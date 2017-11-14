Гибридная война: Прошлое, настоящее, будущее

Концептуал СМИ Доклад профессора Игоря Панарина на заседании Школы Здравого Смысла

Школа здравого смысла совместно с Клубом товарищей Военного института иностранных языков Красной Армии (ВИИЯ КА) и Московский Клуб ценности нации и национальные интересы.



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DVD Панарин. Аналитика



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