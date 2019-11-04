Наша история переписывается со времён Ивана Грозного

При этом Богдан почему-то ожидает, что события внутри России будут развиваться аналогично тому, как это было во времена после ввода советских войск в Афганистан. Дескать, война в Афганистане закончилась для нас не только потому, что у Союза были проблемы на международном уровне. А потому еще, что «внутри СССР началось очень много движений общественных, и руководство тогда решило, что лучше вывести войска и прекратить войну, чтобы свое общество не будоражить».

Богдан, которого за глаза еще часто называют «адвокатом Коломойского» (сам он, по собственному признанию, на это не обижается), дал интервью, в котором высказался, в том числе, и об отношениях с Россией. В частности, Андрей Иосифович посетовал, что россияне через свои средства массовой информации демонстрируют враждебное отношение к Украине, считают ее граждан «какой-то негативной нацией, националистами». Чтобы мнение это изменилось, надо, он уверен, «переключиться на ментальность» российского общества. Иначе говоря — подкорректировать мнение народных масс в соседней стране таким образом, чтобы там иными глазами взглянули на происходящее на Украине.

Киев публично демонстрирует свое движение к миру, а Москва упорно этого не замечает, заявил глава администрации президента Украины (или, как теперь принято говорить, — Офиса) Андрей Богдан . И предложил воздействовать на ментальность российского общества.



В случае с Украиной Москва, по его выражению, тоже «упирается» — не идет навстречу «мирным инициативам» Киева. Но ситуацию, как он считает, можно изменить дестабилизацией внутри самой России. И тогда, уверен Богдан, наши граждане непременно зададутся вопросом: «А почему мы ведём себя неадекватно?»

К чему он приплел сюда Афганистан — непонятно. История та совершенно иного плана, не имеет ничего общего с тем, что неадекватные украинские правители устроили у себя в стране после так называемой «майданной революции». Да и самому Богдану на момент вывода советских войск — в 1989 году — было всего двенадцать лет. И он вряд ли вообще что-то может знать об этом в подробностях.

Впрочем, и вторая его мысль — одолеть Россию воздействием на ментальность граждан и «шатанием» общественных устоев изнутри тоже не нова. Подобных сценариев на Украине (особенно, и в последние годы) озвучивали великое множество. А некоторые даже пытались осуществить.

Прокомментировать новые заявления Богдана на этот счет «СП» попросила члена Изборского клуба, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина:

— Воздействие на ментальность — один из подходов сетевых технологий в рамках ведения сетевых войн Запада против России. Это очень серьезный технологический подход, предусматривающий интеллектуальную проработку многих смысловых тезисов, вбрасываемых в общественное сознание, которые начинают ослаблять единство общества. Дробить его на смысловые сегменты. И направляет в целом негативную энергию масс против собственного государства и власти.

Но это совершенно не уровень понимания Богдана и его подшефных комиков из «95-го квартала». Он просто повторяет фразы, которые слышал от «старших товарищей» — американских кураторов из Госдепа, серьезных цээрушников, что работают в Киеве как у себя дома. Не обращая внимания на болтающихся у них под ногами местных клоунов с красными накладными носами.

На самом деле, сетевая война на ментальном уровне ведется против России всегда. Со времен Ивана Грозного переписывается наша история. Создаются интерпретации, разрушающие нашу целостность.

Это совершенно не смешно — так был разрушен Советский Союз. И так сегодня пытаются разрушить Россию — через создание фона такой культурной оккупации Запада. Но при чем здесь кучка слабоумных, которые орут на разрыв связок, снимая очередное комическое шоу, непонятно уже для кого? Для офиса глобалистов в Вашингтоне, видимо, временно вытесненных из Белого дома.

— Мы как-то должно на все это реагировать?

— Конечно, надо серьезно относиться к сетевым технологиям. К сетевым войнам, в целом. И надо работать на создание ответных контрстратегий — так же работать на территории противника. К чему мы, надо сказать, даже близко еще не подступали.

В принципе, с помощью сетевых технологий можно было бы обратно забрать Украину. Быстро, дешево и даже без ввода войск. Особенно — учитывая состояние безвластия, в котором она сейчас. Потому что кучка комиков может только сымитировать руководство страной, сыграть, так сказать, власть и работу правительства. Но фактически пространство бывшей Украины в состоянии безвластия.

Собственно, сегодня любой, кто захочет — батальон «Азов», американский куратор из ЦРУ или просто группа вооруженных головорезов (оружия там полно, под ногами валяется), может претендовать на власть в Киеве, отправлять властные функции и делать все, что ему вздумается. И это ровным счетом никак не связано с таким понятием, как «государство».

Конечно, к словам Богдана можно отнестись, как к очередной шутке. Но при этом, как мне кажется, стоит все же задуматься о концептуально проработанных и серьезно выверенных сетевых контрстратегиях.

По мнению публициста, политолога и общественного деятеля Игоря Друзя, к миру Украина вовсе не стремится, а прилагает все усилия, чтобы раздуть войну:

— При новом президенте Зеленском обстрелов Донбасса стало больше. Так что лжет Богдан, когда говорит, что Киев демонстрирует всему миру миролюбивую позицию.

Но что касается влияния на внутрироссийскую ситуацию, то в этом плане он не соврал.

— Поясните.

— Действительно, этот режим, который пришел на смену пещерно-русофобскому режиму Порошенко, делает ставку, скажем так, на русскоязычную русофобию. И на дестабилизацию ситуации в России. То есть, такие планы есть. Напомню в этой связи, как наши силовики не так давно задержали сорок человек — боевиков «АТО», которые ехали в Москву, чтобы принять участие в уличных беспорядках.

Могу второй пример привести: Зеленский, как известно, издал указ о том, что будет раздавать паспорта тем россиянам, которые оказывают дестабилизирующее влияние на ситуацию в России. Иными словами — участвуют в массовых беспорядках.

Разумеется, все это он сказал по-другому, красиво. Но суть именно такова.

И, более того, напомню о третьем, еще более интересном факторе — в Верховной Раде создано объединение депутатов, которое называется «Кубань». Его члены провозгласили, что будут заниматься раздуванием сепаратизма на Кубани и на Северном Кавказе. Открытым текстом это обещали.

Другой вопрос, конечно, насколько у них получится? Но мы должны иметь в виду, что за спинами этих людей стоят серьезные силы — глобалисты Запада.

Кстати, руководителем этого объединения стал Алексей Гончаренко — агент СБУ, как недавно выяснилось. Которым руководил лично экс-глава этого ведомства Василий Грицак. Поэтому, у меня, например, нет никаких сомнений, что это — вовсе не инициатива неких отдельных «сумасшедших бандеровцев». Это — спланированная операция спецслужб по созданию ещё одного центра по вмешательству во внутренние дела России и подогреванию процессов сепаратизма.

Зеленский ведь — еще напомню — собирается открыть у себя большой новый русскоязычный телеканал. Понятно, что вещать тот канал попытается и на российские регионы. То есть, Украина, в принципе, остается, можно сказать, внутрироссийским фактором.

Конечно, де-юре — это независимое государственное образование. Но фактически оно очень тесно связано с Россией. Огромное количество людей по-прежнему перемещаются через границу, есть и множество других связей — экономических, культурных. И в Киеве делают ставку именно на это.

Поэтому мы все-таки не должны недооценивать рисков, которые несет для нас украинский режим. Понятно, что в военном отношении он против России ничего не стоит. Но как фактор внутрироссийской смуты, к сожалению, может сыграть свою негативную роль.

Валерий Коровин



***

.