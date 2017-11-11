Вдохновитель нации: На смерть Михаила Задорнова

Умер Михаил Задорнов. Скончался в возрасте 69 лет, причиной смерти стала опухоль мозга, от лечения в июне отказался, решив перед смертью просто побыть в кругу родных, пишет «Журналистская правда».

С фактажом всё? Всё. Теперь — не о смерти, а о жизни.

Как помнят седые старики, было время, в далёких 90-х, когда не было ни «Камеди Клаба», ни масштабных комедийных шоу типа «Уральских пельменей» с целым передвижным театром, ни прочих, привычных нам, «производителей юмора». А был только КВН и юмористы из передач «Вокруг смеха» и «Смехопанорама», творчество которых расходилось в том числе и на аудиокассетах.

Кому придёт в голову слушать «Камеди Клаб»? Думаю, немного найдётся таких смельчаков. А тогда юмор был другим — относящимся не к лицедейству, а в первую очередь к словесности. А где слова — там, помимо игры ими, всегда найдётся место смыслу.

Задорнов это понял на все сто. И потому занял особое место в то тяжёлое время.

Вот, скажем, с Петросяном было всё понятно — ну, юморист и юморист: мимика, ужимки, подмигивания, интонации. Даже глагол возник «петросянить». А Задорнов? Серьёзное лицо, никакого кривляния, голос не то, чтобы серьёзный, но уж точно не клоунский. Да, разумеется, не в голосе было дело и не в поведении — а в самих текстах.

Наверное, с Задорновым получилась странная, в нашем национальном духе, штука — с одной стороны, он был, конечно, юмористом, а с другой — социальным философом, что ли.

Кем-то, кто рефлексировал над нашей идентичностью — пусть и используя для этого юмор как метод. Но, что характерно, получалось очень здорово: все мы помним, какое смешанное чувство стыда и гордости испытываешь при его длинных перечислениях «Это только нашим людям может прийти в голову…»

Через десять лет фраза такого типа станет вступлением к сериям «Нашей Раши», но потеряет свой важный акцент — из неё исчезнет та неунывающая гордость смекалистых людей, которые и в воде не тонут, и в огне не горят. А останется только злой сарказм без светлой иронии.

А ведь чем ещё можно было нам гордиться в 90-е — в смутное время, когда мы, народ, страна, вдруг лишились внезапно почти всего? Только тем, что это нас не убило, не поставило на колени, не заставило скулить и плакать.

Задорнов весело говорил каждой фразой: нас не сломишь! Мы и не такое проглотим и переварим!

И это реально поднимало уверенность в себе. Именно поэтому Задорнов был настолько популярен, а его шутки становились поговорками. Он вдохновлял. Не опускал, а поднимал. Его юмор был возвышающим.

Он доказывал: не может такой неунывающий, изобретательный и неугомонный народ, как у нас, долго оставаться в бедственном положении. И ему верили!

А многие другие юмористы, к слову сказать, занимались противоположным: хамски ковырялись в народных недостатках, старательно создавая образ народа глупого, косного, ленивого.

Ну и, конечно, про «тупых американцев». Кто помнит те выступления Задорнова, в которых он обыгрывал эту тему — те не дадут соврать: говоря о «тупых», он имел в виду не идиотов, имбецилов и дураков, а просто — ординарно, слишком прямолинейно и скучно мыслящих людей.

И на контрасте с ними выводил образ русского «Ивана-Дурака», который для каждой сложной ситуации найдёт крайне нестандартное решение. Да — сумасшедшее, да — похожее на «индусский код» в программировании, но работоспособное!

Нам иначе нельзя — у нас такая жизнь, что шаблонам, даже самым правильным, её доверять нельзя, как не проехать по нашим чудо-дорогам чудо-автомобилю на автопилоте.

И когда страна поднялась с колен, оправилась от шока «дикого капитализма» и постепенно зажила получше — Задорнов популярность подрастерял. Оно и логично: как юморист — он был «кризис-менеджером». Кризис ушёл в прошлое — и уникальность его таланта оказалась не актуальной.

Нужно, наверное, упомянуть в двух словах о его «загонах» в области «нетрадиционной филологии». Это, не при детях будет сказано, конечно — тихий ужас. Эту сторону Михаила Николаевича лучше не вспоминать. Но, несмотря ни на что, в этом был патриотизм — крайне причудливый, разумеется, но всё же деятельный и искренний.

Человек строил свою фантастическую картину мира вокруг родного языка и родной земли.

Обидно, что Задорнов стал жертвой этой смертельной опухоли. Уже в возрасте за 60 он легко садился на шпагат, был подтянутым спортивным человеком, бодрым и весёлым. Ему бы жить лет до ста…

Спите спокойно, Михаил Николаевич! Вы сделали много хорошего!

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Григорий Игнатов