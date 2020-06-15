Новости Украины и Новороссии 15 июня 2020

МВД Украины взяло на себя ответственность за убийство Анащенко

Украиной были сняты вопросы по поводу того, кто и зачем убил полковника НМ ЛНР Олега Анащенко.МВД Украины взяло на себя ответственность за убийство Анащенко, заявив, что теракт был организован в отместку за уничтоженный ополченцами ЛНР ИЛ-76 с десантниками 25-й омбр (40 человек личного состава + 9 членов экипажа), которые должны были принять участие в подавлении восстания в Луганске.Анащенко летом 2014-го года занимался вопросами противовоздушной обороны и имео отношение к эпизоду с уничтожением Ил-76.Можно напомнить, что смерть Анащенко в 2017-м году также пытался привязать к деятельности Плотницкого, хотя еще 3 года в этой истории было все достаточно очевидно.Заявление Пасечника 2017-го года о причастности украинских спецслужб.

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Независимый профсоюз шахтёров Донбасса поздравляет шахтёров с победой. Шахта Комсомольская, Антрацит

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Поздравляем с победой! Шахта «Комсомольская», Антрацит, ЛНР. 13.06.2020.

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COVID-19: Заболевших всё больше, но Украина возобновляет международные полёты

Число выявленных на Украине случаев коронавируса приближается к 32 тысячам — по состоянию на утро 15 июня в стране зафиксировано 656 новых случаев. Такие цифры приводит Совет нацбезопасности и обороны (СНБО). И хотя за последние несколько дней в стране существенно ухудшилась эпидемиологическая ситуация, Киев всё же принял решение о возобновлении международного авиасообщения. Так, с 11 июня число зараженных начало резко расти — за сутки было 689 случаев. На следующий день было только на 6 случаев меньше, а 13 июня был зафиксирован новый антирекорд — 754 зараженных коронавирусом за сутки. И тем не менее с сегодняшнего дня украинцы смогут улететь из «неньки» в Албанию, США, Турцию, Великобританию. При этом в Албанию и США — без ограничений на границе, без тестирования. В Великобританию — с соблюдением двухнедельного карантина по прибытии, а в Турции нужно будет пройти тест после прилёта. Читайте также: Неслучайные протесты: кто и зачем раскачивает США

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Пирог Труханова и друзей

Вкусный пирог. Хватает всем.

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Бастовавших в ЛНР шахтеров встретили как героев (ВИДЕО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», объявившие забастовку горняки шахты «Комсомольская» в ЛНР добились выполнения своих требований. Опубликовано видео встречи шахтеров, которые провели под землей больше недели. Для всех рабочих шахты они герои. Читайте также: США и ЛНР работают в унисон, — Царёв

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Как «фсбшные хакеры» посоветовали Зеленскому убираться в Израиль

Народный депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федына прокомментировала пост в Теlegram-канале Маруси Зверобой, в котором та угрожала президенту Зеленскому и его семье. Нардеп уверяет, что канал ее подруги взломали российские спецслужбы. «Прочитала антисемитские высказывания в Теlegram-странице Маруси Зверобой. Поговорила с ней — оказывается, страницу хакнули. ФСБшные хакеры прогрессируют. Не удивлюсь, если следующими объектами атак станут мои страницы. Наверное, кому-то не хватает материалов к нашему делу», — нашла виновных Федына. Интересно, что версия со взломом появилась только после того, как по поводу поста поднялся большой шум. Напомним, Зверобой пригрозила, что семью Зеленского «подвесят за ноги», как это «сделали с царской семьей», и посоветовала им как можно быстрее «у…ть в Израиль». Читайте также: США и ЛНР работают в унисон, — Царёв

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Блокировка «Русской Весны» в ЛНР: Чиновники получили обратный эффект

Блокировка «Русской Весны» в ЛНР привела к широкой огласке ситуации с невыплатой зарплат шахтерам. Об этом пишет Telegram-канал «Луганский инсайд». «Своими действиями, связанными с блокировкой социальных сетей и сайтов, чиновники, принимавшие такое решение, добились эффекта обратного ожидаемому. В частности, блокировка „Русской Весны” и „Антифашиста” лишь способствовала тому, что забастовке шахтеров в ЛНР была придана еще более широкая огласка. В частности, подобные действия привлекли внимание многих известных российских журналистов и общественных деятелей, которые начали высказывать свое мнение по этому поводу. Российские СМИ и до этого освещали проблему, но после начала блокировки ресурсов к забастовке привлекли еще большее внимание», — говорится в сообщении. «Учитывая, что на дворе 21 век, век интернета, скрыть подобное от общественности просто невозможно. Технология тотального запрета и тотального замалчивания проблемы не сработала. По правде говоря, информационная политика ЛНР не выдерживает никакой критики», — отмечают авторы канала. Напомним, что из-за поддержки бастующих шахтеров сайт «Русской Весны» два дня назад был заблокирован в ЛНР. Читайте также: «Готовьтесь к войне»: в Сети обсуждают «конспирологическое послание» Елизаветы II России (ФОТО)

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9 июня Совет МВФ принял решение о выделении Украине кредитной программы на пять миллиардов долларов. 2,1 миллиарда поступит сразу. Программа рассчитана на полтора года. Дорогу к кредиту открыл меморандум с МВФ, который еще в мае подписало правительство, взяв на себя определенные обязательства перед Фондом.

Сам меморандум, хоть он и не является секретным документом, тщательно скрывался от населения, а о его содержании украинцы могли судить лишь по скупым комментариям президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко и главы НБУ Якова Смолия, которые поставили под данным документом свои подписи.

По факту обсуждения возможности кредитования по линии МВФ многие политики указывали на то, что, подписав меморандум, Зеленский возьмет на себя обязательства продолжать политику, проводимую ранее Петром Порошенко и не признанную успешной. Другие говорили о том, что условия меморандума изначально невыполнимы. Были и те, кто указывал на то, что раз речь идет о возвратном кредите, то МВФ не вправе выдвигать столь радикальные требования к стране-заемщику. Но Шмыгаль только разводил руками, говоря о том, что обозначенные МВФ реформы и так назрели, и Украина рано или поздно пришла бы к пониманию необходимости их внедрения с кредитом от МВФ или без него.

Но точка невозврата пройдена, 2,1 млрд долларов поступили на счета некогда независимой Украины, и, следовательно, нет никакого смысла скрывать те кабальные условия, которые выдвинул МВФ, банально давая денег в долг под проценты. Итак, что же попросили уважаемые западные партнеры за право распоряжаться заемными миллиардами долларов?

Я не буду напоминать вам о принятых ранее законах, также навязанных МВФ, которые разрешают Украине продавать земли сельхозназначения и блокируют возможность возврата Коломойскому национализированного ранее Приватбанка. Это уже в прошлом. Я же хочу рассказать, что ждет Украину в недалеком будущем.

Киеву предписано провести реформу таможенной и налоговой службы, что в итоге должно увеличить поступления в бюджет Украины. Но поступления в бюджет увеличиваются не благодаря реформам, а благодаря усилению налогового бремени на граждан и предпринимателей, которое, как правило, проводится под прикрытием всевозможных реформ. Подобная инициатива ставит крест на налоговой реформе, которую у Зеленского обещали в 2021 году и которая предусматривала некие послабления для бизнеса. В меморандуме также прописана разработка под контролем МВФ уже к сентябрю этого года системы декларирования доходов и борьбы с отмыванием денег. Скорее всего, под этим понимается введение всеобщего обязательного декларирования доходов гражданами, о чем давно говорят власти.

Также, претендуя на деньги МВФ, Украина взяла на себя обязательства продолжать реформу Супрун, второй этап которой стартовал с 1 апреля. Она предполагала резкое сокращение финансирования медицины. Ранее Зеленский под напором общественности обещал остановить данную реформу, что после увольнения Супрун вполне логично, но обстоятельства так и не позволили президенту сдержать свое слово, что, в принципе, никого не удивило. Также после получения займа от западных партнеров Украина начнет внедрение программы сооплаты для пациентов. То есть часть медицинских услуг для населения станут платными.

Выполняя условия меморандума, Киеву также придется провести и реформу образования, сократив «лишних» учителей и закрыв «лишние» школы.

Удивительные метаморфозы произойдут и с ценой на газ, которую применяют при расчётах с населением. Совсем недавно, убеждая депутатов Верховной рады в необходимости взять кредит у ВМФ на «весьма приемлемых» условиях, тот же самый Шмыгаль заявлял о том, что приведение цен на газ к рыночным сделает его более дешевым и более доступным для населения. По факту все оказалось с точностью до наоборот. С июля по рыночным ценам будет тарифицироваться газ для кухонных плит и для отопления в частном секторе. То есть население Украины переводят на газ по тарифам, как для промышленности. Если газ на мировом рынке будет дорожать, то придется платить все больше и больше. Украинская власть также пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.

Попутно Киев должен разработать “адекватные механизмы”, чтобы обеспечить сбор платежей от домохозяйств за коммуналку. В том числе с помощью более высоких штрафов для украинцев. Это говорит о том, что деньги с задолжников за оплату коммунальных услуг будут выбивать с удвоенной силой. Учитывая и без того сложную социально-политическую обстановку в стране, подобные меры не будут способствовать установлению внутриполитического баланса.

Я не хочу говорить обо всех требованиях, которые МВФ выдвинул за возвратный кредит. Там есть и реформа судов, новая методика руководства госкорпорациями и т.д. В общем, условия весьма кабальные, особенно если учесть, что кредит по сути своей возвратный.

Нет, есть, конечно, робкие заявления экспертов, которые заявляют о том, что можно отказаться от выполнения неудобных пунктов меморандума, просто открестившись от очередной части транша. Но это все фантазии несведущих людей. По факту, Украина, вернее то, что от нее осталось, буквально на днях была продано за 5 млрд долларов.

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В Совфеде высмеяли заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

Сенатор Алексей Пушков высмеял слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «наступательной дипломатии» Киева в отношениях с Москвой. Ранее руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что украинские власти навязывают ситуации, в которых первой якобы приходится реагировать России. Такой подход в интервью «Укринформу» Кулеба назвал «наступательной дипломатией». По словам Пушкова, глава МИД «прав только в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения — и всякий раз безуспешно». «А Донбасс от Украины — все дальше. В этом смысле „наступательная”», — написал политик в Twitter. Ранее Кулеба заявил, что «минский процесс по урегулированию конфликта не умер, а держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких». Дипломат также добавил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Читайте также: «Готовьтесь к войне»: в Сети обсуждают «конспирологическое послание» Елизаветы II России (ФОТО)

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