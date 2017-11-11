Главная » Мировоззрение, Творчество

Вдохновитель нации: На смерть Михаила Задорнова

04:00. 11 ноября 2017 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:
Вдохновитель нации: На смерть Михаила Задорнова | Русская весна

Умер Михаил Задорнов. Скончался в возрасте 69 лет, причиной смерти стала опухоль мозга, от лечения в июне отказался, решив перед смертью просто побыть в кругу родных, пишет «Журналистская правда».

С фактажом всё? Всё. Теперь — не о смерти, а о жизни.

Как помнят седые старики, было время, в далёких 90-х, когда не было ни «Камеди Клаба», ни масштабных комедийных шоу типа «Уральских пельменей» с целым передвижным театром, ни прочих, привычных нам, «производителей юмора». А был только КВН и юмористы из передач «Вокруг смеха» и «Смехопанорама», творчество которых расходилось в том числе и на аудиокассетах.

Кому придёт в голову слушать «Камеди Клаб»? Думаю, немного найдётся таких смельчаков. А тогда юмор был другим — относящимся не к лицедейству, а в первую очередь к словесности. А где слова — там, помимо игры ими, всегда найдётся место смыслу.

Задорнов это понял на все сто. И потому занял особое место в то тяжёлое время.

Вот, скажем, с Петросяном было всё понятно — ну, юморист и юморист: мимика, ужимки, подмигивания, интонации. Даже глагол возник «петросянить». А Задорнов? Серьёзное лицо, никакого кривляния, голос не то, чтобы серьёзный, но уж точно не клоунский. Да, разумеется, не в голосе было дело и не в поведении — а в самих текстах.

Наверное, с Задорновым получилась странная, в нашем национальном духе, штука — с одной стороны, он был, конечно, юмористом, а с другой — социальным философом, что ли.

Кем-то, кто рефлексировал над нашей идентичностью — пусть и используя для этого юмор как метод. Но, что характерно, получалось очень здорово: все мы помним, какое смешанное чувство стыда и гордости испытываешь при его длинных перечислениях «Это только нашим людям может прийти в голову…»

Через десять лет фраза такого типа станет вступлением к сериям «Нашей Раши», но потеряет свой важный акцент — из неё исчезнет та неунывающая гордость смекалистых людей, которые и в воде не тонут, и в огне не горят. А останется только злой сарказм без светлой иронии.

А ведь чем ещё можно было нам гордиться в 90-е — в смутное время, когда мы, народ, страна, вдруг лишились внезапно почти всего? Только тем, что это нас не убило, не поставило на колени, не заставило скулить и плакать.

Задорнов весело говорил каждой фразой: нас не сломишь! Мы и не такое проглотим и переварим!

И это реально поднимало уверенность в себе. Именно поэтому Задорнов был настолько популярен, а его шутки становились поговорками. Он вдохновлял. Не опускал, а поднимал. Его юмор был возвышающим.

Он доказывал: не может такой неунывающий, изобретательный и неугомонный народ, как у нас, долго оставаться в бедственном положении. И ему верили!

А многие другие юмористы, к слову сказать, занимались противоположным: хамски ковырялись в народных недостатках, старательно создавая образ народа глупого, косного, ленивого.

Ну и, конечно, про «тупых американцев». Кто помнит те выступления Задорнова, в которых он обыгрывал эту тему — те не дадут соврать: говоря о «тупых», он имел в виду не идиотов, имбецилов и дураков, а просто — ординарно, слишком прямолинейно и скучно мыслящих людей.

И на контрасте с ними выводил образ русского «Ивана-Дурака», который для каждой сложной ситуации найдёт крайне нестандартное решение. Да — сумасшедшее, да — похожее на «индусский код» в программировании, но работоспособное!

Нам иначе нельзя — у нас такая жизнь, что шаблонам, даже самым правильным, её доверять нельзя, как не проехать по нашим чудо-дорогам чудо-автомобилю на автопилоте.

И когда страна поднялась с колен, оправилась от шока «дикого капитализма» и постепенно зажила получше — Задорнов популярность подрастерял. Оно и логично: как юморист — он был «кризис-менеджером». Кризис ушёл в прошлое — и уникальность его таланта оказалась не актуальной.

Нужно, наверное, упомянуть в двух словах о его «загонах» в области «нетрадиционной филологии». Это, не при детях будет сказано, конечно — тихий ужас. Эту сторону Михаила Николаевича лучше не вспоминать. Но, несмотря ни на что, в этом был патриотизм — крайне причудливый, разумеется, но всё же деятельный и искренний.

Человек строил свою фантастическую картину мира вокруг родного языка и родной земли.

Обидно, что Задорнов стал жертвой этой смертельной опухоли. Уже в возрасте за 60 он легко садился на шпагат, был подтянутым спортивным человеком, бодрым и весёлым. Ему бы жить лет до ста…

Спите спокойно, Михаил Николаевич! Вы сделали много хорошего!

Читайте также: Сатирик Михаил Задорнов отрёкся от язычества и перешёл в православие

Григорий Игнатов

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ликвидировать Академию наук, чтобы спасти Науку
...Ковальчук, директор Курчатовского института, вдохновитель и организатор разгрома РАН ... - требовал сожжения ученого. Смерть Михаила Ломоносова была внезапной и загадочной..., наркомания, алкоголизм, проституция. Нация становится физически немощной, медицина на...
БЕССРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1
...«Таким образом, после смерти Ленина, когда Троцкий остался...уничтожение СССР... Кстати, Михаил Ходорковский «из-под стражи...Лондоне - основатели и вдохновители всемирной организации хазар-сионистов... уничтожали цвет Русской нации. Эти жертвы составили...
БЕЗСРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1.
...«Таким образом, после смерти Ленина, когда Троцкий остался...уничтожение СССР... Кстати, Михаил Ходорковский «из-под стражи...Лондоне - основатели и вдохновители всемирной организации хазар-сионистов... уничтожали цвет Русской нации. Эти жертвы составили...
По новостям и событиям: «Серые волки»
... в девяносто вторую годовщину смерти Владимира Ильича Ленина - ..., помещены в сноски): “Михаил Валентинович, управлять течением мысли ...Ленин с его идейными вдохновителями, исходя из выше ...через разрушение государств и наций создается возможность осуществления ...
Генетические проекты Четвертого Рейха: секрет Саакашвили и Ющенко
...») и «Национальному движению» Михаила Саакашвили, основным техническим исполнителям...миллионы украинцев, эта нация снова свободна и...и латиноамериканские Эскадроны Смерти просочились во «Всемирную..., как обычно, вдохновителем и инициатором развертывания ...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
... высь! Но отступленье-это смерть. А восхожденье – жизнь....подобие, а значит, - сотворец! Михаил Подлипалин, «В ответе»; «Созвучие»,...это не профессия, а нация грядущих лет! Глазков Н.... Печерский Можно ли сменить Вдохновителя-суфлёра, уподобившись апостолу Павлу...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>