Гибридная война: Прошлое, настоящее, будущее
16:34. 14 ноября 2017 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Доклад профессора Игоря Панарина на заседании Школы Здравого Смысла
Школа здравого смысла совместно с Клубом товарищей Военного института иностранных языков Красной Армии (ВИИЯ КА) и Московский Клуб ценности нации и национальные интересы.
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