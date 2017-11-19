Следы Глобальной Катастрофы (Великого потопа) на территории России, в памятниках старинной русской литературы

По крупицам всплывают тщательно скрываемые официальной Х/Зторией отголоски великого потопа (одного из..) некогда накрывшего нашу землю..Но, шила в мешке не утаишь, всего на свете не отследишь, нет-нет, да и покажется острие шила правды из мешка лжи, уколет прям в сознание – а ведь было что то..А что именно, почему, когда – теперь можно лишь догадываться..

Публикую здесь небольшой отрывок из “Древней Росийской Вивлиофики” (часть восьмая) издаваемой Николаем Новиковым для «обличения несправедливого мнения тех людей, которые думали и писали, что до времени Петра Россия не имела никаких книг, кроме церковных».Н. И. Новиков понимал необходимость публикации исторических памятников палеографической точности, свода разноречий, составления алфавитных указателей и т. п.

В противовес модному французскому воспитанию Н. И. Новиков пытался найти примеры для подражания в добродетелях предков, в нравственной высоте и силе старых русских начал, которые должны были содействовать укреплению национального самосознания и дать «начертание нравов и обычаев наших предков», чтобы мы познали «великость духа их, украшенного простотою».

Основной недостаток — отсутствие системы, хронологической последовательности. Материал публиковался, очевидно, по мере его поступления, источники указывались. Акты и летописи, напечатанные в «Вивлиофике», и в своё время признавались неточными. Это, однако, не умаляет исторического значения «Вивлиофики», до сих пор представляющего значительный научный интерес.

Материал для своих изданий памятников старины Н. И. Новиков черпал из древлехранилищ частных, церковных, а также государственных, доступ к которым разрешен ему императрицей Екатериной II в 1773 году. Н. И. Новиков и сам составил себе собрание рукописей исторического содержания. Много материалов предоставили Н. Н. Бантыш-Каменский, Г. Ф. Миллер, М. М. Щербатов и др., а также и сама Екатерина II, поддержавшая издание «Вивлиофики» щедрыми субсидиями.(википедия)

Итак, вот он, тот отрывок (стр.397-398) в котором говорится о недавнем потопе, который жив еще в памяти людской, современников этого путешественника, тех, у которых он черпал сведения..

Обратите внимание - Древние Сибяряки и Руские говорят – До Потопа…СТОП!!! До какого потопа? О каком потопе совершенно спокойно (так, как будто все об этом знают, и в подробностях описания нет нужды) повествует как сам автор (посланный самим царем) так и разсказчики (с его слов)

Почему мы ничего не знаем об этом от официальной истории? И это не просто потоп (речка вышла из берегов) там слоны с мамонтами плавали, это значит что и населенные пункты смывало (мамонт размером и весом с бревенчатый дом) если не более того.

В этом маленьком отрывке, весьма много сведений, подтверждающих альтернативную версию истории, о не так давно произошедшем потопе, с грязе-селевыми потоками, сотворивших напластования слоев грунта, поверх существующего на тот момент уровня почвы, содержащих в себе различные артефакты, как то – останки тел, кости, обломки керамики, предметы, утварь, и прочая, что продвигаясь собирал сель..

Обычно, ведя раскопки, специалисты принимают во внимание глубину залегания найденного артефакта, при расчете его возраста, без учёта того, что различные слои не обязательно образовывались в результате оседания пыли в течении многих тысяч лет, а чаще всего одномоментно, путем грунтового напластования, грязе-селевыми потоками..В таком разсмотрении, всё найденное можно смещать как во времени (это было гораздо позже, ближе к нашему времени) так и в пространстве (откуда принесло артефакт на место обнаружения – неизвестно) По большому счету, рушится весь карточный домик СОВРЕменной Х/Зтории..

Разсмотрим же отрывок сей, со тщанием подвергнув его подробному, детальному анализу :

Местные жители повествуют открыто, о том что МЕСТА ИХ БЫЛИ ВЕСЬМА ТЕПЛЫЕ (до потопа) И СЛОНОВ ТАМО ИМЕЛОСЬ МНОЖЕСТВО..О том что случился потоп (!!!) что слоны и “прочие твари” плавали по воде, и ПОТОПЛИ В ГРЯЗЯХ (нанесенные селевыми потоками) и болотах (естественно образовавшихся тогда же) что само по себе, прямо, черным по белому, слово в слово подтверждает версию современного руского интернет-сообщества альтернативной истории, о последствиях несомненно бывшего не так давно потопа..

И ниже – (подчеркнуто синим) автор подвергает сомнению правдоподобность сведений о перемене климата “выключая токмо о перемене климата” и дает свою версию произошедшего (подчеркнуто желтым)

Но если разобраться – с какой стати ему подвергать сомнению данные сведения? Ведь автор никогда не жил и вообще не бывал в тех местах..На каком основании он выдает свою трактовку события? Возможно что веские причины для этого были (цензура?) но зачем тогда вообще было упоминать о том событии?

Скорее всего (я так думаю) автор искренне не поверил некоторым деталям, в рассказах местных жителей, и пытается адаптировать для себя (а следовательно и для заказчика) то, что не помещается в его сознание, противоречит имевшимся на тот момент сведениям, утвержденных официальной наукой того времени..Ведь не упомянуть об этом он тоже не мог – сведения то имеются..И если кто то, а не он, донесет их до высочайшего заказчика, получится немалый конфуз, как то так..

Но вот сам факт потопа, автор сомнению не подвергает ни коим образом (подчеркнуто желтым) СИЕ МНЕНИЕ НЕ ЛЬЗЯ ВЕСМА УНИЧТОЖИТЬ - что и говорить, сказано более чем утвердительно..

Вряд ли здесь имеется в виду библейский потоп, ибо время его (по легенде) слишком отдалено от описываемой действительности, да и сам характер подробностей, излагаемых местными жителями говорит о событии как о недавно произошедшем.И скорее всего этих потопов было не так мало, в истории планеты.

Возможно эти потопы есть удобный инструмент зачистки поверхности от закончивших свой путь, достигших поставленных задач цивилизаций (ЗАЧИСТКИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ МАТРИЦЫ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ НОВОЙ ЭПОХИ - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/27546…< ![CDATA[]]> возможно это совсем не связано с людьми (процессы космического масштаба) но то что это происходит периодически – сомнению не подлежит (ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ, ИЛИ НОВОЕ О ПОТОПАХ - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/38925…< ![CDATA[]]> ) И КСТАТИ, ПРО МАМОНТОВ (2 части - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/38451…< ![CDATA[]]>)

Ну а что до слонов то, говоря словами Полиграф Полиграфыча Шарикова – “..слоны, они животные полезные..” (“Собачье Сердце” М.А.Булгаков) Еще во второй четверти XV века в Евразии жили «неведомые» звери, видно по карте Борджиа 1430 года. На ней в районе между Камой и Яиком изображен мамонт верховного правителя с седлом на спине (то что это именно мамонт, видно по изображенной шерсти на туловище объекта)

Да и изображения слонов на территории погибшей в мировой катастрофе (подробнее - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/56129…< ![CDATA[]]> ) страны Катай – не редкость..(карта Келлера 16 век )

Вот леопард, на старинной карте 15го века, примерно район Белого моря..

Вот грифон, на той же карте, район современного г.Воркута

И таких изображений, подтверждающих иной, более теплый (чем в наше время) климат северных территорий нашей страны, множество (из того что сохранилось на данный момент) А сколько еще всего кануло в лету, или содержится в спецхранах и запасниках музеев, в частных коллекциях? Острие шила правды все равно выглядывает из мешка лжи, как ни крути..

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Слишком длинным этот пост решил не делать – тема всем известная и многими трудами соратников освещена интересующемуся пользователю, да и аз, грешный, приложился , по ссылкам можно ознакомиться кое с чем (СЛЕДЫ ПОТОПА В ТВЕРИ - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/36435…< ![CDATA[]]> ) так, информация к размышлению..(ЛЕДНИК В АФРИКЕ ИЛИ ГИГАНТСКИЙ ШПАТЕЛЬ - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/38975…< ![CDATA[]]> )

И в довесок – ссылка на ресурс (ВКонтакте) где можно скачать и спокойно изучать этот ценный исторический документ в 20 частях (!!!) Правда много неинтересного, откровенно скучного (если долго читать – сама манера изложения сильно отличается от современной) но кое что выудить, я думаю можно..В основном это официальные документы, деловая переписка (грамоты) но есть и такие вот реликвии.(отчет о путешествии) есть даже театральные постановки того времени, комедии..

П.С. вообще, сама манера и стиль официального письма того времени обязывала к соблюдению многих формальностей, положенных по чину, как то – перечисление регалий, клятвы верности правителю, выражения благодарностей всякого рода ему же, и прочая и прочая, и читать всё это долгое время весьма утомительно современному человеку (на мой взгляд)