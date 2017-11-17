Тартарская Империя (до 19 века) наследница Скифии (5600 лет назад)

Наши предки полностью соответствовали понятиям Могучие- Все Могущие, так как они прекрасно знали основные законы функционирования природы, что и позволяло им их использовать например при постройке Пирамид, о чем можно побробнее почитать в моих предыдущих статьях: < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/< ![CDATA[]]>@divo2006/653231 – Пирамиды – единые энергетические центры планеты. Уникальные технологии Древних по всему миру. Египет часть 2. < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/< ![CDATA[]]>@divo2006/647403 – Белые Боги, Фараоны и население Египта, вплоть до 19 века. Египет часть 1.

Также постройка Пирамид позволяла нашим предкам получать необходимые энергии для управления погодой, предсказания будущего, и созданий других техно- магических устройств древности таких как порталы, Робототехника, дальняя и Сверхдальная связь, летательные аппараты, МНОГОПОЛЯРНОСТЬ и МНОГОМЕРНОСТЬ, и т.д. и т.п.

Статья в видео формате:

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=G1KN87iAjoM&t=390s< ![CDATA[]]>

Посмотрим что говорил Марко Поло об управлении погодой, и других чудесах: Чуть не забыл рассказать вам о чуде: когда великий ХаМ живет в своем дворце и пойдет дождь, или туман падет, или погода испортится, мудрые его звездочеты и знахари колдовством да заговорами разгоняют тучи и дурную погоду около дворца; повсюду дурная погода, а у дворца ее нет.

По наговорам да по колдовству этих ловких знахарей-бакши полные чаши сами собою поднимаются с полу, где они стояли, и несутся к великому хаму, и никто к тем чашам не притрагивался. Десять тысяч людей видели это; истинная то правда, без всякой лжи. В некромантии сведущие скажут вам, что дело то возможное.” (Гоголь вероятно читал Марко Поло, что и описал в Вечерах на хуторе близь Диканьки:))))

Многие из вас скажут этого не может быть. Какая например Робототехника в древности, но также подумали, и другие заморские гости побывав при дворе Ивана Грозного, вот их сведетельства.

Свидетельства заморских купцов о “железном мужике” Ивана Грозного.

Заморские купцы и послы рассказывали удивительные истории о том, что у Ивана Грозного был механический автомат-слуга— «железный мужик». Купец Йохан Вем в своих дневниках приводит следующие сведения: «Побил железный мужик на потеху пировавшим царского медведя, и бежал медведь от него в ранах и ссадинах». Кроме того, автомат умел прислуживать гостям за столом: «Железный мужик на удивление всем подносил царю чашу с вином, кланялся гостям и что-то напевал на этом невыносимом русском языке, который мне так никогда и не поддался». Другой купец писал: «Железный мужик прислуживает царю за столом, подает ему при ошеломленных этим зрелищем гостях кафтан, метет метлой двор. Когда царю возразили, что вещь эта не искусством мастера сотворенная, царь сначала осерчал. Но выпив кубок мальвазии, кликнул трёх людей мастерового вида, одетых по-боярски, и что-то им приказал. Те открыли спрятанные под одёжей железного мужика крышки, в нём оказались шестерни и пружины, двигавшие руки, ноги и голову. Гости с перепугу протрезвели, а русский царь прихвастнул, будто такие слуги были на Руси ещё века два-три назад».

Интересно свидетельство о том, что «железный мужик» служил за царским столом только в жаркую солнечную погоду. (Солнечные батареи?-авт.)

Но знания о создании роботов использовались еще в Петровские времена, когда Яков Брюс сотворил более нежное создание — механическую горничную.

Придворные говорили о ней следующее: «Новая горничная — красавица писаная! И статью взяла, и умом, и обхождением. Он, Брюс, только подумает: «Кофейку бы сейчас!» — она уже с подносом плывет павою (управление мысль как у богов Олимпа – авт.). Один недостаток — говорить не умеет (позже Брюс это исправил, и робот уже умел разговаривать – авт.), потому что искусственная, сделал ее граф из цветов и проволоки. Что касается остального, по девичьей части, зело резва и естественна, отчего дряхлый Брюс юношей держится».

Молва утверждала, что любви этой девушки домогались знатные женихи, не верившие в ее искусственное происхождение. Все истории обычно заканчивались тем, что Яков Брюс, утомленный навязчивостью аристократов, вытаскивал из прически девушки какую-то шпильку. И служанка на глазах у всех рассыпалась и превращалась в охапку живых цветов. Потом он при них же заново собирал ее, кропил «живой водой» (энергия получается от фотосинтеза – растений?), и та как ни в чем не бывало вновь начинала прибираться.

Закончилась история о «цветочной женщине» плачевно: жена Брюса в конце концов приревновала его к механической служанке и, когда граф был на службе, разнесла ее дубинкой в пух и прах.

Маленькая деревянная марионетка из Германии, изображающая монаха, датирована серединой шестнадцатого века, и оснащена рычагами и шарнирным механизмом суставов. Справа механическая женщина играющая на лютне того же периода.

Также есть свидетельства об Легендарном автоматическом роботе называемым – Золотая Баба или старуха из золота которая могла предсказывать будущее, преданно почитается Обдоритами и Югурами.

Золотую Бабу иначе называют Сиби́рский фарао́н. Священник советуется с этим идолом об образе действий и направлениях движений и (поразительно говорить об этом в записках свидетелей) она даёт обращающимся к ней ясные ответы, ведущие к получению правильно нужного результатам.

Это можно было бы списать на миф, но вашему вниманию представляется карты 16 века на котором четко указано место положение этого автомата находящегося на территории современной России. Кстати на ней же есть легендарное лукоморье, и др. интересные названия.

Карта России Герарда Меркатора, 1595

Slata baba на карте Московии Герберштейна (1549 г)

Вот Европейская карта Даниэля Келлера 1590 года. Рассмотрим в приближении один из её фрагментов.

Вот ссылка на карту с переводом:< ![CDATA[ ]]> http://ic.pics.livejournal.com/gilliotinus/5545736…< ![CDATA[]]>

Золотая баба на карте Даниэля Келлера 1590 года.

Эта карта нам особенно интересна тем что на ней показаны и забытые Пирамиды дальнего востока России. Три пирамиды, как на плато Гиза в Египте, и в современном Китае, и древней Америки.

Вот еще карты, с изображенными на них Пирамида с дальнего востока современной России.( год 1627-Speed John)

Но рядом с пирамидами изображены сооружения, аналогов которым вообще нет. (они присутствуют карте Даниэля Келлера 1590 года). Исполинские здания прямоугольного сечения с плоскими крышами, и при полном отсутствии окон и дверей. Такие сооружения очень похожи на древний космодром для стоянки или старта тяжелых кораблей, но все это конечно требует дополнительных исследований.

Также на карте Даниэля Келлера 1590 года,изображен сам Великий Хан (м) того времени по одежде и внешнему виду явный белый человек, славящий янь и инь (Славянин). Рядом с ним надпись гласит: Из этой местности родом пресвитер Иоан, потомки которого сейчас правят Эфиопией (т.е. Африкой).

Так что же знали об Империи МоГоЛов (детей Тарха и Тары) еще недавно иностранцы? Наследницей кого Европа считала МоГоЛо – Тартар? Об этом можно прочесть в разных источниках и энцеклопедиях западной Европы. Вот некоторые из них.

Согласно картам, размещённым в Британской Энциклопедии 1771 г., Сибирь (Великая Тартария) в середине XVIII в. – самостоятельное государство со столицей в Тобольске. ВЕЛИКАЯ ТАРТАРИЯ БЫЛА САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ В МИРЕ. Название «Тобольск» на этой карте приведено в форме ТОБОЛ: прямо как в Библии. Напомним, что в Библии Русь названа РОШ, МЕШЕХ и ФУВАЛ, т.е. Рос, Москва и Тобол. На карте показаны Китайская Тартария – РУССКАЯ территория Дальнего Востока и нынешнего Китая. Вплоть до «восстания Пугачёва» это были восточные окраины русского государства Великая Тартария с проживающим на ней государственно образующим русско-славянским населением и другими народами.

Тартария во “Всемирной географии Дионисия Петавиуса”

ТАРТАРИЯ (в давние времена известная как Скифия, по имени их первого правителя Скифа, которого сначала называли Магогус (от Магог, сын Яфета), потомки которого и заселили эту страну) называется своими обитателями монгулами Тартарией по имени реки Тартар, которая омывает её большую часть. Это огромная Империя простирающаяся на 5400 миль с востока на запад, и на 3600 миль с севера на юг; поэтому её Великий Хан или Император владеет многими царствами и провинциями, содержащими великое множество хороших городов.

В этой провинции находится множество прекрасных городов: среди которых столица Камбалу (Cambalu), площадь которого 28 миль, кроме пригородов, как некоторые говорят, а другие говорят, что 24 итальянские мили, в нём проживает Великий Хан.

Первым из Великих Ханов или Императоров Тартарии был Чингиз в 1162 году,… который изменил имя Скифии на Тартарию: пятый после него был Тамерлан или Тамир Хан. Во времена его правления эта монархия была на самом своём пике могущества. Девятым был Тамор, после которого мы не знаем, кто был там правителем, и какие выдающиеся события там происходили, потому что говорили, что ни Тартары, ни Московиты, ни царь Китая не пускали к себе никого, кроме торговцев и послов, и не позволяли своим подданным выезжать за пределы своих стран.

Еще один наш источник об изменении имени Скифия на Тартария.

Сведения о Великой Тартарии сохранились в 6-томной испанской энциклопедии «Diccionario Geografico Universal» 1795 года издания.

Например, ещё в 1928 году в испанской энциклопедии «Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana» приводится довольно обширная статья о Тартарии, которая начинается с 790-й страницы и занимает около 14 страниц.

«Тартария – на протяжении веков это название применялось ко всей территории внутренней Азии, населённой ордами тартаро-моголов (tartaromogolas). …Тартария простиралась от Пролива Тартарии (пролив, разделяющий остров Сахалин от азиатского континента) и горной цепи Тартарии (также известной как Сихота Алин – прибрежная горная гряда), которая отделяет море от Японии и уже упоминавшегося Пролива Тартарии с одной стороны, и до современной Тартарской Республики, которая простирается до Волги (оба берега) и её притока Камы в России; к югу находится Монголия и Туркестан. На территории этой огромной страны жили тартары, кочевники, грубые, стойкие и сдержанные, которые в древности назывались скифами (escitas).!!

Великий Хам в “Атласе Азии” Николаса Сансона.

Приблизительный перевод:

Великий Хам, император Тартарии. Могучий и суровый правитель, очень богатый, который продал кому-то часть Китая (?). Нация тартар исходит от страны именуемой Великая Скифия, которая некогда владела третью Азии и множеством земель в Европе, включая Сарматию, Азиатская скифия же включала в себя провинции Серр (серика – шелк) а так же Катай и Чагатай, ныне – узбекистан. Численность армии не подлежит подсчету, так как я видел в одном только Камбалу более 360 000 конных воинов и около 200 000 пехоты. Также в Камбалу, которая является столицей Орды, есть золотые и серебрянные прииски, добыча драгоценных камней а также налажено изготовление бус из драгоценных камней (перлов), найденных вдоль озера Каникта.

Обращаю ваше внимание на то что все как один прямым текстом утверждают что Моголо – Татары, ранее назывались СКИФ(Т)АМИ. Вот они так называемые пропавшие безвести Скифы, которые как жили, так и живут на тех же территория уже тысячелетия. Давайте рассмотрим сколько конкретно лет известно историкам о существовании Скит (ф)ов.

Сами же Скит(ф)ы появились по историческим меркам 5555 лет назад, до этого наши предки называльсь Расенами (самоназвание таких народов как ЭТРУСКИ и др.). Когда вследствии очередной войны древности погибли культуры Крита, тогдашнего Египта, Ассири, Индии и Китая. Закончился период могил и гробниц без оружия, и оставшиеся в живых люди стали вооружатся и строить защитные поселения стены из “КИТОв”. Вот карта этих стен на территории раньше занимаемой Скифами – МоГолами.

Напомню что КИТ(а) – это связка жердей, прутьев, веток – такой величины, чтобы удобно было принести/привести из леса. Потом она используется для строительства ограждения вокруг поселения или основной его части:- в виде жердей, прутьев, веток — для строительства плетня;

- если требуется военное заЩИТное ограждение/стена, то надо связать/сплести/сШИТЬ большие КИТы, до 10 м длиной. Опять два ряда «плетня из КИТ» и засыпка землёй и камнями. Оттуда родом все так называемые Звездные крепости.

Отсюда и пошло понятие СКИТЫ (Фы), т.е. люди живущие в защищенных поселениях, в которых наши предки жили вплоть до 19 века.

Христианский писатель Павел Оросий (начало V в. н.э.) писал, что один из первых ассирийских царей Нин (Паний, Панин) в 2054 г. до н.э. прекратил 1500-летнее господство Скифии в Азии:«За 1300 лет до основания Рима царь ассирийский Нин…, поднявшись с юга от Красного моря, на крайнем севере опустошил и покорил Эвксинский Понт (Черное море) и научил варваров-скифов, дотоле невоинственных и безвредных, не умевших проявлять свою жестокость, познать свои силы и пить уже не молоко животных, а кровь человеческую, наконец, научил побеждать поражениями (изматыванием врагов: П.3.)…» (ВДИ. 1949. № 4. С.267). Оросий так пытался обосновать право скифов на разгром древних империй, включая Рим. Другие же авторы подчеркивали, что Нин прекращал именно тотальное скифское господство. Но и сами дружины Пания могли происходит из северян, из потомков войск индоевропейца Сарлага, и иных северных царей (они известны лингвистам). Северных наемников было затем немало в Ассирии – да и само название Ас с Ирия (Иртыш) – т.е. боги живущие на земле пришедшие с реки Иртыша где стоял АСГАРД Ирийский (ОМСК в сегодняшней России). В итоге здесь кратко приведены признаваемые наукой античные исторические источники. И есть все основания давно отметить 5555 лет нежестокого и безвредного господства скифов в округе Черного моря (если использовать версию Павла Оросия) или сбора скифами дани в Европе и Азии (по версии Помпея Трога, Юстина и некоторых других авторов). (11)

Поэтому вас уже не должны удивлять слова иезуита отца Марени, который в 1655 году утверждал, что: “Тартары непрерывно ведут войну с китайцами вот уже на протяжении 4340 лет, т.е. с 2341 лета до н.э.

В 1280 году тартары стали хозяевами Китая и тогда род Ивен (Iven- опять эти ИВАНы – авт.-кто такие науке не известно)))) начал там править в течение 89 лет.

До 1369 году китайцы изгнал тартар, и трон заняли правители по национальности и из рода Мим (или Мин).

В 1645 году Тартары под предводительством короля Xunchi, которого называют Великим ханом, вновь захватил Китайскую империю. Род Тартарского князя царствует там по сей день…”

Те же источники признают что: “Что более тысячи лет тому назад типографское искусство было придумано в королевстве Тангут.” Поэтому нет ничего удивительного и в описаниях Марко Поло который описывает применение Бумажных денег, развитую систему почты, органов управления и военной организации, плюс целый штат магов и колдунов.

Именно поэтому западные историки обязательно определяют Империю Аттилы или Империю Гуннов как Empire Mogols или Tartares еще в 456 год, Прискус — посол Римской Империи к Гуннам (Huns), в «Монгольскую» Орду.

Где Гунны – это Уния -союз различных племен и народов, вот как выглядит один этот (СЕ) Гунн в Японии 17 века.

Кстати в другом искажении титул правителя звучит как КАОГУН или КАГАН, так что есть где разгулятся историкам, с ответам на вопрос, кто такие былы ХАЗАРЦы с их КАГАНатом.

А нам говорили, что это „Герб Рюрика“, а кто-то утверждал, что это „Хазарская тамга“.

Вот фото одного Хазарца из современного Афганистана, когда его спросили кто он, то ответ был таким: “Я монгольской крови но Хазареец из Афганистана”.

Не из-за такого ли населения Афганистан уже сотни лет не могут его полностью поработить.

Профессор Клесов про ДНК Хазар:

Какие же выводы можно сделать из описанной информации.

Несколько столетий назад существовало единое государсвтво. Имя государства – Великая Тартария. Великая Тартария государство которое стало наследницей СКИФИИ, еще раньше это объединение называлась Расения, а изначально т.е. 111000 лет назад это была Даария – Северный полюс. Основа населения те в ком Бог Есть Любовь (белые люди), или Могучие-Всемогущие люди, они же дети Тарха (ГОГ) и Тары (МаГОГ), или Славящие Янь и Инь (Славяне). Основа территории составляло пространство от Дуная до Берингова пролива, и от Северного Ледовитого океана до Памира. Остальные земли по всей Земле, находились то в составе государства, то под протекторатом. Это Европа, Африка, Индия, современный Китай, Северная и Южная Америка.

Тартария, т.е. целостность разрушенного ранее объединения воссоздавалась в основном безкровно. Не было жестоких завоеваний, о чём неоднократно писал Марко Поло. Все «покорённые» народы добровольно становились под знамя Великого ХаМа, в точности, как это повторилось веками спустя, когда в Российскую империю добровольно вошли Средняя Азия, Кавказ и Прибалтика. Время от времени из-за борьбы за власть внутри этого объединения, и под воздействием других факторов (природные катастрофы, изменения вибраций самой Земли, создание агресивных религий направленных на уничтожение всех кто в ней не состоит, вмешательства внешних сил техно-магической природы и т.д.) целосность нарушалась, но со временем вновь восстанавливалась.

Нефелимы- падшие Ангелы. Такие черепа находят в Сибири

Великая Тартария была развитой державой, обладающей передовыми технологиями и знаниями. Обилие природных ресурсов, в том числе драгоценных камней, золота и серебра, в купе с налаженным производством в промышленных масштабах бумажных денег, шёлка, бумаги, и пороха (использовался в горном деле), делало её недосягаемой для остального мира.На этой картинке из Книги Марко Поло изображён обменный пункт, в котором купцы обменивают золотые и серебряные дирхемы на… Бумажные деньги. БУМАЖНЫЕ!!! В тринадцатом веке!

Закат Великой Тартарии начался с комбинированной природной (или лучше сказать магическо-технической ) катастрофы плюс применение высокоэнергетического оружия (аналога ядерного и термоядерного).

< ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/391222< ![CDATA[]]>

Одна катастрофа была глобального масштаба, и огромное количество маленьких катастроф на протяжении следующих столетий (имеются ввиду войны, многочисленные сильные необъяснимые пожары, эпидемии и т.д.). Вполне вероятно что Тунгусский взрыв это один из отголосков этих событий. В это время произошло смещение полюсов Земли, которое вызвало мощную приливную волну, с мгновенной заморозкой, что стало причиной появления ледяного панциря и вечной мерзлоты на землях Тартарии, где некогда был субтропический климат, имеется ввиду Россия и северная Америка. Так что современное потепление не что иное как восстановление нормального температурного режима на планете Земля, нарушенного внешним вмешательством еще в 17-18 веках. (Очень похоже что следы этой катастрофы и находят по всей Земле такие искатели как Кунгуров, Михаил Волк, Кадычанский и др.)

Рекомендую видео Древние дороги Тартарии:

То что изменение климата произошли несколько сотен лет назад можно рассчитать по скорости отступления на север пояса вечной мерзлоты. По расчётам учёных к 2050 году на территории России останется всего 15-18% от нынешней площади, занятой вечной мерзлотой.

Видео Война Романовых с Тартарией:

Но большинство населения Тартарии успело вовремя эвакуироваться, ещё задолго до начала катастрофы. (Колдуны при дворе Великого Хана не зря свой хлеб ели – авт). На местах остались небольшие кучки людей, чудом спасшихся на вершинах гор, в пещерах. Они и стали основателями племени юкагиров (европеоидное коренное население Якутии, Колымы и Чукотки). Остальные устремились на юг и запад, примерно так же как сейчас сирийцы, ливийцы, афганцы и пакистанцы штурмуют Европу. Этот исход вошёл в историю под названием «татаро-монгольское нашествие», но интерпретирован историками, как вооружённое вторжение кочевников.

Великая Тартария продолжала своё существование вплоть до 1812 года, есть карта Тартарии 1811. Где еще существует Китайская Тартария и Независимая Тартария. Следовательно, есть серьёзные основания полагать, что «Отечественная война 1812» как и другие Наполеоновские войны, не что иное, как военная операция Европы по уничтожению Тартарии.

Хотя вот карта Асии 1820 года, в Атласе G.Aspin на которой еще есть и основная Тартария Сибирская или Русская, не говоря уже про Тартарию Независимую, и Тартарию Китайскую:

Но и это еще не все, вот карта Mitchell, Samuel Augustus 1860 года выпуска (ссылка на неё есть в самом верху картинки), на ней есть все еще Независимая и Китайская Тартария, в которую входит Китай.

Еще одна карта Woodbridge, William C. 1845 года выпуска.

Затем еще сотни лет, и сотни войн провели Европейцы во главе с Нагло- саксами для окончательного уничтожения и разграбления наследия ВЕЛИКОЙ Тартарии по всему Миру. Такое государство вытерли с новых карт, и письменных источников, и из памяти. Создали вместо этого тома мифов о деспотических узкоглазых монголах – золотоордынцах.

Но всему свое время. Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. Поэтому гибель Тартарии как, и её возрождение в новом виде, предсказана нашими предками. Честь принять участие в этом Возрождении выпала нам свами, с чем я вас и поздравляю.

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