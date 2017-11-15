Долг Родины. К статье Тереза Мей: «Не нарушайте правила!»
— Яша, привет! … Шо делаешь! ? …
— Сема! … не могу говорить… супружеский долг исполняю! …
— Шо! ? … Так ты ж не женат! …
— Таки я чужой исполняю! …
(анекдот)
Старые долги Ротшильда как по завещанию Р. Гравета, так и перед российским царством и новые, по трасту «Новый мировой порядок» перед СССР и его гражданами, всего более чем 180 трлн. долларов были «повешены» на пустую контору РФ/ЦБ РФ, – управляющую территорией РСФСР, и на граждан РФ-членов этой управленческой корпорации РФ, как на тех, кто осознанно отказался от гражданства СССР, так и на тех, кто был введен в заблуждение. Мы ведь все до сих пор граждане СССР и каждому положено не менее 14.5 млн. долл. аннуитетов СССР, вот их и присваивают Ротшильды и прочие.
И еще, этот огромный долг перед Ротшильдами будет погашен из денег, вывезенных «нашими» олигархами из бюджета РФ в иностранные банки за все время существования ЦБ РФ!. Ротшильд тупо кинул своих российских марионеток, всяких там фридманов-абрамовичей-потаниных, повесив на ЦБ РФ и на саму РФ гигантский долг в июне 2017 года.
Бухгалтерский фокус проделан тот же, что сделала г-жа Яресько с долгом Украины, и США в Пуэрто-Рико. Кто не в курсе, в Пуэрто-Рико после банкротства свет уже отключили. Власти США ссылаются на прошедший ураган, а света до сих пор нет у большей части населения. На бывшей Украине пока свет не отключили, но и отопление не включают.
Но если Ротшильд просто списал с себя долги по завещанию Р. Граветта, то по «кабелям СВР» злоумышленники, рушат международную финансовую систему.
Не признавая завещательную волю Р. Гравета, – завещавшего все деньги мира передать гражданам СССР, игнорируя и попирая тем самым права граждан СССР, или просто умалчивая о них, Геракл и “Ко”, получают возможность переучредить новую мировую финансовую систему от имени титула СССР, пользуясь тем что только один орган СССР сейчас работает – Госбанк СССР с ним во главе, и он, как старший советский начальник, распоряжается правами СССР на международной арене…
https://regnum.ru/news/2342988.html
Центральный банк России: государство в государстве. Или над государством?Напомню одну любопытную историю, за которой многие с интересом наблюдали в 2003—2004 гг. История связана с Виктором Владимировичем Геращенко, который четырежды возглавлял главный банк страны (два раза Госбанк СССР и дважды — Банк России). Через некоторое время после окончательного ухода с поста Председателя Банка России в 2002 году Виктор Владимирович стал хлопотать о пенсии, считая себя «пенсионером особого значения». 16 августа 1995 года президент РФ подписал указ №854, который предусматривал дополнительное пенсионное обеспечение для государственных руководителей высшего звена. В перечень «пенсионеров особого значения» также был включен председатель Банка России.Однако при оформлении пенсии на пути бывшего председателя Банка России (и Госбанка СССР) встали особые ревнители «независимого» статуса Центробанка, которые заявили, что господин Геращенко не был «государственным чиновником» и пенсионную надбавку из государственного бюджета страны он получить не может. История долгая, но очень интересная и поучительная. К ней подключился даже президент РФ В. В. Путин, который 7 июня 2003 года подписал распоряжение «О социальных гарантиях Геращенко В. В.». Вы думаете, что Путин в этом документе настаивал на том, чтобы Виктору Владимировичу пенсию платили из государственного бюджета? — Вы ошибаетесь. Он ходатайствовал перед советом директоров ЦБ о том, чтобы было принято решение установить господину Геращенко дополнительное пенсионное обеспечение «за счет средств Банка России».………..Опуская многие детали, скажу, что Геращенко так и не удалось добиться получения вожделенной «персональной пенсии». В этой истории нас интересует, конечно же, не сама пенсия господина Геращенко (он, насколько мне известно, не бедствует). Главное — то, что мотивом отказа было заключение, что Банк России не относится к разряду государственных учреждений. Как мне говорили, даже бывалый Виктор Владимирович был ошеломлен таким заключением. Также примечательно и то, что В. В. Путин в этой истории воспринимал Центробанк действительно как негосударственную организацию.Конституция конституцией, а в реальной жизни даже люди, призванные защищать российскую законность, вынуждены были смиряться с фактическим (а не юридическим) статусом Банка России как «независимого» от государства института. Отношения между Прокуратурой РФ и Центробанком выглядят как отношения между двумя суверенными государствами, которые исходят из принципов мирного сосуществования и невмешательства во внутренние дела другого государства.В 1997 году между этими двумя организациями было заключено соглашение о сотрудничестве. Спустя два десятилетия, в феврале текущего года было подписано новое соглашение. Как отмечается в пресс-релизе Банка России, целью подписания документа является «организация активного информационного взаимодействия между ведомствами».
Источник: pravosudija.net