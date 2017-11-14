Как в Вологде уничтожают право детей на чистоту и целомудрие. Обращение в ФАС

Комментарий автора обращения (почтовый адрес для связи: cm-mama@yandex.ru): Друзья, прошу поддержать меня. Написала письмо в антимонопольную службу по поводу антисоциальных плакатов. Плакатов становиться все больше по области. И пришел ответ, говорящий, что эти плакаты нормальные. Что делать? Свои письма, фото плакатов и ответ ФАС прилагаю. Мне был звонок, что я «ерундой страдаю».

Текст обращения в ФАС от 24.09.2017:

Руководителю Федеральной антимонопольной

службы по Вологодской области Н.В. Мерзляковой

от Вологодской региональной общественной организации

«Центр возрождения искусства материнства «Я-МАМА»

Уважаемая Наталия Валерьевна!

Прошу Вас обратить внимание на плакаты, где идет скрытая пропаганда свободного секса (фото в приложении). Данные плакаты находятся в г. Вологде на Ленинградском мосту, около ТЦ РИО, ул. Ленинградская, 71 ( ТЦ «Луч»), а также в г. Череповце.

Данная реклама противоречит семейным ценностям, т.к. подразумевает пропаганду не чистой любви подростка, а «чистоты» и «ежедневной частоты» секса. Дети видя эту рекламу спрашивают: «Что такое презерватив?». Как нам отвечать своим детям?

Слова «Ежедневно ты используешь средства защиты, но забываешь про одну важную мелочь, которая сохранит твое здоровье…» Детей тоже начинает интересовать эта мелочь. Также намек на то, что презерватив должен быть с тобой каждый день. Пропаганда свободной любви или каждодневных удовольствий. Какую ассоциацию вызывают слова у людей любого возраста «Твоя жизнь в твоих руках», глядя на презерватив? Что в твоих руках должно быть кроме презерватива? Нас эта реклама вводит в краску. Т.к. интимные вещи должны оставаться интимными. Необходима пропаганда семейных ценностей, а не свободного беспорядочного секса. Такая реклама должна иметь ценз «16+», а видят ее все люди г. Вологды и г. Череповца. Наши города заполнены рекламой полуголых тел, пива и презервативов. Хотелось бы спросить какое будущее мы пророчим нашим детям? Какие ценности им преподносим?

Председатель Центра материнства «Я-МАМА», Общественного движения «Родной лес» г. Вологда, Людмила Потаева.

Ответ Федеральной антимонопольной службы от 25.10.2017

Жители г. Вологды и Череповца, готовые принять участие в противодействии растлению детей под предлогом секспросвета, пишите на почту Людмилы Потаевой: cm-mama@yandex.ru Особенно востребована помощь юристов.

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От редакции: Прикладываем статью «Отсутствие интимного стыда – признак шизофрении…», в которой даётся оценка влияния тиражирования подобных сексстимулов на детей.

Мы живем в обществе, в котором грубые психиатрические симптомы — именно те симптомы, которые принадлежат настоящей психиатрии, выдаются за эталоны моды и поведения, считает психиатр Ирина Медведева. Психиатрические поражения ведут к нарушению нравственности, а нравственные искажения обязательно влекут за собой психические деформации.

По убеждению Медведевой, происходит искусственное психическое заражение российского народа, в особенности молодого поколения, и даже детей. Иногда это называется «сексуальным просвещением», иногда предлагается что-то иное, при этом всякие гадости, ядовитые для нравственности человека, для его психики подаются в очень красивых «гуманистических уловках».

«Обратите внимание, – говорит психиатр, – сейчас активно пропагандируется неряшество — грязные засаленные волосы, рваные чулки, драные джинсы, полы пальто или рубашки разной длины или застегнуты не на те пуговицы. В психиатрических больницах знают, что в истории болезни есть такая графа: опрятность больного. Если больной не опрятен, это показатель очень тяжелого психиатрического расстройства. Когда человек постоянно носит рваные носки или чулки, не моет волосы или неправильно застегивает рубашку, это есть психиатрический симптом, который сегодня, к сожалению, существует в качестве признака молодежной моды».

«Или возьмём героев многих боевиков и триллеров – это сверхсильные люди, которые решают свои проблемы, круша и уничтожая все живое и неживое на своем пути. Этот эффект в психиатрии называется гипоидная шизофрения, в которой сочетается юношеская патологическая жестокость с патологическим отупением сердца, то есть патологическим бесчувствием», – замечает Медведева.

Другое качество человека — излишний рационализм, который сегодня навязывается как прагматизм. Это тоже признак шизофрении. Обыватель часто думает, что шизофреник иррационален. Это не так. Шизофреник излишне рационален, но при этом бесчувственен. Собственно к этому – «меньше эмоций, больше прагматизма» – и призывают сегодня молодых людей идеологи новой моды, но это очень тяжелый симптом.

А что такое разрушение интимного стыда с точки зрения психиатрии?

По мнению Ирины Медведевой, «это не просто навязывание разного рода извращений, типа вуайеризма (когда по телевизору показывают то, что происходит в чужих спальнях), но и популяризация сексопатологических отклонений. А сексопатология — часть психопатологии».

Но самое главное в разрушении интимного стыда то, что, рассказывая молодым людям о безопасном сексе, их подталкивают к удовлетворению сексуального интереса, принижая ценность семейно-брачных отношений, которые являются важнейшим элементом в строительстве нормальной психики. При их отсутствии неизбежны различные нарушения, весьма болезненные для психики. Это ведет, в частности, к умственной деградации всего общества.

Источник: whatisgood.ru