Новые доказательства возможной глобальной катастрофы

ВСТУПЛЕНИЕ:

Данная тема является продолжением статьи “Раскрыты тайны Ангкора и плато Гизы – маятник Ориона и Дракона. Апокалипсис сегодня?” В прошлый раз я рассматривал только один источник, книги Грэма Хэнкока, в этом материале я рассмотрю разных авторов, в работах которых есть упоминания о теории катаклизмов и изменении климата в прошлом. А начну я, с самого пожалуй интересного источника:

“- Двадцать тысяч лет назад, когда ещё большую часть Европы покрывали ледники, Север Африки представлял собой довольно-таки цветущий земной край. А когда ледники отступили, и климат стал суше, вот тогда и начались периоды засухи. Но мы сейчас не об этом. Если из космоса посмотреть на географический район северо-востока Африканского континента, то можно увидеть среди песков пустыни прекрасный распускающийся цветок голубого лотоса, который образует река Нил (между прочим, кто ещё не знает, сейчас это самая длинная река в мире). Благодаря её широкой треугольно-чашеобразной дельте, имеющей выход в Средиземное море, лепесткообразными прожилками рек в районе самой дельты, а также длинной извилистой ленте реки, Нил похож на распускающийся цветок лотоса на длинном стебле. А двенадцать с половиной тысяч лет назад, благодаря береговой линии данной дельты, сходство с лепестками цветка лотоса было идеальным. Практически у «основания цветка» в то время располагалась < ![CDATA[ ]]> Шамбала< ![CDATA[]]>, точнее Преддверье Шамбалы. Предыдущее её местонахождение было на берегу великолепного озера, там, где ныне воды Чёрного моря. А последующее уже непосредственно в горах на Беловодье, где Преддверье Шамбалы находится и поныне.

- Подожди, минуточку, ты перед этим говорил, что возле «основания цветка» располагалось Преддверье Шамбалы?! Выходит, что раньше Преддверье Шамбалы находилось практически в очагах цивилизации. А значит, как я понимаю, это предполагает возможность более частого контакта Бодхисатв с людьми?

- Ну, в начале становления цивилизации это является просто необходимостью. Так что нет ничего удивительного в том, что Бодхисатвы открыто присутствовали среди людей. Тем более, что всё человечество в то время представляло собой небольшие группки людей, которые естественно оберегались от внешних земных и космических факторов.”

Что же заставляет исследователей, энтузиастов и некоторых представителей официальной науки верить в существование предыдущих цивилизаций, их уничтожении катаклизмами и зарождении на их останках нашей цивилизации, давайте разберём этот момент.

1. МИФОЛОГИЯ.

В мифах разных народов мира присутствует информация о потопе. Говоря о повсеместном распространении сообщений о катастрофе, английский этнолог Дж. Фрезер отмечает, например, что из 130 индейских племен Северной, Центральной и Южной Америки нет ни одного, в мифах которого не отразилась бы эта тема.

Примеры: “Кодекс Чималпопока“:

“Небо приблизилось к земле, и в один день все погибло. Даже горы скрылись под водой… Говорят, что скалы, которые мы видим теперь, покрыли всю землю, а “тетзонтли” (каменная лава) кипело и бурлило с большим шумом и вздымались горы красного цвета…”

“Пополь-Вух“:

“Был устроен великий потоп… Лик Земли потемнел, и начал падать черный дождь; ливень днем и ливень ночью… Люди бежали в отчаянии… Они пытались взобраться на крыши домов, которые обрушивались и швыряли их на землю. Они пытались залезть на вершины деревьев, но деревья сбрасывали их, люди искали спасения в пещерах и гротах, и они погребали людей. Так была завершена гибель (рода, расы) людей, обреченных на уничтожение”.

“Память об этом сохранилась и у индейцев бассейна Амазонки, предания которых рассказывают, что однажды раздался страшный рев и грохот. Все погрузилось во мрак, а потом на землю обрушился ливень, который смыл все и затопил весь мир. “… Вода поднялась на большую высоту, – гласит одно из бразильских преданий, – и земля вся была погружена в воду. Мрак и ливень не прекращались. Люди бежали, не зная, куда укрыться; взбирались на самые высокие деревья и горы”.

“Книга Дзиан”:

43. Они построили огромные города. Из редких почв и металлов строили они, из огней изверженных, из белого камня гор и черного камня, высекали они свои собственные изображения, по размеру и подобию своему, и поклонялись им.

44. Огромные изображения воздвигли они, в девять yatis высоты, в размер своих тел. Внутренние огни уничтожили землю их отцов. Вода угрожала Четвертой.

45. Надвинулись Первые великие воды. Семь больших островов поглотили они.

46. Все благочестивые спасены были, все нечестивые истреблены. Вместе с ними большинство огромных животных, происшедших от пота Земли.

“Песни птицы Гамаюн – Клубок шестнадцатый”

16.28 Как разбил Дажьбог Золотое Яйцо –

Раздался голос Рода небесного:

– Из Яйца возникает Великий Огонь!

Наступает Конец Света Белого! 16.29 Поднимаются Воды Великие!

Пришло время очистить Землю!

Расступись во все стороны,

Мать Земля! Гнев идет!

“Книга мертвых, глава 175″:

“Они воевали, они погрязли в раздорах, они причиняли зло, они возбуждали вражду, они совершали убийства, они творили горе и угнетение… [Вот отчего] я собираюсь смыть все, что ни сотворил. Земля должна омыться в водной пучине яростью потопа и снова стать чистой, как в первобытные времена”.

Некоторые исследователи считают, что был не один всемирный потоп, и человечество не один раз уничтожалось водой, даты называются самые разные, можно встретить цифру далеко уходящую в прошлое 300 тысяч лет назад, но более интересна цифра: около 13 тысяч лет назад.

“Вы помните только один потоп, – говорили в VI веке до н. э. философу Солону египетские жрецы, – а их было много до этого. Время от времени наша цивилизация, как и других народов, уничтожается водой, которая обрушивается с неба… Человечество постигали в прошлом и еще постигнут в грядущем многочисленные катастрофы”.

Также можно встретить информацию о небесных телах, комете или метеоритах, которые падали на землю.

“Некоторые исследователи допускают также мысль о столкновении в прошлом нашей Земли с кометой или, как считает американский исследователь И. Великовский, даже с хвостом кометы. Уж не об этом ли небесном “Великом Змее”, появившемся в небе и упавшем на Землю, читаем мы в пятой книге кодекса майя “< ![CDATA[ ]]> Чилам Балам< ![CDATA[]]>“? “Шел огненный дождь, – гласит кодекс, – земля покрылась пеплом, деревья клонились к земле. Камни и деревья были разбиты. С неба сорвался Великий Змей… Небо вместе с Великим Змеем рухнуло на Землю и затопило ее”.

Предполагаемое столкновение Земли с ядром кометы способно причинить нашей планете бедствия не меньших масштабов, чем встреча с астероидом. Как рассчитал известный американский астроном Г. Юри, энергия, выделившаяся от такого столкновения, была бы равна энергии 500000 водородных бомб.

Целый ряд дошедших до нас сообщений, связанных с катастрофой, упоминает о появлении на небе каких-то тел, упавших затем на Землю (или удалившихся от нее). Так, в V книге “Сибиллы” говорится о появлении на восточном горизонте какого-то огненного тела, свет которого затмил свет Солнца и которое затем обрушилось в океан. Ирландские предания говорят о странных “облаках”, возникших на небе после потопа, которые распадались и падали на Землю, причиняя величайшие разрушения. Очевидно, к числу подобных сообщений принадлежит и одно из индийских преданий, утверждающее, что после потопа на небе взошло семь солнц, а потом одно солнце пожрало шесть остальных.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА.

“Первой из двух счастливых земель и стран, которые я, Ахурамазда, создал, была Арйана Вэджа… Но вслед за этим Ангро-Майнью, носитель смерти, создал в противовес ей могучую змею и снег. Теперь там десять месяцев зимы и лишь два месяца лета, там мерзнет вода, мерзнет земля, мерзнут деревья… Все кругом покрывает глубокий снег, и это самая ужасная из напастей…”

“И Ахурамазда обратился к Йиме и сказал ему: “О справедливый Йима… На материальный мир собирается пасть роковая зима, несущая с собой неистовый разрушительный мороз. Губительная зима, когда выпадает огромное количество снега… И погибнут все три вида животных: те, что живут в диких лесах, те, что живут на вершинах гор, и те, что живут, в глубине долин под защитой хлевов.

А посему построй себе вар 30 размером с пастбище. И принеси туда представителей всякого рода зверей, великих и малых, и скота, и людей, и собак, и птиц, и огонь пылающий.

Сделай так, чтобы там текла вода. По берегу водоема на деревья посади птиц среди вечнозеленой листвы. Посади там образцы всех растений, самых красивых и благоухающих, и плоды самые сочные. И все эти предметы и существа уцелеют, пока они находятся в варе. Но не вздумай поместить сюда существ уродливых, бессильных, безумных, безнравственных, лживых, злых, ревнивых, а равно людей с неровными зубами и прокаженных”.

“Асин велел человеку набрать как можно больше дров и покрыть хижину толстым слоем тростника, потому что грядет Великий Холод. Подготовив хижину, Асин с человеком закрылись в ней и стали ждать. Когда наступил Великий Холод, пришли дрожащие люди и стали просить у них головешку. Асин был тверд и делился угольками только со своими друзьями. Люди стали замерзать, они кричали весь вечер. К полуночи все они умерли, молодые и старые, мужчины и женщины… Лед и слякоть держались очень долго, все огни погасли. Мороз был густой как кожа”.

Как и в авестийских преданиях, здесь великий холод тоже сопровождался великой тьмой. Говоря словами старейшины тоба, эти несчастья были ниспосланы, “потому что, когда земля полна людей, ей приходится изменяться. Приходится сокращать население, чтобы спасти мир… Когда пришла долгая тьма, солнце исчезло и люди стали голодать. Когда еда совсем кончилась, они стали есть своих детей. И в конце концов они умерли…”

Из приведённых источников можно сделать вывод, что земля как минимум один раз была затоплена, районы, где раньше было тепло покрылись снегом, климат изменился, на землю падали небесные тела, комета или метеориты, люди, ставшие свидетелями этих событий, сохранили их в своих устных преданиях, как память о том, что было и как предупреждение последующим поколениям о том, что это может повториться.

2. ДРЕВНИЕ КАРТЫ.

Это карты Пири Рейса, Арантеуса Финауса, Хаджи Ахмеда и Меркатора, созданные в разное время и независимо друг от друга.

Немного остановлюсь на карте Пири Рейса.

Экватор Земли измерен с точностью около 100 км, без чего построение карты было бы невозможно.

Береговая линия Антарктики соответствует той, что была по крайней мере 6000 лет назад, когда её ещё не покрывал лёд последнего ледникового периода.

Карта является одной из первых, показывающих обе Америки. Ранние исследования подтверждают, что на карте уже были точные координаты Америк всего через 21 год после путешествий Колумба, который доплыл не до самих континентов, а только до Карибских островов. Надписи на карте Рейса говорят о том, что он использовал более древние карты, в том числе и рисованные самим Колумбом. Рейс полагает, что древние карты были доступны Колумбу и стали побуждением к его экспедициям.

Центр проекции карты-источника был расположен в месте, которое сейчас занимает египетский город Александрия – древний культурный центр, где находилась величайшая библиотека древности.

Рейс в комментариях пишет, что некоторые из его источников датированы временем Александра Македонского (332 г. до н.э.).

Карта Пири Рейса, являющаяся подлинным документом и никоим образом не подделкой, изготовлена в Константинополе в 1513 году. На ней изображен западный берег Африки, южное побережье Южной Америки и северный берег Антарктиды.

Пири Рейс не мог получить информацию о последнем регионе от современных исследователей, поскольку Антарктида оставалась неоткрытой до 1818 года – более 300 лет со дня, когда он нарисовал свою карту.

Свободная от льда береговая кромка Земли Королевы Мод, изображенная на карте, является величайшей загадкой, поскольку последней датой, когда ее можно было обследовать и нанести на карту, является 4000 год до н.э.

Самую раннюю дату, когда такая задача могла быть решена, трудно указать точно, но, по-видимому, литораль Земли Королевы Мод оставалась не скрытой подо льдами в течение как минимум 9000 лет – пока ее не поглотил расширяющийся ледник.

Истории неизвестна цивилизация, которая имела бы возможность или потребность обследовать эту береговую линию в указанный период между 13000 и 4000 годами до н.э.

Как это можно объяснить? Пири Рейс любезно дает нам ответ в заметках, написанных его рукой на полях карты. Он говорит, что не несет ответственности за первичную съемку и картографию. Напротив, он признается, что играл роль простого компилятора и копииста, а его карта базируется на большом числе карт-первоисточников.

То есть, ещё до периода официальной истории существовала цивилизация, которая либо долго и много плавала, либо летала.

ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ И УПОМИНАНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОТАХ РАЗНЫХ АВТОРОВ.

Ча́рльз Ха́тчинс Хэ́пгуд (англ. Charles Hutchins Hapgood, 15 мая 1904, Нью-Йорк — 21 декабря 1982, Гринфилд, Массачусетс) — американский учёный известный как автор, теории катастрофического сдвига полюсов.

“Вкратце она предполагает возможность проскальзывания по всей поверхности соприкосновения пятидесятикилометровой литосферы нашей планеты относительно ее центрального ядра. Утверждается, что именно таким образом большие участки Западного полушария сместились в южном направлении к экватору, а расположенные южнее — соответственно к южному Полярному кругу. Не следует понимать это так, будто перемещение проходило строго в направлении север-юг, вдоль меридиана; скорее всего, произошел поворот вокруг центральных равнин того, что теперь называется Соединенными Штатами. В результате этого северо-восточный сектор Северной Америки (где в Гудзоновом заливе прежде находился Северный полюс) переместился на юг, за пределы Полярного круга, в умеренные широты, а в то же время северо-западный сектор (Аляска и Юкон) сдвинулся на север внутрь Полярного круга вместе со значительной частью северной Сибири.

В Южном полушарии, согласно модели Хэпгуда, материк, который мы теперь называем Антарктидой и значительная часть которого находилась раньше в умеренных и даже теплых широтах, целиком переместился в пределы Полярного круга. Величина сдвига составила около 30° (порядка 3 тысяч километров); он произошел в основном между 14 500 и 12 500 годами до н. э., но некоторые связанные с этим явления планетарного масштаба продолжались со значительными интервалами вплоть до 9500 года до н. э.”

Грэм Хэ́нкок (англ. Graham Hancock; род. 2 августа 1950, Эдинбург, Шотландия) — британский писатель и журналист, автор более десятка книг и двух документальных фильмов, снятых им для британского телеканала Channel 4. Книги Хэнкока были переведены на 27 языков и изданы суммарным тиражом более чем в 5 миллионов экземпляров.

“Как знает каждый школьник, изучающий географию, подлинный север (Северный полюс) не совсем то же, что север магнитный, то есть направление, на которое показывает стрелка компаса. Действительно, сегодня магнитный полюс находится в Северной Канаде, примерно в 11 ° от настоящего Северного полюса. Недавние, исследования в области палеомагнетизма показали, что в последние 80 миллионов лет магнитная полярность Земли подвергалась инверсии свыше 170 раз…

Что вызывает это реверсирование поля?

Во время своего преподавания в Кембриджском университете геолог С. К. Ранкорн опубликовал в журнале “Сайентифик Америкен” статью со следующим утверждением:

“Похоже, нет сомнения, что магнитное поле Земли связано каким-то образом с вращением планеты. И это ведет к примечательным выводам относительно вращения Земли… Неизбежным выводом является то, что ось вращения Земли перемещалась. Иными словами, планета “перекатывалась “, что изменяло расположение ее географических полюсов”.

Ранкорн, как видно, ведет речь о некоем реверсе, развороте полюсов на 180 °, когда Земля буквально кувыркается – но ведь к таким же результатам с точки зрения палеомагнетизма могло бы привести и проскальзывание коры

относительно географических полюсов. В любом случае последствия для цивилизации и для жизни вообще были бы невообразимо ужасны.

Разумеется, Ранкорн может ошибаться; возможно, инверсия полюсов может произойти и в отсутствие других переворотов.

Но он может быть и прав.

Согласно сообщениям, опубликованным в “Нейчур” и “Нью-Сайентист”, последняя геомагнитная инверсия произошла всего 12400 лет назад – в XI тысячелетии до нашей эры.

Это, разумеется, то самое тысячелетие, когда погибла, по-видимому, древняя цивилизация Тиауанако в Андах. О том же тысячелетии напоминают ориентация и проект великих астрономических монументов на плато Гизы и характер эрозии Сфинкса. И именно в XI тысячелетии до н.э. внезапно потерпел неудачу “преждевременный сельскохозяйственный эксперимент” в Египте. Тогда же по всему миру вымерло огромное количество видов крупных млекопитающих. Список можно продолжить: резкий подъем уровня моря, ветры ураганной силы, штормовые грозы, вулканические возмущения и т. д.

Ученые ожидают, что следующая инверсия магнитных полюсов Земли произойдет около 2030 года. Ожидает ли нас планетарное бедствие? Не собирается ли молоток ударить после 12500 лет работы маятника?”

Алекса́ндр Альфре́дович Горбо́вский (14 января 1930, Киев, Украинская ССР, СССР — 9 декабря 2003, Лондон, Великобритания) — советский писатель, историк-востоковед и индолог, автор научно-популярных и научно-художественных книг, фантастических рассказов. Кандидат исторических наук (1959), член Союза писателей СССР (1979).

Горбовского я уже цитировал, когда писал выше о мифологии, приведу ещё несколько цитат из его книг. Сам Горбовский делает следующий вывод о предполагаемом периоде катаклизмов на земле. “Таким образом, две эти даты – 11 650 (11 652 или 11 653) год до н. э. и 11542 год до н. э. – можно считать предполагаемыми временными рамками начала и завершения эпохи катастрофы”. Однако у него есть и цифра 10 400 г. до н.э. т.е. 12 400 лет назад, точно такая же дата, которая указана выше у Хэнкока.

“Удивляет повсеместность и одновременность этого перерыва. Он прослеживается на американском материке, в Европе и, наконец, в Центральной Азии. В горах Курдистана есть знаменитая пещера Шанидар, культурные слои которой представляют собой как бы непрекращающуюся хронику 100 000 лет человеческой истории. Один слой следует за другим, одна эпоха сменяет другую, пока на рубеже все той же даты - 10 400 лет до н. э. – не наступает внезапного перерыва”.

“Сведения о местных катаклизмах часто “наслаиваются” на воспоминания о той гибельной катастрофе, память о которой хранят все народы мира. И поэтому трудно выяснить точно, когда произошла предполагаемая всемирная катастрофа. Но можно все-таки попытаться ответить на этот вопрос.

Климатология. Советские ученые академик В. А. Обручев и Е. М. Хагемейстер высказали предположение, что конец последнего ледникового периода в Северном полушарии прямо связан с опусканием некой суши в Атлантическом океане. Опускание этой суши позволило Гольфстриму устремиться на север, и эпоха оледенения в Европе и Гренландии пришла к концу.

Время от времени в руки исследователей попадают различного рода находки, подтверждающие, что некогда в Атлантическом океане действительно существовала суша. Так, в шведском журнале “Ймер” была опубликована статья об открытии ученого П. В. Колбе, который, беря пробу дна Атлантического океана с глубины 3600 метров, извлек остатки водорослей, которые могут существовать исключительно в пресной воде. Единственным объяснением этого открытия может быть предположение, что на этом месте некогда существовала суша.

В 1898 году команда французского корабля, занимавшаяся ремонтом кабеля, проложенного по дну Атлантического океана, случайно вынула на поверхность кусок скалы вулканического происхождения. Находкой заинтересовались ученые. Оказалось, подобная стекловидная лава могла образоваться только при атмосферном давлении. Лава эта датируется 13-м тысячелетием до н. э.

Конец оледенения в Европе относят, как известно, к 10-му тысячелетию до н. э. Следовательно, катастрофическое опускание суши в Атлантике должно было произойти где-то между этими двумя датами.

Цифры эти полностью вписываются в ту дату опускания Атлантиды, которую мы находим у Платона, – 9570 год до н.э., т.е. тоже 10-е тысячелетие.

По мнению ряда исследователей, тогда же, то есть где-то в районе 10 000 лет до н.э. в мире произошел и другой климатический сдвиг: резкое возрастание влажности.

Гидрография. Ниагарский водопад состоит из целого ряда каменных ступеней, которые в течение долгого времени испытывали напор падающей воды. Когда одна из таких ступеней оказывалась размытой, вода устремлялась на следующую и т. д. Удалось установить, что время появления Ниагарского водопада, возникшего в результате резких геологических сдвигов, происшедших в этом районе, – 8-13-е тысячелетие до нашей эры”.

«Как видим, сообщения, относящиеся к катастрофе, свидетельствуют, что период этот отмечен также активизацией вулканической деятельности. Выше говорилось об образце лавы, взятом со дна Атлантического океана. Недавно во время бурения скважины в ледяном панцире Антарктиды на глубине почти полутора километров были обнаружены следы вулканического пепла. Сейчас исследователи пытаются определить, был ли занесен этот пепел с других континентов или же это результат местной вулканической деятельности. Однако любопытнее всего дата, к которой относится пепел: от 8-го до 12-го тысячелетия до н. э.”

“Не меньшим изменениям подвержена и земная орбита. Геологи пришли к выводу, что каждые 92 тысячи лет Земля меняет форму своего движения вокруг Солнца, то приближаясь, то удаляясь от него.

Таким образом, положение нашей планеты в пространстве далеко не стабильно, со всеми климатическими и прочими последствиями, которые вытекают из этого факта для ее обитателей. Однако во всех этих случаях речь идет главным образом о медленных изменениях; мы же говорим о переменах, носящих катастрофический характер. Что же могло бы вызвать подобное внезапное смещение полюсов? Согласно расчетам советского ученого Г. Д. Хизанашвили, ось вращения Земли всегда должна совпадать с осью максимального момента инерции. Любое смещение масс на земной поверхности изменяет ось максимальной инерции. Соответственно на тот же угол должна отклониться и ось вращения, то есть произойти смещение полюсов Земли. Это может случиться в результате больших геологических сдвигов.

Так, образование восьмикилометрового массива Гималаев, переместив на несколько градусов земную ось, вызвало смещение полюсов. В результате этого, отмечает один из исследователей, огромные пространства, покрытые буйным растительным покровом и населенные множеством животных, обратились в ледяную пустыню.

В другом случае, и именно об этом идет здесь речь, к такому смещению масс на поверхности Земли могла привести гигантская приливная волна. Следствием этого должно было стать изменение оси вращения Земли и смещение полюсов”.

Ещё у Горбовского есть один интересный момент, на который я обратил внимание: “Один из вавилонских клинописных текстов год, когда произошел потоп, называет “годом ревущего дракона”. Конечно, это может быть годом дракона, как у нас сейчас есть год дракона по китайскому календарю, но также, на мой взгляд, это может указывать на период (промежуток) времени, когда созвездие дракона находилось в своей наивысшей точке (либо было близко к ней), а Орион в низшей точке (либо близок к ней).

Элизабет Хэгенс - американская последовательница теории ИДСЗ, доктор антропологии, активный участник научного союза университета Цинциннати, разработчик проектов использования восстанавливаемой энергии в северо-западных штатах США, редактор издания “Акорн Ньюс”.

В одной из её работ можно прочитать следующее: “В наше время геологи начинают по-научному исследовать этот период по совершенно другой причине. Они сейчас могут точно определить момент около 10 600 г. до н.э., когда глубоководное северо-атлантическое течение “неожиданно” изменило своё направление. Это течение идёт на юг от Гренландии и огибает оконечность Африки, оно играет огромную роль в современном климате, довольно мягком для Западной Европы. Оно формируется, когда плотные, солёные воды с юга охлаждаются около Гренландии и становятся достаточно тяжёлыми, чтобы опуститься ко дну океана. Оно было очень слабым, если не отсутствовало вовсе, во время последнего оледенения, но, вероятно, внезапно возобновилось около 10 600 г. до н.э. – точно в конце ацтекского дня Крокодила и начале дня Ветра. Тогда же увеличилась концентрация парниковых газов. Учёные установили их накопление, но не знают точно, вызвали ли они потепление климата. Несколько столетий спустя (всего лишь несколько градусов прецессии) стали таять льды Северного полюса и стал повышаться уровень Мирового океана. Цепь причин, которая вызвала эти события, пока неизвестна”.

Е. В. Андреева

“Исследования, произведённые в Заполярье, доказали, что до ледникового периода здесь был более тёплый климат. На Новосибирских островах найдены остатки стволов ольхи и берёзы. На Большом Ляховском острове обнаружены многочисленные остатки мамонтов, что доказывает, что здесь было много трав, служивших пищей этим огромным животным. В тундре северной Сибири росли деревья высотой 4–6 метров. А на острове Новая Сибирь найдены остатки тополя, полярной лиственницы, секвойи и других толстоствольных деревьев.

Почему же началось оледенение в северном полушарии Земли несколько десятков тысячелетий назад и почему за последние тысячелетия оно почти прекратилось, а на южном полушарии осталось?

Е. Хагемейстер отвечает на эти вопросы так: по-видимому, появилось какое-то препятствие, прекратившее доступ тёплому морскому течению Гольфстрим из Атлантического океана на север. Этим препятствием могли быть только новые участки суши, возникшие в океане.

Принимая во внимание вулканическую деятельность и землетрясения в области океана, вулканическое происхождение островов, возможность, и теперь ещё не пропавшую, возникновения новых островов и то, что в более древние времена вулканизм в районе Атлантического океана был значительно более сильным, можно считать вероятным, что некогда в океане возник большой массив суши, который был назван Атлантидой.

Может быть, вначале возникали отдельные острова, которые затем объединились в большой остров или материк, загородивший доступ тёплому течению Гольфстрим с юга на север. С течением тысячелетий этот материк стал постепенно погружаться, дробясь на части, и, наконец, от него могла остаться только его центральная часть, которая представляла собой Посейдониду, описанную Платоном.

После погружения Атлантиды Гольфстрим опять получил доступ на север. Советские экспедиции к Северному полюсу обнаружили, что тёплая вода Гольфстрима проникает на север в наши полярные моря и достигает на востоке острова Врангеля. Принос в северный полярный бассейн водами Гольфстрима экваториального тепла резко изменил климат: оледенение стало ослабевать, отступая всё дальше к северу, и ледниковый период северного полушария закончился. Как установили геологи, это было 10–12 тысяч лет назад”.

“Е. Хагемейстер пишет (1955 г): “Советская экспедиция на ледокольном судне “Садко”, используя распад иония, определила, что воды Гольфстрима проникли в Северный Ледовитый океан 10–12 тысяч лет тому назад”.

“По распределению радиоактивных элементов в осадках устанавливается их возраст. По этим данным, последний холодный (ледниковый) период начался 18–20 тысяч лет назад. Сменился он современной послеледниковой эпохой, которая началась примерно 9–10 тысяч лет назад. В это время снова установилась широкая связь Арктического бассейна с Атлантическим океаном, о чём свидетельствуют в донных осадках большие количества фораминифер североатлантического типа.

Просмотр новых колонок грунта, доставленных с дрейфующих станций «Северный полюс-3» и «Северный полюс-4», подтверждает полученные выводы.

Гидролог М. Ермолаев, изучая историю Карского моря, установил, что 3–5 тысяч лет назад начался современный режим Карского моря, так как в это время снова усилился приток тёплых вод Гольфстрима и подача марганца сибирскими реками. 10–12 тысяч лет назад (в VIII–X тысячелетии до нашей эры) был такой же прорыв вод Гольфстрима и режим Карского моря был похож на современный, только поверхностные воды были беднее марганцем”.

Я привёл всего лишь несколько авторов, пишущих о катаклизмах и изменении климата в прошлом, на самом деле источников больше, кто захочет, обязательно найдёт соответствующую информацию. На этот раз я не буду делать никаких выводов и заключений, а вместо того, приведу ещё пару отрывков, к которым, полагаю, никакие комментарии с моей стороны просто не нужны.



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

“Когда звезда Баль упала туда, где сейчас только небо и море, семь городов с золотыми вратами и прозрачными храмами задрожали и закачались, словно листва в бурю; и вот потоки огня и дыма поднялись от дворцов. Крики толп людей наполнили воздух. Они искали убежища в своих храмах и цитаделях, и священная мудрая Му поднялась и молвила им: “Разве я не предвещала всего этого?”

И мужчины, и женщины, украшенные драгоценными камнями и сверкающими одеяниями, молили: “Му, спаси нас!”, и Му ответила: “Все вы погибнете, со своими слугами и своими богатствами, и из вашего пепла восстанут новые народы. Если они позабудут, что лучший не тот, кто берет, а тот, кто дает, их ожидает та же участь”. Пламя и дым завершили слова Му: страна вместе с ее жителями была разорвана на части и проглочена бездной”.

***

Да, если общество не изменится, то человечество просто не выживет. В период глобальных перемен люди из-за агрессивной активации Животного начала (подчиняющегося общему Животному разуму), как любая другая разумная материя, просто будут единолично бороться за выживание, то есть народы будут истреблять друг друга, а тех, кто останется в живых, уничтожит сама природа. Пережить грядущие катаклизмы можно будет лишь при объединении всего человечества и качественного преобразования общества в духовном смысле. Если люди совместными усилиями всё-таки смогут изменить направление движения мирового сообщества из потребительского русла в сторону истинного духовного развития, с доминированием в нём Духовного начала, то у человечества будет шанс пережить этот период. Даже более того, и общество, и будущие поколения смогут выйти на качественно новый виток своего развития. Но только в настоящее время это зависит от реального выбора и действий каждого! И главное, многие умные люди планеты это понимают, видят надвигающуюся катастрофу, коллапс общества, но не знают, как всему этому противостоять и что делать.

Так что же нужно делать, чтобы изменить общество здесь и сейчас? С чего начать?

Начать с простого, с самого себя…”

Подготовил: Игорь.