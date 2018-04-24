Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2018

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил, что страны G7 поддержали киевский сценарий развёртывания миротворческих сил в Донбассе. Эксперты считают, что власти страны могут попытаться пригласить иностранные войска в обход процедур Совета Безопасности ООН, поскольку там украинские инициативы блокируются Россией.

Добьётся ли Украина размещения международного контингента на Донбассе — в материале RT.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, приняв участие в ознакомительной сессии министров иностранных дел G7, заявил, что страны-участницы «Большой семёрки» одобряют план Киева по развёртыванию миротворческого контингента на Донбассе.

Напомним, 22 апреля в канадском Торонто начались переговоры глав МИД стран-участниц «Большой семёрки» (США, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония и Канада). Ключевыми темами обсуждения стали ситуация на Украине, война в Сирии, взаимоотношения с Москвой, а также иранская ядерная сделка и обстановка на Корейском полуострове.

По словам главы украинского МИД, его коллеги согласились с тем, что сначала на Донбассе необходимо создать базовые условия безопасности, которые включают в себя отвод тяжёлых вооружений.

«Затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом подготовка к выборам», — подчеркнул украинский министр.

Активность Москвы по урегулированию донбасского конфликта Климкин сравнил с попытками продвинуть троянского коня, чтобы «дестабилизировать» Украину. Для этого Россия «пытается оставить свой протекторат» в Донбассе, считает дипломат.

Напомним, Киев настаивает на необходимости ввода миротворцев в Донбасс, требуя при этом, чтобы контингент разместился не только на всей территории республик, но и на границе с Российской Федерацией.

Соответствующий проект резолюции Киев передал на рассмотрение Совбеза ООН 9 сентября 2017 года. Впоследствии предложения украинской стороны неоднократно дополнялись, был также подготовлен совместный с Вашингтоном документ, в котором, в частности, США и Украина настаивают на том, что в состав миротворческой миссии не должны входить российские граждане, а также граждане Белоруссии и других стран — участниц ОДКБ.

Москва предлагает другой вариант: миротворцы должны встать в первую очередь на линии разграничения воюющих сторон — позиций ВСУ и сил ДНР и ЛНР — и таким образом обеспечить безопасность сотрудников ООН и поспособствовать урегулированию конфликта. Подобный вариант содержался в исходном проекте резолюции, внесённой Россией на рассмотрение Совбеза ООН 5 сентября 2017 года.

Позднее по итогам беседы российского президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель стороны согласились с тем, что миротворцев необходимо разместить на всей территории Донбасса — в районах дислокации миссии ОБСЕ.

Однако этот компромиссный вариант не устраивает украинские власти — Киев нацелен не на примирение с Донбассом, а на то, чтобы подчинить его с помощью силы, считают эксперты.

«Украинский вариант ввода миротворцев, по сути, является планом карательной операции в Донбассе силами украинской армии при попустительстве миротворческой миссии ООН, — пояснил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. — Эта позиция критикуется Россией, тем более что уже есть, к сожалению, исторические прецеденты такого рода, например на территории Хорватии».

При этом украинские власти напрасно пытаются представить ситуацию так, словно поддержка киевского сценария в мире выросла за последнее время, считают эксперты.

«Климкин продолжил развивать украинскую линию, но то, что он представил как новость, новостью не является, поскольку Запад всегда поддерживал Украину в этой ситуации», — пояснил Шаповалов.

Сломать Совбез

Украинские власти не оставляют идеи ввода в Донбасс миротворцев по своему сценарию. Как написал 11 марта в Twitter президент Пётр Порошенко, только это может «остановить убийства украинцев» и восстановить суверенитет украинского государства.

За последний период Киев не раз возвращался к этой теме. 9 апреля Пётр Порошенко сообщил о «некоторых подвижках» в вопросе ввода миротворцев в регион. Раскритиковав план России, украинский президент подчеркнул, что миссия ООН должна заниматься разоружением «незаконных вооружённых формирований» и контролировать российско-украинскую границу в этих районах.

Читайте также: Если Киев попробует вернуть Донбасс силой, то получит в ответ широкомасштабное российское вторжение, — экс-посол США

После чего Порошенко заявил о том, что к миротворческой операции готовы присоседиться более сорока стран, и упрекнул Кремль за то, что российская сторона ветирует в СБ ООН украинские инициативы.

Киев настаивает на пересмотре права вето в Совбезе ООН, стремясь, в первую очередь, лишить этого права Россию. Такие требования украинская делегация выдвинула в ООН, объяснив свою позицию многочисленными случаями злоупотребления правом вето.

Напомним, тема возможных реформ Совета Безопасности обсуждалась в начале февраля 2018 года на Генассамблее ООН. Москва согласна с необходимостью расширения СБ ООН, но выступает категорически против инициатив по ограничению права вето, которым помимо России обладают Китай, Франция, США и Великобритания. Следует отметить, что Великобритания и Франция поддерживают отказ от процедуры ветирования.

Когда речь идёт о случаях геноцида, массовых убийствах, право вето не должно работать, полагают в Париже. Впервые с такой инициативой Франция выступила ещё в 2013 году — речь идёт о добровольном решении постоянных членов СБ ООН не применять право вето в отдельных случаях (эту идею поддерживает более половины стран, входящих в ООН. — прим. ред.).

23 апреля Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о наличии «структурной проблемы» в Совете Безопасности, который, по его мнению, уже не соответствует актуальной картине мира. «Вето стало инструментом, который используется слишком часто», — пояснил Гутерреш.

По мнению экспертов, за идеей по ограничению права вето в СБ ООН стоит стремление стран западного блока выбить почву из-под ног у своих геополитических оппонентов. Ситуация с предложениями по вводу миротворцев на Донбасс хорошо иллюстрирует эту тенденцию.

«Выступление Генсека ООН вписывается в общий хор голосов, которые стремятся под видом реформирования организации, по сути, подчинить её своей воле. Но это противоречит самой сути ООН, которая является площадкой для переговорного процесса», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

«Символическое присутствие»

Требуя ввести миротворческий контингент ООН в Донбасс, Киев сам провоцирует эскалацию напряжённости в регионе. Подписанные более трёх лет назад Вторые минские соглашения украинская сторона фактически игнорирует. В начале текущего года украинские власти приняли закон о «реинтеграции» Донбасса. Этот документ противоречит условиям подписанных ранее мирных соглашений, а Россия предстаёт в нём как страна, «оккупировавшая» Донбасс.

В целом украинская сторона всё более склоняется к силовому сценарию разрешения конфликта на Донбассе.

Установить прочное перемирие в регионе так и не удалось — периодически ВСУ возобновляют обстрелы ЛНР и ДНР. Так, 17 апреля из-за обстрелов украинской стороны была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

В Донецке очередной виток напряжённости связывают с прибытием на линию разграничения с украинской стороны натовских инструкторов из Канады, Дании и Норвегии. Такое заявление 22 апреля сделал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. Ранее донецкое Министерство госбезопасности опубликовало имена и паспортные данные иностранных военных советников, прибывших на позиции ВСУ.

При этом доподлинно известно о недавнем визите литовского премьер-министра в прифронтовой посёлок Авдеевка. Глава литовского кабмина Саулюс Сквернялис передал городской администрации партию гуманитарной помощи и заявил о солидарности с Украиной в её «неравной борьбе».

Кроме того, в начале апреля СМИ сообщили о готовящихся переговорах Украины с Францией и Германией на предмет размещения миротворческой миссии в Донбассе. Предположительно, саммит состоится в мае на территории ФРГ. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Киеве.

Официальные германские, французские и украинские власти воздержались от комментариев на эту тему. Источники в российском МИД пояснили, что Москва не возражает против таких переговоров, однако вопрос ввода миротворцев всё равно будет решаться на уровне СБ ООН.

По мнению экспертов, какие бы переговоры о вводе иностранных военных на свою территорию ни вёл сегодня Киев, подобный сценарий не будет реализован благодаря твёрдой позиции Москвы.

Как отметил в интервью RT доцент философского факультета МГУ политолог Борис Межуев, полностью исключать сценарий, при котором Киев сам пригласит иностранный военный контингент в страну в обход резолюций ООН, нельзя.

«Уже сейчас периодически военные корабли стран НАТО заходят в одесский порт, теоретически может появиться и какой-то ограниченный контингент сухопутных войск, — пояснил эксперт в интервью RT. — Однако всё упирается в нежелание американской стороны непосредственно вмешиваться в эту ситуацию, если не считать оказания военной помощи Киеву.

Дело в том, что с киевским вариантом явно не согласится Россия. Особенно жёсткая реакция последует, если речь зайдёт не о символическом, а о серьёзном военном присутствии западных стран».

Схожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов.

«Украина давно бы пригласила иностранный военный контингент на свою территорию, но это наталкивается на позицию России, именно этот фактор блокирует подобные инициативы. В случае же развития такого сценария, Москва будет реагировать всеми доступными способами», — подвёл итог Шаповалов.

Читайте также: В Госдепе поблагодарили премьера Армении «за многолетнюю службу»

Надежда Алексеева