А кто США такие: в Совфеде высмеяли намерения Америки проверить выполнение Россией «Минска-2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, комментируя публикацию The Wall Street Journal, задался вопросом о наличии у США полномочий проверять, выполняет ли Россия как гарант минские соглашения наряду с Германией и Францией. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали возможность ввода миротворческих сил в Донбасс.

Журнал The Wall Street Journal опубликовал статью «США ищут одобрения у России миротворческой миссии на востоке Украины». В публикации от 9 октября было написано: «По словам западных представителей, США намерены проверить готовность Москвы к прекращению военного конфликта, добиваясь того, чтобы Россия дала согласие на размещение миротворцев на юго-востоке Украины. Американское предложение стало ответом на российскую инициативу о размещении миротворческой миссии. Западные страны сомневаются в том, что РФ будет выполнять обязательства, в соответствии с которыми она должна вывести все войска и боевую технику с Украины и дать возможность Киеву восстановить свой контроль на востоке».

Речь идет о 20 тысячах миротворцев. США не в первый раз утверждают, что войска России якобы размещены на востоке Украины. Эксперты в прямом эфире пытались разобраться, что за игру ведут США и чьими устами говорит WSJ.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Игоря Морозова, сообщение WSJ направлено на то, чтобы отвести внимание от выполнения Украиной минских соглашений.