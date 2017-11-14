Тереза Мей: «Не нарушайте правила!»

К чему бы это она? И почему из Лондон-Сити? И что это за подрыв международной системы порядка, в котором Россию обвиняют? Что мы очередной раз подорвали-то?

https://russian.rt.com/world/article/449290-tereza-mei-obvinenia-rossiya?utm_source=smi2

В понедельник, 13 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с ежегодной речью по внешней политике на банкете, который устроил лорд-мэр лондонского Сити. Она жёстко раскритиковала российские власти, в то же время заявив, что Британия не желает конфронтации. В интересах Лондона, по мнению Мэй, продуктивные отношения с Москвой. Политик назвала Россию страной, которая пытается подорвать международную систему порядка и западные институты. «У меня простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете», — сказала она. Премьер Великобритании отметила, что Москва «недооценивает устойчивость демократий» Запада, а также «постоянное притяжение свободных и открытых обществ» и «приверженность западных стран к альянсам, которые их связывают». Политик в очередной раз бездоказательно обвинила российское руководство в «незаконном» присоединении Крыма и «участии» в конфликте в Донбассе. «Незаконная аннексия Россией Крыма была первым случаем со времён Второй мировой войны, когда одно суверенное государство насильно забрало территорию другого государства в Европе. Кроме того, Россия разжигала конфликт в Донбассе, неоднократно нарушала воздушное пространство нескольких международных государств», — обвинила Мэй Москву.

Ну не по поводу Крыма же она вдруг возмутилась? Это даже для прибалтов из советских анекдотов было бы слишком замедленной реакцией… К чему этот пафос: «мы всё знаем, у вас ничего не выйдет»…

Что не выйдет-то? Крым? Так он уже «вышел». И даже стал нашей новой «духовной скрепой»: кто из приближенных Путина в присоединении Крыма не отметился — тот не может рассчитывать на особое доверие президента.

Я тут прикинула, в какой еще области международных отношений могли «накосячить» наши власти, чтобы удостоится персонального окрика из Лондон-Сити. Какие заметные события произошли в ближайшие дни? Что так взволновало одновременно и Терезу Мей, и финансовые круги Лондон-Сити?

Кроме пожара в Ясенево, приключившегося 8-го ноября, что-то ничего другого на память не приходит, где бы еще пересеклись интересы наших конкретных пацанов и Лондон-Сити.

http://rusjev.net/2017/11/08/v-moskve-zagorelos-zdanie-sluzhbyi-vneshney-razvedki/

Ноябрь 8th, 2017 В здании Службы внешней разведки (СВР), расположенном в московском районе Ясенево, произошел пожар. Пресс-служба СВР сообщила о возгорании на одном из технических объектов, не став уточнять подробности. В свою очередь источники «Интерфакса» сообщили, что пожар произошел в подземном коллекторе, где проложены кабели. Потеряна связь с тремя людьми, предположительно, находившимися на подземном этаже здания.

https://snob.ru/selected/entry/131055

Здание расположено на территории военного объекта, находящегося в лесополосе на 38-м километре внешней стороны МКАДа. По словам руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова, горит один из технических объектов штаб-квартиры службы в районе Ясенево. Сообщается, что в коллекторе может находиться ремонтная бригада. По данным одного источника, людей эвакуировали из здания. Другой источник рассказал, что спасатели немогут выйти на связь с тремя сотрудниками, которые предположительно находятся в горящем здании. Позже на сайте московского МЧС подтвердили, что в коллекторе могут оставаться люди. Еще позже Иванов объявил, что двух рабочих спасли. Около семи вечера он сообщил, что пожар потушен и жертв и пострадавших нет. На месте работает больше 15 пожарных автомобилей. Пожару присвоили вторую — повышенную — категорию сложности. Для координации работы пожарных на место выехал начальник московского МЧС Илья Денисов.

http://www.interfax.ru/moscow/586717

9 ноября 2017

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU – Трое рабочих, пытавшиеся накануне потушить пожар в коллекторе штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) на юго-западе Москвы, найдены мертвыми, сообщил в четверг “Интерфаксу” информированный источник. “Тушение огня продолжалось после полуночи. Впоследствии в ходе поисковых работ обнаружены тела трех рабочих, с которыми до этого пропала связь”, – сказал собеседник агентства. Он отметил, что личные данные погибших устанавливаются. “Установлено, что изначально на объекте сработал датчик критической температуры одного из кабелей. Для устранения неполадки на место происшествия по вызову прибыли трое представителей подрядной организации”, – сказал источник. По его словам, через некоторое время “тревожная зона заполнилась дымом, а ремонтники перестали выходить на связь”. “Сотрудники предприятия пытались справиться с огнем самостоятельно с использованием огнетушителей и вызвали пожарных только тогда, когда поняли бесперспективность своих усилий”, – сказал собеседник агентства. Он отметил, что к этому времени дым заполнил пять этажей здания. Накануне осведомленный источник сообщил “Интерфаксу”, что в здании на закрытом объекте в Москве в районе 38-го километра на внешней стороне Московской кольцевой автодороги происходит пожарв кабельном тоннеле. Также источники сообщили, что спасатели не могут выйти на связьс тремя людьми, предположительно находящимися на горящем объекте. Позднее источник сообщил, что “двое из троих рабочих найдены и спасены”, а третьего пропавшего рабочего ищут. Позднее выяснилось, что возгорание произошло на техническом объекте штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево. Около семи часов вечера глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов сообщил “Интерфаксу”, что “пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет”.

http://www.yaplakal.com/forum3/topic1688717.html

По данным источников агенства, речь идет о военном объекте в районе 38-го километра МКАД. Возгорание произошло в кабельном тоннеле. В помещениях двухэтажного строения плотное задымление, в коллекторе могут находится люди. На месте работает более 15 пожарных автомобилей, пожару присвоена вторая категория сложности.

https://openrussia.org/notes/715826/

В комплексе административных зданий в Ясенево на 38-м километре МКАД произошел пожар, сообщают ТАСС и “Интерфакс”. По этому адресу располагается комплекс сооружений Службы внешней разведки (СВР).

В СВР РИА “Новости” сообщили, что возгорание возникло на одном из технических объектов, по данным “Интерфакса” – в кабельном тоннеле на военном объекте, находящемся в лесополосе.

Руководитель пресс-бюро ведомства Сергей Иванов подтвердил, что “возгорание произошло на одном из технических объектов штаб-квартиры Службы внешней разведки в районе Ясенево”, и добавил, что до выяснения всех обстоятельств пресс-служба воздержится от дальнейших комментариев.

Агентство городских новостей “Москва” со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что возгорание зафиксировано в двухэтажном здании, имеющем уровень минус второго этажа. Источник добавил, что к ликвидации возгорания привлечено 15 пожарных автомобилей. В Сети появилось видео.

Слухи о том, что через кабели СВР кто-то подключился к UCC — органу управления финансовым миром, и дублирует (зеркалит) финансовые операции на квадриллионы долларов, сея хаос в мировой финансовой системе, ходили давно. Как только приключился пожар, первой мыслью было, что эти слухи сильно похожи на правду, аж кабели в СВР от перегрузок задымились. (UCC – управляющий орган всей мировой финансовой системы во главе с дедушкой 95 лет, который дает советы Елизавете II, а она его советам в точности следует, потому система до сих пор еще не рухнула, не взирая на все финансовые сложности и кризисы. А злоумышленники влезли в эл/системы и «зеркалят» операции в свою пользу.)

Интересно, на время пожара в Москве «зеркальные» трансакции прекратились? Тогда можно объяснить, почему Мей именно сейчас выступила. Раньше они в Лондоне просто подозревали, что кто-то рушит систему международных денежных расчетов, а теперь, уже с полным на то основанием подозревают кого-то, имеющего доступ к кабелям связи СВР. Круг поиска злоумышленников резко сузился…

Я недавно делала короткую заметочку о махинациях с филиппинским золотом в Катаре и в Дохе. Там же упоминала и состав участников. И что собираются они на даче у последнего председателя Госбанка СССР, возомнившего себя наследником Р. Граветта на Земле. Сначала — Еслизавета II, а он — сразу за ней. Головокружение от успехов, или, скорее, головокружение от безнаказанности…

Но только, какие претензии к России, если Геращенко не «человек Путина», а «человек Ротшильда»? У Ротшильда в ЦБ он и акционер (долгое время был единственным российским акционером ЦБ, сейчас – не проверяла).

То есть, люди Ротшильда среди российской и поздне-советской элиты, решившие под занавес «срубить бабла» себе в карман и пославшие «начальника» на фиг, «крутять» международную финансовую аферу. При чем тут «плохое поведение России»?

Почему Ротшильд не возмутится воровством сам и открыто? Почему говорящая голова Букингемского дворца Тереза Мей обещает кары небесные, но не говорит, в чем Москва на этот раз провинилась?

Во-первых, Ротшильд под шумок повесил на ЦБ свои долги на 182 трлн долларов, и подельники из ЦБ РФ и из Госбанка СССР его заложат, так что, шуметь ему не выгодно. Кстати, дурака с законодательной инициативой о «национализации ЦБ РФ», можно сразу лечить от слабоумия ледорубом, как Сталин вылечил другого агента Ротшильдов, – Льва Троцкого, повесившего на РСФСР долг в 140 квадриллионов долларов. Лечится «проблема Ротшильдов» только «хирургическим путем» – Троцкого — ледорубом, а обременненое долгами юр. лицо РСФСР — присоединением в состав свободного от долгов СССР. Так что, до заведения уголовного дела у них не дойдет, будут помалкивать, нет у них методов против Кости Сапрыкина…

Ротшильды попробовали мирно договориться со своим лучшим российским акционером, но тот их послал по известному адресу. Они побежали «под крышу» к Елизавете II, которой и нажаловались на «нечестных русских», (Ну, не на «нечестных евреев» и собственных сотрудников было жаловаться?) в результате — пространное выступление Терезы Мей в Сити с последующим вытиранием горьких слёз «обокраденному Шпаку», – финансистам уважаемой фамилии.

Елизавета IIпосле перенесенного тяжелейшего заболевания больше занята собственным здоровьем. Чем смогла — помогла. Погрозила пальчиком из дворца, а надо было финансовые транзакции блокировать. Заблокировали же в сентябре транзакцию по поддельным бумагам на 47 трлн. Долларов! Значит, – могут, когда захотят.

Проблема может быть и чисто техническая: как заблокировать зеркальные финансовые транзакции, не останавливая оригинальные? Надо UCCостанавливать. Не понятно, от чего они сильнее пострадают — от мошенников или от борьбы с ними. Впрочем, тут — не берусь судить, пусть профессионалы разбираются, почему Тереза Мей может только выступать, гневно сверкая глазами, при этом, не предпринимая конкретных действий и не поясняя суть претензий.

Примечательно то, что все украденное из международной банковской системы «по кабелям СВР», путем поддельных банковских гарантий и всеми другими возможными методами находится внутри долга в 182 трлн и будет потом конфисковано в западных банках.

Любопытна ответная реакция наших политиков:

http://nsn.fm/hots/pushkov-otvetil-mey-na-slova-o-vinovnosti-rossii-v-podryve-pravil.html

Пушков ответил Мэй на слова о виновности России в подрыве правил 14 Ноября 2017 Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которая обвинила Россию в подрыве международных правил. По словам сенатора Россия никогда не примет правила, в рамках которых происходят госперевороты и смены режимов. «Межд.систему правил надо спасать не от России, а от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов. Вот эти “правила” Россия не примет», – написал Пушков на своей странице в твиттере. Ранее британский премьер-министр заявил, что Россия является лидером тех сил, которые хотят подорвать международные правила, пишет Ura.ru. Мэй также обвинила российские власти в аннексии Крыма и кибератаках на другие государства, отмечает «Свободная пресса».

Уж не знаю, А. Пушков в курсе истинной подоплеки событий, или не в полной мере, но ответил в самую точку: ваша агентура «нарушает порядок», вы и разбирайтесь.

Что нам (гражданам России/СССР) делать, чтобы не отвечать за чужие аферы?

— Восстанавливать органы управления СССР, пока всё окончательно не растащили.