«Атомный» разведчик. Как Квасников добывал научно-технические секреты США и Англии

Многие годы личность полковника Леонида Романовича Квасникова находилась в тени его знаменитых коллег, а ведь он входил в число создателей и руководителей отечественной научно-технической разведки. Являлся одним из инициаторов начала работы внешней разведки по атомной тематике. В годы Великой Отечественной войны работал заместителем резидента в Нью-Йорке.

Только в середине 1990-х годов была раскрыта часть информации по работе советских разведчиков по атомному проекту США. Под руководством Квасникова были добыты важнейшие материалы по атомной энергии и её использованию в военных целях, а также информация и образцы техники по вопросам авиации, химии, медицины. В 1996 году указом президента России за героизм и мужество, проявленные при исполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, Квасникову было посмертно присвоено звание Героя России.

Слова знаменитого физика Игоря Курчатова о том, что «советская разведка оказала неоценимую помощь при создании советского ядерного оружия» можно отнести непосредственно к Леониду Романовичу.

Леонид Квасников © СВР России

Из машинистов в разведчики

Квасников родился в семье железнодорожника 2 июня 1905 года на станции Узловая Тульской области. Трудовую деятельность начал с 17 лет на стройке. После окончания профтехучилища Народного комиссариата путей сообщения в 1926 году работал помощником машиниста, затем машинистом паровоза, а с 1928 года — техником-чертежником.

В 1934 году окончил с отличием Московский институт химического машиностроения. Работал инженером на химическом заводе в Дзержинске, потом учился в аспирантуре института. Затем принимал участие в работе специальной комиссии Наркомата оборонной промышленности СССР по обследованию заводов, выпускавших боеприпасы. Даже внес несколько рационализаторских предложений по автоматизации операций при снаряжении артиллерийских снарядов. Как признался потом в своем интервью в 1992 году, его «интересовало движение вперед, что-то новое».

В 1938-м был мобилизован на работу в органы госбезопасности. Учился в Школе особого назначения, которая готовила кадры для внешней разведки. По её окончании некоторое время работал в американском отделении 5-го отдела ГУГБ НКВД.

1938 год © СВР России

В 1939 году Квасников становится начальником отделения научно-технической разведки. Для выполнения разведывательных задач неоднократно выезжал в командировки в Германию и в немецкую зону оккупации бывшей Польши.

Перед войной разведка была полностью ликвидирована: было множество арестов, разгром полный. После моего оформления в отделе разведки я обнаружил трех человек. Все — новички

Рождение «Энормоза» Леонид Романович внимательно следил за новыми научными достижениями. Так, не прошел он мимо открытия в 1939-м цепной реакции деления атомов урана-235, ведущей к созданию атомного взрывчатого вещества. Он обратил внимание на тот факт, что со страниц американских научных журналов полностью исчезли имена известных ученых и какие-либо упоминания об их работах в области ядерной физики и атомной энергии. Внешней разведке СССР стало известно, что в Германии ведутся работы по созданию мощной бомбы с использованием энергии деления атомов.

Центру сообщили, что 11 октября 1939 года эмигрировавший в Америку немецкий физик-ядерщик Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо, в котором указал на возможность появления у Гитлера «новых сверхбомб на основе атомной энергии, обладающих огромной разрушительной силой». Рузвельту поначалу оно показалось фантастическим. Выводы специалистов были обтекаемыми: создание подобного оружия в принципе возможно, однако в более позднее время. По данным Службы внешней разведки (СВР) России, проблемой расщепления атомного ядра и получения нового источника атомной энергии ученые Германии, Англии, США, Франции и других стран вплотную стали заниматься с 1939 года. Подобные работы велись и в Советском Союзе, однако начавшаяся Великая Отечественная война и эвакуация научных институтов прервали работы по созданию атомного оружия. Поэтому перед внешней разведкой стояли следующие задачи по проблеме ядерного оружия, которая в оперативной переписке получила в дальнейшем название «Энормоз» (с англ. — «чудовищный», советская разведывательная операция по добыче атомных секретов — прим. ТАСС): определить круг стран, ведущих практические работы по созданию атомного оружия;

информировать центр о содержании этих работ;

через свои агентурные возможности приобретать необходимую научно-техническую информацию, способную облегчить создание подобного оружия в СССР. «В оперативной переписке советской разведки проект создания атомного оружия в США и Англии получил кодовое название «Энормоз». Американцы же называли работы над атомной бомбой Манхэттенским проектом», — писал в своей книге «100 великих разведчиков России» ветеран СВР Владимир Антонов, автор множества книг по истории внешней разведки России.

В начале апреля 1941 года центр принял решение о переходе на линейный принцип работы внешней разведки: оперработники в резидентурах должны были заниматься не всеми вопросами разведдеятельности, а в зависимости от их использования (политическая, экономическая и научно-техническая разведки). В центральном аппарате было создано специальное подразделение научно-технической разведки, которое возглавил Квасников. Вскоре в резидентуры внешней разведки в скандинавских странах, США и Великобритании ушла ориентировка, в которой ставилась задача по выявлению всей информации, связанной с проблемой создания «урановой бомбы». Спустя некоторое время первые результаты подтвердились: Квасников дал очень точную ориентировку. Идея создания «урановой бомбы» приобретает в Англии реальные очертания. Полученные с помощью лондонской резидентуры данные впечатляли: бомба невероятной разрушительной силы будет создана уже через пару лет. И она может сыграть решающую роль во Второй мировой войне.