Главная » Вооруженные силы, История, События, Творчество

Владимир Карасёв: К 100-летнему юбилею российской внешней разведки

10:55. 12 октября 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Владимир Карасёв: К 100-летнему юбилею российской внешней разведки

   7 октября 2020 года в ГБУ «Московский Дом национальностей» состоялось официальное открытие выставки «Внешняя разведка в годы Великой Отечественной войны» 

     Выставка организована в рамках проекта «Наша память – 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и приурочена к 100-летнему юбилею российской внешней разведки. 

Владимир Карасёв: К 100-летнему юбилею российской внешней разведки

   В годы Великой Отечественной войны одну из ключевых ролей в Победе над фашизмом сыграла советская служба внешней разведки.   Действуя глубоко в тылу врага, наши разведчики провели сотни сложнейших операций и мероприятий, приближая для всей страны День Победы. 

В этом году Службе внешней разведки России 100 лет! 

   У истоков СВР стояли два пламенных революционера-большевика Феликс Эдмундович Дзержинский и Климент Ефремович Ворошилов. 

   20 декабря 1920 года председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) при Совете народных комиссаров (СНК) РСФСР Феликс Дзержинский подписал приказ о создании в организации Иностранного отдела (ИНО).  

   Документ выводил внешнюю разведку из подчинения Особого отдела ВЧК и утверждал ее в качестве самостоятельного подразделения советских спецслужб.  

   В конце июня 1941 года Государственный комитет обороны Советского Союза рассмотрел вопрос о работе внешней разведки и уточнил ее задачи.  

   В первые дни войны для ведения разведывательно-диверсионной работы в тылу врага из Первого управления НКГБ СССР была выделена группа опытных разведчиков, возглавивших оперативно-разведывательные отряды специального назначения.  

   Разведгруппы в партизанских соединениях вели большую работу, засылая своих людей в диверсионные школы немцев, захватывая отдельных лиц из командного состава вражеских войск, проводя боевые операции. 

   Для борьбы с немецкими захватчиками органы госбезопасности создавали и оставляли на оседание нелегальные разведывательно-диверсионные группы, действовавшие на оккупированной врагом территории нашей страны. 

   Своевременное создание атомной бомбы советскими учеными, предотвратившее ковровые бомбардировки американцами наших городов, это в том числе заслуга службы внешней разведки. 

   Владимир Карасёв: К 100-летнему юбилею российской внешней разведки

     Организаторами выставки, приуроченной к 75-летию Победы и к 100-летию СВР России, выступили: Служба внешней разведки Российской Федерации, Комиссия по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и ряд национально-культурных организаций и объединений столицы. Проект был поддержан Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. 

     В экспозиции выставки представлено более 30 постеров и около 20 художественных произведений, рассказывающих о судьбах и делах ряда легендарных советских разведчиков разных национальностей, внесших огромный вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне.  

Владимир Карасёв: К 100-летнему юбилею российской внешней разведки

   В тяжелейшие военные годы во внешней разведке работали и воевали представители более 30 национальностей, объединенные общей целью – во имя мира и будущего страны одолеть грозившие всему человечеству фашистские режимы Гитлера и его сателлитов.    Опора на интернационализм стала одним из значимых факторов, благодаря которым советская разведка сумела одержать верх над опасными и опытными противниками из спецслужб нацистских государств.  

     По разным причинам многие уникальные личности, посвятившие себя в годы Второй мировой войны служению нашему Отечеству в рядах разведки, до настоящего времени были известны лишь узкому кругу специалистов. 

     Выставка  дает редкую возможность зрителю самому познакомиться с делами и судьбами героев незримого фронта. Она рассчитана на самый широкий круг лиц, интересующихся историей Отчизны и прежде всего на молодежь и студенчество, формируя у них объективное знание родной истории, чувство патриотизма, гордости и ответственности за судьбу своей Родины. 

Владимир Карасёв: К 100-летнему юбилею российской внешней разведки

     В официальной церемонии открытия выставки приняли участие: 

— представители руководства СВР России; 

— председатель Совета ветеранов СВР,  заместитель руководителя Департамента  национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Евгеньевич Петров; 

— председатель Комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Александр Федорович Бердников; 

— сотрудники дипломатического корпуса семи стран-участниц СНГ. 

   На открытии выставки присутствовали руководители ряда комиссий Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, актив национально-культурных организаций столицы, а также представители творческой общественности, работники средств массовой информации и Союза журналистов Москвы. 

     Модератором официальной церемонии выступил директор ГБУ «Московский Дом национальностей» Владимир Борисович Тарасов. 

   Информационную поддержку мероприятию оказало информационное агентство News Front

   Посетить выставку можно по адресу: г. Москва, Новая Басманная улица, дом 4, строение 1. 

     Выставка продлится до 19 октября 2020 года.   

Режим работы выставки с 11 до 17 часов. 

   Владимир Карасев, специально для News Front

  Обязательно подписывайтесь на наши каналы, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей News-Front|Яндекс Дзен, а также Телеграм-канал FRONTовые заметки

Метки: великая отечественная война, военная история россии, Россия, статьи

Источник: https://news-front.info/2020/10/12/vladimir-karasyov-k-100-letnemu-yubileyu-rossijskoj-vneshnej-razvedki/

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 13 мая 2015
... Сопротивления, политолог и аналитик Владимир Карасёв поделился своим мнением по поводу...улице Посмитного также зафиксировано разрушение летней кухни и повреждение остекления ...по улице Посмитного зафиксировано разрушение летней кухни и повреждение остекления ...
Новости Украины и Новороссии 04 мая 2015
.... Коломойский приобретает, Ахметов теряет. Владимир Карасёв. Пушилин: Встреча Контактной группы в...учащихся Донецкой Народной Республики в летних лагерях и санаториях на ...детей, которым необходимо оздоровление в летний период. Общее количество детей, ...
Последние новости с Украины за 27 апреля 2014
...некоторое время вернуть 21-23-летних парней, и они послужат государству... Луганска с координатором Луганского сопротивления Владимиром Карасёвым. «Я сейчас нахожусь в ...дети находятся в Киеве, - рассказал Владимир Карасёв. – Но вчера позвонили мои друзья...
Новости Украины и Новороссии 31 августа 2016
...иномарки. По версии правоохранителей, 24-летний гражданин Украины совершил сразу два...не изменится, — полагает политолог Вадим Карасёв. — Внутренней политикой и впредь будет... на своей должности, — недоумевает политолог Владимир Корнилов. — А Райнин — тёмная ...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
... заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает РБК. Он... экономист, экс-вице-премьер Владимир Лановой, комментируя принятое вчера...года. В отношении 20-летнего белоруса было возбуждено уголовное...там не плакался украинский Карасёв в прямом эфире, но...
Великая Депрессия
..., куда его толкает неведомая сила» (Владимир Ленин).Кто же стоял за... Наций. Его избрание открыло 20-летнюю эру правления республиканцев в Белом... новыми деньгами.***Из книги Дм. Карасёва „Банки-убийцы”.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)