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Революция — это наша история

09:17. 14 ноября 2017 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:

Российская империя — СССР — Российская Федерация. Как относиться к Октябрьской революции 1917 года?

Это вопрос непростой. Потрясения, гражданская война, что является неприемлемым для патриота России. С другой стороны безусловный рост социальной справедливости и строительство государства для народа, да ещё столь мощного, как никогда в нашей истории.

И все это следствие революции — как положительное, так и отрицательное.

В эфире «Радио 1» вместе с ведущими мы обсудили данные вопросы.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 768 528
    Олег Лебедев 14 ноября 2017 в 10:06 Ссылка Пометить
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    Стариков в данном вопросе явно юлит. “У меня”, говорит, “к революции отношение неоднозначное”. Это что значит? По его мнению, лучше было бы, если бы она не произошла? Жалко, что никто не задал ему такого вопроса.

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