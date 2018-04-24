Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2018
- 08:34 Захар Приепин ответил на слова Полторака.
- 05:00 «Последует жёсткая реакция»: решится ли Киев ввести иностранных военных на Донбасс в обход ООН.
- 02:00 «Чем кормить будут?» — в Совфеде высмеяли планы Киева вернуть всех украинцев из России.
- 01:00 Порошенко попросил неонацистов не мешать украинцам ходить «в церковь из России».
- Вчера 23:52 Наших дочерей не стало в один день.
- Вчера 20:52 Делегация из Сербии прибыла в Луганск: кадры научно-практической конференции.
Захар Приепин ответил на слова Полторака
Глава Минобороны Украины Степан Полторак не исключил наступления в Донбассе после окончания так называемой антитеррористической операции. При этом министр заявил о возможном увеличении численности украинских войск в зоне конфликта. Известный российский писатель и офицер ДНР Захар Прилепин считает, что Киев попытается задавить ополченцев массой, но получит обратный эффект.
В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей замполит одного из батальонов Донецкой Народной Республики Захар Прилепин заявил, что увеличение численности украинской армии в Донбассе вполне реально.
«У них в стране живет 36 миллионов человек, поэтому, конечно, Киев способен увеличить численность армии в Донбассе, если потребуется для наступления», — отметил писатель.
При этом Захар Прилепин поведал о ноу-хау на Украине, которое позволяет увеличивать число военнослужащих на юго-востоке страны обманным путем.
«Постоянно ведется работа в вузах по набору контрактников в армию. С молодыми ребятами из неблагополучных или бедных семей, не способных оплачивать учебу, в украинских вузах работают специальные команды наборщиков, которые вправляют им мозги, пока родители парней этого не видят», — рассказал офицер ДНР.
По словам Прилепина, результатом такой вербовки студентов в украинскую армию стало появление на передовой в Донбассе большого числа неопытной молодежи, которая не понимает, за кого и за что воюет.
«Мы видим все больше и больше молодых на передовой. И это нас очень огорчает. Потому что одно дело, когда взрослые люди целенаправленно идут воевать за идею, а другое дело — когда на войне оказываются молодые ребята, идеологически немотивированные, обманутые людьми, которые их «перезагрузили» в вузах, пообещав кучу денег», — заметил Захар Прилепин.
Он что Киев понимает, что технологически не сможет превзойти вооруженные силы ДНР и ЛНР, а посему будет стремиться достичь трех- или даже четырехкратного превосходства в численности войск, чтобы «задавить массой» противника.
«Но будет, конечно, обратный эффект. Потому что на это, во-первых, надо потратить очень много денег. Их будут пилить и воровать те, кто это делает постоянно, при этом на Украине еще больше поднимутся цены, тарифы и налоги. А во-вторых, чем больше сыновей, мужей, отцов уходит в армию, тем нервознее становится обстановка внутри общества. Примерно так, как было в России, когда велась чеченская кампания. Общество серьезно наэлектризовано, когда массово приходят похоронки. Но пусть украинские военные что хотят, то говорят и делают. Нам в принципе все равно», — заметил Захар Прилепин.
В интервью «Би-би-си» глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что 30 апреля заканчивается так называемая АТО в Донбассе, после которой начнется Операция объединенных сил. Министр не исключил силового разрешения конфликта, если ничто другое не поможет, и заявил, что при необходимости количество украинских военных в Донбассе будет увеличено.
«Если ситуация будет усложняться или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», — сообщил Полторак.
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«Последует жёсткая реакция»: решится ли Киев ввести иностранных военных на Донбасс в обход ООН
Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил, что страны G7 поддержали киевский сценарий развёртывания миротворческих сил в Донбассе. Эксперты считают, что власти страны могут попытаться пригласить иностранные войска в обход процедур Совета Безопасности ООН, поскольку там украинские инициативы блокируются Россией.
Добьётся ли Украина размещения международного контингента на Донбассе — в материале RT.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, приняв участие в ознакомительной сессии министров иностранных дел G7, заявил, что страны-участницы «Большой семёрки» одобряют план Киева по развёртыванию миротворческого контингента на Донбассе.
Напомним, 22 апреля в канадском Торонто начались переговоры глав МИД стран-участниц «Большой семёрки» (США, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония и Канада). Ключевыми темами обсуждения стали ситуация на Украине, война в Сирии, взаимоотношения с Москвой, а также иранская ядерная сделка и обстановка на Корейском полуострове.
По словам главы украинского МИД, его коллеги согласились с тем, что сначала на Донбассе необходимо создать базовые условия безопасности, которые включают в себя отвод тяжёлых вооружений.
«Затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом подготовка к выборам», — подчеркнул украинский министр.
Активность Москвы по урегулированию донбасского конфликта Климкин сравнил с попытками продвинуть троянского коня, чтобы «дестабилизировать» Украину. Для этого Россия «пытается оставить свой протекторат» в Донбассе, считает дипломат.
Напомним, Киев настаивает на необходимости ввода миротворцев в Донбасс, требуя при этом, чтобы контингент разместился не только на всей территории республик, но и на границе с Российской Федерацией.
Соответствующий проект резолюции Киев передал на рассмотрение Совбеза ООН 9 сентября 2017 года. Впоследствии предложения украинской стороны неоднократно дополнялись, был также подготовлен совместный с Вашингтоном документ, в котором, в частности, США и Украина настаивают на том, что в состав миротворческой миссии не должны входить российские граждане, а также граждане Белоруссии и других стран — участниц ОДКБ.
Москва предлагает другой вариант: миротворцы должны встать в первую очередь на линии разграничения воюющих сторон — позиций ВСУ и сил ДНР и ЛНР — и таким образом обеспечить безопасность сотрудников ООН и поспособствовать урегулированию конфликта. Подобный вариант содержался в исходном проекте резолюции, внесённой Россией на рассмотрение Совбеза ООН 5 сентября 2017 года.
Позднее по итогам беседы российского президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель стороны согласились с тем, что миротворцев необходимо разместить на всей территории Донбасса — в районах дислокации миссии ОБСЕ.
Однако этот компромиссный вариант не устраивает украинские власти — Киев нацелен не на примирение с Донбассом, а на то, чтобы подчинить его с помощью силы, считают эксперты.
«Украинский вариант ввода миротворцев, по сути, является планом карательной операции в Донбассе силами украинской армии при попустительстве миротворческой миссии ООН, — пояснил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. — Эта позиция критикуется Россией, тем более что уже есть, к сожалению, исторические прецеденты такого рода, например на территории Хорватии».
При этом украинские власти напрасно пытаются представить ситуацию так, словно поддержка киевского сценария в мире выросла за последнее время, считают эксперты.
«Климкин продолжил развивать украинскую линию, но то, что он представил как новость, новостью не является, поскольку Запад всегда поддерживал Украину в этой ситуации», — пояснил Шаповалов.
Сломать Совбез
Украинские власти не оставляют идеи ввода в Донбасс миротворцев по своему сценарию. Как написал 11 марта в Twitter президент Пётр Порошенко, только это может «остановить убийства украинцев» и восстановить суверенитет украинского государства.
За последний период Киев не раз возвращался к этой теме. 9 апреля Пётр Порошенко сообщил о «некоторых подвижках» в вопросе ввода миротворцев в регион. Раскритиковав план России, украинский президент подчеркнул, что миссия ООН должна заниматься разоружением «незаконных вооружённых формирований» и контролировать российско-украинскую границу в этих районах.
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После чего Порошенко заявил о том, что к миротворческой операции готовы присоседиться более сорока стран, и упрекнул Кремль за то, что российская сторона ветирует в СБ ООН украинские инициативы.
Киев настаивает на пересмотре права вето в Совбезе ООН, стремясь, в первую очередь, лишить этого права Россию. Такие требования украинская делегация выдвинула в ООН, объяснив свою позицию многочисленными случаями злоупотребления правом вето.
Напомним, тема возможных реформ Совета Безопасности обсуждалась в начале февраля 2018 года на Генассамблее ООН. Москва согласна с необходимостью расширения СБ ООН, но выступает категорически против инициатив по ограничению права вето, которым помимо России обладают Китай, Франция, США и Великобритания. Следует отметить, что Великобритания и Франция поддерживают отказ от процедуры ветирования.
Когда речь идёт о случаях геноцида, массовых убийствах, право вето не должно работать, полагают в Париже. Впервые с такой инициативой Франция выступила ещё в 2013 году — речь идёт о добровольном решении постоянных членов СБ ООН не применять право вето в отдельных случаях (эту идею поддерживает более половины стран, входящих в ООН. — прим. ред.).
23 апреля Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о наличии «структурной проблемы» в Совете Безопасности, который, по его мнению, уже не соответствует актуальной картине мира. «Вето стало инструментом, который используется слишком часто», — пояснил Гутерреш.
По мнению экспертов, за идеей по ограничению права вето в СБ ООН стоит стремление стран западного блока выбить почву из-под ног у своих геополитических оппонентов. Ситуация с предложениями по вводу миротворцев на Донбасс хорошо иллюстрирует эту тенденцию.
«Выступление Генсека ООН вписывается в общий хор голосов, которые стремятся под видом реформирования организации, по сути, подчинить её своей воле. Но это противоречит самой сути ООН, которая является площадкой для переговорного процесса», — подчеркнул Владимир Шаповалов.
«Символическое присутствие»
Требуя ввести миротворческий контингент ООН в Донбасс, Киев сам провоцирует эскалацию напряжённости в регионе. Подписанные более трёх лет назад Вторые минские соглашения украинская сторона фактически игнорирует. В начале текущего года украинские власти приняли закон о «реинтеграции» Донбасса. Этот документ противоречит условиям подписанных ранее мирных соглашений, а Россия предстаёт в нём как страна, «оккупировавшая» Донбасс.
В целом украинская сторона всё более склоняется к силовому сценарию разрешения конфликта на Донбассе.
Установить прочное перемирие в регионе так и не удалось — периодически ВСУ возобновляют обстрелы ЛНР и ДНР. Так, 17 апреля из-за обстрелов украинской стороны была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.
В Донецке очередной виток напряжённости связывают с прибытием на линию разграничения с украинской стороны натовских инструкторов из Канады, Дании и Норвегии. Такое заявление 22 апреля сделал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. Ранее донецкое Министерство госбезопасности опубликовало имена и паспортные данные иностранных военных советников, прибывших на позиции ВСУ.
При этом доподлинно известно о недавнем визите литовского премьер-министра в прифронтовой посёлок Авдеевка. Глава литовского кабмина Саулюс Сквернялис передал городской администрации партию гуманитарной помощи и заявил о солидарности с Украиной в её «неравной борьбе».
Кроме того, в начале апреля СМИ сообщили о готовящихся переговорах Украины с Францией и Германией на предмет размещения миротворческой миссии в Донбассе. Предположительно, саммит состоится в мае на территории ФРГ. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Киеве.
Официальные германские, французские и украинские власти воздержались от комментариев на эту тему. Источники в российском МИД пояснили, что Москва не возражает против таких переговоров, однако вопрос ввода миротворцев всё равно будет решаться на уровне СБ ООН.
По мнению экспертов, какие бы переговоры о вводе иностранных военных на свою территорию ни вёл сегодня Киев, подобный сценарий не будет реализован благодаря твёрдой позиции Москвы.
Как отметил в интервью RT доцент философского факультета МГУ политолог Борис Межуев, полностью исключать сценарий, при котором Киев сам пригласит иностранный военный контингент в страну в обход резолюций ООН, нельзя.
«Уже сейчас периодически военные корабли стран НАТО заходят в одесский порт, теоретически может появиться и какой-то ограниченный контингент сухопутных войск, — пояснил эксперт в интервью RT. — Однако всё упирается в нежелание американской стороны непосредственно вмешиваться в эту ситуацию, если не считать оказания военной помощи Киеву.
Дело в том, что с киевским вариантом явно не согласится Россия. Особенно жёсткая реакция последует, если речь зайдёт не о символическом, а о серьёзном военном присутствии западных стран».
Схожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов.
«Украина давно бы пригласила иностранный военный контингент на свою территорию, но это наталкивается на позицию России, именно этот фактор блокирует подобные инициативы. В случае же развития такого сценария, Москва будет реагировать всеми доступными способами», — подвёл итог Шаповалов.
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Надежда Алексеева
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Чем кормить будут?» — в Совфеде высмеяли планы Киева вернуть всех украинцев из России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал намерение главы МИД Украины Павла Климкина вернуть всех украинцев из России.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Климкин заявил, что в России проживают около трех миллионов украинцев, и Киев планирует предпринять необходимые меры по возвращению этих граждан Украины на родину.
«Киев готовится вернуть на Украину 3 миллиона украинцев, работающих в России? Полная утопия», — написал сенатор в Twitter.
«Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан», — объяснил он утопичность идеи украинского министра.
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Порошенко попросил неонацистов не мешать украинцам ходить «в церковь из России»
Порошенко попросил неонацистов не мешать украинцам ходить «в церковь из России».
Президент Украины Петр Порошенко призвал неонацистов не мешать остальным гражданам посещать «церковь из России».
По его словам, все люди «имеют право» посещать любые церкви на территории Украины.
«Я хотел бы обратиться к патриотическим силам. Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести. Если кто-то хочет посещать церковь из России — это их право», — сказал он в ходе передачи «Свобода слова» на ICTV.
Порошенко также призвал праворадикалов воздерживаться от всевозможных провокаций.
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Делегация из Сербии прибыла в Луганск: кадры научно-практической конференции
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