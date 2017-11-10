Умер Михаил Задорнов
Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщает LIFE.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного сатирика Михаила Задорнова в связи с его смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова, — сказал представитель Кремля.
Напомним, Михаила Задорнова не стало сегодня утром. У сатирика был рак головного мозга. К сожалению, лечение не принесло результатов, и в июне 2017 года он решил отказаться от терапии, чтобы посвятить всё оставшееся время родным и близким. Задорнова похоронят в Латвии рядом с его родителями.
Михаилу Задорнову было 69 лет, напоминает ТАСС. Летом 2016 года из-за обострения заболевания сатирик отменил гастроли.
Сатирик был дважды женат, во втором браке у него есть 27-летняя дочь.
Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. Он – автор десятка книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков. С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим различных телепередач, таких как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Сатирический прогноз», «Дочки-матери». В 2017 году Михаилу Задорнову был запрещен въезд на Украину.
31 декабря 1991 года с Новым годом Россию поздравил не президент, а Михаил Задорнов, причём только по Первой программе телевидения в рамках новогоднего шоу. В связи с распадом СССР, наступление 1992 и 1993 годов не сопровождалось новогодними обращениями первых лиц государства.
Михаил Задорнов в последние годы был захвачен историей Древней Руси — происхождением цивилизаций и народов, существовавших в прошлом на территории нашей страны.
“Наши древние предки имели понятия даже о Вселенной. Они представляли ее как некую спираль, закрученную по солнцу, в самом центре которой находится источник света. Вот оно сварожье коло, солнечный круг. Ну чем не древний коллайдер“, — говорил сатирик.
Задорнов пропагандировал теорию Ломоносова и Татищева — о ненорманнском происхождении российской государственности. И отчаянно спорил с научными авторитетами.
“Лет через 20 учебники поменяют свой контент и он будет близок к тому, что я сегодня покажу. Когда-то такая история произошла с Гумилевым. Его, как и меня, называли придурком — титулованные и остепененные вовсю ученые, а теперь на него все ссылаются”, — говорил Задорнов.
А фильмы по истории Руси набирали рекордное число просмотров в Интернете:
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Источник: www.kramola.info
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Пресветлая Тебе Сварга Небесная, дорогой Михаил Николаевич!
Ты для многих был наставником, и многим открыл глаза!
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Не верится. Почему то душу защемило. Как буд то близкий человек почил. Обращаюсь к молодым людям. Ведь Задорнов единственный человек, который нес правду через СМИ , в отличие от всех СМИ где на 90% ложь и корысть. НА ЕГО ПРОПОВЕДЯХ МОЖНО БЫЛО И НУЖНО БЫЛО ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮДЕЙ. И тем более молодеж. Что бы не рвалась нить культуры отцов и детей, чтоб передавались традиции отцов, дедов, прадедов. И ни какие новые технологии не должны забивать те святыни и благодетели наших предков. Ибо страна без своей культуры очень скоро вымрет или будет той страной по чьей культуре она живет. Вот что проповедывал нам с Вами Михаил. И я думаю его причислят к лику святых. Аминь.
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Открытым текстом: рак – это болезнь неправоты. Если человек поверил в свою действительную или мнимую неправоту и поверилю, что его уже не простят, он находит себе палача. Я сам наблюдал несколько случаев, когда человека, больного раком, выписывали из больницы домой умирать, а он при помощи родственников и несложной технологии полностью излечивался в течении месяца. Нужно всего лишь взять полную ответственность за свои прошлые проступки и вернуть себе самоуважение, то есть изменить умозаключение. Ну, а родственники нужны для того, чтобы проводить человеку по 16 часов в сутки процессы по восстановлению общения с телом. Я всё это писал Задорнову, когда он был жив, к сожалению, в последнее время попы вливали в него яд “покаяния”, то есть самообесценки и самообвинения. Ложь христианства разоблачается одним единственным примером: Если бы кто-то взял на себя все грехи человечества, люди были самыми несчастнейшими существами, ибо ничто так не подавляет, как долг, который невозможно отдать. К счастью, это совсем не так и Сиддхартха Гаутама сказал об этом: “Сам человек творит зло, сам и страдает. Сам отменяет содеянное зло, сам и очищается. Никто не может очистить другого”. Спасибо тебе, Михаил Николаевич, что ты был с нами и возвращайся к нам в новом теле.
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Видимо – не всякий смех продлевает жизнь :(
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Ушёл светлый ЧЕЛОВЕК! РОДнолюб ! Просветлитель и очиститель душ…То,что ты подарил нам в своём творчестве – беЗценно!…И мог бы дать ещё больше…но силы тьмы не дремлют,забирая у нас таких Светочей…Ты приближал их конец…твой свет,твоя правда была для них невыносима..И так будет всегда…На твоё место встанут тысячи новых Воинов Света,пробужденных тобой!…И так будет всегда!
Светлая тебе,вечная память!
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Водили по церквям,обзывали евреем…тогда,когда он был при смерти.Уже невменяемым.Ответить за себя не мог…Может что-то правда,что-то нет…Просто вы-мрази…Здесь же все было,на ЯП…Падальщики-это состояние души.Повторяюсь.Загляните в свои комменты и оцените себя беспристрастно.Позавчера это было особи….Не людям мой коммент.