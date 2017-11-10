И.Н. Панарин: Гибридная война – прошлое, настоящее, будущее
14:14. 10 ноября 2017 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Бывший разведчик Игорь Николаевич Панарин не появлялся в публичном информационном пространстве с марта этого года.
Предлагаем вашему вниманию новое выступление аналитика по теме гибридной войны. Доклад посвящён её практическим аспектам.
Также любопытна точка зрения доктора политических наук на происхождение Руси. Налицо определённое совпадение точек зрения Панарина и Пыжикова.
Предлагаем вашему вниманию новое выступление аналитика по теме гибридной войны. Доклад посвящён её практическим аспектам.
Также любопытна точка зрения доктора политических наук на происхождение Руси. Налицо определённое совпадение точек зрения Панарина и Пыжикова.
Источник: ss69100.livejournal.com