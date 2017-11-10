Умер Михаил Задорнов

Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщает LIFE.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного сатирика Михаила Задорнова в связи с его смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова, — сказал представитель Кремля.

Напомним, Михаила Задорнова не стало сегодня утром. У сатирика был рак головного мозга. К сожалению, лечение не принесло результатов, и в июне 2017 года он решил отказаться от терапии, чтобы посвятить всё оставшееся время родным и близким. Задорнова похоронят в Латвии рядом с его родителями.

Михаилу Задорнову было 69 лет, напоминает ТАСС. Летом 2016 года из-за обострения заболевания сатирик отменил гастроли.

Сатирик был дважды женат, во втором браке у него есть 27-летняя дочь.

Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. Он – автор десятка книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков. С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим различных телепередач, таких как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Сатирический прогноз», «Дочки-матери». В 2017 году Михаилу Задорнову был запрещен въезд на Украину.

31 декабря 1991 года с Новым годом Россию поздравил не президент, а Михаил Задорнов, причём только по Первой программе телевидения в рамках новогоднего шоу. В связи с распадом СССР, наступление 1992 и 1993 годов не сопровождалось новогодними обращениями первых лиц государства.

Михаил Задорнов в последние годы был захвачен историей Древней Руси — происхождением цивилизаций и народов, существовавших в прошлом на территории нашей страны.

“Наши древние предки имели понятия даже о Вселенной. Они представляли ее как некую спираль, закрученную по солнцу, в самом центре которой находится источник света. Вот оно сварожье коло, солнечный круг. Ну чем не древний коллайдер“, — говорил сатирик.

Задорнов пропагандировал теорию Ломоносова и Татищева — о ненорманнском происхождении российской государственности. И отчаянно спорил с научными авторитетами.

“Лет через 20 учебники поменяют свой контент и он будет близок к тому, что я сегодня покажу. Когда-то такая история произошла с Гумилевым. Его, как и меня, называли придурком — титулованные и остепененные вовсю ученые, а теперь на него все ссылаются”, — говорил Задорнов.

А фильмы по истории Руси набирали рекордное число просмотров в Интернете:

Рюрик. Потерянная быль

Вещий Олег. Обретённая быль

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