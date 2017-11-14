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Гибридная война: Прошлое, настоящее, будущее

16:34. 14 ноября 2017 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

Доклад профессора Игоря Панарина на заседании Школы Здравого Смысла

Школа здравого смысла совместно с Клубом товарищей Военного института иностранных языков Красной Армии (ВИИЯ КА) и Московский Клуб ценности нации и национальные интересы.

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Школа Здравого Смысла

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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