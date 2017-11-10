Ветеран СВР Джордж Блейк: спасение мира в руках российских разведчиков

Легенде советской разведки, британцу Джорджу Блейку, исполняется завтра 95 лет. Возраст, когда основные вехи жизненного пути уже пройдены, итоги – подбиты, и можно оценить состояние глобальной системы безопасности в наши дни непредвзято и по существу. Именно это и сделал ветеран разведки, полагающий, что только российские спецслужбы спасут этот мир от гибели.

Блейк уже не в том возрасте, чтобы срываться на пафос и пустые восхваления, и тем ценнее его послание для коллег по Службе внешней разведки России. Он не просто рассказал им о своих жизненных ориентирах и мотивах, что двигали им до начала сотрудничества с советской разведкой, но и выразил надежду, что в этой «войне добра со злом» именно они одержат победу. Слишком много сейчас в мире появилось «безответственных политиков», разрушающих основы мирного сосуществования народов.

Джордж Блейк – незаурядная фигура. После Второй мировой войны он служил в британской разведке (офицер MI6), а затем по собственным убеждениям перешел на сторону советских спецслужб. Потом разоблачение, арест, осуждение на 42 года за шпионаж в пользу СССР, тюрьма и побег в Советский Союз. И вот он живет в России уже более полувека, считая нашу страну своей второй родиной. О своем выборе он не жалеет…

Как говорил сам Блейк, «я мог бы стать мирным священником, а стал разведчиком. Я мог бы спокойно пережить войну и последовавшие за ней годы, но предпочел опасный путь активного участника движения Сопротивления. Чудом избежав гитлеровского концлагеря, я стал британским спецназовцем, не раз рисковавшим жизнью…».

Его жизнь перевернулась после страшных событий Корейской войны, когда он наблюдал за военной машиной США в действии. Американцы уничтожали мирное население, никого не щадя:

«Я видел, как американские бомбардировщики буквально стирали с лица земли корейские деревни, города… И я спрашивал себя: что нам нужно в этой войне? На чьей стороне я должен сражаться?».

Блейк осознал, что такие конфликты смертельны для человечества и начал по собственной инициативе, безвозмездно, сотрудничать с советской внешней разведкой. Здесь он нашел не просто соратников, но и друзей. Можно сказать, семью. Встретил внимание, заботу и понимание.

Английские коллеги Блейка тоже надолго запомнили, ведь после его ареста КГБ и «Штази» уничтожили всю английскую разведывательную сеть в странах Варшавского договора, причем одним махом. Только в ГДР были ликвидированы свыше 40 агентов.

Слова-напутствия Джорджа Блейка внушают нам надежду на будущее, но и заставляют задуматься о том, какой ценой мы сохраним свой мир для последующих поколений. Ведь сотрудникам СВР «предстоит непростая и ответственная миссия — спасать мир в ситуации, когда опасность ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения человечества, вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня».

Легендарный разведчик связал свою жизнь с нашей страной, пережил не только хорошие времена, но и недобрые – распад Советского союза, разгул криминала, обнищание советского народа, чеченские войны, слабость России перед Западом, моральную деградацию общества. При этом он остался в России, никуда не уехал и продолжает верить, что наш народ справится со всеми трудностями и опять спасет этот мир.

Блейк говорит просто: «Только смерть может разлучить меня с ней (Россией)». И даже после смерти он не хочет расстаться с Россией, завещая развеять свой прах в лесу около его дачи.

«Россия стала моей второй Родиной. Есть прекрасное русское пожелание «мир вашему дому». И я очень хочу, чтобы мир был в вашем, а вернее в нашем с вами доме».

И мир будет. Мы сделаем для этого все необходимое и даже больше. Впрочем, так было всегда…