (1255 — 1282) // Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской духовной Академии / перевод под редакцией профессора Карпова. — СПб.: Типогр. Департамента уделов, 1862. — С. 163-164. Из м-ов Г. Воли — https://www.facebook.com/groups/204360249750460/ — Файлы).

Пахимерис называет жителей Египта эфиопами, но поскольку Эфиопия не имеет выхода в Средиземное море, то, полагаю, следует понимать здесь под Эфиопией Египет. Народа под названием СКИФЫ, по большому счету, не было, прозваны были этим именем русы. И, действительно, греки применяли в отношении их имя СКИФЫ даже и тогда, когда народ РУСЫ был уже известен в Европе под своим собственным именем. Это мы видим из следующего: Анна Комнен называет русов с 1092 по 1120 год скифами; Киннам называет галицких русов Тавроскифами; Константин Багрянородный называет их Тавроскифами; Лев Диакон называет их также скифами.

В одном из произведений византийского писателя первой половины XIV века Никифора Григоры упоминается русский князь, занимавший придворную должность при императоре Константине Крестителе (4 в.). Этот князь был, несомненно, православным.

Руи Гонзалес описывает победу Тамерлана над Малой Индией, которая находилась на равнине. Но Великая Индия являлась горной страной: «Большая часть Индейской земли гористая страна; однако, говорят, в ней много больших городов и селений и она очень богатая. Когда царь Индейский был побежден, он бежал в эти горы и собрал новое войско… А Индейцы, царь Индейский и большая часть жителей ее христиане Греческого исповедания; между ними есть иные христиане, которые обозначаются огнем на лице и имеют не такие понятия, как другие; но эти, которые обозначаются огнем, не так важны, как другие; между ними живут также Мавры и Иудеи, но они подчинены христианам» [Руи Гонзалес де Клавихо. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403–1406 гг. — СПб., 1881. — С. 292-293]. Видимо, Великой Индией называлась территория нынешней Эфиопии.

Вот что сообщает пилигрим Даниил о животном мире Древней Палестины в его эпоху: «В зарослях водится зверей много: безчисленное множество диких свиней, много и барсов тут, и даже львов» [Даниил. Житье и хоженье Даниила Руськыя Земли игумена. 1106—1108 гг. Православный палестинский сборник, т. I, вып. 3, кн. 3. СПб., 1883; т. III, вып. 3, кн. 9. СПб., 1885. // Книга хожений. Записки русских путешественников XI–XV вв. — М., Советская Россия, 1984. — С. 220]. Но ведь игумен описывает Египет! Именно там имеются заросли, которых нет и не было на территории нынешней Палестины.

Трифон Коробейников утверждает (1583 г.): «А из моря Содомского исходит смола горячая черная и сера горючая, аки глыбы» [Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова. — М., 1999. — С. 23]. Вы думаете, что это он пишет о Мертвом море? Но ведь на нынешнем Мертвом море вы не увидите черной смолы!..

Вавилон находился там, где использовалась ЭТА СМОЛА: «Изобиловала асфальтом долина Сеннаарская… при помощи этого цемента были воздвигнуты стены Вавилона» [Архимандрит Никифор. Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия. - М., тип. Снегиревой, 1891. — М., ТЕРРА, 1990. — С. 70]. Следовательно, речь идёт ОПЯТЬ О ЕГИПТЕ: асфальтом изобиловало старое Мёртвое море и его окрестности. Геродот утверждал, что при строительстве Вавилона "строители пользовались горячим асфальтом и через каждые тридцать рядов кирпича закладывали между камнями камышовые плетёнки" [Геродот. История в 9 т. М., Ладомир, 1999. — С. 43]. Однако от отарого Мертвого моря до Вавилона (Большого Египта) более десяти дней пути. Всё объясняет всё тот же Геродот: "Есть и другой город в восьми днях пути от Вавилона по имени Ис. Эта-то река Ис выносит (из Асфальтового (Содомского) моря — авт.) своим течением комочки асфальта. Отсюда и был доставлен асфальт для постройки вавилонской стены" [Там же]. Геродот сообщает о том, что Евфрат (Нил — авт.) впадает в Красное море [См. там же]. Но ведь Средиземное море никогда не называлось Красным! Геродот пишет о море между Египтом и полуостровом Аравия.

Прокофий Кесарийский (VI в.) сообщает: «Пределы Палестины простираются на восток до так называемого Эритрейского (Красного) моря » [Прокопий Кесарийский. Война с персами. Книга I. // Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. — М., 1993. — С. 62]. Опять описывается Египет!

Игумен Даниил описывает Египет (землю, где ключом бьет НЕФТЬ, где выходит из земных недр ГАЗ): «Все это я видел глазами своими, но ногами своими не мог дойти до Содомского места, боясь иноверцев. И не советовали мне туда пойти правоверные люди, говорили они: “Ничего вы там доброго не увидите, но только муку; смрад исходит оттуда, только заболеете от смрада того злого”» [Игумен Даниил. Житие и хожение Даниила, игумена Русской Земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников. — М., 1995. — С. 32].

Вот что из центра Иерусалима, Города городов, видел "иерей" Иоанн Лукьянов: «Потом стали нам указывать Елеонскую гору, Вифлием, обитель Савы Освященнаго и Содомское море, Иордан-реку» [Хождение в святую землю московского священника Иоанна Лукьянова (1701–1703). — М., Наука, 2008. — Л. 101]. Но ведь из нынешнего Иерусалима Иордан НЕ УВИДАТЬ! Да и нынешнее Мертвое море - тоже... Кстати, вокруг нынешнего Иерусалима НЕТ ГОР, хотя Псалмопевец утверждает, что «ГОРЫ ОКРЕСТ ЕГО» [Пс. 124, 2]. Армянские паломники утверждали, что Иордан находится в семи стадиях (чуть меньше 1, 5 км) к востоку от Иерусалима [См. по: Палестинский сборник. 11 вып. Т. 2. В. 2. — СПб, ИИППО, 1886. — С. 252]. Воду из него пить было нельзя, так как она вытекала из Мертвого моря и была насыщена серой, смолой и солью.

Вот о чем сообщает Трифон Коробейников: "С верху сея горы (Елеон - а.) весь виден Иерусалим, как будто бы стоящий на ровной высоте; также Иордан и озеро Содома и Гоморра, именуемое греками Мертвым морем" [Коробейников Т. Путешествие московского купца Трифона Коробейникова с товарищи в Иерусалим, в Египет, к Синайской горе, предпринятое в 1583 году. — М., 1826. — С. 57] . Однако с нынешней Елеонской горы не увидеть Мертвого моря... Быть может, речь идет о какой-то возвышенности Египта? "А ежели придут эфиопские разбойники, то привратник, узнавши о них от монаха, живущего на столбе, созывает иноков и прочих находящихся в монастыре людей, которые от наглости разбойников и защищают оный", — упоминает купец Коробейников о монастыре, располагающемся близ Иерусалима [Там же, С. 67-68]. "Эфиопские разбойники" обычно совершают свои набеги из Эфиопии, не так ли?.. Так где тогда должен был находиться в конце XVI века Иерусалим? На юге Египта?..

Итальянец Николо Врескобальди (1384 г.) писал: «Нил исходит от Иордана-реки, который исходит из Земного Рая, а другая часть идет к Индии… и переваливает подле Красного моря» [Лионардо ди Никколо Фрескобальди. Путешествие в святую землю // Записки итальянских путешественников XIV в. 1982. — С. 25]. Врескобальди пишет о Египте, а не о каком-нибудь другом месте Леванта. Это высказывание итальянца относится к тому моменту, когда он прибыл в Александрию. Он также утверждал: «Еще там место, где святой Иоанн Златоуст творил покаяние; там камень, на котором отсечена была голова святому Иоанну Крестителю в Севастии в Иродовом узилище» [Там же]. Так где же находилась Святая Земля в 14 веке?

А вот что увидел русский купец в Иерусалиме: «С одной стороны была видна Аравия, а с другой море и границы Европы» [Коробейников Т. Путешествие московского купца Трифона Коробейникова с товарищи в Иерусалим, в Египет, к Синайской горе, предпринятое в 1583 году. — М., 1826. — С. 84]. Он путешествовал по Египту, а не по территории нынешней Палестины.

Необходимо сделать вывод о том, что в Средние века Палестиной, Аравией назывался именно Египет, а не какой-нибудь иной регион Леванта. Правый берег Нила считался Азией, левый - Европой.

Существует гипотеза о том, что остров Элефантина в городе Асуан является древним Иерусалимом; в Древности он был вершиной, что находилась рядом с горой Сион. Быть может, Элефантина своими очертаниями напоминала слона, поэтому, видимо, и получила такое название: "Смирна и стакти и кассиа от риз Твоих, от тяжестей слоновых, из нихже возвеселиша Тя" [Псалом 44. 9]. "Тяжести слоновые" - это, возможно, замки на Элефантине. Это, вполне возможно, дворцы, стены которых украшены панелями из кости слона. Элефантина могла называться так и потому, что на ней изготавливались изделия из слоновой кости. Вероятно, на этой горе находилось торжище, на котором продавались бивни слонов. Вполне вероятно, что именно с целью контроля за этим торгом рядом с Элефантиной и был заложен город Иерусалим.

В Биб­лии ука­зано, что ре­ка Ги­хон (Нил) «об­те­ка­ет зем­лю Куш», а «ку­ши» в пе­рево­де с ив­ри­та – эфи­опы. Элефантина находится рядом с Эфиопией.

Ещё в начале XVIII века уровень моря был выше, чем сейчас. Георгий Конисский, архиепископ Могилевский, Мстиславский и Оршанский, писал во второй пол. XVIII века в работе "История русов" (цитируется по изданию 1846 года):

"Крешение Владимирово почитается третьим в летописях Славянских; первое у них введено во дни Апостольские, благовестием Апостола Андрея Первозванного, приплывшаго кораблем из Черного моря и рекою Днепром к той Киевской горе, которая и по основании города Киева всегда Андреевым холмом называлась, и на которой после создана во имя его церковь. Сей же Апостол рекою Десною был тогда и в Новгороде Северском, благовестил Евангелие и почудился употреблению тамошним народом бань своих, в которых, по свовам его, разжигался каждый человек на подобие раскаленного камня, сек себя хворостом до измождения, а потом повергаясь с журчанием в речную воду, выходил оттуда жив и бодр, как бы никогда не разжиган и не бит. Реки оные ДО УПАДКА Черного моря имели ВОДЫ ВОЗВЫШЕННЫЕ от нынешних и пороги на Днепре не были открыты". Не были открыты, так как уровень моря был ВЫШЕ, чем в конце XVIII века. Из этого следует, что очертания материков было другим, реки могли течь в совершенно иных направлениях.

Так, известная нам река Нил ещё в начале XVIII века не имела дельты, которой обладает сейчас, а распадалась на ДВА РУКАВА, один из которых тёк на север и впадал в Средиземное море, а второй тёк на восток и впадал Красное море: "Нил бо река, наченши от своего начала, просто и неразделно течет от полудни даже под Большой Египет (это город, а не страна — авт.), последи же, нижае Египта, за неколико мил, разделяется на две части, от них же едина на восток завращается и течет даже до Дамяти (Дамаска — а.), и впадает в море (Красное море — авт.); вторая же завращается на север и течет под Рахит даже до моря (Средиземного моря — авт.), о чесом прежде доволно писахь, егда о Египте творих описание" [Григорович-Барский В.Г. Странствования по святым местам Востока. Часть II. 1728–1744. — М., ИХТИОС, 2005. — С. 158-159].

О двух рукавах Нила упоминал и известный нам "иерей" Иван Лукьянов: "Отъ устья Нила-реки до Болшаго Египта Нилом-рекою 500 верстъ, а кораблёмъ вверхъ по Нилу, как доброй ветръ, в три дни поспеваютъ до Египта. А там такия комари силныя и зиму и лето, что сказать нелзя: невозможно быть пес полога, единой ночи не уснёшь. А когда мы пришли, такъ насъ комари объели, так рожи наши стали что пьяныя, угреваты, и друг друга не узнаешь; а на нихъ (египтянах — а.) знаку никакова нетъ, хошь ихъ едятъ. И жихомъ мы в Рахите седмъ дней. И нанелъ намъ игуменъ корабль до Домяты, до другой пристали; а итить въверхь по Нилу-реке; а корабль арапски был... Игуменъ насъ отдалъ арапомъ в руки и приказалъ, чтобы никакой налоги намъ не было. Такъ раизъ (начальник — авт.) очистилъ намъ корму; и мы в корму поклали рухледь свою, даи сами сели, и убрались всякимъ харчемъ. Августа въ 17 день седохомъ в корабль и поидохомъ ко Домятину, к другой пристани египетской, а дали с человека изъвозу по тарелю... Всячины изъ Египта в Царьградъ кораблями идеть. Нил-река что выше, то шире, инде есть верстъ на пять шириною. И шли мы Нилом-рекою ВЪВЕРХЪ три дни и, не дошедъ Болшого Египта (города — а.) верстъ за двацеть, поворотихом в другую проливу (в восточный рукав Нила, впадающий в Красное море — а.) ВЪНИЗЪ по Нилу ко Домятину (Дамаску со скоростью 15 км в час — а.). Тут Нил-река от Болшаго Египта разъшиблась дъвема горлома: адно горло пошло под Рахить, а другое — под Домятин. А когда мы поворотихомъ вънизъ по Нилу-реке, и шли три дъни, и на четвертой день пришли въ Домять-присталь... Августа в 24 день седохомъ въ малой коюкъ и поидохомъ вънизъ по Нилу-реке на море... Августа въ 24 день въ нощъ поидохомъ по морю. И поднявши парусы: все бысть ветръ добръ — и идохомъ 3 дъни и три нощи. И бысть намъ ветръ доброй во Иерусалим, но поидохомъ мимо выше (плыли к Южному Египту, месту паломничества — а.). И тако, въ 4 день приидохомъ во градъ Вътолемаиду, а турецкое именование Акри... От того града до Фаворския горы верстъ 30, а до Назарета верстъ 20. И въ нощи приидохом ко граду Иопии, а по-турецки именован Яфа, - присталь Иерусалимская. Тутъ Петр-апостолъ пребывалъ у Симона Усморя" [Хождение в святую землю московского священника Иоанна Лукьянова (1701–1703). — М., Наука, 2008. — С. 182-187. Л. 121-125 об. Л. 127 об.-128. Л. 134-134 об.].

Игумен Даниил так описывает местность между морем и Иерусалимом: "И есть путь от Иерусалима в Галилею, к Тивериадскому морю, и к Фаворской горе, и к Назарету. Вся ведь эта земля около Тивериадского моря называется Галилеей, и лежит та земля по направлению от Иерусалима на ЮГО-ВОСТОК. И находится город Тивериада в четырех днях пути от Иерусалима, если пешком идти. И путь этот весьма страшен и очень тяжел: В ГОРАХ каменных идти три дня, а четвертый день вдоль Иордана по полю идти, все НА ВОСТОК вплоть до верховий Иордана, откуда

берет начало Иордан-река" [Житие и хождение Даниила, Русской земли игумена // ППС, вып. 9 под ред. М. Веневитинова. - СПб, ИИППО, 1885. - С. 92]. Согласно описанию игумена Даниила, Иордан течет с востока на запад, а не с севера на юг. Паломники, чтобы достичь места паломничества, из Иоппии шли шесть дней на запад, преодолевая во время пути около 240 км.

Восточный рукав Нила впадал именно в Красное море по той причине, что был он протяженностью около 300 км, как и тот рукав Нила, что впадал в Средиземное море, и тек СТРОГО НА ВОСТОК: "Едина часть Нила на восток завращается". ДРУГИХ МОРЕЙ восточнее Египта, кроме Красного моря, НЕТ. Пролива между Средиземным и Красным морями не было, как нет его и сейчас, поэтому торговые суда и ходили по двум рукавам Нила, хотя каждый рукав был по 300 км длиной. Восточный рукав Нила пересох, видимо, только к концу XVIII века. Войска Наполеона, вторгшиеся в Египет, о нем уже не знали. Но на одной из карт его можно найти (см. карту Жана Батиста д'Анвиля 1765 г. в ЖЖ - https://koparev.livejournal.com/2414380.html). На этой карте Canalis Traeanus, подчеркнутый синим цветом, и Canalis Ptolemoeus и есть восточный пересыхающий рукав Нила (Евфрата). Именно по нему плыли к Иерусалиму и игумен Даниил, и "иерей" Иван Лукьянов. Евфрат переводится с древнеегипетского на русский язык как РЕКА. Евфрат не имеет никакого отношения к Древней Месопотамии, где сейчас находится Ирак. Никто в Египте не помнил о городах на западном побережье Красного моря — Сидоне и Тире. Ахилл Татий упоминает о том, что Сидон "стоит на Ассирийском море" [БВЛ. Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт // Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. Лонг. Дафнис и Хлоя. Петроний. Сатирикон. Апулей. Метаморфозы. — М., ХЛ, 1969. — С. 23]. По утверждению Ахилла Татия, "просторная двойная гавань залива постепенно смыкает морскую ширь" [Там же]. На восточном побережье Средиземного моря нет заливом, где можно было бы устроить двойную гавань, а вот на западном побережье Красного моря такие заливы есть.

Косвенно на то, что нынешнее Красное море раньше называлось Ассирийским, указывает и польский историк Мартин Бельский. Он называет правителя Дамаска Салах-ад-дина "королём Сирийским и Ассирийским" [Bielsky M. Kronika wszystkiego swiata. - 1550. — L. 32]. Если бы Салах-ад-дин управлял государством на территории нынешней Сирии, мог бы он быть ещё и Ассирийским владыкой? Вероятность этого весьма мала.

Вот как описывает Тир Ахилл Татий: "Божество сказало, что люди там называются в честь дерева, — значит, этот остров принадлежит финикийцам, которые заимствовали своё название у финиковой пальмы. Спорят об этом острове земля и море. Море зовёт его к себе, он же не обидел ни моря, ни земли. Посреди морской пучины он расположился, но и от земли не ушёл окончательно — узкий перешеек, словно шея, связывает его с берегом. Основание его не лежит на дне морском, но течёт под ним вода, и под перешейком образуется пролив. Так что зрелище получается необыкновенное: город в море и остров на земле" [Там же, С. 47]. Рядом с побережьем нынешней Палестины нет островов, они имеются на восточном побережьи Египта. Тот же Ахилл Татий упоминает и о смоле, которую могли добывать или в старом Мертвом море или на территории Южного Египта: "В ливийском порту (западный берег Красного моря — а.) есть чудо наподобие тех, что бывают на Индийской земле (в Эфиопии — а.). Ливийские девушки посвящены в тайны воды, хранящей в себе богатство, — спрятанный в ил, укрывается там источник золота. Девушки опускают в воду багор, покрытый смолой, и отпирают речные замки. Золото попадается на багор, как рыба на крючок. Смола становится приманкой для добычи, стоит частицам золота коснуться смолы, как она тотчас увлекает их за собой на берег, - так из Ливийской реки вылавливают золото" [Там же, С. 48]. Судя по содержанию гл. XV романа Ахилла Татия, видно, что город Византий находился где-то между Красным и Средиземным морями, т. е. Первый Рим находился в Африке: "ВСКОРЕ (!!! — а.) ОНИ (из Византия — а.) ПРИБЫЛИ В ТИР" [Там же]. Даже в наше время путешествие морем из Стамбула в Хайфу — путь неблизкий... Итак, мы вправе предполагать, что и Византий, и Тир, и Сидон, и Яффа находились на побережьи Красного моря. Перед Вторым Вселенским собором сам великий преподобный Антоний из пустыни египетской писал святому равноапостольному василевсу в защиту Афанасия Великого, патриарха Александрийского. Престол этого святого василевса находился вовсе не на нынешнем Босфоре...

А вот как описывал ромейский паломник XII века Иоанн Фока один из полуостровов Ливана: "Часть его (Ливана — а.), обращенную к морю, населяют христиане, а тою, которая обращена к Дамаску и Аравии, владеют сарацыны. Из его расщелин и ущелий текут реки до самого моря, когда снег начинает таять и образует потоки кристальных вод. У подножий его находится Триполис, который своим строителем поставлен на полуострове. Ибо отдаляющийся ОТ ЛИВАНА небольшой отрог ВЫДВИГАЕТСЯ В МОРЕ в виде языка, загибаясь на восточной части (удаленной от материка — а.), и на оконечности его строитель заложил его основание" [Фока Иоанн. Сказание вкратце о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, также Сирии, Финикии и о Святых местах Палестины / Пер. И. Троицкий // Православный Палестинский сборник. Т. VIII. Выпуск 2. — СПб., ИИППО, 1889. — С. 33]. Но тогда получается, что сам материк НАХОДИТСЯ ЗАПАДНЕЕ ГОРОДА ТРИПОЛИС, расположенного на полуострове. Т. е. Иоанн Фока описывает западный берег Красного моря. Восточный берег Средиземного моря под это описание НЕ ПОДХОДИТ! Доплыв до места назначения и поднявшись высоко в горы, Иоанн Фока оставил нам описания того вида, который открылся его очам: "Около северной части горы находится пещера Мелхиседека, достойная обозрения... Близ этой пещеры есть храм на том самом месте, на котором Мелхиседек, встретив Авраама, возвращающегося с сечи, оказал ему гостеприимство. Обративши свои взоры К крайнему ВОСТОКУ от этого святого холма увидишь лагуны и ложбину святейшего между реками Иордана. Простирая свои очи далее, увидишь части Ливана, обращенные к восходящему солнцу, и два больших холма, среди которых стоит Дамаск. Склонив несколько взоры к левой стороне Иордана, увидишь Тивериадское море, очень светлое и спокойное; на противоположной стороне его на другом берегу видно небольшое возвышение в роде холма, на котором Спаситель благословил хлебы и напитал пять тысяч человек, а по воскресении дал себя узнать ученикам в уловлении ста пятидесяти трех рыб" [Там же, С. 38-39]. Фока описывает не современную Палестину: на ней нет гор, с которых мог бы быть виден Дамаск, да и расположен нынешний Дамаск вовсе не к востоку от Палестины...

Так же, как и Иоанн Фока, и игумен Даниил, описывают Святую Землю и три неизвестных греческих проскинитария: «Назарет отстоит от Святого Града Иерусалима на три дня с половиной; равно и озеро Геннисаретское. Отсюда вниз, по направлению ко Святому Граду, находится Фаворская гора Святого Преображения Господа нашего Иисуса Христа; отсюда до Иерусалима трёхдневное расстояние (180 км, так как в день паломники могли пройти 60 км — авт.). ОНА СТОИТ ОТ СВЯТОГО ГРАДА (Иерусалима — авт.) НА ВОСТОК; и это место называется Галилея, где Христос назван был и Галилеянином» [Три греческих безымянных проскинитария XVI века // ППС, Вып. 46, 1986. — С. 55-56]. Следует прийти к выводу: паломники 17 в. считали, что Галилея находится не севернее Иерусалима, а ВОСТОЧНЕЕ, Иордан течёт не с севера на юг, а, как утверждает игумен Даниил (XII век), с юго-востока на северо-запад.

По утверждению монаха Епифания, на вершину горы Фавор вели 4340 ступени [См.: Епифаний, инок. Повесть о Иерусалиме и сущих в нем мест первой половины IX века // Палестинский сборник. 11 вып. Т. 2. В. 2. — СПб, ИППО, 1886. — С. 30]. На горе Фавор в нынешней Палестине ступеней вообще нет. Для нас представляет интерес сообщение Епифания: "От Каны же Галилиейской придёшь во святой град Александрию" [Там же, С. 31]. Видимо, Кана Галилейская находилась на берегу Красного моря, поэтому от неё на корабле можно было доплыть до устья восточного рукава Нила, впадавшего в Красное море, добраться по нему до Великого Вавилона, а затем доплыть на каком-нибудь судёнышке до Александрии по западному рукаву Нила.

А вот что сообщает об Александрии еврейский путешественник раби Вениамин Тудельский (12 в.): "Вне города (Александрии — авт.) находится Академия Аристотеля, наставника Александра (Македонского — авт.), великолепное и огромное здание, заключающее в себя около двадцати школ, которые отделёны одна от другой мраморными колоннами. Сюда стекались со всего света учиться мудрости у философа Аристотеля" [Книга странствий раби Вениамина блаженной памяти // Три еврейских путешественника. - Иерусалим, "Гешер", 2004]. Следовательно, Академия, в которой преподавали Сократ, Платон и Аристотель, находилась в Александрии, на территории Египта. Не на его ли территории находились и все крупные города Древней Греции? Не в Египте ли находился и Древний Рим?

Быть может, нам поможет разобраться с этими вопросами Священное Писание? Обратимся же к нему! Слово Божие должно помочь нам. В Книгах Маккавейских читаем: "И изыде от­ нихъ корень греха; Антiохъ Епифанъ, сынъ Антiоха царя, иже бе въ Риме: и цар­ст­вова въ лето сто тридесять седмомъ цар­ст­ва Еллинскаго" (Макк. 1:10) [См. Книги Маккавейские // Острожская Библия. Т. 4. - Л. 1]. Но ведь престол Антиоха находился в Александрии! Мы должны сделать вывод: Первый Рим находился в Египте, западнее Александрии. Каждый может прочесть Острожскую Библию и убедиться в том, что текст приведён здесь правильно и без исправлений. А что же это за "Еллинское царство"? А это одно из государств всё того же Египта, площадь которого достигает 1 млн км2. Первым греческим царём этого царства был Александр Македонский: "Александръ, сынъ Филипповъ, царь македонскiй, иже цар­ст­вова первый во еллинехъ" (Макк. 6:2) [Исп. Острожская Библия]. Быть может, кто-то решит, что-де царь Антиох Епифан был заложником в Риме на Апеннинах? Но ведь ясно написано: "...иже бе в Риме..." Острожская Библия старше Елизаветинской; тем, кто её печатал, БЫЛО ЛУЧШЕ ЗНАТЬ, кто где правил, кто где был или не был в заложниках. Кроме того, в Книгах Маккавейских прямо указывается, что пределы Древнего Египта издревле были заселены СКИФАМИ.

Иосиф Флавий недвусмысленно утверждает, что Македония - это область вокруг Александрии: "Но зачем нам ходить далеко за примерами мощи Рима, когда мы можем взглянуть на Египет - нашего ближайшего соседа? Он простирается до самой Эфиопии и блаженной Аравии. Какой повод для восстания представляет Александрия, которая платит налогов в месяц столько же, сколько вы (Иудея — авт.) в год. Но ничто не может пересилить удачу Рима: два легиона контролируют самые отдалённые регионы Египта и гордую знать Македонии" [Флавий Иосиф. Иудейская война. М., Мосты культуры, 2008. — С. 159]. Речь идёт не о Македонии на Балканах, так как таковой в те времена на Балканах не было, а об Египте и его окраинах. Речь идёт о Македонии как об области вокруг Александрии, как о регионе Эллады, которая находилась в 1 веке до н. э. на Севере Африки.

Святитель Афанасий Великий утверждал, что потомки Авраама живут между Евфратом — так называли Нил — и Индийским морем, которое сейчас называется Красным [См. по: Клименко Л. П. Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. — Н. Новгород, "Христианская библиотека", 2012. — С. 335].

В Кормчей прямо указывается, что 4-й Вселенский Собор (Халкидонский) проходил В ЛИВИИ (В АФРИКЕ) [Древнеславянская Кормчая 14 титулов без пояснений. - СПб, ИАН, 1906. — С. 2]. Ливийский город, который в Средневековье назывался Лептис Магна, и был в Древности первым Римом. В V веке столица империи была перенесена на нынешний Босфор.

Во времена царя Соломона (10 в. до н. э.) Иудея наладила торговые отношения с далёкой страной Фарсис, откуда через Тир в Иудею привозились ручные обезьяны и павлины [3 Цар. 10:22]. Павлины и ручные обезьяны могли быть доставлены только из Индии. Следовательно, сам Тир мог находиться только на западном побережье Красного моря: рядом с побережьем нынешней Палестины нет островов, а Тир располагался именно на острове. Эйлату также нельзя назвать Тиром. Итак, очень многое говорит о том, что Древний Израиль находился на западном побережии Красного моря.

Мало того, в Северной Африке жили и скифы. Скифами греки называли русов. Именно так именуют русов Феодор Синкелл, писатель VII века, и византийская Пасхальная хроника. В названии старинной грузинской рукописи («Осада Константинополя скифами, кои суть русские») и в самом её тексте имеются указания на то, что «осаждавшие в 626 г. Константинополь скифы — это русы". Русы и, в целом, славяне играли немаловажную роль в политической жизни Древнего мира и Античности. Греки были прекрасно осведомлены о верованиях и внутриполитической жизни славяно-скифов, своих соседей. В своём романе Ахилл Татий приводит слова греков, обвиняющих одного из своих сограждан: "Не варвары ли здесь, не тавры ли, не скифская ли Артемида? Ведь у них принято обагрять святилища кровью! В Скифию ты превратил Ионию, в Эфесе льёшь кровь, словно в стране тавров"[Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. С. 148].

В Никоновской летописи говорится: «Словеньскому же языку, якоже ръкохомъ, живущи на Дунай, прiидоша отъ скифъ» [Никоновская летопись. ПСРЛ. Т. 9. — М., 1965. — С. 5]. В Мазуринском летописце читаем: «Новопришельцы скифы начата именоватися словяня» [Мазуринский летописец. ПСРЛ. Т. 31. — М., 1968. — Л. 2 об]. В Иоакимовской летописи также сказано, что скифы — это славяне (Татищев В. Н. История Российская. — Т. 1. — М.-Л.: АН СССР, 1962. — С. 108).

Прикаспийский автор века Захир-ад-дин Мар’аши [XV век] упоминает о присутствии русов в районе Северного Кавказа в начале VI в. [Мараши. История Табаристана, Руяна и Мазандевана].

Описывая события, произошедшие на Востоке в 643 году, арабский автор ат-Табари (838–923) называет русских врагами арабов да и всего мира [Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о Славянах и Русских. - СПб, ИИАН, 1870. - С. 74].

Мы должны прийти к выводу: тот, кто категорически утверждает, что славяне неизвестны Древнему миру, является необразованным человеком.

Мало того, по всей видимости, в Средние века Египет оставался, в основном, славянским.

Л. Л. Савашкевич писал, что мамелюки в Египте поменяли религию, а были первично христианами (Leopold Leon Sawaszkiewicz . Le genie de l’Orient commente par ses monuments monetaires. Etudes historiques numismatiques, politiques et critiques. — Bruxelles, A. Van Dale, 1846. — P. 166).

Мартын Баумгартен (16 век) писал: "Теперь мамелюки сии все состоят из беглецов Христианских, которые рождающихся своих младенцев крестят. И сие делают не из благочестия, или любви к Христианскому закону; но потому, что сами они были некогда крещены. Почему у них никто, как Срацын, так и Жид, или кто-либо другой не может быть Мамелюком прежде, нежели крещен будет. Итак, большую часть их (мамелюков — авт.) составляет народ разных христианских владений, как-то: албанцы, сербы, итальянцы, испанцы и некоторые из немцев"(M. Baumgarten, 1594, P. 102). Итак, мамелюки не были арабами, не были тюрками. По описанию Пахимериса, они — славяне. Быть может, среди мамелюков были выходцы с Кавказа, так как мамелюки называли себя черкасами?

В 1640 году бургомистр Амстердама Николаас Витсен в «Северной и восточной Тартарии» писал о нравах, царивших на Кавказе перед приходом московитов:

«Черкесы, в особенности пятигорские, не хотят, чтобы их считали за татар, живущих в большом количестве вокруг них в этих местах. И по внешности они выглядят не так, как татары… Пятигорские черкесы, или черкесы с пяти гор, граничащие с крымскими татарами, живут в горах. У меня нет никакого доказательства того, что они татары. Они белы лицом и телом, это свидетельствует о том, что это люди другой расы», сообщая далее: «значительная часть населения Тарку (Тарки — город и владение дагестанских шамхалов), а также Крыма русские и говорят по-русски». Так вот кто они - предки мамелюков! Витсен пишет о казаках.

Попутно он сообщил, что весной, перед началом посевных работ черкесы «целый день пьют напиток, называемый буза, и справляют праздник, танцуя, играя на дудках и прыгая. После этого праздника они начинают обрабатывать землю». Известно, что слова «буза» (также «бузить», «бузать») сохранились только в славянских языках и обозначают как род пшенного кваса, обильное питье, стиль рукопашного боя, так и подготовку к драке: «Затевать, устраивать бузу <буза II>;скандалить». Несмотря на то, что считается, что в XVI веке множество казаков переселились на Кавказ, образовав Гребенское казачье войско, как это описано у Л.Ржевусского, отождествить кавказских черкесов со славянами довольно легко, ведь Витсен сообщил кое-какие сведения о запорожских казаках: «По нижнему течению реки Борисфена (Днепр) в Украине и в окрестностях живут племена, также называемые черкесами, они греко-православного вероисповедания, ныне находятся под властью великого султана турецкого. По-моему, неуменье отличить этот народ от черкесов у Каспийского моря является причиной того, что одни говорят, будто все черкесы язычиики, а другие — что все они христиане». Как можно заметить, голландец повествовал, что и в Крыму говорили по-русски – а ведь туда казаки не переселялись! Они там всегда жили.

Кстати, нечто близкое писал профессор, ректор Краковского университета Матвей Меховский (1457-1523гг.), умерший задолго до переселения казаков на Кавказ в "Трактате о двух Сарматиях" и из его сочинения мы можем узнать места проживания черкесов: "К югу <от Танаиса> есть еще кое-какие остатки черкесов (Circassorum). Это весьма дикий и воинственный народ, по происхождению и языку — русские" [Меховский Матвей. Трактат о двух Сарматиях. — М.-Л., ИАН СССР, 1936. — С. 94].

А также Энгельберт Кемпфер (1651 - 1716), написавший в своем работе о более поздних известиях: «Черкесы называются турками… У них язык общий с другими татарами, но большая часть говорит также по-русски» (из личного архива Г. Воли). Кого он назвал "татарами", сложно понять...

Итак, следует сказать, что мамелюки были, в основном, славянами. Следовательно, они должны были оставить после себя письменность. Быть может, иероглифика Египта - это славянское письмо?..

...Загадка «Текстов пирамид» не разгадана до конца до сих пор: в них исследователи сталкиваются с тем, что крайне сложно истолковывается. Да и само их открытие было, иначе и не скажешь, — мистическим. Зимой 1879 года на каирском базаре профессор Гастон Масперо краем уха прослышал о том, что внутри пирамид Саккары находятся помещения, стены которых покрыты иероглифическими надписями. Карьера этого уважаемого исследователя зависела от того, поверит ли он этим слухам или нет. К чести Масперо, он сделал предположение, что раз не затрагиваются ничьи интересы, то эти слухи, скорее всего, — похожи на правду. Опросив нескольких торговок, он выяснил, что иероглифические надписи видел некий бедуин. На закате дня этому бедуину привиделась стоящая у основания пирамиды пустынная лиса, которая, а он готов был поклясться самым дорогим, что у него было, чтоб убедить всех в своей правоте, — улыбалась ему! Сей номад воспринял эту улыбку как добрый знак и приблизился к пирамиде. У самого основания пирамиды он увидел широкую нору. Эта нора и привела его в короткий коридор пирамиды. Он подняв факел, зажег его и увидел, что стены помещения покрыты иероглифами, как бы отливающими позолотой. Масперо, прознавшему о случившемся с номадом, оставалось лишь найти пирамиду с норой у основания…

Известно, что «последней ступенью в развитии египетского языка является коптский язык христианизированного населения Египта... В 17 в. он был вытеснен арабским языком» [Абд ар-Рахмана ал-Джабарти «Египет в канун экспедиции Наполеона (Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий)». Том 2 (1776—1798 гг.). Перевод с арабского. — Москва, Главная редакция восточной литературы, 1974. — С. 464]. Таким образом, египетский язык являлся РАЗГОВОРНЫМ ЯЗЫКОМ ХРИСТИАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЕГИПТА ВПЛОТЬ ДО XVII-XVIII ВВ. НАШЕЙ ЭРЫ! Население в это время разговаривало на коптском языке. Что же он из себя представлял? Марко Фоскарино (16 в.) писал в своем "Донесении": "Москвитяне говорят и пишут на Славянском языке (in lingua Schiavona), как Долматинцы, Чехи (Bohemi), Поляки и Литовцы. Передают, что язык этот весьма распространен: ныне он хорошо известен в Константинополе при дворе Султана, и даже в Египте у Султана Вавилонии (il Soldano di Babilonia) его обыкновенно можно было слышать в устах Мамелюков (Mamelucchi)"[ Марко Фоскарино. Донесение о Московии // Донесение о Московии второй половины 16 века / Перевод В. И. Огородникова. — М., Императорское общество истории и древностей Российских, 1913]. Таким образом, "Донесение" Фоскарино свидетельствует о том, что мамелюки Египта были славянами, не забывшими своего родного языка. Не говорит ли это и о том, что мамелюки и копты разговаривали на одном языке, БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОДНОГО НАРОДА? Просто мамелюки - это военное сословие, а копты - это подданные султана, которые платили налоги. Мамелюки были, как и копты, христианами, о чем свидетельствует, как было указано ранее, Мартын Баумгартен: "Теперь Мамелюки сии все состоят из беглецов Христианских, которые раждающихся своих младенцев крестят" [Баумгартен, Мартин фон (1473-1535). Посетитель и описатель святых мест, в трех частях света состоящих, или Путешествие Мартына Баумгартена, Немецкой империи дворянина и кавалера, в Египет, Аравию, Палестину и Сирию, и возвращение оттуда в Германию, содержащее в себе, описание сих стран, многих островов, городов, селений и храмов, по их положению, естественным качествам и свойствам, с пользой и приятностию сообщенное свету в трех книгах / На российский язык переведено и для пользы общества издано коллежским советником Васильем Рубаном. — СПб.: Тип. Корпуса чужестран. единоверцов, 1794. — C. 102 ]. Далее М. Баумгартен сообщает, что мамелюки выжигали на пятках знак креста. Тут, судя по всему, он лукавит. Дело в том, что в Египте среди коптов до сих пор распространена традиция иметь вместо нательного креста крест-татуировку на теле. Видимо,"древнеегипетские" христиане вместо ношения нательного креста накалывали знак креста на коже. А в прежние времена, что вполне возможно, — не накалывали, а выжигали, чтобы носить изображение креста всю жизнь. О том, что мамелюки были христианами, говорит огромное количество христианской символики, присутствующей на древнеегипетских памятниках. Об этом говорит и — использование египетскими христианами-коптами древнеегипетских храмов в качестве христианских церквей и часовен. При этом известно, что копты не сбивали иероглифические надписи в "древнеегипетских" храмах. Оказывается, ещё в 16 веке мамелюки и копты бальзамировали тела своих усопших [См. Баумгартен М. Ук. соч. - С. 45]. Быть может, среди мамелюков было много тюрок? Дело в том, что в Средние века да и в начале Нового времени отличить одних от других было весьма затруднительно. Так, терские казаки, именуемые в государственных актах РИ "грузинами", прекрасно знали не только русский, но и тюркский язык, т. е. у них было два родных языка, что для тех времен не было в диковинку.

Например, офицер РИ Сергей Плещеев, посетивший Египет в 18 в., отмечает, что по просьбе Зюльфигар-бея, египетского сановника, некий "грузин" Осип Парамонов, охранявший русских дипломатов, постоянно напевал "турецкие песни", чем услаждал слух указанного бея [Плещеев С. Дневныя записки путешествия из Архипелагского, России принадлежащая острова Пароса въ Сирию и к достопамятным местам, в пределах Иерусалима находящимся, с краткою историею Алибеевых завоеваний Российскаго Флота Лейтенанта Сергея Плещеева в исходе 1772 лета. — СПб., 1773. — C. 7.]...

Скорее всего, мамелюки (да и копты) равно владели и русским и татарским языками, которые были для них родными.

В мамелюкском Египте меховая шуба была символом высокого положения не только для гражданских, но и для духовных лиц: «Шейха Хасана ал-Хафрави сместили и освободили от обязанностей муфтия шафиитов... назначив вместо него шейха Ахмада ибн Йусуфа ал-Халифи, облачив его в шубу почета» (конечно же, соболью - авт.) [Абд ар-Рахмана ал-Джабарти «Египет в канун экспедиции Наполеона (Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий)». Том 2 (1776—1798 гг.). Перевод с арабского. — Москва, Главная редакция восточной литературы, 1974. — С. 50]. Но ведь соболь в Леванте, как вы знаете, не водится. Собольи меха хорошо известны на Руси. Здесь он использовался, в частности, в качестве символа власти и знатного происхождения. Так, например, мехом соболя украшены головные уборы русских царей. И вот мы видим, что в собольих шубах ходят не только русские Цари и князья, но и египетские мамелюки. Мы должны прийти к выводу о русском происхождении мамелюков. Видимо, они принадлежали к одному и тому же правящему классу единого государства, расположенного в Евразии и в Африке. Вы верите в то, что рабы, купленные на невольничьем рынке, как уверяют нас псевдоисторики, имели устойчивую привычку облачаться в собольи шубы, как русские князья? Их «положение рабов» было весьма заманчивым, раз можно было носить собольи шубы. Разумеется, мамелюки не были рабами в общепринятом смысле слова, так как они подчинялись лишь султану Вавилона (Малого Вавилона; сейчас на месте Малого Вавилона — Каир) — имперскому наместнику в Египте. Город Великий Вавилон, или Великий Египет, находился, как вы уже знаете, в 300 км выше по течению Нила, который в Средние века назывался Евфратом... https://proza.ru/2015/10/17/768