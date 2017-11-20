Невероятные трудности невинных солдат вермахта
01:44. 20 ноября 2017 Просмотров - 588 2 коммент. Опубликовал: brahman
Школьник из РФ рассказывает в Бундестаге про невинных солдат вермахта, которые не хотели воевать в "так называемом Сталинградском котле",
UPD: Полная запись выступления:
Донное дно. Осталось только покаяться и выплатить компенсацию семьям невиновных солдат вермахта.
Успехи отечественной системы образования налицо. Надо усилить накал разоблачений преступлений сталинизма и установить еще больше памятников Солженицыну.
Данное выступление появилось аккурат к очередной годовщине контрнаступления Красной Армии под Сталинградом. Киселев.ЖПГ
PS. На страничке гимназии в ВК https://vk.com/mbou_gimnazia, где учится Николай Десятниченко, прелестное:
Сегодня, 19 ноября, в 13:30 немецкие школьники гимназии имени Фридриха и гимназисты города Новый Уренгой участвуют в Центральном траурном митинге в Бундестаге.
Гимназисты выступят перед политиками и представят проекты, посвящённые памяти жертв войны и тирании. Центральный траурный митинг организован Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями и при активной поддержке компании Wintershall, которая на протяжении десяти лет являлась спонсором международного проекта по обмену школьниками между гимназией г. Новый Уренгой и гимназией им Фридриха.
NB! В гимназии видимо начали подозревать, что грядет недоброе и снесли компроментирующий пост про жертв войны и тирании. Сайт гимназии http://www.gymnasium-nur.ru/ с утра не работает. Видимо что-то случилось…
PS. Хорошо бы проверить эту гимназию, чему там на самом деле учат.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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ну,вот и мальчиш плохиш,собственной персоной.А ещё мне кажется,что образование сделало его шизофреником,не отличающим реальность от фантазии и виртуальности.Голосуем за Едро и не такое ещё увидите!
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При голосовании люди выбирают кого-то из списка для голосования. А кто у нас в списке? ЕдРо, “Справедливая Россия”, Жирик, КПРФ. и … “Яблоко”. Пункта “Против всех” нету. Ну и за кого из этих надо голосовать? Я бы проголосовал за Старикова и его “Великое Отечество”, но его нет в списке – прокатили при сборе подписей по отработанному сценарию. Остается одно – не ходить на выборы, но ЕдРО от этого только крепчает. Получаешь от неучастия в выборах только моральное удовлетворение. А так – все равно, что проголосовал за ЕдРо.