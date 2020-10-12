7 октября 2020 года в ГБУ «Московский Дом национальностей» состоялось официальное открытие выставки «Внешняя разведка в годы Великой Отечественной войны»

Выставка организована в рамках проекта «Наша память – 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и приурочена к 100-летнему юбилею российской внешней разведки.

В годы Великой Отечественной войны одну из ключевых ролей в Победе над фашизмом сыграла советская служба внешней разведки. Действуя глубоко в тылу врага, наши разведчики провели сотни сложнейших операций и мероприятий, приближая для всей страны День Победы.

В этом году Службе внешней разведки России 100 лет!

У истоков СВР стояли два пламенных революционера-большевика Феликс Эдмундович Дзержинский и Климент Ефремович Ворошилов.

20 декабря 1920 года председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) при Совете народных комиссаров (СНК) РСФСР Феликс Дзержинский подписал приказ о создании в организации Иностранного отдела (ИНО).

Документ выводил внешнюю разведку из подчинения Особого отдела ВЧК и утверждал ее в качестве самостоятельного подразделения советских спецслужб.

В конце июня 1941 года Государственный комитет обороны Советского Союза рассмотрел вопрос о работе внешней разведки и уточнил ее задачи.

В первые дни войны для ведения разведывательно-диверсионной работы в тылу врага из Первого управления НКГБ СССР была выделена группа опытных разведчиков, возглавивших оперативно-разведывательные отряды специального назначения.

Разведгруппы в партизанских соединениях вели большую работу, засылая своих людей в диверсионные школы немцев, захватывая отдельных лиц из командного состава вражеских войск, проводя боевые операции.

Для борьбы с немецкими захватчиками органы госбезопасности создавали и оставляли на оседание нелегальные разведывательно-диверсионные группы, действовавшие на оккупированной врагом территории нашей страны.

Своевременное создание атомной бомбы советскими учеными, предотвратившее ковровые бомбардировки американцами наших городов, это в том числе заслуга службы внешней разведки.

Организаторами выставки, приуроченной к 75-летию Победы и к 100-летию СВР России, выступили: Служба внешней разведки Российской Федерации, Комиссия по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и ряд национально-культурных организаций и объединений столицы. Проект был поддержан Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В экспозиции выставки представлено более 30 постеров и около 20 художественных произведений, рассказывающих о судьбах и делах ряда легендарных советских разведчиков разных национальностей, внесших огромный вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне.

В тяжелейшие военные годы во внешней разведке работали и воевали представители более 30 национальностей, объединенные общей целью – во имя мира и будущего страны одолеть грозившие всему человечеству фашистские режимы Гитлера и его сателлитов. Опора на интернационализм стала одним из значимых факторов, благодаря которым советская разведка сумела одержать верх над опасными и опытными противниками из спецслужб нацистских государств.

По разным причинам многие уникальные личности, посвятившие себя в годы Второй мировой войны служению нашему Отечеству в рядах разведки, до настоящего времени были известны лишь узкому кругу специалистов.

Выставка дает редкую возможность зрителю самому познакомиться с делами и судьбами героев незримого фронта. Она рассчитана на самый широкий круг лиц, интересующихся историей Отчизны и прежде всего на молодежь и студенчество, формируя у них объективное знание родной истории, чувство патриотизма, гордости и ответственности за судьбу своей Родины.

В официальной церемонии открытия выставки приняли участие:

— представители руководства СВР России;

— председатель Совета ветеранов СВР, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Евгеньевич Петров;

— председатель Комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Александр Федорович Бердников;

— сотрудники дипломатического корпуса семи стран-участниц СНГ.

На открытии выставки присутствовали руководители ряда комиссий Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, актив национально-культурных организаций столицы, а также представители творческой общественности, работники средств массовой информации и Союза журналистов Москвы.

Модератором официальной церемонии выступил директор ГБУ «Московский Дом национальностей» Владимир Борисович Тарасов.

Информационную поддержку мероприятию оказало информационное агентство News Front

Посетить выставку можно по адресу: г. Москва, Новая Басманная улица, дом 4, строение 1.

Выставка продлится до 19 октября 2020 года.

Режим работы выставки с 11 до 17 часов.

Владимир Карасев, специально для News Front

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Источник: https://news-front.info/2020/10/12/vladimir-karasyov-k-100-letnemu-yubileyu-rossijskoj-vneshnej-razvedki/