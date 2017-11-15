Долг Родины. К статье Тереза Мей: «Не нарушайте правила!»

— Яша, привет! … Шо делаешь! ? …

— Сема! … не могу говорить… супружеский долг исполняю! …

— Шо! ? … Так ты ж не женат! …

— Таки я чужой исполняю! …

(анекдот)

Старые долги Ротшильда как по завещанию Р. Гравета, так и перед российским царством и новые, по трасту «Новый мировой порядок» перед СССР и его гражданами, всего более чем 180 трлн. долларов были «повешены» на пустую контору РФ/ЦБ РФ, – управляющую территорией РСФСР, и на граждан РФ-членов этой управленческой корпорации РФ, как на тех, кто осознанно отказался от гражданства СССР, так и на тех, кто был введен в заблуждение. Мы ведь все до сих пор граждане СССР и каждому положено не менее 14.5 млн. долл. аннуитетов СССР, вот их и присваивают Ротшильды и прочие.

И еще, этот огромный долг перед Ротшильдами будет погашен из денег, вывезенных «нашими» олигархами из бюджета РФ в иностранные банки за все время существования ЦБ РФ!. Ротшильд тупо кинул своих российских марионеток, всяких там фридманов-абрамовичей-потаниных, повесив на ЦБ РФ и на саму РФ гигантский долг в июне 2017 года.

Бухгалтерский фокус проделан тот же, что сделала г-жа Яресько с долгом Украины, и США в Пуэрто-Рико. Кто не в курсе, в Пуэрто-Рико после банкротства свет уже отключили. Власти США ссылаются на прошедший ураган, а света до сих пор нет у большей части населения. На бывшей Украине пока свет не отключили, но и отопление не включают.

Но если Ротшильд просто списал с себя долги по завещанию Р. Граветта, то по «кабелям СВР» злоумышленники, рушат международную финансовую систему.

Не признавая завещательную волю Р. Гравета, – завещавшего все деньги мира передать гражданам СССР, игнорируя и попирая тем самым права граждан СССР, или просто умалчивая о них, Геракл и “Ко”, получают возможность переучредить новую мировую финансовую систему от имени титула СССР, пользуясь тем что только один орган СССР сейчас работает – Госбанк СССР с ним во главе, и он, как старший советский начальник, распоряжается правами СССР на международной арене…

https://regnum.ru/news/2342988.html