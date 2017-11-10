И.Н. Панарин: Гибридная война – прошлое, настоящее, будущее

Бывший разведчик Игорь Николаевич Панарин не появлялся в публичном информационном пространстве с марта этого года.Предлагаем вашему вниманию новое выступление аналитика по теме гибридной войны. Доклад посвящён её практическим аспектам.Также любопытна точка зрения доктора политических наук на происхождение Руси. Налицо определённое совпадение точек зрения Панарина и Пыжикова.

Источник: ss69100.livejournal.com