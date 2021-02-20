«Всё это было бы смешно…» Выдающийся исследователь ХХ века Эммануил Великовский написал удивительную книгу «Земля в корчах» [1] . В этой книге приведена богатая подборка естественнонаучных фактов – геологических, палеонтологических и др. – свидетельствующих о запретных в официальной науке подробностях из биографии Земли: о глобальных катастрофах, которые она пережила. Эти катастрофы изменяли лик Земли стремительно и кардинально: планета проворачивалась так, что в полярных областях оказывались бывшие тропические регионы, океанские воды прокатывались по материкам, вулканы извергались разом, усиливая опустошения от ураганов и землетрясений колоссальной силы, суша опускалась под воду, а морское дно поднималось над уровнем воды, вздымались новые горные массивы, а долины заливались лавой из чудовищных трещин в земной коре – и всё это вызывало внезапную, страшную и почти тотальную гибель флоры и фауны в планетарном масштабе. Словно в насмешку над этими трагедиями, официальная наука внушает нам, что из глобальных катаклизмов на Земле происходили лишь т.н. ледниковые периоды – хотя концепция ледниковых периодов под давлением фактов рассыпается на глазах. Эту концепцию вызвали к жизни обнаруженные в Европе следы оледенения. Позднее, аналогичные следы обнаружились в Южной Африке, на Мадагаскаре, в Австралии, а потом – ещё и в тропических (!) странах. Чтобы спасти свою идею, теоретики заговорили о нескольких ледниковых периодах – как будто это проясняло проблему. Считалось, что катастрофические колебания климата закончились последним ледниковым периодом – сотни тысяч лет назад. Но в 1910 г. на Международном Геологическом конгрессе в Стокгольме были представлены свидетельства о климатических катастрофах, происшедших в течение последних тысяч лет новейшей истории. Дальнейшие исследования только подтвердили эти выводы: один из сильнейших климатических выбросов пришёлся на середину второго тысячелетия до н.э., а другой – на 700-800 лет до н.э. Об этом последнем климатическом выбросе говорит даже анализ годичных колец у деревьев-долгожителей – уцелевших живых свидетелей тех событий. «Последний ледниковый период» происходил в новейшую историческую эпоху, и глобальной катастрофой он не являлся. Рассуждая о возможных причинах настоящих глобальных катастроф, Э.Великовский указывает на факторы, наиболее подходящие на эту роль: либо резкое изменение наклона земной оси, либо резкое смещение полюсов, с соответствующими изменениями широт, либо резкое изменение угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси – а, в общем случае, комбинация из этих трёх факторов.



Но ни один из них не может быть обусловлен чисто земными физическими причинами. Э. Великовский делает вывод о том, что имели место воздействия, внешние по отношению к Земле – столкновения с другими космическими телами. Поскольку ни метеоритные дожди, ни удары крупных астероидов не могли вызвать глобальных эффектов, Э.Великовский говорит о столкновениях Земли с Венерой и Марсом (см. его книгу «Worlds in collision»).



Такая версия представляется нам крайне неправдоподобной. Во-первых, где же на поверхности Земли следы чудовищных столкновений? Во-вторых, радиусы почти-круговых орбит планет в Солнечной системе подчиняются строгой математической закономерности – правилу Тициуса-Боде. Эта высокая упорядоченность движения планет едва ли могла установиться самопроизвольно, да ещё после их столкновений.



Но если отбросить версию о планетарных столкновениях как неправдоподобную, то какова же правдоподобная причина резких изменений параметров вращения Земли? Наша версия – основана на новой, честной концепции природы тяготения [2]. Нам насаждалась ложная концепция, согласно которой тяготение порождается массами, отчего все вещественные тела попарно притягиваются друг к другу.



Но имеется множество экспериментальных свидетельств о том, что массы не имеют никакого отношения к производству тяготения: вещество лишь подчиняется тяготению, которое организовано независимо от вещества.



Не Землёй порождается земное планетарное тяготение, Земля лишь удерживается в центре планетарной «гравитационной воронки», которая организована искусственно, и параметры которой, в принципе, управляемы. Здесь, на наш взгляд, и кроется разгадка: Те, кто способны управлять земным тяготением, имеют возможности устраивать глобальные катастрофы на Земле.



Прежде чем изложить способ, которым эти катастрофы могли быть устроены, вкратце обрисуем следы этих катастроф.

Следы глобальных катастроф на Земле.



Вся нижеприведённая информация о следах глобальных катастроф представляет собой наш пересказ содержимого книги [1], в которой даны многочисленные ссылки на первоисточники.



* На Аляске золотодобытчики перевернули немалое количество грунта, представляющего собой смесь гравия и перегноя. Этот перегной содержит несметное количество замороженных костей вымерших животных – мамонтов, мастодонтов, супербизонов и лошадей. Как могла происходить эта великая бойня – при которой миллионы животных были разорваны на куски и перемешаны с обломками деревьев, вырванных с корнями? Мощные извержения вулканов в данном случае исключены – лава может обуглить деревья, но она не может вырвать их с корнями и разбить в щепки. Ураган и потоп? Но что заставило океанские воды взметнуться на сушу, снести леса вместе с их обитателями, и набросать кучи этого месива по всей Аляске?



* Вечная мерзлота Сибири сохранила не только бивни мамонтов, которые Россия экспортировала. В 1797 г. на северо-востоке Сибири впервые нашли полностью сохранившееся тело мамонта: его мясо имело свойства свежезамороженного, волки и собаки ели его без неприятных последствий. Такие находки свидетельствуют о том, что трупы животных оказывались замороженными немедленно после смерти и ни разу не подвергались разморозке.



Ч.Дарвин признавался, что гибель мамонтов – неразрешимая загадка для него. В желудках и между зубами мамонтов нашли растения и травы, которые не растут в Северной Сибири. А исследования крови мамонтов указали на то, что их смерть была не только внезапной, но и, конкретно, от удушья – стада мамонтов захлебнулись.



* Грунт Новосибирских островов – и других островов в северных морях России – буквально нашпигован костями мамонтов, слонов, буйволов и носорогов, сцементированных замёрзшим песком. Как стада животных, которым требуется огромное количество растительной пищи каждый день, оказались в бесплодных пространствах, где десять месяцев в году царит ледяная стужа?



* Палеонтолог Кювье, исследуя гипсовые отложения Франции, обнаружил чёткое разделение на слои, указывающие на то, что когда-то большая часть Франции была морским дном, потом сушей, населённой сухопутными рептилиями, потом снова дном моря, населённого морскими животными, потом снова сушей, населённой млекопитающими, потом снова морским дном и снова сушей. Кювье был особенно поражён наличием промежуточных слоёв с полным отсутствием останков животных – что свидетельствовало о периодах безжизненности Земли.



* В одной из пещер Англии, на высоте 80 футов над долиной, под днищем, покрытым сталагмитами, обнаружились кости слонов, носорогов, бегемотов, лошадей, оленей, саблезубых тигров, медведей, волков, гиен, лисиц, зайцев, кроликов… Аналогичные находки были сделаны во Франции. Трудно представить, что северные олени из снежной Лапландии и бегемоты с берегов тропической реки Конго жили бок о бок в Британии или Франции. Тем не менее, кости тех и других покоятся в одной и той же грязи одних и тех же пещер. Причём, эти кости не успели окаменеть, и входящую в их состав органику ещё не заместили минералы. Значит, гибель произошла не ранее чем 5-6 тысяч лет назад.



* Залежи красного песчаника Шотландии содержат останки несметного количества вымерших рыб. Позы их тел свидетельствуют о внезапной массовой агонии – что исключает атаки хищников или болезни. Аналогичные рыбьи кладбища обнаруживаются и в других местах суши – например, в Северной Италии: скопления внезапно умерших рыб были погребены известковыми наносами ещё до того, как их тела начали разлагаться.



В естественных условиях дикой природы, плоть трупов животных быстро поедается другими животными (иногда вместе с костями). Так, дохлая рыба либо всплывает на поверхность, либо опускается на дно – и её сжирают за какие-то часы. Массовые окаменелости животных, с отпечатками не только костей, но и тел, свидетельствуют о том, что смерть этих животных произошла не в естественных условиях, а в результате катаклизмов.



* В Южной Англии и в Западной Европе расщелины в скалах, на высоту до 1430 футов, забиты костями животных – мамонтов, бегемотов, носорогов, лошадей, полярных медведей, бизонов, гиен, львов, волков. Кости разломаны на многочисленные фрагменты и перемешаны, целые скелеты отсутствуют. Нет ни одного указания на работу хищников – к тому же, их кости покоятся там же. Какая-то сила без разбора швыряла трупы на скалы и трамбовала ими расщелины. И, судя по состоянию костей, происходило это, по историческим меркам, недавно.



* В 1912 г. в Мэриленде (США) рабочие, делавшие выемку для железной дороги, обнаружили каверну, заполненную костями животных – в поражающем воображение ассортименте. Там оказались останки северян – росомах и леммингов, землероек, норок, рыжих белок, ондатр, дикобразов, зайцев и лосей; южан – диких свиней, ископаемых крокодилов и тапиров; а также нынешних обитателей запада Америки – койотов, барсуков и пум. Кости обитателей рек соседствовали с костями обитателей сухих пространств, кости обитателей лесов – с костями обитателей прерий, кости вымерших животных – с костями ныне живущих. И перемешанность костей говорила о том, что смерть застигла их всех одновременно.



* В Китае, неподалёку от Пекина, в кавернах и расщелинах скал были найдены прекрасно сохранившиеся кости животных и людей – причём, в одном из скоплений оказались останки европейца, малазийца и эскимоса. Переломанность костей говорила о насильственной смерти. Что свело в одно место эту троицу? Международный бизнес? Но их останки были перемешаны с останками животных, ареалы обитания которых тоже кардинально различались: это были обитатели тундр, степей и джунглей.



* На ранчо Ла Бриа вблизи Лос-Анджелеса обнаружилось изобилие костей животных – в долине, залитой битумом вперемешку с глиной и песком. Опять же, кости принадлежали как вымершим, так и ныне живущим видам; опять же, кости были переломаны и перемешаны. В штате Небраска, в агатовом карьере обнаружили слой наносов, кишащий ископаемыми костями. Состояние костей говорит о долгой и жёсткой транспортировке перед тем, как они достигли места упокоения. Десятки тысяч животных какая-то сила приволокла издалека и швырнула в общую могилу.



Катастрофа, по-видимому, была опустошительной, поскольку эти животные – маленький двурогий носорог, когтистая лошадь, гигантская свинья и газелеобразный верблюд – исчезли с лица Земли. Но ничто в их останках не указывает на признаки дегенерации: их убил разгул стихий, а вовсе не эволюционный отбор.



Аналогичные кладбища обнаружены во множестве мест Америки и Европы. В Германии, в пригороде Берлина, нашли ископаемые останки «двух фаун»: мамонтов, мускусных быков, северных оленей и полярных лис, живущих в холодном климате, а также львов, гиен, бизонов, буйволов и слонов, живущих в жарком климате. Этим «двум фаунам» приписали житиё в разные периоды: ледниковый и межледниковый – хотя их кости найдены перемешанными.



* Фантастическое количество лавы разлилось в прошлом в штатах Вашингтон, Орегон и Айдахо – на площади, превышающей суммарную площадь Франции, Швейцарии и Бельгии, причём, нынешняя толщина этой остывшей лавы доходит до 5000 футов. Никакое извержение вулкана не способно выдать такое количество лавы. Это был не ручеёк, не река – это был потоп от горизонта до горизонта, испарявший озёра, испепелявший леса и плавивший валуны. И, обнаруженные на глубине артефакты свидетельствуют: до этого лавового потопа, там жили люди.



* Сахара, величайшая пустыня мира, когда-то утопала в зелени, питавшей стада травоядных. Об этом свидетельствуют скальные рисунки, изображающие этих животных – в том числе, вымерших (!). Рядом с этими рисунками найдены орудия, сосуды и оружие, характерные для неолита. Значит, облик Сахары радикально изменился в историческую эпоху.



* По Аравийскому полуострову когда-то протекали три полноводные реки с запада на восток. На юге Аравийской пустыни найдены руины, почти полностью разрушенные временем и стихиями, и обнаружены следы земледельческой культуры. Было время, когда эта земля была плодородна – как и нынешняя Индия, расположенная на той же широте.



* На дне Атлантического океана обнаружились многочисленные указания на то, что не так давно это дно было сушей. Исследования дна в морях дали указания на вулканические катастрофы, которые засыпали моря пеплом и заливали потоками лавы, и на сейсмические катастрофы, которые поднимали и опускали океанское дно на тысячи футов. Во многих местах, в частности, у побережья Швеции, морское дно образовано свежей остывшей лавой, покрытой лишь тонким слоем осадочных пород.



* В Северной Гренландии обнаружились ископаемые останки магнолий и фиговых деревьев. Заросли субтропических экзотических растений с сочными плодами произрастали в Арктике, которая каждые полгода погружается в полярную ночь. А на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане обнаружены мёртвые колонии кораллов, которые растут только в тропических водах – даже в Египте или Марокко для них слишком холодно.



Кроме кораллов, там обнаружены залежи древесного угля толщиной до 30 футов. Для образования таких мощных пластов угля, древовидная растительность должна была просто буйствовать. Кстати, в результате естественной жизни леса, уголь не образуется: мёртвые древесные части превращаются в труху, затем в перегной – и идут на пищу новым растениям. Залежи древесного угля могли образоваться только в результате катаклизмов.



* Во многих местах в изобилии обнаруживаются т.н. блуждающие валуны – огромные, иногда до 10000 тонн, обломки скал, состав которых указывает на то, что они были перемещены из отдалённых мест. Так, альпийские валуны обнаруживаются в горах Юра, валуны из Финляндии распространялись через Прибалтику и Польшу с заходом на Карпатские горы, а также через Валдайскую возвышенность и Московский регион – до Дона. В Северной Америке валуны, выломанные из гранитов Канады и Лабрадора, распространились по многим штатам северо-востока США. Валуны из гор Норвегии в изобилии имеются в Германии, а также на побережьях и возвышенностях Британии, ныне отделённой от Скандинавии Северным морем.



* Возраст горных формаций определяется по ископаемым останкам, которые они содержат. К изумлению учёных, у многих горных массивов более молодые формации находятся выше более старых, т.е. эти массивы росли благодаря последовательным нагромождениям нового материала. Особенно это касается Скалистых гор и Альп.



Проблема горообразования – это больная проблема. Многие горы состоят из скал, сильно сжатых параллельно земной поверхности – что свидетельствует о чудовищных силах, которые морщили земную кору. Геологи не нашли объяснения ни этим сжатиям, ни способностям некоторых гор продвигаться по поверхности – пересекать долины и даже взбираться на другие горы.



Так, Альпы какая-то сила протащила на сотню миль к северу. Чиф-Маунтин в Монтане преодолела равнину, поднялась по склону другой горы и осталась на её верху. Весь Национальный парк глетчеров в Монтане и большая часть Скалистых гор сдвинулись на много миль. Сдвинуты со своих мест горы на западе Шотландии и в Норвегии.



* Учёные XIX века, исследовавшие самый мощный горный массив, Гималаи, были просто напуганы: на любой высоте, на которую они забирались, в толще скал обнаруживались скелеты морских животных, океанских рыб, а также раковины моллюсков. Самые высокие горы слеплены из бывшего морского дна! По раскладам теоретиков, Гималаи сформировались к нынешнему виду задолго до появления человека на Земле. Но вот в Кашмире, на высоте 5000 футов, были найдены отложения древнего морского дна – с ископаемыми останками, типичными для палеолита. Похоже, Гималаи росли на глазах у людей.



* В Скандинавии, Германии, Швейцарии и Северной Италии найдены остатки свайных поселений на озёрах. Где-то в середине второго тысячелетия до н.э. произошла катастрофа – все эти поселения накрыла вода и занесла грязью, песком и известковыми отложениями. Новые свайные поселения возникли лишь около 1200 лет до н.э., но, после 400-летнего спокойствия, катастрофа повторилась. «Высокая вода» сопровождалась мощными тектоническими подвижками: озёра внезапно наклоняли свои днища по отношению к плоскости горизонта – о чём свидетельствуют следы прежних береговых линий.



Во многих местах морских побережий обнаруживаются следы прежних линий прибоя, находившихся выше или ниже нынешних – с перепадом высот до 1300 футов. Отсутствие следов промежуточных линий прибоя указывает на то, что изменения происходили скачком.

Рабочая гипотеза Великовского.



Глобальные катастрофы, следы которых мы кратко обрисовали, имели грандиозную широту проявлений: речь не просто о потопе, не просто об извержениях вулканов, не просто о корчах земной коры – все планетарные стихии разом «сходили с ума». Но всё это буйство стихий могло быть вызвано одной и той же причиной – инерциальными силовыми эффектами.



Э.Великовский пишет: «Примем, в качестве рабочей гипотезы, что в результате ударного воздействия или некоторого силового фактора – а Земля движется не в пустом пространстве – земная ось сдвинулась или изменила наклон. Сразу произошло бы глобальное землетрясение. Воздух и вода продолжали бы двигаться по инерции; ураганы прокатились бы по поверхности, а моря хлынули бы на материки, вместе с гравием, песком и морскими животными, швыряемыми на сушу. Сильное умножение тепла плавило бы скалы и вызывало бы извержения вулканов, лава вытекала бы из разрывов в земной коре и покрывала бы обширные площади… Озёра наклонились бы и потеряли воду, реки изменили бы свои русла… Леса сгорели бы… моря превратились бы в пустыни…» [1] (перевод наш).



Но какова же была причина пертурбаций вращения Земли? Версия Э.Великовского, как мы уже говорили, выглядит крайне неправдоподобно – он ведь пытался найти объяснение, не выходившее за рамки представлений ортодоксальной физики. Едва ли он допускал мысль о том, что существуют Те, чьё могущество позволяет действовать на вращение Земли простым «нажатием на кнопочку».



Вкратце изложим физические принципы, на которых основана возможность такого рода воздействий.

Инерциальный фон, или «небесная твердь».



Согласно новой концепции тяготения, оно порождается «чисто программными средствами» [2]. Так, в сферически-симметричной планетарной «гравитационной воронке» эти программы обеспечивают зависимость массы элементарной частицы от её радиус-вектора: чем дальше находится частица от центра воронки, тем её масса больше.



Таким образом, в пробном теле напрямую формируется вертикальный градиент энергий [2] – отчего, по определению, возникает тяга, действующая на это тело вниз по местной вертикали.



Программы, порождающие земное тяготение, работают совершенно независимо от вещества Земли: планета просто удерживается в центре планетарной «гравитационной воронки». Имеются неопровержимые экспериментальные свидетельства о том, что, вопреки закону всемирного тяготения, эта воронка, т.е. область земного тяготения, имеет границу – на радиусе около 900 тыс. км – и что, в пределах области земного тяготения, действие солнечного тяготения на вещество отключено [2].



Те же программы, которые формируют область планетарного тяготения, задают в этой области «монолитный» инерциальный фон, удачно называемый «небесной твердью». Физически, он проявляется так: скорость пробного тела имеет однозначное значение по отношению к тому локальному участку инерциального фона, на котором тело находится.



Эти однозначные скорости – называемые «локально-абсолютными» [2] – имеют важный физический смысл: именно их квадраты определяют однозначные значения кинетических энергий тел, т.е. обеспечивают однозначность всех превращений энергий с участием кинетических энергий. А превращения энергий – это уже серьёзно, это реальные физические эффекты, в том числе и силовые, которые всегда однозначны: либо тело разрушится, либо нет. Вот ради однозначности силовых эффектов и устроена однозначность скоростей и кинетических энергий.



Могут спросить – как можно говорить о каких-то локально-абсолютных скоростях, если нас ещё в школе учили тому, что всё движение относительно? Отвечаем: нас учили неправильно, потому что не договаривали главного. «Движение относительно» только с позиций формальной логики, а в реальном физическом мире, где непременно есть силовые воздействия и ускорения – формальной логикой уже не обойтись.



Именно локально-абсолютной скоростью определяется кеплерова траектория при свободном полёте тела. Именно локально-абсолютную скорость аппарата требуется знать, чтобы правильно рассчитать расход топлива и манёвры при управляемом космическом полёте. Именно локально-абсолютная скорость определяет кинематические сдвиги квантовых уровней в веществе – прямую причину квадратично- допплеровского замедления хода атомных часов.



Однозначность этого замедления (хода часов, а не времени!) демонстрируют все без исключения эксперименты с транспортируемыми атомными часами [2] – в том числе, и на бортах спутников GPS. Само формирование системной шкалы времени GPS основано на концепции локально-абсолютных скоростей, а не на смешном «принципе относительности», который не имеет ни одного (!) честного опытного подтверждения [2,3].



Могут спросить далее: как же, на практике, можно знать локально-абсолютные скорости тел? Отвечаем: легко. В области действия планетарного тяготения, локально-абсолютные скорости – это скорости в системе отсчёта, жёстко связанной с планетарным инерциальным фоном. В области земного тяготения, это скорости в геоцентрической невращающейся системе отсчёта. Так, локально-абсолютная скорость ИСЗ – это его линейная орбитальная скорость.



Локально-абсолютная скорость участка поверхности Земли – не равна нулю, она равна линейной скорости суточного вращения на его широте и направлена на местный восток. Локально-абсолютная скорость движущегося поезда – это соответствующая векторная сумма его путевой скорости и локально-абсолютной скорости участка поверхности, по которому поезд движется. Запомним: кинетические энергии тел – однозначны, они определяются квадратами их локально-абсолютных скоростей.

Что такое «инерциальный снос».



По логике вышеизложенного, все движения тел в околоземном инерциальном пространстве, т.е. в пределах области земного тяготения, должны происходить независимо от того, что эта область, в свою очередь, движется по орбите вокруг Солнца и – вместе со всей Солнечной системой – вокруг центра Галактики… Всё почти так и есть – с поправкой на то, что ускорение в движении области земного тяготения вызывает у находящихся в ней тел такое же по величине и противоположное по направлению ускорение, которое называют ускорением инерциального сноса [4]. Имеются экспериментальные свидетельства о том, что такой инерциальный снос – это реальный физический феномен.



Так, достоверно известно, что орбитальное движение области земного тяготения вокруг Солнца не является чисто кеплеровым: орбитальная скорость этого движения имеет синусоидальную модуляцию с периодом в синодический месяц [5]. Эта болтанка «вперёд-назад», наложенная на «ровное» движение, организована, как полагают, для того, чтобы работать как параметрический задатчик периода обращения Луны вокруг Земли [6]. Так вот: результирующее синусоидальное ускорение области земного тяготения приводит ко многим интересным эффектам.



Прежде всего, ускорение инерциального сноса приобретает Луна, что возмущает её орбитальное движение вокруг Земли, порождая одно из главных неравенств в движении Луны (т.е. отклонений от кеплерова движения) – т.н. эвекцию [2]. Далее, ускорения инерциального сноса приобретают ИСЗ, отчего их орбиты также возмущаются.



Результирующие вариации параметров орбит GPS, с периодом в сидерический месяц [4], которые уверенно обнаруживаются службами слежения, не находят объяснения в рамках традиционных представлений.



Наконец, синодическая болтанка области земного тяготения оказывает действие не только на свободное движение тел в околоземном пространстве, но и на вещество Земли. Ускорение инерциального сноса входит, как малая поправка, во все местные векторы силы тяжести – поэтому эти векторы, из-за вращения Земли вокруг своей оси, испытывают суточные вращательные уклонения [2]. Именно эти вращательные уклонения местных отвесных линий, а вовсе не короткодействующее и далеко не достающее до Земли лунное тяготение [7], являются истинными генераторами вращающихся приливных волн в океанах [2].



Как ни непривычно это выглядит в свете насаждавшейся нам физики, но это факт: дёргания «монолитного инерциального пространства», задающего область земного тяготения, прямо порождают силовые воздействия на вещество – обусловленные ускорениями инерциального сноса.



И это прямо следует из вышеупомянутой концепции однозначных, локально-абсолютных скоростей – значения которых отсчитываются по отношению к инерциальному фону. Правило инерциальных воздействий таково: они порождаются резкими изменениями скоростей. А теперь заметим, что резко изменять локально-абсолютные скорости тел можно не только силовыми воздействиями на эти тела, но и несиловыми воздействиями – «дёргая» инерциальный фон. Что и наблюдается на опыте.



Т.е., программными воздействиями, дающими достаточно большие ускорения планетарного инерциального фона, можно вызывать такие ускорения инерциального сноса у вещества планеты, которые приведут к глобальным катаклизмам.

Как это могло быть.



Выше упоминалось, что планетарное инерциальное пространство, обеспечивающее планетарное тяготение, организовано «чисто программными средствами», т.е. искусственно. Едва ли можно сомневаться в том, что у Тех, кто разрабатывали, отлаживали и запускали в автоматический режим работу этих программ, имеются возможности вмешиваться в эту автоматическую работу. Например, возможно просто отключить планетарное тяготение.



Допущение именно такого сценария даёт единственное разумное объяснение феномену пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера – где, по правилу Тициуса-Боде, должна быть орбита ещё одной планеты. Наивна идея о том, что пояс астероидов получился из-за того, что бывшую планету разнесло мощным взрывом.



Любой баллистик подтвердит, что, в результате такого взрыва, обломки планеты приобрели бы самые разнообразные орбитальные скорости, отчего они летали бы вокруг Солнца по самым разнообразным орбитам. А, чтобы обломки сформировали пояс около прежней орбиты планеты, её вещество должно тихо рассредоточиться. Именно это и произойдёт, если отключить планетарное тяготение: планета рассыпется из-за срабатывания одних только сил упругости, компенсировавших гравитационное сжатие [2].



Итак, будем допускать наличие Тех, кто способны вытворять что угодно с гравитационной воронкой, в центре которой вращается Земля. Рассмотрим, что произойдёт, если осуществить несложную программную процедуру с инерциальным фоном этой воронки: внезапно привести его во вращение – в ту же сторону, с той же угловой скоростью, и с той же осью вращения, что и у Земли.



Вспомним, что однозначная скорость тела, определяющая его однозначную кинетическую энергию – это скорость по отношению к инерциальному фону. Значит, после названной закрутки инерциального фона, произойдёт следующее: составляющие Землю массы, которые двигались из-за суточного вращения Земли со скоростями до сотен метров в секунду, внезапно должны будут обнулить свои скорости. Но они не смогут сделать это мгновенно – возникнут мощные инерциальные силовые воздействия.



Последствия этих силовых воздействий будут различны для различных типов масс. Нетрудно представить, как поведут себя мобильные массы – атмосфера и океанские воды.



Атмосферные массы растратят свою бывшую кинетическую энергию на ураганы небывалой силы, сопровождаемые мощными явлениями атмосферного электричества. Что касается океанских вод… Задачка для 10-го класса: на какую высоту может взметнуться вода, двигавшаяся со скоростью 400 м/с, при попытке её резкой остановки?



К сожалению, в гидродинамике нет уравнения, моделирующего такую ситуацию применительно к океану. А через расчёт динамического напора, на основе уравнения Бернулли, можно решить предложенную задачку лишь в грубом приближении.



Ответ таков: если «коэффициент сопротивления» оказался бы равен единице, океанская вода могла бы взметнуться на 8 км.



При вдвое меньшем коэффициенте, океан мог бы взметнуться на 4 км, но это не намного легче: так или иначе, океаны прокатились бы по материкам, смывая и круша всё на своём пути.



Те же инерциальные воздействия срывали бы скалы со своих мест, катили бы блуждающие валуны, сдвигали бы горы, сморщивали бы земную кору и при этом лепили бы новые горные массивы и наращивали бы уже существующие – напластовывая новые формации поверх старых.



Те же инерциальные воздействия, через трение движущихся друг по другу слоёв земной коры и через их деформации, дали бы резкое увеличение температуры в областях механического воздействия – и, соответственно, повышенное образование лавы, которая могла бы изливаться на поверхность через разрывы и разломы.



В результате всех этих пертурбаций воды и суши, очертания материков и океанов могли бы изменяться до неузнаваемости. Какая энергия тратилась бы на все эти титанические изменения? Ответ: бывшая кинетическая энергия вращения масс, составляющих Землю – ведь, в новой ситуации, эта энергия должна стать нулевой. Всё честно.



Остаётся объяснить, каким образом устраивались климатические аномалии и такие провороты Земли, при которых тропические области становились полярными, и наоборот.

«Как хочу, так и верчу!»



Выше описан лишь один из вариантов закрутки планетарного инерциального фона – при котором ось этой закрутки совпадает с осью вращения планеты. При этом ось вращения планеты не изменит своей ориентации по отношению к «неподвижным звёздам», а сама планета не провернётся так, чтобы в полюсах оказались новые точки поверхности.



Но ведь планетарный инерциальный фон можно закрутить так, чтобы его ось вращения не совпадала с осью вращения планеты – а только пересекалась бы с ней в центре планеты. Тогда, в зависимости, во-первых, от угла между осями вращения земного инерциального фона и Земли, и, во-вторых, от разности между их угловыми скоростями вращения, результатами были бы два в той или иной мере выраженных эффекта.



А именно: прецессия оси вращения Земли – в частности, изменяющая наклонение этой оси к плоскости орбиты – и проворот Земли, переводящий в полюса новые точки поверхности. В общем случае, подходящими закрутками земного инерциального фона можно изменять все параметры, характеризующие вращение Земли – угловую скорость вращения, положение оси вращения в самой Земле, а также ориентацию оси вращения по отношению к неподвижным звёздам – а, значит, и наклонение её к плоскости орбиты. Чем резче будет проводиться изменение любого из этих трёх параметров, тем более сокрушительными инерциальными воздействиями оно будет сопровождаться.



Так мы приходим к разгадке того, каким образом тропические области Земли становились полярными. Что же касается климатических аномалий, то нам представляется, что здесь дело не обходилось без изменений наклонения оси вращения Земли к плоскости её орбиты. Взять, например, пресловутый «ледниковый период».



Указания-то на него есть. Но ведь верят сказкам про то, что большая часть поверхности Земли покрылась ледяным панцирем из-за того, что с чего-то вдруг температура на Земле понизилась. Изобретают даже высоконаучные причины падения температуры – перекрытие солнечного света тучами вулканического пепла… или пылью и дымом из-за удара крупного метеорита… или вот ещё, последний писк моды: наступила, мол, «ядерная зима» из-за древних войн с применением ядерного оружия.



Логика вполне академическая: лёд бывает там, где холодно, значит, чтобы стало больше льда, нужно, чтобы стало холоднее, не так ли? Нет, не так. Э.Великовский [1] обращает внимание вот на что. Вода для ледяных панцирей на материках могла взяться только из океанов. Но тогда, для образования этих панцирей, где-то должно было происходить бурное испарение океанской воды, а это возможно лишь при повышении температуры.



Если, как полагают теоретики ледникового периода, температура на Земле просто понизилась бы, то это не дало бы бурного испарения океанской воды: наоборот, океаны просто замёрзли бы, не дав воду для ледяных панцирей на материках. А чтобы эти панцири образовались, необходимо, чтобы аномальная жара в одних местах обеспечивала бурное испарение океанской воды, а аномальный холод в других местах превращал испарившуюся воду в ледяной панцирь. Возможно ли такое сотрудничество аномальной жары и аномального холода? Мы отвечаем: возможно!



Названная задача кажется неразрешимой лишь при неявном допущении о том, что все те места на материках, где обнаруживаются следы ледяного панциря, были покрыты этим панцирем одновременно.



Но нет никаких указаний на то, что так оно и было. Сейчас, как известно, Земля имеет ледяные полярные шапки. Воздействиями на земной инерциальный фон можно было медленно проворачивать Землю таким образом, чтобы через полярные области последовательно прошли все те регионы северного и южного полушарий, где обнаруживаются признаки оледенения – чтобы этот ледовый круг совершился, скажем, за пару сотен лет.



Такое, в принципе, возможно при нынешних размерах полярных шапок, подверженных сезонным колебаниям – зимой северная полярная шапка нарастает, а южная уменьшается, а летом всё происходит наоборот. Эти сезонные колебания размеров полярных шапок обусловлены сезонными вариациями количеств попадающего на них солнечного тепла – из-за небольшого наклонения земной оси к плоскости орбиты. Но ведь это наклонение можно было и увеличить.



Тогда в полярных областях увеличился бы годичный размах солнечных тепловых воздействий [8] – в обоих полушариях возросли бы интенсивности как таяния ледяной шапки и испарения океанской воды в жаркий сезон, так и намерзания ледяной шапки в холодный сезон. И тогда по ходу «ледникового периода», т.е. медленного проползания всё новых регионов поверхности Земли под полярными шапками, сезонные колебания размеров полярных шапок имели бы больший размах, чем сейчас…









О.Х. Деревенский



***

.