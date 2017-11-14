Революция — это наша история

Российская империя — СССР — Российская Федерация. Как относиться к Октябрьской революции 1917 года?

Это вопрос непростой. Потрясения, гражданская война, что является неприемлемым для патриота России. С другой стороны безусловный рост социальной справедливости и строительство государства для народа, да ещё столь мощного, как никогда в нашей истории.

И все это следствие революции — как положительное, так и отрицательное.

В эфире «Радио 1» вместе с ведущими мы обсудили данные вопросы.

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Источник: nstarikov.ru